不同公司、行业和组织的快速数字化转型正在鼓励企业和开发人员探索更快、更高效的现代开发方法。资源有限的公司很难跟上各种开发工具和技术以保持相关性。相比之下，由于对定制应用程序的更大需求以增强数字存在，客户和企业的要求也变得更加复杂。

好消息是，现在网站、移动应用程序和 Web 应用程序的开发不仅仅是使用传统的编程语言来编写系统代码。相反，无代码平台和代码自动化平台的出现允许所有类型的企业使用现代无代码工具（如拖放构建器）来构建应用程序，而无需任何重要的技术知识和技能。

无代码自动化和代码自动化的最终目标是创建功能性软件解决方案并促进数字化转型。但是，质疑您应该使用哪种方法来满足您的要求是合乎逻辑的。继续阅读以了解无代码和代码自动化之间的所有区别，并获得有关这些用户友好开发技术的所有问题的答案。

无代码开发方法的日益普及

无代码开发平台的流行解决了全球软件开发人员缺乏的严重问题。顾名思义，没有代码开发解决方案意味着您不需要任何专业知识或代码知识即可开发高效可靠的应用程序。通过拖放界面可以轻松根据您的要求构建软件。因此，没有代码自动化工具在很大程度上平衡了开发行业的竞争环境，现在任何有好主意的人都可以开发应用程序。

无代码平台也是比低代码开发工具更好的选择，因为仍然需要了解编程语言才能使用低代码平台。让我们讨论低代码、无代码和代码自动化之间的区别，以更详细地分析和理解它们。

开发方法的类型

为了充分理解无代码平台和代码自动化之间的区别，熟悉三种领先的开发方法非常重要。

传统开发方式

传统的软件开发通常依赖于从一开始就开发无数行代码的专家开发团队。可以将传统开发与建造房屋进行比较。与建筑师合作选择建筑设计、聘请建筑公司、进行彻底的成本分析以及监督项目基本上是建造房屋所涉及的步骤。大型企业和公司通常有独立的 IT 部门来满足软件开发需求。

传统的开发方法包括：

根据软件专家的建议和对公司需求的审查，确定程序的要求和功能

为您的 IT 部门组建一支经验丰富的专家团队

建立适当的技术堆栈，包括您选择的编程语言、数据库等

在继续采用传统开发方法之前，获得初始成本估算以与所有利益相关者讨论

这些方面表明，传统的开发和编程涉及大量耗时且昂贵的手动方法。

低代码开发

低代码开发的历史表明，它的创建是为了支持专业开发人员为不同类型的企业和客户创建快速的软件解决方案。低代码通过使用预制模板和简单的拖放设计工具，帮助专业人士更快地为个人和企业交付和扩展应用程序。即使与其他应用程序和服务集成也很简单，而且作为额外的好处，您可以在一个位置完成从设计和开发到部署和维护的整个软件开发生命周期。这些技术现在可以被专业和业余开发者用来构建应用程序。但是，您需要一些编码知识才能正确使用低代码工具的功能。

无代码开发

无代码运动表明，任何人都可以构建 Web 和移动应用程序，这是解决全球软件工程师稀缺问题的解决方案。顾名思义，没有代码平台不需要任何编码知识。使用无代码开发时，只需将组件拖放到白色画布或现成的模板上即可。

业务逻辑用简单的英文或其他支持的语言表达，导入和选择其他规范也很简单。人们可以在没有任何编码知识的情况下从各种无代码工具中受益，这与低代码平台相比，付费开发人员是获得最佳服务的唯一途径。

没有代码自动化与代码自动化

现在您熟悉了低代码/无代码和传统开发方法，您将能够理解无代码自动化与代码自动化之间的区别。让我们根据它们的特点来比较这些开发方法。

自定义选项

需要很少或不需要编码的工具无法提供传统编码所提供的定制量。软件开发人员做出了所有最终决定，包括最细微的细节。然而，这个故事还有另一面。这导致过度依赖开发人员。不管修改多么小，程序员都必须参与其中。这可能会使 IT 团队在期望不断变化的市场中更加努力地工作。涉及如此庞大的团队可能难以专注于特定的业务逻辑。没有代码自动化允许企业在不花费太多资源的情况下开发和实施高效的业务解决方案。任何人都不能使用任何代码方法来构建可扩展的高质量应用程序。

学习曲线

虽然现在很多人都想学习如何编写代码和开发应用程序，但需要注意的是，学习传统的开发方法并不容易。您必须完全致力于它并跟上不同的编程语言和框架。它有一个非常陡峭的学习曲线，包括学习和练习后端开发、前端开发和数据库开发的不同语言。另一方面，您不必担心无代码开发方法中的此类问题。您可以开始使用无代码平台及其用户友好的可视化编辑工具来构建应用程序，而无需自己编写任何代码。

精致

不用说，使用拖放、无代码平台创建应用程序比传统的基于编码的开发更简单。但是，在开发具有特定功能的真正复杂的商业应用程序时，您可能不得不选择困难的路线。传统开发过程的主要优势之一是能够编写任何可以想象的复杂功能。尽管如此，无代码解决方案的进步也允许不同类型的企业和公司构建能够满足复杂业务需求的 Web 和移动应用程序。

财政资源分配

使用完整的编码方法开发应用程序需要时间。开发人员很难为独特的功能和细节编写复杂的代码。它还导致雇用编码人员、专业开发人员和项目经理的高成本。用户可以不使用代码自动化平台，自行构建定制的应用程序。一家初创公司最多只能靠一小群敬业的业余或专业开发人员。您可以开发自动化流程、设计和测试应用程序，并使用大多数无代码平台的免费版本，直到您准备好启动它们。购买此类代码解决方案的付费版本将帮助您访问更高级的功能来管理您的无代码启动。

项目时间

项目时间在大多数开发项目中起着至关重要的作用。由于数字市场的不断发展，业务需求和环境总是在变化。此外，企业用户必须假设竞争对手能够跟上这个市场的快速变化，以推动公司发展。业务用户必须对业务需求做出快速有效的反应，才能跟上这种不断变化的市场。如果您正在寻找快速高效的应用程序，那么使用无代码开发方法是您的最佳选择。相反，如果您选择传统的开发方式，您很有可能会因为需求变化或开发人员缺乏专业知识而面临延迟。这种延迟可能会损害您业务的整体成功。

安全

传统开发旨在保证使用无代码方法创建的软件的完全安全性。所有类型的人，无论他们是否具有技术知识，都有可能创建他们不知道的漏洞，因为大多数开发都使用预制模板和插件。为了确定开发人员角色和外部访问权限，大多数无代码技术包括权限和访问控制功能。同时，您应该留意 ISO 27001 和 SOC2 Type 2 等认证。根据行业规范，它们的存在证实了无代码工具的安全性。在传统的开发技术中，IT 团队不仅可以完全控制代码，还可以创建特定的安全架构。唯一的缺点是无代码工具的更新和修复是自动安装的，但对于传统工具，开发人员必须返回代码来解决任何安全漏洞。

一体化

在提供广泛的集成选项方面，无代码平台显然是赢家。由于没有任何代码解决方案都是关于拖放选项和提供用户友好的代码工具的，因此您可以依靠它们进行快速更改并与其他平台集成。大多数无代码平台都与领先的公司和流行的编码解决方案建立了合作伙伴关系，以提供可靠的代码工具。因此，您可以从这些预先构建的插件中受益，以加快您的网络应用程序或移动应用程序的开发。

常见问题解答 无代码开发方法

上面讨论的差异将帮助您全面了解不同类型的开发和编码方法。

无代码有未来吗？

是的！毫无疑问，低代码/无代码开发方法是编码行业的未来。几项研究支持这些说法。例如，美国商业资讯的一项综合市场分析显示，到 2022 年，无代码和低代码行业将从 2017 年的 43.2 亿美元增长到 272.3 亿美元。因此，它表明无代码是未来。

为什么无代码是未来？

Gartner 的一份报告预测，到 2024 年，大约 75% 的软件解决方案将使用无代码方法构建。这表明拖放代码工具的使用量将继续增加。以下是未来没有代码的主要原因：

对企业应用程序的高需求

对复杂企业应用程序的需求迅速增长。许多业务需要快速开发解决方案，而传统的编码技术不足以紧急满足此类需求。鉴于没有代码开发平台，企业主和专业开发人员可以更轻松地快速构建软件解决方案并开始专注于其他核心业务活动。

可扩展性

如果您不使用代码自动化工具，则无需担心可伸缩性、编码标准、页面布局、品牌或屏幕尺寸。如前所述，某些无代码开发平台包括一个处理开发所有方面的系统。

敏捷

企业必须快速适应不断变化的商业环境和不断变化的客户需求。与传统开发相比，无代码平台让业务用户可以快速简单地修改应用程序。由于无代码平台的直接拖放开发功能，应用程序可以轻松更新和重新设计。因此，企业可以从市场可能性中受益并消除任何危险。

适当的资源利用

得益于无代码平台，用户可以选择使用直观且用户友好的设计界面来创建应用程序。这使得任何人都可以在没有深入了解编码或编程的情况下创建应用程序。公司无需聘请外部人员，就可以分配具有第一手问题知识的人员来独立开发应用程序和解决方案。公司可以通过在开发应用程序时发挥创造力和解决问题的技能来保证内部资源的最佳利用。

什么是无代码自动化工具？

由于市场上有各种各样的无代码工具，您可能会在确定最佳无代码自动化工具方面遇到问题。以下是您应该了解的前 5 个无代码自动化工具。

应用大师

无代码应用程序不需要用户具备任何编程知识。 AppMaster 是一个平台，允许消费者和企业家在不需要代码编写者的情况下创建一流的应用程序。该平台使用户无需程序员的帮助即可通过为其客户创建应用程序来创收。因此，也可以从商业角度考虑这一点。完成后，您可以在任何地方发布无代码应用程序。您可以将应用程序存储在 AppMaster 云、AWS、GCS 和 Azure 等云服务上；或者，您可以在私有云上维护它。技术文档也自动生成，源代码随时可用。得益于此功能，您将拥有更大的灵活性，并且不再受平台的束缚。

应用派

Appy Pie 在很大程度上加速了移动应用程序的开发。它使您可以将元素拖放到应用程序中，让您在几分钟内启动它。因为该平台允许您制作聊天框、网站和其他东西，它将为您的公司提供竞争优势。此外，它通过集成和使用触发器和操作的智能工作流自动化来帮助有效地管理琐碎的活动。您甚至可以链接 300 多个应用程序以简化活动并消除体力劳动。

应用程序表

为了有效地收集数据，AppSheet 可以轻松连接 Google 表格和 Excel。这可以构建多个应用程序，并帮助移动和 Web 应用程序的开发人员随时了解情况。您团队中的任何人都可以使用该平台即时设计和分发多平台应用程序。不需要编码专业知识或熟悉编程语言。它使程序自动化，同时通过其丰富的功能集提供无缝的用户体验。

气泡

Bubble 保证了完全的创意灵活性，可以制作动态、适合移动设备的内容和应用程序布局，以创建独特且可靠的应用程序。您不需要任何 HTML 或 CSS 专业知识，因为 Bubble 是一个无代码平台。该平台还控制网站的托管和部署过程。数据存储、流量和用户数都不受限制。它为多用户程序提供了可扩展的基础，并且是完全可定制的。

空气桌

每个组织或营销人员都可以使用 Airtable 进行数据管理。它使创建带有复选框、链接、附件和条形码的数据库和电子表格变得更加容易。几乎可以用作项目管理和工作流工具，以及许多其他用途。该平台允许团队和个人灵活地分类、过滤和安排他们认为合适的任务。更好的是，它可以为许多用例生成图像并保存它们以便随时快速访问。

结论

最终，选择最佳开发方法和特定平台将您的想法转化为实际产品取决于您的特定要求。通常，您应该选择能够为您生成后端并为您提供拖放选项以构建用户友好型应用程序的无代码平台。借助 AppMaster，您可以依靠各种可视化编辑工具和功能来设计复杂的应用程序，并借助强大的 AI 算法生成高效的后端。