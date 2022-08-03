当技术越来越多地出现在我们的日常生活中时，我们正在协助进行所谓的 "技术民主化"，这意味着，今天，越来越多的人不仅可以使用而且可以创造技术。

今天，任何人都可以创建一个网站，一个电子商务网站，以及一个移动应用程序或网络应用程序，这要感谢无代码工具。然而，当涉及到编码和应用程序构建时，仍有很多误解。例如，许多企业主，甚至是开发人员，仍然相信编码仍然是创建应用程序的最佳方式。同时，即使对于那些对编程语言有深刻理解的人来说，无代码工具也是一个很好的资源。

这篇文章将揭露有关无代码开发的五个最大的误解。

什么是无代码开发？

正如你可能已经猜到的那样，无代码并不是一种新的编码方法。但它的受欢迎程度每年都在极度增长。无代码开发使用无代码工具，而不是从头开始建立一个应用程序，并编写一行又一行的代码。

无代码工具是旨在让具有不同专业水平的开发者在不使用传统编码方法的情况下创建网络应用和移动应用的平台。无代码平台允许用户使用这些平台的开发者先前创建和测试的模块、界面元素和逻辑块来开发他们的应用程序，包括使用拖放。

无代码和低代码工具之间的区别是什么？

说到关于无代码的误解，有时它会与低代码方法混淆。但这两种方法之间是有区别的。

尤其是低码，与无码类似，但。

低代码平台提供了一个区域，开发人员可以也需要在那里添加代码来开发功能。

自动化程度较低。

开发者需要对编程语言有深刻的理解。

与低代码相比，无代码允许更多的人接近应用程序的开发。所需要的知识只是对软件使用的一些熟悉，以及对开发者想要获得的最终结果的明确想法。

最好的无代码工具。AppMaster

谈到无代码，需要考虑的最重要的方面之一是你将使用哪种无代码工具。最终的结果将在很大程度上取决于其质量。

AppMaster是当今最值得推荐的无码工具之一。它的设计是为了让专业人士的工作更容易，让经验不足的人创建他们的移动应用程序，让专业的开发人员花更少的时间在常规任务上。

AppMaster提供了一个简洁的界面，许多集成模块，并能获得你的应用程序的源代码。我们很快就会发现，关于无代码工具的最大误解之一是不需要编码。正如我们将在下一段看到的，编码是存在的，但却是自动生成的。你的无码工具应该提供对源代码的简单访问，以导出生成的代码，访问它，甚至编辑它，如果你熟悉使用的编程语言的话。

关于无代码的5大误解

无代码应用开发平台的兴起，引起了一些误解。下面是其中的几个。

无代码意味着根本没有编码

正如我们所提到的，这是对无代码的第一个巨大误解。使用无代码工具构建一个应用程序并不意味着没有编码。编码仍然是编程的基础，但它是自动创建的，而不是由开发人员手动编写和添加。

编码仍然存在，如果你使用的无码工具是高质量的，如AppMaster，编码也是可以获得的。

无代码开发人员需要对编码有深刻的理解。不!而这是与其他方法的主要区别，而不是没有编码的问题!通过无码工具，对编程语言有了解和基本知识的人可以编辑代码，输出代码，并按他们的意愿使用。相反，不懂任何编程语言的人仍然可以创建他们需要的应用程序，而无代码工具则为他们生成后端代码。

无代码消除了开发人员

无代码工具和方法的增长并不想消除开发人员的作用和重要性。相反，它首先应该被认为是开发人员的一种资源。

无代码工具允许开发者更快、更有效地完成任务。他们的工作变得无障碍，他们可以在更短的时间内获得更好的结果。这对开发人员和雇用他们的人来说是一个双赢的局面：开发人员可以在更短的时间内完成更多的工作。因此，他们可以降低价格，找到越来越多的客户。另一方面，企业家可以降低应用开发成本。当过程变得更顺利，成本变得更低，蚂蚁企业的数字化转型就变得更容易。

然而，无代码工具--有时提供拖放解决方案，不需要任何手动编码，因此易于使用--允许任何人创建他们的业务所需的应用程序。

无代码工具不允许定制

这是阻碍许多人利用无代码工具优势的另一大误解。

我们已经在这篇文章中谈到了AppMaster。让我们以这个高质量的无代码应用程序为例来揭示这个误解。

正如我们所提到的，在创建你的网络应用或移动应用时，无需手动编写代码，代码会自动生成。你可以接触到这样的代码，而且你可以。

输出它。

编辑它。

也就是说，像AppMaster这样的无代码应用程序可以在两个层面上进行深度定制。

在平台内使用无代码元素。

访问后端代码并在无代码平台内部或外部进行编辑。

无代码是用于简单和轻量级的应用程序

另一个流行的误解是，只有当你需要开发非常简单的应用程序时才能使用无代码。事实并非如此：无代码不仅可以用于复杂的应用程序和网站项目，而且它还可以简化程序，帮助你获得更好的结果。

拥有一个无代码平台可以帮助你将重大的复杂性简化为较小的任务。你可以控制单一的任务，同时还可以通过一个可视化的工具更有效地查看和了解你的项目，就像无代码工具一样。

我们可以比这更深入地了解。无代码使另一个方面变得简单：更新。无论你创建一个简单或复杂的网站或应用程序，你都需要不断地更新它。如果你是一个开发者，你已经知道手动更新代码是多么令人疲惫和永无止境。有了无代码工具的更新，移动应用程序或其他项目变得容易得多。

无代码并不为灵活性留出空间

关于无代码的最后一个误解是，它在某些方面限制了开发者：例如，因为无代码工具的功能有限；因此，你的开发过程和创造力被限制在这些功能上。

关于这一点有很多话要说。首先，只有当你选择了错误的工具时，你的无代码工具才会限制你的工作。当你选择了顶级的无码平台，你就没有任何限制。

为什么无码提供无限制？

假设你选择了像AppMaster这样的无代码平台（流通中最好的平台之一），并限制自己使用所提供的界面（不自己编码）。在这种情况下，由于所提供的元素的高端水平和它们之间的整合，你有零限制。当然，你必须选择像AppMaster这样的高质量无代码平台。

由于像AppMaster这样的无代码工具保证了对后端代码的访问，你没有任何限制，因为你可以以任何你喜欢的方式编辑代码。你甚至可以更进一步：导出后端代码，在无代码工具之外继续开发你的网站应用或移动应用。

无代码平台是否有任何限制？

提供最简短的答案：如果你选择了错误的无码应用开发平台，那么无码平台就有限制。正如我们在本文中多次提到的，至关重要的是，你只能依靠像AppMaster这样的高端无码工具。如果你选择一个低质量的无码平台，你会遇到哪些限制？

限制性的模板

当你用无代码工具建立一个应用程序时，你通常会从一个提供的模板开始。你应该避免那些模板过于死板、不够灵活、无法完全自由定制的无代码平台。

你只想挑选那些能让你完全控制你正在构建的应用程序的无代码工具。为什么？因为你不希望自己的创造力受到限制，也因为你希望完全控制安全性和可靠性。

当你不能完全控制你正在构建的应用程序时，控制权就在无代码应用程序供应商的手中。

缺少代码所有权

确保你选择的无代码平台不仅允许你在完全自由和控制的情况下构建你正在构建的应用程序，而且它提供了对代码的访问。

你只能通过访问代码来完全控制你正在构建的东西。

你的企业能从无代码开发中受益吗？

无代码方法正变得越来越关键，特别是对企业来说。主要的好处是，它降低了创建定制移动应用或网络应用的成本。

如今，企业的生存离不开社交媒体。 在互联网上的存在是至关重要的，而做到这一点的最佳方式是--在许多情况下--为他们的客户提供一个可以互动的网络应用程序或一个移动应用程序，以便通过智能手机浏览企业的报价。

然而，无代码并不仅仅有助于为企业客户构建定制的应用程序。正如你可能知道的那样，有时，一些流程的自动化可以使公司的工作和工作流程更加顺畅、简单和快速；因此，生产力可以得到提高。创建无代码定制应用程序是实现这些流程自动化的一个伟大解决方案。企业不再需要雇用昂贵的开发团队来创建简单的自定义应用程序，以缓解他们的工作流程。

还没有开始数字化转型的企业可能对这种变化可能需要的成本感到害怕。对他们来说，必须知道有一种无代码的方法可以降低成本，同时提高结果的质量。

总结

这篇文章是为任何需要为他们的业务或私人使用建立一个定制的应用程序或网络应用程序，但害怕依赖无编码工具的人而写的。你的恐惧取决于一些关于无代码软件开发的想法，然而，这些想法是错误的。我们希望这篇文章能帮助你理解无代码方法的价值。我们也强调了无代码工具可能存在的局限性，但我们也向你展示了如何克服这些局限性：只依靠像AppMaster这样的高端无代码平台。