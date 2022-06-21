今天的技术行业最近正在经历一场快速的数字化转型。数字化转型一词是一个 "包罗万象 "的短语，指的是使用新的和新兴的数字技术来改善一个组织的运作方式。数字化转型对于在当今快节奏的世界中运营的企业来说已经变得越来越重要。

为了保持竞争力，企业不得不适应不断变化的技术环境，以更快的速度拥抱科技行业的数字化转型。这导致了组织的日常功能和流程在各个层面上的运营变化。数字化转型影响了企业与客户的关系，影响了企业的物流、生产流程、销售渠道的效率，甚至影响了企业的营销!

用无代码和低代码工具改变营销方式



多年来，数字化转型也增加了低代码/无代码运动。事实上，它在营销领域的影响最大。低代码/无代码运动通过减少对软件开发和编码专家的需求，简化了企业营销的必要功能。相反，这些无代码、低代码工具的创建是为了使没有编码经验的用户能够更快地提供现成的营销软件解决方案。

受营销人员欢迎的低代码工具有Salesforce、Wix和Canva。这些低代码工具作为非编码人员的首选开发工具，一直处于低代码/无代码运动的最前沿。更容易使用的软件是无代码工具，它允许营销人员在没有技术知识的情况下开发商业应用。这些无代码工具不需要开发人员对软件进行编程。

什么是无码营销？



无代码软件开发工具帮助没有编码专业知识的营销人员为他们的业务创建移动应用和解决方案。无代码工具使数字 "竞争环境 "更加公平，使企业更容易快速适应变化。因此，创建灵活的商业技术解决方案的技能已经从软件开发人员手中转移到数字营销团队。





更加简化的营销应用程序的开发过程使 "公民开发者 "得以崛起。通过一个直观的平台，无代码营销将使企业能够在几乎没有技术知识的情况下创建商业应用和移动技术解决方案。数字营销（公民开发者）不需要写代码来创建软件应用。因此，企业内部的营销流程更加敏捷，成本效益更高，也更灵活。无代码数字营销也为企业提供了宝贵的数据驱动的洞察力，了解客户对其最新数字产品和服务的体验。

什么是无代码方法？



无代码方法将重点放回团队工作流程和客户体验，强调这些软件用户的需求。通过使用直观的软件应用程序，无代码工具允许企业对其运营拥有更大的自主权。无代码的应用开发方法将知识库集中在企业内部，因此几乎不需要外包编码或与外部开发人员签订合同。

数字营销人员拥有必要的无代码工具，在他们的指尖上生成必要的内容来推广他们的业务。无代码方法不是由专门的软件开发人员组成的整个团队，而是依靠数字营销人员可以轻松操作的技术解决方案。

为什么低码无码成为流行？



成本效益高



低代码、无代码开发降低了企业运营的整体成本。公司可以购买简单的无代码工具来满足他们的数字营销需求，而不需要雇佣昂贵的开发人员团队来进行编码。使用低码无码工具来创建商业应用的数字营销人员大大减少了与额外的人员配置和招聘有关的成本。

更快的周转时间



对于营销团队来说，低码无码开发以一种前所未有的方式促进了业务的变化!在过去，编码和软件开发将由IT团队处理，并需要很长的时间才能完成。现在，低码无码工具和平台为营销人员提供了一个敏捷的应用程序开发过程，帮助企业快速转向，以满足其客户不断变化的需求。

准确的报告



低码无码软件还提供准确的数据和详细的报告工具。这些都为工作流程的有效性、生产力和客户反应提供了重要的反馈和商业洞察力。这些数据使企业能够迅速适应以保持尽可能大的竞争力。

易于定制



低代码、无代码的工具增强了企业营销过程中每个层面的用户体验。由于不需要编码，这些工具便于相对容易地定制任何数字营销应用程序的功能。通过拖放式的直观界面和预设模板，数字营销人员可以最好地创建应用程序，以满足其预期用户的需求。

简化流程



低代码、无代码工具简化了营销团队的工作流程，实现了自动化和精简。这些自动化的工作流程大大方便了数字营销人员在多个项目上同时进行凝聚力和效率的操作。无代码技术解决方案减少了对编码或开发人员技能的需求。因此，数字营销团队可以以最高的效率专注于他们的核心业务，使企业受益。

无代码的速度有多快？



使用无码工具进行软件和应用开发有很多优势。无代码解决方案已逐渐流行起来，并被企业采纳为在市场中保持竞争力的最佳解决方案。无代码开发比传统的将应用程序编码外包给另一个团队的过程要快得多。

有了无码工具，开发软件解决方案的周转时间就会缩短，因为不需要实际编码。即使是老牌的传统企业也已经迅速在其数字营销业务中实施了无代码工具，并观察到客户体验的改善。基于它们的许多优势，许多传统企业已经采用无代码创新作为未来的方式。

无代码的缺点是什么？



安全问题

无代码工具几乎不需要编码知识，这对用户来说很方便。然而，由于它是为所有用户创建的，包括公司的数字营销团队的所有个人，这给数据安全留下了一些担忧。营销团队中不择手段的黑客或粗心大意的人可能会分享私人数据，操纵设置或阻止团队中的其他用户访问该应用程序。先进的数据安全保障措施是那些经过软件开发人员严格测试和编码的应用程序的主要特征。然而，非编码软件工具依赖于视觉环境，往往更简单，更容易被渗透。营销人员依赖无编码工具的便利性和简单性，所以在这个过程中牺牲了一定程度的安全性。

降低自主性

无代码工具允许企业在不依赖营销团队和其他部门的编码专业知识的情况下创建应用程序。然而，营销团队使用的软件工具可能会提供一个伟大的非编码解决方案，但有一定的局限性。如果一个无码工具或平台经历了原始开发者对其编码、软件或使用条款的改变，企业将任其摆布。同样地，如果非编码软件变得过时，企业将被迫寻找替代的解决方案，并重新开始他们的流程。此外，如果无码工具突然为访问某些应用程序的功能增加了昂贵的新费用，企业的工作流程或营销策略可能会被打乱。

无代码的局限性是什么？



可扩展性问题

无代码营销开发工具依赖于简单的视觉编码环境，而不是基于文本的编码平台。由于编码已经由外部开发人员创建，并作为模板技术解决方案呈现，从长远来看，它产生了定制问题。无代码应用程序对于简单的软件应用来说操作性最好，对于更复杂的软件功能来说灵活性较差。

难以差异化

无代码工具的易得性使得任何有足够资金的人都能像你的企业一样获得营销工具。这也意味着，使用这些非编码平台的预设模板创建的应用程序可能与你的竞争对手的应用程序看起来很相似

幸运的是，有像AppMaster这样的解决方案，在可扩展性方面没有限制。AppMaster不会束缚你；与其他平台不同，你可以随时带走你的源代码。有了AppMaster，你就像在传统开发中一样受到保护，不会有漏洞。它不仅仅是无代码开发 AppMaster是人工智能辅助的代码生成，模仿开发团队；你用更少的钱得到同样的结果，而且速度快十倍。

结论

尽管有这些限制，无代码工具已经改变了企业营销其产品和服务的方式。这些工具还通过最大限度地减少对编码或软件开发人员的依赖来帮助简化营销团队的工作流程。它们使流程自动化，节省了宝贵的营销资源，如时间、精力和金钱。无论你的企业规模大小，这些工具都可以帮助你的企业成为世界范围内数字转型的一部分!我们的低码无码技术顾问团队可以帮助你选择最适合你企业的解决方案!我们很乐意为您安排一次咨询!