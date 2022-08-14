SaaS 或 Software as a Service 的缩写，字面意思是软件即服务。听起来可能有点奇怪，但 SaaS 的概念比看起来更接近我们。互联网接入广泛，技术发展越来越快，所以我们越来越多地使用云服务。这正是 SaaS 的本质——通过 Internet 交付由服务提供商安装的软件。

SaaS的简史

这些解决方案的起源可以追溯到 90 年代后期，当时第一个 SaaS 解决方案开始出现，以响应旧的、效率较低的软件共享 SaaS 应用程序，即 SASP（SaaS 应用程序服务提供商）。以前的 SaaS 解决方案需要更多的限制（包括强制性的本地软件安装）。

什么是SaaS系统？

在传统的软件销售中，用户购买许可证并在他们的计算机上安装软件。 SaaS 正在改变这一点。用户可以使用强大的工具，尽管他们不购买。作为订阅费的回报，他们只从服务提供商那里收到一个登录名和密码，因此，在进入相应的站点后，用户可以充分使用该软件的所有功能。

作为直接解决方案，公司的成本已显着降低。 SaaS 可以赢得如此庞大的用户群，尤其是在中小型组织中，不仅仅是潜在的成本降低。出于类似的原因，企业主更喜欢在线 SaaS 应用程序，例如更好的自由度和移动性。 SaaS服务系统没有地域和时间限制，可以在任何地方使用。当可以远程访问时（例如通过文件、电子邮件和许多办公室 SaaS 应用程序），它可以虚拟化办公室工作，而无需亲临企业。

这为经常出差的用户以及具有分布式组织结构或使用远程工作的企业提供了无价的优势。用户体验不拥有该软件，因此他们不需要在他们的计算机上安装它，也不需要维护它。所有更新、管理和支持始终是服务提供商的责任。这无疑是对以前的 SaaS 应用程序的巨大改进，以前的 SaaS 应用程序基于并且在大多数情况下以购买软件而告终。 SaaS 应用程序颠覆了传统的 SaaS 方法，并提供了一种您不必为自己购买的强大工具。新用户从服务提供商处获得对平台的访问权，以换取每月订阅费，并在输入其登录信息和密码后，可以使用该程序的全部功能。

SaaS发展方向

据 DiS 统计，欧洲市场有 100 多家软件供应商提供 SaaS 应用程序。几乎有许多服务提供商向他们的用户提供这种协作的 Saas 应用程序。只有随着 Internet 网络的广泛发展，无需服务器基础设施和无需在客户端计算机上安装程序的远程程序交换才成为可能。在欧洲，根据中央统计局 (GUS) 的数据，超过 93% 的企业已经可以持续访问互联网，53% 的企业拥有宽带接入。技术的进步使借贷或租赁软件，而不是购买其许可证，成为从公司购买新的 SaaS 应用程序系统的最有趣的替代方案之一。因此，有超过 200 款支持 SaaS 的软件可供使用，从 Microsoft 和 SAP 等国际公司到 net CRM 和 wCompany 等本地公司。

SaaS 应用程序最常用于在线拍卖、移动商务、电子银行、在线购物和业务支持等业务领域。最常提供给公司的软件是互联网会计、CRM（用于管理与客户和交易对手的关系）、CMS、HR、办公工具和用于改善用户体验和工资单的软件，以及图形编辑器（Figma、Photoshop）、第二个发展方向是按需提供服务（如 dem 等软件），主要面向非商业用户。专门通过互联网租借电影或音乐专辑（如 VOD）的公司是该领域的领导者。

在线 SaaS 应用程序不仅仅是标准的

对于对昂贵的软件过敏的用户来说，SaaS 是一个绝妙的解决方案，这些软件通常很难享受现代生活方式。这也意味着可以从世界任何地方快速访问公司文件。您只需要访问互联网即可最大限度地完成您的专业任务。对于那些“超越”中小型企业领域并计划大规模扩张的整体战略而言，此类解决方案变得越来越重要。 SaaS 应用程序的易用性和安全性是对其有利的额外论据。输入服务系统的所有数据都经过加密并保存在特定的服务器上，以防止不必要的访问和破坏。

此外，它保证了以这种方式保存的记录的寿命。然而，这种技术对用户来说还是很新的，所以服务的供应大大超过了当前的需求。社会需要时间来适应新技术 SaaS 解决方案，尤其是当它们的使用与现金流或 IT 风险相关时。当第一家在线商店和拍卖在美国推出时，大多数美国人不信任在线交易。网上购物花了几年时间才变得完全自然。电子银行和电子邮件也是如此。今天，没有互联网服务的许多问题的 SaaS 解决方案几乎已成为不可能。在此背景下，市场上不断涌现的SaaS应用可以改变很多人的生活，但要充分获得用户体验还需要时间。

通过 Internet 提供多个系统和 SaaS 应用程序现在很普遍。由于方便和经济原因，这种行动越来越受欢迎。此外，它通过从您可以连接到网络的任何地方访问数据，为公司的发展提供了无限的机会。这就是为什么值得接触 SaaS 服务系统并考虑在您的企业中使用它的原因。

SaaS的例子有哪些？

提前列出软件应具备的功能是值得的，以免后悔您的选择。除了易用性之外，关注所提供的所有功能、集成选择、模板定制以及其他类似但同样重要的方面也很重要。以下步骤涉及阅读系统评论并确定最适合您的特定需求的系统。

在选择 SaaS 时，重要的是要更加关注最流行的工具。它们包括：

小型企业、机构和独立承包商可以使用 Bonsai 更有效地管理他们的工作量并扩展他们的公司。盆景是商业和金融各个方面的直接解决方案。 SaaS 应用程序可帮助用户自动化客户交互周期的每个步骤，包括新客户入职、合同签署、预约安排和账单支付后的感谢信。

最早在云中推出其 SaaS 应用程序的企业之一是 Salesforce。尽管它是当今使用的众多品牌之一，但该品牌经久不衰，并将继续成为与企业和消费者联系的主要渠道。他们的客户关系管理 (CRM) 专业知识是强项，并且向 SaaS 的过渡非常重要。

Dropbox 是使用最广泛的云存储服务之一。它的吸引力部分是由于它为个人用户和企业提供服务。我们发现了商业计划协作工具的根本区别。除了将它们保存在云中之外，您还可以使用 Dropbox 上传文件、将它们同步到本地文件夹、为它们添加水印等等。

什么时候应该使用 SaaS？

说明何时可以使用软件即服务以及云的使用范围。让我们谈谈组织中的日常工作 - Saas 非常适合它。尤其是当不止一个人需要访问特定的 SaaS 应用程序时。这经常发生在人力资源工作者身上。基于软件即服务的基于云的 HR 解决方案，例如 KARO HRMS 或 P&I Loga HR 和工资单，正越来越受欢迎。您是否还在为将整个程序“放在外面”而感到冷汗和颤抖？这种服务可能是您已经使用的。

只需使用您的电子邮件在线访问它。在服务提供商的服务器上，他们保存通信和软件。通常，我们使用网络浏览器登录和访问这些网站。 SaaS 服务以这种方式运行。用户只需为程序的使用付费，而不是为许可证付费。作为交换，用户无需在其硬件上安装 SaaS 应用程序，而是获得对它们的完全访问权限。每当我们使用虚拟驱动器来存储数据时，我们也可以使用 SaaS 解决方案（例如，Google Drive、OneDrive）。

SaaS有什么好处？

采用 SaaS 解决方案的巨大好处是您无需购买许可证，许可证通常与可以使用该软件的有限数量的计算机相关联。借助云SaaS解决方案，您可以独立于位置或设备使用该工具（前提是它满足基本条件，例如互联网访问）。 SaaS 应用程序现在越来越多地被修改以在计算机和移动设备上运行。

此外，以 SaaS 方式使用该程序可以节省时间和金钱。传统的软件实施可能会有额外的费用，例如软件正常运行所需的硬件成本。由于供应商将提供必要的基础设施，因此无需担心在云中使用软件时我们会在部署期间产生意外费用。使用基于云的服务软件有利于确保访问最新版本的程序。我们可以肯定，我们不会错过任何对程序正常运行和安全至关重要的重要更新，因为服务提供商负责与网站相关的所有义务。

在您的企业中使用通过 SaaS 应用程序系统分发的服务和软件提供了一些优势。首先，它无需安装即可即时使用软件，确保独立性并增强企业主的移动性。此外，SaaS 服务系统使您能够减少与购买机器和扩展公司基础设施相关的费用，特别是与购买服务器和为这些设备分配空间相关的费用。相对便宜的订阅费弥补了某些软件相对较高的购置成本。此外，维护和更新先前购买的产品需要成本。如果是 SaaS 系统中的软件，它会将这项服务包含在订阅费中。像 SaaS 这样的技术仍然存在明显的缺陷。主要缺点是完全依赖互联网，这与委托经销商维护公司所有重要数据的最常见疑虑有关。

会计软件、用于用户关系管理的 CRM SaaS 程序以及协助 HR 工作的系统是通过 SaaS 系统最常提供的一些服务。通过 SaaS 系统提供的服务部门正在动态发展，我们预计这种趋势将在未来继续下去。在欧洲，SaaS 系统目前正在与潜在的服务提供商一起寻找市场利基。然而，公司越来越愿意使用已经开始使用该系统的分销商提供的软件。对该主题进行更深入的分析甚至可以让您观察从事相同类型活动的公司准备的提案。欧洲人适应技术创新的速度很慢，因此该系统需要时间才能充分发展。如果您的初创公司没有可观的预算，SaaS 是一个不错的选择。希望知道他们的提案是否会导致成功的预算的用户也经常选择它。这种被称为“软件即服务”的 SaaS 模型对小型和大型组织都有效。但是，重要的是在做出最终选择之前权衡所有这些解决方案的优点和缺点，以确保它会使您的公司受益。

SaaS 进化：它发生了怎样的变化？

互联网效率的提高以及消费者对此类解决方案的安全性和可靠性的担忧减轻，使得通过 SaaS 系统提供的服务的开发成为可能。由于 SaaS 应用程序标准的发展和 Web 浏览器的扩展功能，用户现在可以使用位于远程服务器上的服务系统并获得用户体验。它开发了交互式 SaaS 应用程序解决方案，以应对网站开发中使用的标准的激增。结果，每个浏览器都发展成为一个单独的程序可以在没有冲突的情况下运行的环境。由于为此目的所采用的解决方案的标准化，所有程序在通过网络浏览器使用时都能正常运行，从而使所有用户都可以独立于硬件平台和操作系统来访问它们。 Saas 对整个 IT 领域，尤其是初创公司具有重大影响。由于SaaS服务体系，使用无代码技术的公司发展得相当成功。 AppMaster就是这样一家公司。这家公司的员工专注于结果，也使用 SaaS 方法开发应用程序，例如：

网络应用

移动应用

以及非常受欢迎的后端。

感谢这家公司，SaaS 应用程序无需代码即可运行，从而更容易获得良好的用户体验。我们不否认编程是我们的未来，但为什么不帮助获得期待已久的用户体验呢？