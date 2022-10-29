任何好的应用程序都需要一个密不透风的后端来支持它。而后端开发中最重要的部分之一就是集成一个好的数据库系统。PostgreSQL也被称为Postgres，它因其可扩展性和PostgreSQL全球开发小组在其背后提供的大量社区支持而脱颖而出。PostgreSQL最初被称为POSTGRES，指的是它是作为加利福尼亚大学伯克利分校的Ingres系统的替代品而创建的。

该项目名称在1996年被改为PostgreSQL，以更好地代表其对SQL的支持。该数据库系统提供了遵循ACID 属性的事务，即原子性、一致性、隔离性和持久性。它是为管理各种工作负载而创建的，包括从单独的工作站到整个数据仓库或有几个同时使用的用户的应用程序的一切。它可以在Windows、Linux、FreeBSD 、OpenBSD 等操作系统上访问，此外，它还是macOS Server 的默认数据库。

什么是PostgreSQL？

PostgreSQL是一个强大的、商业级别的开源关系型数据库。它允许使用关系型SQL和非关系型JSON数据和查询。PostgreSQL背后有一个强大的社区。PostgreSQL是一个非常可靠的数据库管理系统，具有优秀的支持水平、安全性和准确性。一些手机和网络应用程序使用PostgreSQL作为他们的默认数据库。许多地理空间和分析解决方案也使用了PostgreSQL。它的最新版本是PostgreSQL 15。

PostgreSQL支持复杂的数据类型。事实上，该数据库在创建时考虑到了大量的数据类型。它的数据库性能与它的竞争对手，如Oracle和SQL Server相似。AWS ，它的亚马逊关系数据库服务为PostgreSQL提供了一个完全维护的数据库服务。PostgreSQL也被用于构建Amazon Aurora 。你可以在这里了解更多关于PostgreSQL的文档。

PostgreSQL的主要特点

PostgreSQL如此受欢迎的原因之一是它的功能设置。该数据库通过保持数据的完整性来帮助开发应用程序。它使管理员能够创建容错的环境。它还可以在各种平台上使用，并利用所有常见的编程语言。我们将在后面看到这方面的具体清单。

该数据库还提供了一个极其先进的锁定系统。它还具有多个版本的并发控制。PostgreSQL数据库服务器还具有成熟的服务器端编程的功能。它符合ANSI SQL 规范，客户-服务器网络架构也完全支持。

PostgreSQL还具有高可用性和一个备份服务器。它符合ANSI-SQL2008 和面向对象。通过数据库的JSON支持，能够与其他数据仓库连接，如NoSQL ，它作为一个多国系统的统一枢纽。正是一个数据库集群的信息总是由一个PostgreSQL实例管理。一个数据库集群是一组记录，它们被保存在文件系统中的同一个地方。

与SQL的区别

我们已经看到，PostgreSQL支持最新版本的SQL。但这两者到底有什么不同呢？甲骨文公司现在拥有MySQL项目，该项目有几个高级版本，需要其用户付费购买。同时，PostgreSQL是一个免费和开源的数据库。与PostgreSQL相比，MySQL只有在与NDB 和InnoDB Cluster Collection引擎一起使用时才是完全ACID兼容。

MySQL 当读取性能是唯一的因素时，MySQL做得很好，比如在 和 应用程序中。同时，在需要处理复杂的搜索的应用中，PostgreSQL的性能是最佳的。在与商业智能项目合作时， ，它的依赖性更强，因为这些项目往往难以读取。另一方面，PostgreSQL在分析和仓储应用中效果更好。OLAP OLTP MySQL

PostgreSQL的用途是什么？

一些流行的品牌和公司使用PostgreSQL作为他们后端的一部分。这包括像Netflix、Uber、Instagram等名字。由于它是一个数据库，它允许用户存储各种类型的数据。它特别受欢迎，因为它可以存储大量复杂的数据。PostgreSQL 有几个软件应用程序使用它。这包括以下内容。

金融部门

PostgreSQL 是金融部门的一个优秀的 。正如我们之前提到的，它完全符合 ，这使得它成为在线交易处理或OLTP的最佳选择。此外，它可以进行数据库分析， 和 等数学程序也可以与之连接。DBMS ACID Matlab R

存储政府地理信息系统(GIS)数据

由PostgreSQL 提供的强大的GIS ，被称为PostGIS 。这个模块中包含了许多功能，可以处理各种形式的几何数据。PostGIS ，遵守许多SQL 标准。此外，开源社区通过利用QGIS 和GeoServer ，提供了管理Geodata 的最简单方法。

制造业

工业公司目前正在使用PostgreSQL来简化他们的整个工作流程。利用这个开源数据库作为数据后端，有助于他们进一步优化供应链的效率。它使企业能够降低他们的运营费用。

网站开发和NoSQL

如果你的网站需要每秒处理大量的请求，扩展无疑是一个大问题。在这种情况下，最好的选择是PostgreSQL 。该数据库可与所有当代网络框架一起使用，包括Django 、Node.js 、PHP 、Hibernate ，等等。此外，它还提供复制功能，让你可以随意扩展数据库管理系统。

科学信息

当你从事学术或科学工作时，你将被要求产生数兆字节的信息。因此，以最有效的方式管理这些数据是至关重要的。PostgreSQL出色的分析功能和强大的SQL引擎是这方面的理想选择。该数据库使你更容易处理大量的数据。

使用的好处 PostgreSQL

PostgreSQL 有几个主要的优势，使它对用户非常有吸引力，从开源社区到它的可靠性。通过开源许可， 的源代码可以免费获取。正因为如此，你可以根据你的公司需要使用、改变和使用它。你也不需要很多指导来了解 ，因为它使用起来很简单。该数据库易于维护和管理，可供综合和公司使用。PostgreSQL PostgresSQL

以下是该数据库提供的一些主要好处。

良好的 PostgreSQL 功能

PostgreSQL 有一个非常强大的功能集。这包括它的 ( )的能力和它的时间点重新捕获数据库的性能。该数据库还具有细化的访问控制、表空间和异步复制能力。无论是从它能处理的信息量还是从它能支持的同时进行的客户数量来看， 都是非常可扩展的。该数据库还允许国际字符集、Unicode，以及多字节的字符串加密。它还可以进行嵌套交易，在线备份，以及写前日志。Multi-Version Concurrency Control MVCC PostgreSQL

开源数据库

你可以以任何方式采用、改变和使用PostgreSQL ，因为它的源代码是通过开放源码许可证来获取的。PostgreSQL没有许可费，所以不存在过度部署的可能性。热情的PostgreSQL 社区经常发现和修复问题，增强了数据库的安全性。

遵守规范和可依赖性

正如我们上面提到的，PostgreSQL数据库服务器提供的最好的功能之一是写前日志。这使得它成为一个非常抗错的数据库。由于有大量的开源参与者，它有一个强大的社区支持系统集成在其中。它还支持外键、主键、连接、视图等各种编程语言。

这些术语的含义与普通SQL数据库中的含义相同。例如，PostgreSQL的主键是一个字段的组合，可以明显地识别一条记录。它包含最新版本的SQL所支持的大部分数据类型，特别是像INTEGER、NUMERIC、BOOLEAN、CHAR等数据类型。此外，它有利于存储大二进制的东西，如图像、音频或视频。

的历史 PostgreSQL

在加州大学伯克利分校，Michael Stonebreaker教授在1986年监督了PostgreSQL 项目的开始。该项目最初的名称是POSTGRES ，这是对伯克利早期的Ingres数据库的点头，该数据库创建于1977年。 POSTGRES ，现在是最著名的开源数据库之一，旨在包括充分服务于各种数据类型所需的最低功能。它想让使用许多数据类型变得更容易。

即使PostgreSQL ，仍然经常被称为Postgres ，该项目在1996年被重新命名为PostgreSQL ，以强调它与SQL 查询语言的兼容性。免费和开源的数据库继续从一个被称为PostgreSQL 全球开发组的坚定和多文化的开发者社区获得定期的重大和轻微的更新。PostgreSQL 的7.2到8.2版本提供了非阻塞和模式支持等功能。

PostgreSQL的流行使用案例

PostgreSQL'的一些主要用例详见下文。

OLTP 数据库

PostgreSQL 是互联网范围内在线软件应用的主要数据存储库。它被初创企业和成熟企业所采用的解决方案和产品所使用。

地理数据库

PostgreSQL支持地理实体，当与 PostGIS 模块结合时，可以作为基于位置的操作和地理信息系统的地理空间数据存储来使用(GIS)。

联合中心

PostgreSQL PostgreSQL可以与其他数据仓库连接，特别是 ，并且由于它的外国数据封装器和 的兼容性，可以作为一个多语言数据库系统的联合中心。NoSQL JSON

开源的 LAPP 栈

LAPP 是 、 、 、 、 、 的缩写。你可以使用 ，建立动态的软件应用程序和网页，这是一个可靠的替代 栈。Linux Apache PostgreSQL PHP Python Perl PostgreSQL LAMP

语言支持

PostgreSQL 是用C语言编写的，其主要分布是由。

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

这里，PL 代表程序性语言。

PostgreSQL 支持大多数流行的编码语言和协议，如：。

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL 和 AppMaster

无代码开发使软件应用程序的创建更容易被大众所接受。曾经只有软件工程师才能做的事情，现在是一个有更容易学习的过程。No-code 开发允许人们创建响应式网站以及移动应用和网络应用。

你可以使用AppMaster来自动创建应用程序的源代码。如果用户愿意，他们可以导出源代码。你可以用AppMaster ，创建惊人的无代码项目，完全由你控制和拥有。

使用AppMaster.io 数据库设计器，你可以轻松地设计一个复杂的企业级数据库。该数据库运行在PostgreSQL ，使用先进的DBMS ，这大大增加了你的应用程序的可靠性和容错性。DBMS 有一个开放的许可证，你不需要为它的使用支付额外费用。

将一个项目部署到云服务和PostgreSQL上

AppMaster 上的数据库引擎使用PostgreSQL 13 ，这意味着你可以将你的应用程序上传到任何与PostgreSQL 兼容的云，如AWS 或Azure ，而不仅仅是AppMaster Cloud 。

结论

PostgreSQL 无疑是最先进的开源关系型数据库之一，而且是免费的。在这里，我们已经了解了该数据库的起源以及为什么它是一个应用程序的好选择。它与多个系统的兼容性和数据库的性能，以使用许多流行的编程语言和中间件，是它的众多优点之一。该数据库的吸引力还在于它是免费的。它还支持 ，这对某些项目来说可能是必要的。JSON

PostgreSQL'的开源数据库也确保它总是在不断发展。如果你在使用数据库的任何时候被卡住，它背后的大型社区也会有帮助。如果你在为你的应用选择数据库时，PostgreSQL是你应该认真考虑的一个选项。