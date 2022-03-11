聊天机器人是一种优秀的商业工具，使与用户的互动更容易、更高效。如今，创建聊天机器人毫不费力。无代码聊天机器人构建器和框架允许创建对话式机器人，而无需编写一行代码。
创建聊天机器人到底需要什么？我们准备了一份包含重要信息的快速指南：构建机器人的工具、机器人构建器和框架之间的区别、聊天机器人的好处以及为什么要创建一个。
什么是聊天机器人？
聊天机器人是一个模拟现实生活中的对话的程序，允许用户与设备进行互动，就像与一个真正的人一样。聊天机器人在需要与客户持续互动的B2C和B2B领域得到了高度应用。通常情况下，在寻找产品或服务时，会有一个弹出窗口提供帮助。你可以在那里写下你的问题，并得到一个即时的答案。
创建聊天机器人的好处
如果您正在考虑创建一个聊天机器人，但有疑问，请查看实时聊天机器人的好处及其对业务的积极影响。
成本效益。尽管开发一个聊天机器人可能需要花费一些资源，但将其实施到业务流程中会为您节省金钱和时间。聊天机器人可以完成一个普通支持团队的工作量。您可以创建一个聊天机器人，更快更容易地处理更多的用户请求，而不是10个客户助理，处理招聘和分配资源。
客户参与。聊天机器人最显著的好处之一--是它们能够加强与用户的互动。聊天机器人可以同时处理来自不同客户的数百次查询，而不会降低性能。他们让客户满意，并提高了客户的保留率。
业务流程自动化。由于负责许多任务，聊天机器人大大优化了流程并使之自动化。与其手动处理每个请求，你可以通过机器人释放一些时间，将其用于更重要的任务。机器人可以从用户那里收集必要的数据并改善客户体验。
个性化的沟通。聊天机器人确保每个用户都能得到服务。客户将得到个性化的回应，并与机器人助手进行一对一的互动。即使是在常见问题部分发现的请求，用户也可以更方便地得到它，提高他的满意度。
线索生成。您可以使用机器人在沟通过程中收集的客户信息来生成线索。例如，你可以建立更加个性化的销售漏斗，吸引更多的线索。
聊天机器人的类型
聊天机器人可以根据其功能分为两大类：
- 基于规则的聊天机器人；
- AI聊天机器人。
基于规则的聊天机器人
这类聊天机器人更加直接了当。它使用if/else逻辑，并按照预定的场景回答询问。它与客户的互动是基于关键词的。该机器人不能从以前的经验中学习。
优点：
- 易于创建；
- 足以完成简单的任务，如回答常见问题；
- 低开发成本。
缺点：
- 没有自学能力；
- 只能回答一组预定义的问题；
- 需要人工改进。
AI聊天机器人
AI机器人是更复杂的软件，由于其自学能力而被广泛使用。此类聊天机器人使用神经网络进行语音识别、自然语言处理和文本分析。它们甚至可以为不寻常的请求提供答案。
优点：
- 能够自我学习；
- 能够处理更复杂的非标准请求；
- 提供更真实的交流。
缺点：
- 开发成本更高；
- 构建聊天机器人更复杂，更耗时。然而，一切都取决于机器人的目的。基于规则的聊天机器人对于小公司来说，实现一些流程的自动化是绰绰有余的。另外，你需要有一个适当的数据库来建立一个人工智能机器人，并为它提供数据进行学习。
如何用5个简单的步骤建立一个聊天机器人？
为了使聊天机器人的开发更简单，将其分成五个步骤。
确定你的聊天机器人的目的，并选择将其放在哪里
回答主要问题，"你的聊天机器人将做什么？"您想让您的机器人回答问题、产生线索，还是将询问引向支持经理？尽量具体一点，因为这将有助于您以后决定机器人的功能。
其次，确定聊天机器人的放置位置。确定您的主要沟通渠道并定义您与用户互动最多的地方。
设计聊天机器人的对话并考虑欢迎信息
定义聊天机器人的第一条信息。把它作为开始交流的触发器，比如，从问候开始，并为用户提供一些帮助。
然后，在机器人中创建一个对话流程是至关重要的。这将有助于以一种更有组织的方式创建聊天机器人。你也可以考虑问题的类型，是否使用选择题，让用户通过点击问题按钮来选择查询，或者输入请求。
选择聊天机器人建设的平台
在这一步，你需要定义技术栈。正如我们之前提到的，你可以使用几种工具来创建聊天机器人。
其中之一是现成的聊天机器人构建器，允许创建聊天机器人而无需代码。这些机器人构建器和聊天机器人平台类似于构造器。你可以轻松地使用它并在短时间内建立一个机器人。查看流行的构建器。ChatBot, Chatfuel。
另一个选择是使用框架。如果您选择使用框架来创建一个聊天机器人，那么最好将这项工作交给开发团队。框架的作用是库。开发人员使用它们并对聊天机器人软件进行编码。流行的框架。Microsoft Bot Framework, IBM Watson。
您的选择一如既往，取决于目的。如果您想创建具有更复杂功能的定制解决方案的聊天机器人，请使用框架。
训练您的机器人
这一步仅适用于人工智能聊天机器人。为聊天机器人做好准备，使其更好地理解用户的意图。如何做到这一点？您可以使用您收到的电子邮件或支持查询的数据集，教您的机器人理解客户发送请求的各种方式。
测试聊天机器人
像其他任何软件一样，您应该测试聊天机器人。
聊天机器人开发的无代码解决方案
我们建议使用AppMaster.io等无代码解决方案来创建一个聊天机器人。无代码工具结合了两种选择的优点：聊天工具平台的简单性；创建复杂和自定义解决方案框架的能力。
用于创建聊天工具的无代码工具的优点
- 不需要编码。毋庸置疑，主要的优点是在您创建聊天工具时不需要编码。所有东西都是使用拖放编辑器创建的。例如，在AppMaster.io中，一个业务流程编辑器允许您使用块。与聊天机器人构建者不同，无代码工具提供了创建具有原始对话序列的定制和复杂机器人的机会。无代码平台，特别是AppMaster.io，允许你将聊天机器人与其他应用程序和服务（如谷歌表格或数据库）连接起来，以提供更好的机器人性能和更多的功能。与使用框架和雇用开发人员相比，无代码是一个更便宜的选择。你可以节省资源、金钱和时间，并且仍然可以得到功能完美的聊天机器人。
总结
聊天机器人将成为商业运作的一个重要补充。你可以用它来优化业务流程，提供个性化的用户体验，加快工作速度，并同时处理更多的请求。
至于聊天机器人的开发--我们建议使用无代码工具，使机器人的构建变得简单，并仍然获得一个定制的解决方案。