聊天机器人是一种优秀的商业工具，使与用户的互动更容易、更高效。如今，创建聊天机器人毫不费力。无代码聊天机器人构建器和框架允许创建对话式机器人，而无需编写一行代码。

创建聊天机器人到底需要什么？我们准备了一份包含重要信息的快速指南：构建机器人的工具、机器人构建器和框架之间的区别、聊天机器人的好处以及为什么要创建一个。

什么是聊天机器人？

聊天机器人是一个模拟现实生活中的对话的程序，允许用户与设备进行互动，就像与一个真正的人一样。聊天机器人在需要与客户持续互动的B2C和B2B领域得到了高度应用。通常情况下，在寻找产品或服务时，会有一个弹出窗口提供帮助。你可以在那里写下你的问题，并得到一个即时的答案。

创建聊天机器人的好处

如果您正在考虑创建一个聊天机器人，但有疑问，请查看实时聊天机器人的好处及其对业务的积极影响。

成本效益。尽管开发一个聊天机器人可能需要花费一些资源，但将其实施到业务流程中会为您节省金钱和时间。聊天机器人可以完成一个普通支持团队的工作量。您可以创建一个聊天机器人，更快更容易地处理更多的用户请求，而不是10个客户助理，处理招聘和分配资源。

客户参与。聊天机器人最显著的好处之一--是它们能够加强与用户的互动。聊天机器人可以同时处理来自不同客户的数百次查询，而不会降低性能。他们让客户满意，并提高了客户的保留率。

业务流程自动化。由于负责许多任务，聊天机器人大大优化了流程并使之自动化。与其手动处理每个请求，你可以通过机器人释放一些时间，将其用于更重要的任务。机器人可以从用户那里收集必要的数据并改善客户体验。

个性化的沟通。聊天机器人确保每个用户都能得到服务。客户将得到个性化的回应，并与机器人助手进行一对一的互动。即使是在常见问题部分发现的请求，用户也可以更方便地得到它，提高他的满意度。

线索生成。您可以使用机器人在沟通过程中收集的客户信息来生成线索。例如，你可以建立更加个性化的销售漏斗，吸引更多的线索。

聊天机器人的类型

聊天机器人可以根据其功能分为两大类：

基于规则的聊天机器人； AI聊天机器人。

基于规则的聊天机器人

这类聊天机器人更加直接了当。它使用if/else逻辑，并按照预定的场景回答询问。它与客户的互动是基于关键词的。该机器人不能从以前的经验中学习。

优点：

易于创建；

足以完成简单的任务，如回答常见问题；

低开发成本。

缺点：

没有自学能力；

只能回答一组预定义的问题；

需要人工改进。

AI聊天机器人

AI机器人是更复杂的软件，由于其自学能力而被广泛使用。此类聊天机器人使用神经网络进行语音识别、自然语言处理和文本分析。它们甚至可以为不寻常的请求提供答案。

优点：

能够自我学习；

能够处理更复杂的非标准请求；

提供更真实的交流。

缺点：