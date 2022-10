Bedingte Anweisungen: Schalter

Jetzt kennen wir die Dateierweiterung, aber wie können wir prüfen, ob sie zu uns passt? Wir haben bereits die Menge geprüft, aber hier brauchen wir eine andere Lösung, weil es mehrere Optionen geben kann.

Switch blockieren

Hierfür wäre es sinnvoll, den Switch Block. Seine Verwendung ist ähnlich wie bei If-Else, ist aber komplexer und nicht auf die Optionen True und False beschränkt.

Der erste Schritt bei der Verwendung des Blocks ist das Setzen des Value Eingabeparameter. Dies ist notwendig, um zu bestimmen, was Optionen im Allgemeinen sein können (Zeichenketten, Zahlen, Auswahl aus der Liste Enum oder etwas anderes). In unserem Fall verwenden wir das Element String als Value, das als Ergebnis der Arbeit des Array Element Blocks.

Der nächste Schritt besteht darin, mögliche Optionen hinzuzufügen. Wir schreiben "xlsx" für die Datei Excel und verschiedene Optionen für Bilddateierweiterungen (jpg, jpeg, png, und andere). Darüber hinaus gibt es immer die Option Default Option, was bedeutet, dass keine der vorgestellten Optionen passt. In unserem Fall können Sie auf Default einen Aufruf zu einer Meldung (Notification) zuordnen, dass die ausgewählten Dateien nicht den Anforderungen entsprechen.





Wenn alles nach Plan gelaufen ist und die Datei wirklich das gewünschte Format hat, dann bleibt nur noch, die zweite Datei nach dem gleichen Schema zu prüfen, mit dem Unterschied, dass die Anzahl der verfügbaren Optionen reduziert ist. Wenn es sich bei der ersten Datei um eine xlsx-Datei handelt, muss die zweite Datei nur noch auf die Übereinstimmung mit dem Bildformat geprüft werden. Oder umgekehrt, wenn die erste Datei ein Bild ist, dann muss die zweite xlsx sein.





Beachten Sie, dass verschiedene Varianten des Switch Blocks zu demselben Pfad führen können. In unserem Fall spielt es keine Rolle, welche Erweiterung die Bilddatei hatte, und der weitere Weg hängt nicht davon ab. Die Hauptsache ist, dass es wirklich eine der Optionen für Bilder war.

In diesem Stadium der Ausbildung ist ein solches Schema durchaus praktikabel, aber in weiteren Modulen des Kurses werden wir herausfinden, wie man es eleganter gestalten kann. Verwenden Sie Schleifen und Variablen, erstellen Sie Ihre eigenen Geschäftsprozesse für sich wiederholende Fragmente und verwenden Sie diese als separaten Block.