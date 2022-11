Dichiarazioni condizionali. Interruttore

Ora conosciamo l'estensione del file, ma come verificare se è adatta a noi? Abbiamo già controllato la quantità, ma in questo caso abbiamo bisogno di un'altra soluzione perché potrebbero esserci diverse opzioni.

Switch blocco

Per questo, sarebbe ragionevole utilizzare il blocco Switch . Il suo utilizzo è simile a If-Else, ma più complesso e non limitato alle opzioni True e False.

Il primo passo per utilizzarlo è impostare il parametro Value il parametro di ingresso. Questo è necessario per determinare quali opzioni possono essere in generale (stringhe, numeri, selezione dall'elenco Enum o altro). Nel nostro caso, utilizziamo l'elemento String come Value, che è stato ottenuto come risultato del lavoro del blocco Array Element .

Il passo successivo consiste nell'aggiungere le possibili opzioni. Scriviamo "xlsx" per il file Excel e varie opzioni per le estensioni dei file immagine (jpg, jpeg, png, e altre). Inoltre, c'è sempre l'opzione Default che significa che nessuna delle opzioni presentate va bene. Nel nostro caso, è su Default che è possibile assegnare una chiamata a un messaggio (Notification) che indica che i file selezionati non soddisfano i requisiti.





Se tutto è andato secondo i piani e il file è davvero del formato desiderato, non resta che controllare il secondo file secondo lo stesso schema, con la differenza che il numero di opzioni disponibili è ridotto. Se il primo file è xlsx, allora il secondo deve essere controllato solo per verificare la conformità con il formato immagine. O viceversa, se il primo file è un'immagine, il secondo deve essere xlsx.





Si noti che diverse varianti del blocco Switch possono portare allo stesso percorso. Nel nostro caso, non importa che tipo di estensione avesse il file immagine e il percorso successivo non dipenderà da questo. L'importante è che fosse davvero una delle opzioni per le immagini.

A questo punto della formazione, questo schema è abbastanza fattibile, ma nei moduli successivi del corso capiremo come renderlo più elegante. Utilizzate cicli e variabili, create i vostri processi aziendali per ripetere i frammenti e utilizzateli come blocco separato.