Déclarations conditionnelles. Switch

Nous connaissons maintenant l'extension de fichier, mais comment vérifier si elle nous convient ? Nous avons déjà vérifié la quantité, mais ici nous avons besoin d'une autre solution car il peut y avoir plusieurs options.

Switch bloquer

Pour cela, il serait raisonnable d'utiliser le bloc Switch pour cela. Son utilisation est similaire à If-Elsemais il est plus complexe et ne se limite pas aux options True et False.

La première étape de son utilisation consiste à définir le paramètre d'entrée Value le paramètre d'entrée. Cela est nécessaire pour déterminer quelles options peuvent être en général (chaînes de caractères, nombres, sélection dans la liste Enum, ou autre chose). Dans notre cas, nous utilisons l'élément String comme Value, qui a été obtenu suite au travail du bloc Array Element bloc.

L'étape suivante consiste à ajouter les options possibles. Écrivons "xlsx" pour le fichier Excel et diverses options pour les extensions de fichiers d'images (jpg, jpeg, png, et autres). En outre, il existe toujours l'option Default qui signifie qu'aucune des options présentées ne convient. Dans notre cas, c'est sur Default que vous pouvez attribuer un appel à un message (Notification) indiquant que les fichiers sélectionnés ne répondent pas aux exigences.





Si tout s'est passé comme prévu et que le fichier est bien au format souhaité, il ne reste plus qu'à vérifier le second fichier selon le même schéma, à la différence que le nombre d'options disponibles est réduit. Si le premier fichier est au format xlsx, il ne reste plus qu'à vérifier que le second respecte le format de l'image. Ou vice versa, si le premier fichier est une image, alors le second doit être xlsx.





Notez que différentes variantes du bloc Switch peuvent conduire au même chemin. Dans notre cas, le type d'extension du fichier image n'a pas d'importance, et la suite du parcours n'en dépendra pas. L'essentiel est qu'il s'agissait bien de l'une des options pour les images.

À ce stade de la formation, un tel schéma est tout à fait réalisable, mais dans les modules suivants du cours, nous verrons comment le rendre plus élégant. Utilisez des boucles et des variables, créez vos propres processus métier pour répéter des fragments et utilisez-les comme un bloc distinct.