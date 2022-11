Conditional Statements. Switch

Teraz znamy rozszerzenie pliku, ale jak sprawdzić czy nam odpowiada? Sprawdzaliśmy już ilość, ale tutaj potrzebujemy innego rozwiązania, bo opcji może być kilka.

Switch blok

Do tego celu rozsądnie byłoby użyć m.in. Switch blok. Jego użycie jest podobne do. If-Else, ale bardziej złożone i nie ograniczone do True i False jako opcji.

Pierwszym krokiem w jego użyciu jest ustawienie Value parametr wejściowy. Jest to konieczne, aby określić, jakie w ogóle mogą być opcje (ciągi znaków, liczby, wybór z listy Enum lub coś innego). W naszym przypadku wykorzystujemy element String jako Value, który został uzyskany w wyniku pracy m.in. Array Element block.

Kolejnym krokiem jest dodanie możliwych opcji. Wpiszmy "xlsx" dla pliku Excel oraz różne opcje dla rozszerzeń plików graficznych (jpg, jpeg, png, i inne). Dodatkowo zawsze istnieje tzw. Default opcja oznaczająca, że żadna z przedstawionych opcji nie pasuje. W naszym przypadku to właśnie na stronie Default można przypisać wywołanie komunikatu (Notification), że wybrane pliki nie spełniają wymagań.





Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem i plik rzeczywiście ma pożądany format, to pozostaje tylko sprawdzić drugi plik według tego samego schematu, z tą różnicą, że liczba dostępnych opcji jest mniejsza. Jeśli pierwszy plik to xlsx, to drugi trzeba sprawdzić tylko pod kątem zgodności z formatem obrazu. Lub odwrotnie, jeśli pierwszy plik jest obrazem, to drugi musi być xlsx.





Należy pamiętać, że różne warianty Switch bloku mogą prowadzić do tej samej ścieżki. W naszym przypadku nie ma znaczenia, jakie rozszerzenie miał plik graficzny, a dalsza droga nie będzie od tego zależna. Najważniejsze jest to, że naprawdę była to jedna z opcji dla obrazów.

Na tym etapie szkolenia taki schemat jest całkiem wykonalny, ale w dalszych modułach kursu będziemy kombinować jak uczynić go bardziej eleganckim. Stosować pętle i zmienne, tworzyć własne procesy biznesowe dla powtarzających się fragmentów i używać ich jako osobnego bloku.