Câu điều kiện. Công tắc

Bây giờ chúng tôi biết phần mở rộng tệp, nhưng làm cách nào để kiểm tra xem nó có phù hợp với chúng tôi không? Chúng tôi đã kiểm tra số lượng, nhưng ở đây chúng tôi cần một giải pháp khác vì có thể có một số tùy chọn.

Switch khối

Đối với điều này, sẽ hợp lý khi sử dụng khối Switch . Cách sử dụng của nó tương tự như If-Else , nhưng phức tạp hơn và không giới hạn ở các tùy chọn True và False .

Bước đầu tiên trong việc sử dụng nó là đặt tham số đầu vào Value . Điều này là cần thiết để xác định những tùy chọn nào có thể nói chung (chuỗi, số, lựa chọn từ danh sách Enum hoặc thứ gì khác). Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng phần tử String làm Value , phần tử này thu được do hoạt động của khối Array Element .

Bước tiếp theo là thêm các tùy chọn có thể. Hãy viết "xlsx" cho Excel và các tùy chọn khác nhau cho phần mở rộng tệp hình ảnh ( jpg, jpeg, png và các tùy chọn khác). Ngoài ra, luôn có tùy chọn Default , nghĩa là không có tùy chọn nào được trình bày phù hợp. Trong trường hợp của chúng tôi, trên Default , bạn có thể gán cuộc gọi cho một thông báo ( Notification ) rằng các tệp đã chọn không đáp ứng yêu cầu.





Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch và tệp thực sự có định dạng mong muốn, thì bạn chỉ cần kiểm tra tệp thứ hai theo cùng một sơ đồ, với sự khác biệt là số lượng tùy chọn khả dụng bị giảm. Nếu tệp đầu tiên là xlsx, thì tệp thứ hai chỉ cần được kiểm tra xem có tuân thủ định dạng hình ảnh hay không. Hoặc ngược lại, nếu tệp đầu tiên là hình ảnh thì tệp thứ hai phải là xlsx.





Lưu ý rằng các biến thể khác nhau của khối Switch có thể dẫn đến cùng một đường dẫn. Trong trường hợp của chúng tôi, tệp hình ảnh có loại phần mở rộng nào không quan trọng và tuyến đường tiếp theo sẽ không phụ thuộc vào điều này. Điều chính là nó thực sự là một trong những lựa chọn cho hình ảnh.

Ở giai đoạn đào tạo này, một kế hoạch như vậy khá khả thi, nhưng trong các mô-đun tiếp theo của khóa học, chúng tôi sẽ tìm ra cách làm cho nó trở nên thanh lịch hơn. Sử dụng các vòng lặp và biến, tạo các quy trình kinh doanh của riêng bạn để lặp lại các đoạn và sử dụng chúng như một khối riêng biệt.