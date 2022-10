Declarações Condicionais. Mudança

Agora conhecemos a extensão do ficheiro, mas como verificar se nos convém? Já verificámos a quantidade, mas aqui precisamos de outra solução porque pode haver várias opções.

Switch bloco

Para tal, seria razoável utilizar o Switch bloco. A sua utilização é semelhante a If-Elsemas mais complexo e não limitado a True e False como opções.

O primeiro passo para a sua utilização é a definição do Value parâmetro de entrada. Isto é necessário para determinar que opções podem ser em geral (strings, números, selecção a partir da lista Enum, ou outra coisa). No nosso caso, utilizamos o elemento String como o Value, que foi obtido como resultado do trabalho do Array Element bloco.

O passo seguinte é acrescentar possíveis opções. Vamos escrever "xlsx" para o ficheiro Excel e várias opções para extensões de ficheiros de imagem (jpg, jpeg, png, e outras). Além disso, há sempre a opção Default o que significa que nenhuma das opções apresentadas se encaixa. No nosso caso, é em Default que se pode atribuir uma chamada a uma mensagem (Notification) de que os ficheiros seleccionados não cumprem os requisitos.





Se tudo correr conforme o planeado e o ficheiro for realmente do formato desejado, então resta apenas verificar o segundo ficheiro de acordo com o mesmo esquema, com a diferença de que o número de opções disponíveis é reduzido. Se o primeiro ficheiro for xlsx, então o segundo só precisa de ser verificado para verificar a conformidade com o formato da imagem. Ou vice versa, se o primeiro ficheiro for uma imagem, então o segundo deve ser xlsx.





Note-se que as diferentes variantes da opção Switch bloco pode levar ao mesmo caminho. No nosso caso, não importa que tipo de extensão o ficheiro de imagem tinha, e o caminho posterior não dependerá disso. O principal é que era realmente uma das opções para as imagens.

Nesta fase da formação, tal esquema é bastante exequível, mas em outros módulos do curso, vamos descobrir como torná-lo mais elegante. Utilize loops e variáveis, crie os seus próprios processos empresariais para repetir fragmentos e utilize-os como um bloco separado.