DevOps uygulaması ve yazılım geliştirme konusunda nihai bir rehber mi arıyorsunuz? EVET ise, aradığınız tam bir rehber olduğu için sonuna kadar okuyun. DevOps yaklaşımı, geliştirme ve operasyonlar için ortak bir kelimedir. Bu nedenle, kuruluşun uygulama ve yazılım geliştirme ve bilgi teknolojisi ekipleri tarafından yürütülen farklı çalışmalara yönelik birleşik bir yaklaşım oluşturmak anlamına gelir.

DevOps hakkında bilgi edinmek, bir şirketteki bu ekipler arasında daha iyi bir iletişim ve işbirliğini kolaylaştırdığı için önemlidir. DevOps yaklaşımı yazılımı, sınırlı performansında, yazılım ve uygulama geliştirme, sanayileşme, otomasyon ve altyapı denetimi ve dağıtımı için daha iyi uygulamaların benimsenmesini temsil eder.

Temsil ayrıca, geliştiriciler ve BT yöneticileri arasında güven ve uyum sağlanması ve özel planların kurumsal gereksinimlerle uyumlu hale getirilmesi gibi değişiklikleri de korur. DevOps, yazılım teslimini, iş rollerini, hizmetleri ve bilgi teknolojisi mekanizmalarını değiştirebilir ve en uygun teknikleri ima edebilir.

DevOps, BT uzmanlarının uygulama ve yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak için kullandığı bir metodolojidir. Yazılım teslim sürecini otomatikleştirmek için Yazılım Geliştirme ve Operasyon ekipleri arasındaki işbirliğini içerir.

Bu makalede, DevOps dağıtım metodolojisine giriş açıklanmakta ve bunun nasıl uygulanacağı konusunda size bir kılavuz sunulmaktadır. DevOps yaklaşım yazılımında yeniyseniz veya bunu kuruluşunuzda uygulamayı düşünüyorsanız, bu kılavuz size yazılımın altyapısına ve nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış sağlayacaktır. DevOps kültürü, araçları, otomasyonu ve daha fazlasını içerir. Sonunda, DevOps araçlarının işletmenize nasıl fayda sağlayabileceğini ve başlangıç için sonraki bazı adımları anlayacaksınız.

DevOps nedir?

DevOps altyapısı, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki entegrasyon ile uygulama ve yazılım geliştirme ve dağıtım yaklaşımıdır. DevOps terimi, 2010 yılında Gene Kim tarafından "İdeal DevOps Süreci" başlıklı bir blog yazısı yazdıktan sonra tanıtıldı. Bu metodoloji, dünya çapındaki kuruluşlar tarafından verimliliği ve teslimat hızını artırmak ve üretim ortamlarına büyük, seyrek dağıtımlarla ilişkili riskleri azaltmak için kullanılır. Geliştirme ve Operasyonlar, aynı işlevsel birime ait olmalarına rağmen her zaman ayrı ekipler olmuştur. Uygulama ve yazılım geliştirme ekibi, kod yazmak ve doğru zamanda dağıtım için operasyonlara göndermekle ilgileniyordu.

Dağıtım metodolojileri sürekli olarak gelişmektedir ve DevOps yaklaşım yazılımı en yeni ve en popüler yazılımlardan biridir. Kısaca, yazılım geliştirmeye yönelik DevOps yaklaşımı, yazılım geliştirme ve operasyonlar arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olan bir dizi süreç ve araçtır. DevOps'un yazılım geliştirme yaklaşımı, görevleri ve ekipler arasındaki iletişimi otomatikleştirerek teslimat sürelerini hızlandırmaya ve kalite kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.





DevOps Dağıtım Metodolojisi nedir?

DevOps uygulama ve yazılım geliştirme operasyonlarında iki ekibin ayrılması, geliştirme ekibinin dahil olmak istemediği bir genel gider faaliyetiydi. DevOps'ta geliştirme ekipleri, yazılımın doğru zamanda devreye alınması için kodu yazıp operasyon ekibine göndermekle ilgilenir. Operasyon ekipleri ayrıca, bir sürüm dağıtıldıktan sonra kendi yazılımlarının altyapısında neler olduğunu izlemek ve komut dosyalarını yazmakla da ilgilenir.

DevOps araçları, yazılım geliştiriciler ve BT uzmanları arasındaki iletişimi ve işbirliğini vurgulayan bir dağıtım metodolojisidir. DevOps yaklaşım yazılımı, eksiksiz yazılım geliştirme operasyonlarını kısaltmayı ve uygulama veya yazılım sürümlerinin sıklığını ve kalitesini artırmayı amaçlar.

DevOps felsefesinin kritik yönlerinden biri sürekli entegrasyondur (CI). CI, tüm geliştirici çalışma kopyalarını günde birkaç kez paylaşılan ana hatla birleştirme uygulamasıdır. Geliştiriciler düzenli olarak entegre ederek kapsamlı ve seyrek entegrasyonların tuzaklarından kaçınabilir.

DevOps felsefesinin bir diğer kritik yönü de sürekli teslimdir (CD). CD, yazılımları genellikle iki haftada bir veya daha kısa aralıklarla kısa döngüler halinde teslim etme uygulamasıdır. Bu, özellikler üzerinde hızlı geri bildirim ve yineleme sağlar. DevOps yaklaşımının faydaları arasında daha hızlı pazara sunma süresi, azaltılmış risk ve artan verimlilik sayılabilir. DevOps araçlarının geliştiricilerin ve BT uzmanlarının memnuniyetini ve üretkenliğini iyileştirdiği gösterilmiştir.

DevOps Metodolojisi Nasıl Uygulanır?

DevOps uygulama ve yazılım geliştirme operasyonları, sürecin iyileştirilebileceği alanlar belirlenerek ve işlerin yapılma şekli değiştirilerek gerçekleştirilir. Bunun en kritik yönlerinden biri iletişimdir, çünkü bir projeye dahil olan herkesin değişikliklerden haberdar olması gerekir. Bir diğer önemli husus, yapılması gereken manuel iş miktarını azaltmaya yardımcı olabilecek otomasyondur.

DevOps'un 5 Sütunu nedir?

DevOps uygulamasının beş ana ayağı vardır ve yazılım geliştirme operasyonları şunlardır:

Kültür

Otomasyon

Yağsız - Yağsız

Ölçümler

Paylaşım



Kültür

DevOps felsefesi tamamen kültürle ilgilidir. Kuruluşların teknolojiyi görme ve teknolojiyle çalışma biçiminde bir yöntemdir. DevOps felsefesi, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki işbirliğini vurgular. Amaç, herkesin sürekli öğrendiği ve denediği bir sürekli yazılım geliştirme kültürü yaratmaktır.

Otomasyon

Otomasyon, DevOps'un bir diğer kritik ayağıdır. Otomasyon, manuel görevleri ve hataları ortadan kaldırarak uygulama ve yazılım teslim sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca daha tutarlı ve tekrarlanabilir dağıtımlara olanak tanır. Altyapı, iş akışlarını otomatikleştirerek ve yeni kod deneyerek fazla çalışmayı azaltmak için donatılmıştır.

Yağsız - Yağsız

Yalın, uygulama ve yazılım oluşturma için bir araya gelen akıllı stratejiler ve sözleşmelerle DevOps felsefesi oluşturmanın 3. ayağıdır. Yalın test süreçleri, yürütme için gerekli olan düzenli ve etkili testlere izin verir.

Ölçüm

Ölçüm, DevOps felsefesinin dördüncü direğidir. DevOps altyapısı, kararları yönlendirmek için verilere dayanır. Kuruluşlar, uygulama ve yazılım teslim sürecinin çeşitli yönlerini ölçerek iyileştirme alanlarını belirleyebilirler. Kuruluşlar, sürekli ölçüm yaparak ve izleyerek her zaman hedeflerine doğru ilerlemelerini sağlayabilir.

Paylaşım

DevOps'un son ve 5. sütunu, fetih temel olduğunda zorlukların düşüncelerini ve hesaplarını paylaşmakla ilgilidir. Mürettebat durumu kendi aralarında değil, rakip olarak kabul etmeli ve ele almalıdır. Altyapı kavramlarının paylaşılması, uzun vadede iyileştirme ayağı olabilecek geri bildirim izlerini açar. Kalite sigortası (QA), geliştirme ve operasyonlar arasında daha iyi iletişim ve erime siloları için ekipleri birleştirin.

DevOps'ta Dağıtımın Kaç Aşaması Vardır?





DevOps yazılım geliştirme operasyonları ve dağıtımının tipik olarak altı aşaması vardır, yani:

Sürekli gelişim

Sürekli entegrasyon

Sürekli teslimat

Sürekli test

Sürekli izleme

Sürekli dağıtım



Sürekli gelişim

Sürekli geliştirme, piyasaya sürülmeye hazır yazılım kodu oluşturma prosedürünü tanımlayan toplu bir ifadedir. DevOps'ta sürekli dağıtıma sürekli entegrasyon uygular. Sürekli geliştirme yazılım tekniği ve ilgili stratejiler uygulayarak şirketler, kalite açısından daha iyi olacak ve azalan risklerden oluşan ve potansiyel engellerden kaçınan sonuçların daha hızlı teslim edilmesini sağlayabilirler.

Sürekli Entegrasyon

Sürekli entegrasyon, DevOps prosedürüne dayalı yazılım geliştirme için uygulamalı bir uygulamadır. Mobil uygulama yaratıcıları , kod değişikliklerini günlük olarak, bu değişikliklerin rutin olarak otomatik olarak test edildiği yaygın depolamaya bağlar. Sürekli entegrasyon, yakın zamanda güncellenen ve doğrulanan kodun tutarlı ve verimli bir şekilde yazılım geliştiricilere açık olmasını garanti eder. Sürekli entegrasyon, çok sayıda geliştiricinin farklı ilkeleri ve bölümleri birleştirmeyi ve ardından birleştirmeyi beklemek yerine tereddüt etmeden tek bir kaynak kodu üzerinde çalışmasına izin vererek ve erişim sağlayarak yazılım oluşturmada pahalı duraklamaları önler. Bu yaklaşım, hız ve beceriyi güvenilirlik ve koruma ile birleştiren DevOps yazılım geliştirme operasyonları için gereklidir.

Sürekli Test

DevOps sürekli testi, yazılım geliştiricilerin canlı koşullarda kodun iyi çalıştığını ve planlandığı gibi çalıştığını doğrulamalarına izin veren bir prosedürdür. Sürekli testler, üründe değişiklik veya revizyon gerektirebilecek kusurları, hataları ve farklı sonuçları ve bileşenleri keşfedebilir ve sürekli iyileştirme için yazılım geliştirmenin önceki aşamalarına geri döndürülebilir.

Sürekli izleme

DevOps'ta sürekli izleme, yazılım geliştirme ekibinin, geliştirme süreci boyunca kodu ve geliştirme sürecini izlemek için yeterli standartlara sahip olması gerektiği anlamına gelir. Her ne kadar izlemenin çoğunluğunun otomasyon üzerinde olması her zaman daha iyi olsa da, operasyondan ayrılan ekibin sorunları kolayca fark edebilmesi, geri bildirimde bulunabilmesi ve geliştirme ekibini zamanında bilgilendirebilmesi her zaman daha iyidir. Sürekli geri bildirim, yüksek güvenlik, sistem güvenilirliği ve sorunlar ortaya çıktığında daha zarif yanıtları garanti eder.

Sürekli Teslimat

Listedeki aşağıdaki analitik ölçüdür. Kod test edildiğinde, değiştirildiğinde ve onaylandığında, sürdürülebilirliği ve kontrolü için ürünle ilgili güncellemeleri tüketiciye sunmak için sergiye sunulur. Bu amaçla, sürekli teslimat, serbest bırakma için mümkün olduğunca verimli bir otomatik sürece sahiptir ve sadece bir tık ötededir.

Sürekli Dağıtım

Sürekli dağıtım, sunulan DevOps süresi içindir; sürekli teslimattan daha uygun hale gelebilir. Hiçbir manuel müdahale veya işlem olmaksızın sürekli teslimatın tamamen otomatik bir yorumudur. Sürekli dağıtım kodunda onaylanan her değişiklik, müşterilere tutarlı bir organizasyon sürecinde teslim edilir. Bu etkileşim, rezerve edilen deşarj günleri gereksinimini ortadan kaldırır ve giriş döngüsünü hızlandırır. Daha mütevazı, sürekli teslimatlar, mühendislerin müşteri girdilerini hızla almasına ve sorunları daha mükemmel çeviklik ve hassasiyetle ele almasına izin verir. Kesintisiz gönderme, bir DevOps araçları grubu için harika bir hedeftir, ancak en iyi şekilde DevOps döngüsü çözüldükten sonra uygulanır. Tutarlı bir organizasyonun takdire şayan bir şekilde işlemesi için derneklerin kapsamlı ve güvenilir bir bilgisayarlı test ortamına ihtiyacı vardır. Sürekli CI entegrasyonu ve sürekli CD teslimi ile başlamak, henüz orada olmadığınız bir ihtimalde varmanıza yardımcı olacaktır.

DevOps'un Faydaları

Büyülü bir çekimden başka bir şey olmasa da DevOps felsefesi, geleneksel bir BT birliğini kapsayan çok sayıda normal sorunlu noktanın üstesinden gelebilir. İşbirliği, otomasyon ve beceriye verdiği önem, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok büyük avantajlara sahip olabilir:

Yüksek yatırım getirisi (ROI)

hızlı pazar

Daha yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlayın

Gelişmiş verimlilik

Daha iyi işbirliği

Sorunların zamanında düzeltilmesi



Gruplar kusursuz bir şekilde işbirliği yaparken, hem döngü hem de kültür tarafından desteklenirken, DevOps felsefesinin birçok avantajından biri, önemli ölçüde azaltılmış yanlış iletişim veya yanlış hizalama tehlikesini içerir. Kesin yazışmalar, genişletilmiş etkinlik ve nihayetinde ürün mükemmelliği sağlar. Ayrıca, otomatik test ve standart girdi ile birlikte tutarlı koordinasyon ve gönderme gibi ustalık uygulamaları, ilerleme döngüsünü hızlandırır ve hataların veya farklı sorunların erkenden ayırt edilmesini ve denetlenmesini garanti eder.

Genel olarak, bu tür sayısız derneğin DevOps yazılım geliştirme operasyonlarının ödüllerini almak için bu tutumu benimsemek için acele etmesi büyük bir sürpriz değil. Doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde, bir DevOps araçları döngüsü daha iyi öğeler, daha neşeli müşteriler ve daha iyi birincil kaygılar getirir.

Kısaca

DevOps, işleri organize etmenin, ekipleri birleştirmenin ve ürün geliştirme operasyonlarına yönelik daha ekip oluşturma yaklaşımı geliştirmenin yeni yoludur. DevOps araçları, daha az zaman alıcı, daha hızlı teslimat ve uygun maliyetli olduğu için görevleri zamanında düzenlemeye ve tamamlamaya yardımcı olur ve yardımcı olur.

