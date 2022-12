A tecnologia tem transformado as nossas vidas nas últimas décadas. Melhorou a nossa qualidade de vida e permitiu-nos conectarmo-nos com pessoas de todo o mundo. Também radicalizou amplamente o sector empresarial, permitindo aos empresários de todo o mundo criar as suas próprias aplicações sem problemas.

O processo de desenvolvimento de software é um procedimento que tem várias etapas. Não se pode pô-lo em acção em poucos dias. Ter uma ideia única e criativa pode demorar apenas alguns minutos, mas o esforço para transformar essa ideia inexperiente num produto totalmente funcional e pronto a ser implantado no mercado leva tempo.

O processo de desenvolvimento de software é geralmente feito com alguma estrutura em mente, e os engenheiros podem utilizar qualquer arquitectura para o mesmo, desde o modelo de cascata até à metodologia ágil. Antes de entrarmos nos detalhes mais finos sobre o que realmente está por detrás do desenvolvimento de um produto de software, vejamos como é definido o desenvolvimento de software.

O que é desenvolvimento de software?

O processo de desenvolvimento de software consiste em muitas etapas. Várias aplicações web e móveis, bibliotecas, e outros módulos de engenharia de software são criados, concebidos, programados, documentados, testados, e mantidos como parte do mesmo. O desenvolvimento de software é o método de criação de software e manutenção do código do programa. Portanto, o processo de desenvolvimento de software inclui investigação, novo desenvolvimento, protótipos, alterações, engenharia de software, suporte, ou qualquer outra actividade relacionada com produtos ou aplicações de engenharia de software.

Podemos desenvolver software para satisfazer as exigências específicas de um determinado cliente, empresa de desenvolvimento de software personalizada, ou grupo. Neste caso, o software criado será aperfeiçoado em função das necessidades da organização. A isto chama-se desenvolvimento de software personalizado. Além do desenvolvimento de software personalizado, é possível desenvolver software de código aberto onde o público em geral pode modificá-lo. Estas aplicações de engenharia de software são normalmente construídas para satisfazer os requisitos de um determinado grupo de utilizadores. É normalmente chamado desenvolvimento de software comercial. Outra categoria de engenharia de software é o software personalizado criado para uso individual.

Desenvolvedores de software

Os programadores e engenheiros de software experientes são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de software. As suas responsabilidades intersectam-se fortemente, e as suas relações diferem significativamente entre vários departamentos. Muitas pessoas estão incluídas no processo de desenvolvimento de software, incluindo gestores de produto, programadores, arquitectos, e muito mais. Os programadores de software desempenham um papel fundamental no domínio da escrita de programas. Além disso, eles controlam todo o SDLC - Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software. O ciclo de vida completo do desenvolvimento de software inclui:

A conversão de especificações em funcionalidade.

Supervisão de equipas de desenvolvimento de software e práticas de desenvolvimento de software.

Manutenção e avaliação de software.

Os programadores de software escrevem o código do sistema para combinar bases de dados, ligações directas, exibir mensagens, etc. Utilizam linguagens de programação tais como C++, Python, Ruby, e mais para seguir as directivas necessárias. Os engenheiros de software seguem procedimentos científicos e asseguram que a sua solução funciona na vida real. Estes indivíduos experientes são necessários para criar e desenvolver software. Estima-se que o número de programadores de software empregados por várias organizações irá aumentar quase 22% até 2029.

Tipos de desenvolvimento de software

O tipo de desenvolvimento de software utilizado está dividido em várias categorias, com base no tipo de software criado. Alguns dos principais tipos de desenvolvimento de software são:

Desenvolvimento de aplicações

Este tipo de desenvolvimento de software envolve a criação de um programa para um computador ou um grupo de aplicações de software para ajudar indivíduos, empresas de desenvolvimento de software, ou organizações a empregar funções. Estas são as típicas aplicações de sistemas operativos que executam tarefas habituais. Tal engenharia de software é feita utilizando linguagens de programação como Vue.js, Python, Java, C++, e muitas mais.

Desenvolvimento Web

O método para criar uma página web na Internet chama-se desenvolvimento web. O desenvolvimento web pode ser utilizado para criar desde um simples sítio web estático até um sítio web sofisticado ou uma aplicação web. Apenas um web designer pode organizar a criação de centenas de páginas web ligadas necessárias para o desenvolvimento web. Graças às mais recentes ferramentas de desenvolvimento web e APIsque permitem a utilização de extensões numa página web, a indústria de desenvolvimento web está a florescer. Linguagens de programação de script como HTML, Javascript, Django, PHP, etc., são utilizadas para o desenvolvimento web.

Desenvolvimento móvel

O desenvolvimento de aplicações de software para plataformas móveis como iPhones e smartphones Android é chamado desenvolvimento de aplicações móveis. É por vezes referido como desenvolvimento de aplicações ou desenvolvimento de aplicações móveis. Linguagens como Java, Swift, Objective C, etc., são utilizadas para desenvolver software e aplicações móveis.

Ciência de dados

O trabalho dos cientistas de dados é necessário para fazer uso de enormes conjuntos de dados. Os dados extraídos são utilizados para gerar diversas aplicações web e móveis. Os cientistas de dados fornecem informação no formato apropriado para utilização em tecnologias de IA porque as máquinas precisam de uma grande quantidade de informação para aprenderem e tirarem as suas próprias conclusões. Exemplos de linguagens de ciência de dados são Python, MATLAB, etc.

Desenvolvimento de API

Os engenheiros criam um programa chamado API, ou interface de programação de aplicações, que funciona como uma peça de puzzle entre vários sistemas operativos. Eles permitem a interacção com os serviços ou características de desenvolvimento de software a que uma API pertence por qualquer desenvolvedor de terceiros. Cada API tem a linguagem informática do sistema ou dispositivo para o qual foi especificamente criada.

Computação em nuvem

Em vez de utilizar servidores locais ou dispositivos individuais, os serviços de computação em nuvem suportam sistemas sobre um sistema de servidores web. Os programadores desenvolvem software que alimenta aplicações de armazenamento na nuvem sobre tecnologias de computação na nuvem. Onedrive Storage e Amazon Web Services (AWS) são exemplos comuns. A engenharia de software é desenvolvida com linguagens de programação como XML, R, Clojure, e muitas mais.

Passos no processo de desenvolvimento de software

Todo o processo de desenvolvimento de software está dividido em várias etapas. Cada uma delas é importante para garantir que o produto final está a funcionar correctamente e adequado à sua base de utilizadores. As etapas são as seguintes:

Selecção das metodologias certas de desenvolvimento de software

Este é o processo de escolha do quadro através do qual o SDLC terá lugar. Este delineia a gestão do projecto de engenharia de software e o seu fluxo de trabalho final ou roteiro. Algumas estruturas comuns utilizadas são a abordagem Agile, DevOps, e Waterfall.

Recolha de especificações

Este é o processo passo-a-passo de recolha de dados essenciais para o software. Os requisitos e funcionalidade que se esperam do produto de software devem ser especificados aqui. Pode ser utilizado para compreender exactamente o que o público alvo e as partes interessadas esperam do projecto de software.

Concepção do software

Este é o método para criar um desenho que incorpora respostas às questões levantadas pelos requisitos, e utiliza frequentemente modelos de processo, bem como storyboards. Isto inclui a criação de um design estético para o produto de software que descreve como será para os seus utilizadores. O design incorpora também a diferenciação dos vários módulos de engenharia de software incluídos no software.

Prototipagem

Esta etapa inclui a criação de um protótipo utilizando uma ferramenta de modelação que efectua a verificação precoce da concepção, a elaboração de protótipos e a simulação utilizando uma linguagem de modelação como SysML ou UML.

Desenvolvimento de código

Este é o processo de utilização de uma linguagem de programação adequada para escrever código. Aqui o desenvolvimento efectivo do software tem lugar. Incorpora revisões públicas e de grupo para encontrar problemas mais cedo e criar software de alta qualidade mais rapidamente.

Teste de software

O processo de teste de software envolve a realização de testes de qualidade para imitar testes de carga na aplicação e testes utilizando casos pré-planejados como componente da codificação e concepção de engenharia de software. Esta etapa é necessária para assegurar que cada componente do software está a funcionar correctamente.

Gestão da configuração e dos defeitos

Este é o processo de compreensão de todos os artefactos de engenharia de software, tais como os requisitos, concepção, implementação, e testes de software. É feito para tratar e controlar falhas e definir prioridades de garantia de qualidade e critérios de lançamento.

Implementação de software

O passo seguinte é libertar o software para utilização e endereçar e corrigir problemas do utilizador. Os programadores terão de alojar o software num servidor apropriado. Inclui também a compra de um nome de domínio para que a aplicação possa existir na Internet.

Migração de informação

Esta etapa envolve a deslocação de dados dos programas ou fontes de informação actuais para os sistemas actualizados ou novos. É necessário quando algum sistema ou versão de aplicação anterior já existia, e se pretende reutilizar alguns dos dados.

Gestão e manutenção

A gestão e medição de projectos deve ser feita para assegurar a entrega e a qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. O processo de desenvolvimento de software termina apenas quando o software já não está a ser utilizado. Até lá, terão lugar actividades de manutenção e actualização.

Porque é que o desenvolvimento de software é importante?

O desenvolvimento de software é significativo porque permite às empresas que executam o desenvolvimento de software destacarem-se umas das outras e competirem mais eficazmente. Pode ajudar as organizações a tornarem-se extremamente inovadoras, melhorar a experiência do utilizador, produzir bens com muitas características mais rapidamente, e aumentar a produtividade, segurança e eficiência das suas operações diárias.

A prevalência e utilização de software em todas as tarefas tornam-no também crucial. O software pode armazenar, combinar e centralizar dados na era da digitalização, para que possamos recuperá-los. Além disso, as inovações de software têm em mente a segurança e protecção dos seus dados.

O desenvolvimento de software pode proporcionar-nos uma variedade de benefícios e melhorias. Algumas delas são:

Promover a sua empresa

A sua empresa de desenvolvimento de software passa para um nível superior graças ao desenvolvimento de software. Assiste na promoção da sua empresa de desenvolvimento de software e no aumento do conhecimento da sua marca.

Impulsionar os serviços e as vendas

As vendas da sua empresa de desenvolvimento de software podem disparar se conceber software para lhe dar uma presença na web. Permite-lhe fazer crescer o seu negócio internacionalmente. Além disso, é fundamental compreender o que os seus clientes sentem sobre a sua empresa de desenvolvimento de software, os seus bens, e as suas soluções. Deve estabelecer uma presença online para que os seus clientes o possam contactar prontamente.

Melhorar a satisfação e o empenho dos seus clientes

A utilização de software de marketing para marketing online resulta numa maior interacção com os consumidores e numa maior retenção de clientes. Para melhorar a satisfação do cliente e manter os consumidores, as empresas exigem um plano de marketing sólido.

Principais características de um desenvolvimento de software eficaz

Então, agora que discutimos o que é o desenvolvimento de software e porque é relevante, como pode certificar-se de que o software que cria cumpre os padrões da indústria? Como pode garantir que os seus utilizadores vão gostar do software que cria? Se quiser criar software que seja eficaz e produtivo, certifique-se de que segue os passos dados:

Compreenda o que os seus clientes precisam

O software deve satisfazer as necessidades do cliente e deve ser entregue com requisitos especificados. O programador deve compreender plenamente estes requisitos e só deve sugerir uma solução depois de os objectivos do cliente terem sido compreendidos. O desenvolvimento de software só pode ser bem sucedido quando a solução sugerida segue as necessidades do cliente.

Siga SDLC

Para que o software seja funcional, deve acompanhar o ciclo de vida de desenvolvimento do software. Caso contrário, pode perder certas características importantes. Mais crucialmente, se o sistema de software for incompatível com o SDLC, alguns critérios poderão não ser cumpridos. As fases de concepção, execução, teste, documentação, implementação e manutenção do SDLC são essenciais.

O software deve ser entregue dentro do prazo previsto.

A preparação para um cliente corre mal se a equipa de desenvolvimento de software não conseguir executar um projecto dentro do prazo previsto. Um projecto de software que está em desenvolvimento há muito mais tempo do que o esperado começa a perder significado.

Oferecer eficiência aos utilizadores

Se o software fornecer a qualidade que os clientes solicitaram e os utilizadores finais esperam, tem muito mais hipóteses de sucesso.

Ferramentas e soluções de desenvolvimento de software

As ferramentas certas devem ser utilizadas para acelerar e simplificar o processo de desenvolvimento, quer seja um empreiteiro ou um empregado de uma grande empresa. É extremamente difícil para qualquer empresa de desenvolvimento de software resolvê-los sem as ferramentas de desenvolvimento de software apropriadas. Linkers, editores de código, GUI designs, assemblers, ferramentas de depuração, técnicas analíticas de eficiência, etc., são alguns exemplos das ferramentas que os programadores de software podem utilizar. Com base no tipo de projecto, há muitas coisas a considerar ao escolher a melhor ferramenta de desenvolvimento. Aqui estão algumas ferramentas comuns que o podem ajudar no processo de desenvolvimento de software:

GitHub

Para aqueles que procuram código, GitHub é um serviço de alojamento do tipo Google Drive para repositórios Git. Com base no facto de querer discutir o seu trabalho com outros, pode publicá-lo como público ou privado, e cuida bem da sua privacidade.

Atom

Para todos os sistemas operativos populares, Atom é gratuito, bem como um ambiente de programação integrado IDE - open-sourced. Oferece um elevado grau de personalização e conectores de terceiros. Autocompletar é uma das melhores qualidades do Atom.

Slack

Esta é uma plataforma que oferece apoio à gestão do fluxo de trabalho para a gestão de projectos. Pode encontrar aí as pessoas, conhecimentos e serviços de desenvolvimento de software de que necessita para completar as suas tarefas. É uma plataforma de comunicação fantástica que muitas empresas de desenvolvimento de software estão a utilizar. Slack facilita a criação de vários canais, o que evita actualizações por correio electrónico e melhora a comunicação departamental.

Cloud9

Cloud9 é uma plataforma digital para o desenvolvimento de software integrado. Há suporte para uma variedade de linguagens de programação, como Python, PHP, etc. Cloud9 oferece uma variedade de alternativas para o desenvolvimento de software. Ao fornecer uma variedade de cursores, oferece o benefício de entradas simultâneas de múltiplos utilizadores.

Desenvolvimento de software sem código

O desenvolvimentosem código está a alterar fundamentalmente a forma como os programadores de software pensam sobre a escrita de código. Um indivíduo pode agora criar produtos de software utilizando as suas ideias, mesmo sem conhecimento de várias linguagens de programação ou experiência prévia. Este procedimento tornou-se mais simples devido ao desenvolvimento de numerosas plataformas e tecnologias não codificadas benéficas. É possível criar software a custos mais baixos e com menos experiência, com a ajuda de plataformas sem código.

Uma dessas plataformas onde se pode criar as suas aplicações a partir do zero sem qualquer codificação é o AppMaster. Não precisa de contratar toda uma equipa de desenvolvimento de software para escrever código para qualquer forma de aplicação. Esta técnica é muito mais fácil e menos dispendiosa. Como proprietário do código que escreve, também não precisa de se preocupar com a propriedade.

Conclusão

À primeira vista, pode parecer que o desenvolvimento de software é apenas para ter uma ideia e implementá-la. No entanto, tem várias etapas no meio, desde a concepção até à manutenção. Cada uma destas etapas, como discutido em detalhe acima, ajuda a definir o seu produto de software. Seguindo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, pode desenvolver uma ideia para um serviço de trabalho.

É importante seguir cada uma das etapas acima mencionadas adequadamente para garantir que o seu projecto de software funcione bem em qualquer ambiente. Por exemplo, saltar qualquer passo, como a fase de teste, pode resultar em problemas que irão desperdiçar a sua energia e recursos mais tarde. Ao passar por cada passo no SDLC, pode ter a certeza de que o seu produto também está pronto para o mercado. Compreender os seus clientes é uma parte muito importante da criação de qualquer produto; o SDLC ajuda com isto.