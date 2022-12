Technologia zmieniła nasze życie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Poprawiła jakość naszego życia i umożliwiła nam łączenie się z ludźmi na całym świecie. Ma również szeroko zradykalizowany sektor biznesu, umożliwiając przedsiębiorcom wszędzie do tworzenia własnych aplikacji bezproblemowo.

Proces tworzenia oprogramowania jest procedurą, która ma wiele kroków. Nie da się go wprowadzić w życie w ciągu kilku dni. Posiadanie unikalnego i kreatywnego pomysłu może zająć Ci tylko kilka minut, ale wysiłek związany ze zmianą tego kiełkującego pomysłu w pełni działający produkt, który jest gotowy do wdrożenia na rynek, wymaga czasu.

Proces tworzenia oprogramowania jest zazwyczaj wykonywany z myślą o pewnej strukturze, a inżynierowie mogą używać dowolnej architektury dla tego samego, od modelu wodospadowego do metodologii zwinnej. Zanim jednak zajmiemy się szczegółami dotyczącymi tego, co właściwie kryje się za tworzeniem oprogramowania, przyjrzyjmy się temu, co definiuje się jako tworzenie oprogramowania.

Czym jest tworzenie oprogramowania?

Proces tworzenia oprogramowania składa się z wielu etapów. W jego ramach tworzy się, projektuje, programuje, dokumentuje, testuje i utrzymuje kilka aplikacji internetowych i mobilnych, bibliotek i innych modułów inżynierii oprogramowania. Rozwój oprogramowania to metoda tworzenia oprogramowania i utrzymywania kodu programu. Dlatego proces rozwoju oprogramowania obejmuje badanie, nowy rozwój, prototypy, zmiany, inżynierię oprogramowania, wsparcie i wszelkie inne działania związane z produktami lub aplikacjami inżynierii oprogramowania.

Możemy tworzyć oprogramowanie, aby spełnić specyficzne wymagania określonego klienta, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie lub grupy. W tym przypadku, tworzone oprogramowanie będzie precyzyjnie dostosowane do potrzeb organizacji. To się nazywa rozwój oprogramowania na zamówienie. Inne niż rozwój oprogramowania na zamówienie, można rozwijać oprogramowanie open-sourced, gdzie ogół społeczeństwa może go modyfikować. Te aplikacje inżynierii oprogramowania są zwykle budowane w celu spełnienia wymagań określonej grupy użytkowników. Jest to zwykle nazywane komercyjnym rozwojem oprogramowania. Inną kategorią inżynierii oprogramowania jest spersonalizowane oprogramowanie tworzone do indywidualnego użytku.

Programiści oprogramowania

Doświadczeni programiści i inżynierowie oprogramowania są głównie odpowiedzialni za rozwój oprogramowania. Ich obowiązki mocno się krzyżują, a ich relacje różnią się znacznie w różnych działach. W proces tworzenia oprogramowania zaangażowanych jest wiele osób, w tym menedżerowie produktu, programiści, architekci i inni. Programiści oprogramowania odgrywają kluczową rolę w dziedzinie pisania programów. Dodatkowo kontrolują cały cykl życia SDLC - Software Development Life Cycle. Cały cykl życia rozwoju oprogramowania obejmuje:

Przekształcanie specyfikacji w funkcjonalność.

Nadzorowanie zespołów programistów i praktyk tworzenia oprogramowania.

Utrzymanie i ocenę oprogramowania.

Programiści piszą kod systemu w celu połączenia baz danych, bezpośrednich połączeń, wyświetlania komunikatów itp. Stosują języki programowania takie jak C++, Python, Ruby i inne, aby wykonać potrzebne dyrektywy. Inżynierowie oprogramowania przestrzegają procedur naukowych i zapewniają, że ich rozwiązanie funkcjonuje w rzeczywistości. Takie doświadczone osoby są niezbędne do tworzenia i rozwijania oprogramowania. Szacuje się, że liczba programistów zatrudnionych przez różne organizacje wzrośnie o prawie 22% do 2029 roku.

Rodzaje rozwoju oprogramowania

Rodzaj zatrudnionego rozwoju oprogramowania jest podzielony na kilka kategorii w oparciu o rodzaj tworzonego oprogramowania. Niektóre z głównych typów rozwoju oprogramowania to:

Rozwój aplikacji.

Ten rodzaj rozwoju oprogramowania polega na tworzeniu programu dla komputera lub grupy aplikacji, aby pomóc osobom, firmom zajmującym się rozwojem oprogramowania lub organizacjom w wykonywaniu funkcji. Są to typowe aplikacje systemu operacyjnego, które wykonują zwyczajowe zadania. Taka inżynieria oprogramowania odbywa się przy użyciu języków programowania, takich jak Vue.js, Python, Java, C++ i wiele innych.

Tworzenie stron internetowych

Metoda tworzenia strony internetowej w Internecie nazywa się web development. Rozwój sieci może być używany do tworzenia wszystkiego, od prostej statycznej strony internetowej do wyrafinowanej strony internetowej lub aplikacji internetowej. Tylko projektant stron internetowych może zorganizować tworzenie setek powiązanych stron internetowych wymaganych do rozwoju sieci. Dzięki najnowszym narzędziom do tworzenia stron internetowych i API, które umożliwiają korzystanie z rozszerzeń na stronie internetowej, branża tworzenia stron internetowych kwitnie. Do tworzenia stron internetowych wykorzystywane są języki programowania skryptów, takie jak HTML, Javascript, Django, PHP itp.

Rozwój mobilny

Tworzenie aplikacji na platformy mobilne, takie jak iPhone'y i smartfony z systemem Android, nazywane jest tworzeniem aplikacji mobilnych. Czasami jest to określane jako rozwój aplikacji lub rozwój aplikacji mobilnych. Języki takie jak Java, Swift, Objective C itp. są używane do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych.

Nauka o danych

Praca naukowców zajmujących się danymi jest niezbędna do wykorzystania ogromnych zbiorów danych. Wydobyte dane są wykorzystywane do generowania różnorodnych aplikacji internetowych i mobilnych. Naukowcy danych podają informacje w odpowiednim formacie do wykorzystania w technologiach AI, ponieważ maszyny potrzebują dużej ilości informacji, aby się uczyć i wyciągać własne wnioski. Przykłady języków data science to Python, MATLAB, itp.

Rozwój API

Inżynierowie tworzą program zwany API, czyli interfejs programowania aplikacji, który funkcjonuje jako element układanki między różnymi systemami operacyjnymi. Umożliwiają one interakcję z usługami rozwoju oprogramowania lub funkcjami, do których odnosi się API, przez dowolnego programistę strony trzeciej. Każdy interfejs API ma język komputerowy systemu lub urządzenia, dla którego został specjalnie stworzony.

Chmura obliczeniowa

Zamiast korzystać z lokalnych serwerów lub pojedynczych urządzeń, usługi cloud comp uting obsługują systemy za pośrednictwem systemu serwerów internetowych. Programiści tworzą oprogramowanie, które zasila aplikacje do przechowywania danych w chmurze na technologiach cloud computing. Onedrive Storage i Amazon Web Services (AWS) są powszechnymi przykładami. Inżynieria oprogramowania jest rozwijana za pomocą języków programowania, takich jak XML, R, Clojure, i wiele innych.

Kroki w procesie tworzenia oprogramowania

Cały proces tworzenia oprogramowania podzielony jest na kilka kroków. Każdy z nich jest ważny, aby produkt końcowy działał poprawnie i był dostosowany do jego użytkowników. Do kroków tych należą:

Wybór odpowiednich metodologii tworzenia oprogramowania

Jest to proces wyboru ram, przez które SDLC będzie się odbywał. Nakreśla on zarządzanie projektem inżynierii oprogramowania i jego ostateczny przebieg lub mapę drogową. Niektóre powszechnie stosowane ramy to podejście Agile, DevOps i Waterfall.

Zbieranie specyfikacji

Jest to proces zbierania krok po kroku istotnych danych dla oprogramowania. Należy tutaj określić wymagania i funkcjonalność, które są oczekiwane od produktu oprogramowania. Można go wykorzystać, aby dokładnie zrozumieć, czego docelowi odbiorcy i interesariusze oczekują od projektu oprogramowania.

Projektowanie oprogramowania

Jest to metoda tworzenia projektu, który zawiera odpowiedzi na kwestie poruszone przez wymagania i często wykorzystuje modele procesów oraz storyboardy. Obejmuje to stworzenie estetycznego projektu produktu oprogramowania, który opisuje, jak będzie on wyglądał dla jego użytkowników. Projekt zawiera również zróżnicowanie różnych modułów inżynierii oprogramowania zawartych w oprogramowaniu.

Prototypowanie

Ten krok obejmuje tworzenie prototypu przy użyciu narzędzia do modelowania, które wykonuje wczesną weryfikację projektu, prototypowanie i symulację przy użyciu języka modelowania, takiego jak SysML lub UML.

Opracowywanie kodu

Jest to proces używania odpowiedniego języka programowania do pisania kodu. Tutaj odbywa się rzeczywisty rozwój oprogramowania. Obejmuje on publiczne i grupowe przeglądy w celu wczesnego znalezienia problemów i szybszego tworzenia wysokiej jakości oprogramowania.

Testowanie oprogramowania

Proces testowania oprogramowania obejmuje wykonywanie testów jakościowych w celu naśladowania testów obciążenia aplikacji i testowania przy użyciu wcześniej zaplanowanych przypadków jako elementu kodowania i projektowania inżynierii oprogramowania. Ten etap jest niezbędny, aby zapewnić, że każdy komponent w oprogramowaniu działa prawidłowo.

Zarządzanie konfiguracją i defektami

Jest to proces zrozumienia wszystkich artefaktów inżynierii oprogramowania, takich jak wymagania, projekt, implementacja i testowanie oprogramowania. Jest on wykonywany w celu obsługi i śledzenia usterek oraz określenia priorytetów zapewnienia jakości i kryteriów wydania.

Wdrożenie oprogramowania

Kolejnym krokiem jest wydanie oprogramowania do użytku oraz zajęcie się i naprawienie problemów użytkowników. Deweloperzy będą musieli hostować oprogramowanie na odpowiednim serwerze. Obejmuje to również zakup nazwy domeny, aby aplikacja mogła istnieć w Internecie.

Migracja informacji

Ten krok obejmuje przeniesienie danych z obecnych programów lub źródeł informacji do zaktualizowanych lub nowych systemów. Jest to potrzebne, gdy jakaś poprzednia wersja systemu lub aplikacji istniała wcześniej i chcesz ponownie wykorzystać niektóre dane.

Zarządzanie i utrzymanie

Zarządzanie projektem i pomiary powinny być dokonywane w celu zapewnienia dostawy i jakości w całym cyklu życia tworzenia oprogramowania. Proces tworzenia oprogramowania kończy się dopiero wtedy, gdy oprogramowanie nie jest już używane. Do tego czasu będą miały miejsce działania związane z utrzymaniem i aktualizacją.

Dlaczego rozwój oprogramowania jest ważny?

Rozwój oprogramowania jest istotny, ponieważ umożliwia firmom wykonującym rozwój oprogramowania wyróżnienie się spośród innych i skuteczniejsze konkurowanie. Może pomóc organizacjom stać się niezwykle innowacyjnymi, zwiększyć doświadczenie użytkownika, szybciej produkować towary o wielu funkcjach i zwiększyć wydajność codziennych operacji, bezpieczeństwo i efektywność.

Powszechność i wykorzystanie oprogramowania we wszystkich zadaniach sprawiają, że jest ono również kluczowe. Oprogramowanie może przechowywać, łączyć i centralizować dane w erze cyfryzacji, abyśmy mogli je odzyskać. Dodatkowo, innowacje w zakresie oprogramowania mają na uwadze bezpieczeństwo i ochronę danych.

Rozwój oprogramowania może zapewnić nam wiele korzyści i ulepszeń. Niektóre z nich to:

Promuj swoją firmę

Twoja firma rozwijająca oprogramowanie przechodzi na wyższy poziom dzięki rozwojowi oprogramowania. Pomaga on w promowaniu Twojej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania i zwiększaniu świadomości Twojej marki.

Zwiększenie usług i sprzedaży

Sprzedaż Twojej firmy rozwijającej oprogramowanie może wzrosnąć, jeśli zaprojektujesz oprogramowanie, aby dać mu obecność w sieci. Umożliwia to rozwój firmy na skalę międzynarodową. Dodatkowo, ważne jest, aby zrozumieć, jak klienci czują się o swojej firmie rozwoju oprogramowania, jej towarów i rozwiązań. Musisz ustanowić obecność online dla tego tak, że klienci mogą łatwo skontaktować się z tobą.

Zwiększ zadowolenie i zaangażowanie klientów

Wykorzystanie oprogramowania marketingowego do marketingu online skutkuje wyższą interakcją z konsumentami i zwiększonym utrzymaniem klientów. Aby poprawić zadowolenie klientów i utrzymać konsumentów, firmy wymagają solidnego planu marketingowego.

Kluczowe cechy skutecznego rozwoju oprogramowania

Więc teraz, gdy omówiliśmy, czym jest rozwój oprogramowania i dlaczego jest istotny, jak możesz upewnić się, że oprogramowanie, które tworzysz, spełnia standardy branżowe? Jak możesz zapewnić, że Twoi użytkownicy polubią tworzone przez Ciebie oprogramowanie? Jeśli chcesz tworzyć oprogramowanie, które jest skuteczne i produktywne, upewnij się, że wykonujesz podane kroki:

Zrozum, czego potrzebują Twoi klienci

Oprogramowanie powinno zaspokajać potrzeby klienta i musi być dostarczone z określonymi wymaganiami. Programista musi w pełni zrozumieć te wymagania i powinien zaproponować rozwiązanie dopiero po zrozumieniu celów klienta. Rozwój oprogramowania może się udać tylko wtedy, gdy proponowane rozwiązanie jest zgodne z potrzebami klienta.

Podążaj za SDLC

Aby oprogramowanie było funkcjonalne, musi iść zgodnie z cyklem życia rozwoju oprogramowania. W przeciwnym razie może stracić pewne ważne cechy. Co ważniejsze, jeśli system oprogramowania jest niekompatybilny z SDLC, niektóre kryteria mogą nie zostać spełnione. Istotne są fazy projektowania, wykonania, testowania, dokumentowania, wdrażania i utrzymania SDLC.

Oprogramowanie powinno być dostarczane w terminie

Przygotowanie dla klienta mija się z celem, jeśli zespół zajmujący się tworzeniem oprogramowania nie jest w stanie wykonać projektu zgodnie z harmonogramem. Projekt oprogramowania, który jest rozwijany znacznie dłużej niż przewidywano, zaczyna tracić na znaczeniu.

Oferuj użytkownikom wydajność

Jeśli oprogramowanie zapewnia jakość, o którą prosili klienci i której oczekują użytkownicy końcowi, ma znacznie większe szanse na sukces.

Narzędzia i rozwiązania do tworzenia oprogramowania

Aby przyspieszyć i uprościć proces tworzenia oprogramowania, niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, czy pracownikiem dużej firmy, należy użyć odpowiednich narzędzi. Rozwiązanie ich bez odpowiednich narzędzi do tworzenia oprogramowania jest niezwykle trudne dla każdej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania. Linkery, edytory kodu, GUI projekty, asemblery, narzędzia do debugowania, techniki analizy wydajności itp. to kilka przykładów narzędzi, które mogą wykorzystać twórcy oprogramowania. W oparciu o rodzaj projektu, istnieje wiele rzeczy do rozważenia przy wyborze najlepszego narzędzia rozwoju. Oto kilka popularnych narzędzi, które mogą pomóc w procesie tworzenia oprogramowania:

GitHub

Dla osób poszukujących kodu, GitHub jest usługą hostingową podobną do Google Drive dla repozytoriów Git. W zależności od tego, czy chcesz omówić swoją pracę z innymi, możesz ją opublikować jako publiczną lub prywatną, a serwis dobrze dba o Twoją prywatność.

Atom

Dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych, Atom jest darmowy, jak również open-sourcowy IDE - zintegrowane środowisko programistyczne. Oferuje wysoki stopień dostosowania i złącza stron trzecich. Autocomplete jest jedną z Atom'najlepszych cech.

Slack

Jest to platforma, która oferuje wsparcie zarządzania przepływem pracy dla zarządzania projektami. Możesz znaleźć ludzi, wiedzę i usługi rozwoju oprogramowania, których potrzebujesz, aby wykonać swoje zadania. Jest to fantastyczna platforma komunikacyjna, z której korzysta wiele firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Slack ułatwia tworzenie kilku kanałów, co pozwala uniknąć aktualizacji za pomocą poczty elektronicznej i usprawnia komunikację między działami.

Cloud9

Cloud9 to cyfrowa platforma do tworzenia zintegrowanego oprogramowania. Istnieje wsparcie dla wielu języków programowania, takich jak Python, PHP itp. Cloud9 oferuje wiele alternatywnych rozwiązań dla rozwoju oprogramowania. Zapewniając różnorodność kursorów, oferuje korzyści wynikające z równoczesnego wprowadzania danych przez wielu użytkowników.

Rozwój oprogramowania bez kodu

Rozwójbez kodu zasadniczo zmienia sposób, w jaki programiści myślą o pisaniu kodu. Osoba może teraz tworzyć oprogramowanie wykorzystując swoje pomysły, nawet bez znajomości różnych języków programowania lub wcześniejszego doświadczenia. Procedura ta stała się prostsza dzięki rozwojowi wielu korzystnych platform i technologii no-code. Możliwe jest tworzenie oprogramowania po niższych kosztach i z mniejszym doświadczeniem z pomocą platform no-code.

Jedną z takich platform, gdzie możesz tworzyć swoje aplikacje od podstaw bez żadnego kodowania jest AppMaster. Nie musisz zatrudniać całego zespołu programistów, aby napisać kod dla dowolnej formy aplikacji. Ta technika jest znacznie łatwiejsza i mniej kosztowna. Jako właściciel kodu, który piszesz, nie musisz się również martwić o własność.

Wniosek

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rozwój oprogramowania polega tylko na wpadnięciu na pomysł i jego realizacji. Jednakże, składa się z kilku kroków pomiędzy nimi, od projektowania do utrzymania. Każdy z tych etapów, jak szczegółowo omówiono powyżej, pomaga zdefiniować produkt oprogramowania. Podążając za cyklem życia rozwoju oprogramowania, możesz rozwinąć pomysł w działającą usługę.

Ważne jest, aby prawidłowo wykonać każdy z wyżej wymienionych kroków, aby zapewnić, że projekt oprogramowania będzie dobrze funkcjonował w każdym środowisku. Na przykład, pominięcie jakiegokolwiek kroku, jak faza testowania, może spowodować problemy, które zmarnują Twoją energię i zasoby później. Przechodząc przez każdy krok w SDLC, możesz być pewien, że twój produkt jest również gotowy do wprowadzenia na rynek. Zrozumienie swoich klientów jest bardzo ważną częścią tworzenia każdego produktu; pomaga w tym SDLC.