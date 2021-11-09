Технологии изменили нашу жизнь за последние несколько десятилетий. Они улучшили качество нашей жизни и позволили нам общаться с людьми по всему миру. Она также широко радикализировала бизнес-сектор, позволив предпринимателям повсеместно создавать свои собственные приложения без проблем.

Процесс разработки программного обеспечения - это процедура, состоящая из множества этапов. Его нельзя воплотить в жизнь за несколько дней. Уникальная и творческая идея может занять у вас всего несколько минут, но усилия по превращению этой зарождающейся идеи в полностью рабочий продукт, готовый к внедрению на рынок, требуют времени.

Процесс разработки программного обеспечения обычно осуществляется с учетом определенной структуры, и инженеры могут использовать для этого любую архитектуру, от водопадной модели до agile-методологии. Прежде чем перейти к более тонким деталям того, что на самом деле стоит за разработкой программного продукта, давайте рассмотрим, что такое разработка программного обеспечения.

Что такое разработка программного обеспечения?

Процесс разработки программного обеспечения состоит из множества этапов. В его рамках создаются, проектируются, программируются, документируются, тестируются и поддерживаются несколько веб- и мобильных приложений, библиотек и других модулей программной инженерии. Разработка программного обеспечения - это метод создания программного обеспечения и сопровождения программного кода. Поэтому процесс разработки программного обеспечения включает в себя исследование, новую разработку, прототипы, изменения, проектирование программного обеспечения, поддержку или любую другую деятельность, связанную с продуктами или приложениями программной инженерии.

Мы можем разработать программное обеспечение для выполнения конкретных требований определенного клиента, компании, занимающейся разработкой программного обеспечения на заказ, или группы. В этом случае созданное программное обеспечение будет доработано в соответствии с потребностями организации. Это называется разработкой программного обеспечения на заказ. Помимо заказной разработки программного обеспечения, вы можете разрабатывать программное обеспечение с открытым исходным кодом, когда широкая общественность может вносить в него изменения. Такие программные приложения обычно создаются для удовлетворения требований определенной группы пользователей. Обычно это называется коммерческой разработкой программного обеспечения. Другая категория программной инженерии - персонализированное программное обеспечение, созданное для индивидуального использования.

Разработчики программного обеспечения

Опытные разработчики программного обеспечения и инженеры в основном отвечают за разработку программного обеспечения. Их обязанности сильно пересекаются, и их взаимоотношения в различных отделах существенно различаются. В процесс разработки программного обеспечения вовлечено множество людей, включая менеджеров по продуктам, разработчиков, архитекторов и многих других. Разработчики программного обеспечения играют ключевую роль в области написания программ. Кроме того, они контролируют весь SDLC - жизненный цикл разработки программного обеспечения. Весь жизненный цикл разработки программного обеспечения включает в себя:

Преобразование спецификаций в функциональность.

Контроль над командами разработчиков программного обеспечения и практикой разработки программного обеспечения.

Сопровождение и оценка программного обеспечения.

Разработчики программного обеспечения пишут код системы для объединения баз данных, прямых соединений, отображения сообщений и т.д. Они используют такие языки программирования, как C++, Python, Ruby и другие, чтобы следовать необходимым директивам. Инженеры-программисты следуют научным процедурам и следят за тем, чтобы их решение функционировало в реальной жизни. Такие опытные люди необходимы для создания и разработки программного обеспечения. По оценкам, количество разработчиков программного обеспечения, занятых в различных организациях, увеличится почти на 22% к 2029 году.

Типы разработки программного обеспечения

Виды разработки программного обеспечения делятся на несколько категорий в зависимости от типа создаваемого программного обеспечения. К основным типам разработки программного обеспечения относятся:

Разработка приложений

Этот вид разработки программного обеспечения подразумевает создание программы для компьютера или группы программных приложений, помогающих отдельным лицам, компаниям по разработке программного обеспечения или организациям выполнять свои функции. Это типичные приложения для операционных систем, которые выполняют обычные задачи. Такая разработка программного обеспечения осуществляется с использованием таких языков программирования, как Vue.js, Python, Java, C++ и многих других.

Веб-разработка

Метод создания веб-страницы в Интернете называется веб-разработкой. Веб-разработка может быть использована для создания чего угодно - от простого статического веб-сайта до сложного веб-сайта или веб-приложения. Только веб-дизайнер может организовать создание сотен связанных между собой веб-страниц, необходимых для веб-разработки. Благодаря новейшим инструментам веб-разработки и API, которые позволяют использовать расширения на веб-странице, индустрия веб-разработки процветает. Для веб-разработки используются скриптовые языки программирования, такие как HTML, Javascript, Django, PHP и т.д.

Мобильная разработка

Разработка программных приложений для мобильных платформ, таких как iPhone и смартфоны Android, называется разработкой мобильных приложений. Иногда ее называют разработкой приложений или разработкой мобильных приложений. Для разработки программного обеспечения и мобильных приложений используются такие языки, как Java, Swift, Objective C и т. д.

Наука о данных

Работа специалистов по изучению данных необходима для использования огромных массивов данных. Добытые данные используются для создания разнообразных веб- и мобильных приложений. Специалисты по изучению данных предоставляют информацию в соответствующем формате для использования в технологиях искусственного интеллекта, поскольку машинам необходим большой объем информации, чтобы учиться и делать собственные выводы. Примерами языков data science являются Python, MATLAB и др.

Разработка API

Инженеры создают программу под названием API, или интерфейс прикладного программирования, которая функционирует как связующее звено между различными операционными системами. Они позволяют любому стороннему разработчику взаимодействовать с сервисами или функциями программного обеспечения, к которым относится API. Каждый API имеет компьютерный язык той системы или устройства, для которого он был специально создан.

Облачные вычисления

Вместо того чтобы использовать локальные серверы или отдельные устройства, облачные вычисления поддерживают системы через систему веб-серверов. Программисты разрабатывают программное обеспечение, которое обеспечивает работу приложений для облачного хранения данных на технологиях облачных вычислений. Хранилище Onedrive и Amazon Web Services (AWS) являются распространенными примерами. Для разработки программного обеспечения используются такие языки программирования, как XML, R, Clojure, и многие другие.

Этапы процесса разработки программного обеспечения

Весь процесс разработки программного обеспечения делится на несколько этапов. Каждый из них важен для того, чтобы убедиться, что конечный продукт работает правильно и подходит для пользователей. К этим этапам относятся:

Выбор правильной методологии разработки программного обеспечения

Это процесс выбора структуры, с помощью которой будет осуществляться SDLC. Он определяет управление проектом разработки программного обеспечения и его конечный рабочий процесс или дорожную карту. Обычно используются такие методологии, как Agile, DevOps и Waterfall.

Сбор спецификаций

Это поэтапный процесс сбора необходимых данных для программного обеспечения. Здесь должны быть указаны требования и функциональные возможности, которые ожидаются от программного продукта. С его помощью можно понять, чего именно ожидает целевая аудитория и заинтересованные стороны от программного проекта.

Проектирование программного обеспечения

Это метод создания дизайна, который включает в себя ответы на вопросы, поднятые в требованиях, и часто использует модели процессов, а также раскадровки. Сюда входит создание эстетического дизайна программного продукта, который описывает, как он будет выглядеть для пользователей. Дизайн также включает в себя дифференциацию различных модулей программной инженерии, включенных в программное обеспечение.

Создание прототипа

Этот этап включает в себя создание прототипа с помощью инструмента моделирования, который выполняет раннюю проверку дизайна, создание прототипа и моделирование с использованием языка моделирования, такого как SysML или UML.

Разработка кода

Это процесс использования подходящего языка программирования для написания кода. Здесь происходит фактическая разработка программного обеспечения. Он включает в себя публичные и групповые обзоры для раннего выявления проблем и более быстрого создания высококачественного программного обеспечения.

Тестирование программного обеспечения

Процесс тестирования программного обеспечения включает в себя проведение качественного тестирования, имитирующего нагрузочное тестирование приложения, и тестирование с использованием заранее спланированных случаев как компонент кодирования и проектирования программной инженерии. Этот этап необходим для обеспечения правильной работы каждого компонента программного обеспечения.

Управление конфигурацией и дефектами

Это процесс понимания всех артефактов программной инженерии, таких как требования, проектирование, реализация и тестирование программного обеспечения. Это делается для обработки и отслеживания дефектов и определения приоритета обеспечения качества и критериев выпуска.

Развертывание программного обеспечения

Следующим шагом является выпуск программного обеспечения для использования, а также решение и устранение проблем пользователей. Разработчикам придется разместить программное обеспечение на соответствующем сервере. Это также включает покупку доменного имени, чтобы приложение могло существовать в Интернете.

Перенос информации

Этот этап включает в себя перемещение данных из текущих программ или источников информации в обновленные или новые системы. Он необходим, когда ранее существовала какая-то предыдущая версия системы или приложения, и вы хотите повторно использовать некоторые данные.

Управление и сопровождение

Управление проектом и измерения должны проводиться для обеспечения доставки и качества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Процесс разработки программного обеспечения заканчивается только тогда, когда программное обеспечение больше не используется. До этого момента будут проводиться мероприятия по обслуживанию и обновлению.

Почему разработка программного обеспечения важна?

Разработка программного обеспечения важна, потому что она позволяет компаниям, занимающимся разработкой программного обеспечения, выделяться на фоне других и более эффективно конкурировать. Она может помочь организациям стать чрезвычайно инновационными, улучшить пользовательский опыт, быстрее производить товары с большим количеством функций, а также повысить производительность, безопасность и эффективность ежедневных операций.

Распространенность и использование программного обеспечения во всех задачах также делают его крайне важным. Программное обеспечение позволяет хранить, объединять и централизовать данные в эпоху оцифровки, чтобы мы могли их получить. Кроме того, при разработке программного обеспечения учитывается безопасность и защита ваших данных.

Разработка программного обеспечения может предоставить нам множество преимуществ и улучшений. Вот некоторые из них:

Продвижение вашей компании

Благодаря разработке программного обеспечения ваша компания переходит на более высокий уровень. Она помогает продвигать вашу компанию по разработке программного обеспечения и повышать осведомленность о вашем бренде.

Повышение качества услуг и продаж

Продажи вашей компании по разработке программного обеспечения могут резко возрасти, если вы разработаете программное обеспечение для обеспечения ее присутствия в Интернете. Это позволит вам развивать свой бизнес на международном уровне. Кроме того, очень важно понять, как ваши клиенты относятся к вашей компании по разработке программного обеспечения, ее товарам и решениям. Для этого вы должны создать онлайн-присутствие, чтобы ваши клиенты могли легко связаться с вами.

Повышение удовлетворенности и вовлеченности клиентов

Использование маркетингового программного обеспечения для интернет-маркетинга приводит к повышению уровня взаимодействия с потребителями и увеличению их удержания. Чтобы повысить удовлетворенность клиентов и удержать их, компаниям необходим надежный маркетинговый план.

Ключевые особенности эффективной разработки программного обеспечения

Итак, теперь, когда мы обсудили, что такое разработка программного обеспечения и почему она актуальна, как вы можете убедиться, что создаваемое вами программное обеспечение соответствует отраслевым стандартам? Как вы можете гарантировать, что созданное вами программное обеспечение понравится вашим пользователям? Если вы хотите создать эффективное и продуктивное программное обеспечение, убедитесь, что вы следуете приведенным ниже шагам:

Поймите, что нужно вашим клиентам

Программное обеспечение должно удовлетворять потребности клиента и должно поставляться с определенными требованиями. Разработчик должен полностью понять эти требования и предложить решение только после того, как будут поняты цели клиента. Разработка программного обеспечения может быть успешной только тогда, когда предлагаемое решение соответствует потребностям клиента.

Следуйте SDLC

Чтобы программное обеспечение было функциональным, оно должно соответствовать жизненному циклу разработки программного обеспечения. В противном случае оно может потерять некоторые важные характеристики. Что более важно, если программная система несовместима с SDLC, некоторые критерии могут быть не выполнены. Фазы проектирования, исполнения, тестирования, документирования, развертывания и сопровождения SDLC являются важными.

Программное обеспечение должно быть поставлено в срок

Подготовка к встрече с клиентом идет насмарку, если команда разработчиков программного обеспечения не может выполнить проект в срок. Проект программного обеспечения, который находится в разработке намного дольше, чем ожидалось, начинает терять свою значимость.

Предлагайте пользователям эффективность

Если программное обеспечение обеспечивает качество, о котором просили клиенты и которого ожидают конечные пользователи, у него гораздо больше шансов на успех.

Инструменты и решения для разработки программного обеспечения

Для ускорения и упрощения процесса разработки необходимо использовать правильные инструменты, независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или сотрудником крупной компании. Любой компании по разработке программного обеспечения чрезвычайно трудно решить их без соответствующих инструментов разработки программного обеспечения. Линкеры, редакторы кода, конструкторы GUI, ассемблеры, средства отладки, методы анализа эффективности и т.д. - вот несколько примеров инструментов, которые могут использовать разработчики программного обеспечения. В зависимости от типа проекта, есть много вещей, которые необходимо учитывать при выборе лучшего инструмента разработки. Вот некоторые общие инструменты, которые могут помочь вам в процессе разработки программного обеспечения:

GitHub

Для тех, кто ищет код, GitHub - это похожий на Google Drive хостинг для репозиториев Git. В зависимости от того, хотите ли вы обсуждать свою работу с другими, вы можете опубликовать ее как публичную или частную, и сервис позаботится о вашей конфиденциальности.

Atom

Для всех популярных операционных систем Atom является бесплатной, как и IDE - интегрированная среда программирования с открытым исходным кодом. Она предлагает высокую степень кастомизации и коннекторы сторонних разработчиков. Автозаполнение - одно из лучших качеств Atom.

Slack

Это платформа, которая предлагает поддержку управления рабочими процессами для управления проектами. Вы можете найти людей, знания и услуги по разработке программного обеспечения, необходимые вам для выполнения ваших задач. Это фантастическая коммуникационная платформа, которую используют многие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Slack упрощает настройку нескольких каналов, что позволяет избежать обновления электронной почты и улучшает коммуникацию между отделами.

Cloud9

Cloud9 это цифровая платформа для разработки интегрированного программного обеспечения. Поддерживаются различные языки программирования, такие как Python, PHP и т.д. Cloud9 предлагает множество альтернатив для разработки программного обеспечения. Предоставляя различные курсоры, он обеспечивает возможность одновременного ввода данных несколькими пользователями.

No-code разработка программного обеспечения

No-code Разработка в корне меняет представление разработчиков программного обеспечения о написании кода. Теперь человек может создавать программные продукты, используя свои идеи, даже без знания различных языков программирования или предыдущего опыта. Эта процедура стала проще благодаря развитию многочисленных выгодных no-code платформ и технологий. С помощью платформ no-code можно создавать программное обеспечение по более низким ценам и с меньшим опытом.

Одной из таких платформ, где вы можете создавать свои приложения с нуля без какого-либо кодирования, является AppMaster. Вам не нужно нанимать целую команду разработчиков программного обеспечения для написания кода для любой формы приложения. Эта техника намного проще и дешевле. Как владельцу написанного вами кода, вам также не нужно беспокоиться о праве собственности.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что разработка программного обеспечения - это просто получение идеи и ее реализация. Однако между ними есть несколько этапов, от проектирования до сопровождения. Каждый из этих этапов, как подробно обсуждалось выше, помогает определить ваш программный продукт. Следуя жизненному циклу разработки программного обеспечения, вы можете превратить идею в работающий сервис.

Важно правильно следовать каждому из вышеупомянутых этапов, чтобы ваш программный проект хорошо функционировал в любой среде. Например, пропуск какого-либо этапа, например, этапа тестирования, может привести к проблемам, которые впоследствии приведут к трате сил и ресурсов. Проходя каждый этап на сайте SDLC, вы можете быть уверены, что ваш продукт готов к выходу на рынок. Понимание своих клиентов - очень важная часть создания любого продукта; SDLC помогает в этом.