Bir işletmenin kullandığı yazılım çözümleri, başarısında önemli bir rol oynayabilir. Kullanışsız ve daha ucuz uygulamaları kullanmak, çalışanlarınız ve kullanıcılarınız için sinir bozucu olabilir. Ayrıca daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Böyle bir sistem daha düşük üretkenlik seviyelerine neden olabilir. Bu nedenle şirketiniz tarafından kullanılan özel yazılım çözümlerini seçerken veya geliştirirken dikkatli ve dikkatli olmalısınız.

Çok çeşitli kullanımlar için mevcut olan ticari hazır yazılımlar olan birçok COTS vardır. Bir kuruluşun sahip olabileceği genel ihtiyaçları karşılama eğilimindedirler. Bu tür ticari yazılımlara bir örnek Microsoft Office'tir. Bu tür yazılım çözümleri, genel amaçlar ve daha geniş bir hedef kitle için oluşturulur. Uygun maliyetli ve kullanışlı olsalar da ihtiyaçlarınız için mükemmel değildirler.

Her işletmenin gereksinimleri vardır ve kullanıma hazır yazılım çözümleri bunları karşılamayabilir. Doğru uygulamalara sahip olduğunuzdan emin olmak için özel yazılım geliştirmeye yönelebilirsiniz. Özel yazılım geliştirmeye daha detaylı bakalım.

Özel yazılım geliştirme nedir?

Özel yazılım geliştirme, özellikle bir dizi müşteri, görev veya şirket için yazılım planlamayı, oluşturmayı, dağıtmayı ve geliştirmeyi içerir. Bu tür özel yazılım geliştirme, kullanıma hazır yazılımların aksine, belirli gereksinimleri karşılamaya çalışır. COTS birçok sektörü ilgilendirdiği için bu tür yazılımlar daha büyük ölçekte üretilebilir.

Aynı zamanda, özel yazılım oluşturmak, belirli bir dizi gereksinimi karşılayabilir. Örneğin, bankanın ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak bir bankacılık platformu oluşturulmuştur. Böyle bir platformun, söz konusu banka tarafından sunulan hizmetlere ve planlara göre oldukça uzmanlaşmış olması gerekir. Piyasada bulunan yazılımlar bunun için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda özel yazılım oluşturmak gerekir. Özel yazılım, Ismarlama yazılım olarak da bilinir.

Bir şirketin geliştirme ekibi veya harici yükleniciler genellikle özel yazılım oluşturma işini üstlenir. Özel yazılım geliştirme, diğer yazılım geliştirme prosedürleriyle aynı prosedürleri ve metodolojiyi takip eder. Buna bilgi toplama, kod yazma, test etme ve dağıtma dahildir. Çevik yazılım geliştirme stratejisi veya Hızlı Uygulama Geliştirme gibi aynı yaklaşımları da kullanır.

Genellikle özel yazılım geliştirme oluşturmayla ilişkilendirilen bazı terimler, uygulama özelleştirme, uygulama modernizasyonu ve uygulama yönetimidir. Uygulama özelleştirme, benzersiz ihtiyaçları karşılamak için kullanıma hazır ticari yazılımları değiştirmenin geliştirme sürecidir. Bir şirketin özel yazılım geliştirmesinin karlılığı, değişen müşteri ve pazar beklentilerini karşılamak için uygulama modernizasyonuna bağlıdır. Uygulama yönetimi, dağıtım, yükseltme, verimlilik ve güvenilirlik geliştirme ve hizmet masası görevleri dahil olmak üzere operasyonları destekleyerek yazılımın etkinliğini artırır.

Özel yazılım ile kullanıma hazır yazılım arasındaki fark nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, kullanıma hazır yazılımlar daha büyük ölçekte oluşturulur ve daha fazla kişi içindir. Birçok kişinin karşılaşabileceği sorunlarla ilgilenirler. Seri üretim yapısı nedeniyle, ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmamış olabilir. Akla gelebilecek hemen her türlü teknik, ekonomik, ticari ve ağ ihtiyacı için paket yazılım programları sağlanmaktadır.

Ticari yazılım geliştirmenin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kullanımı kolay

Hazır yazılım, temelde aynı gereksinimlere sahip geniş kitlelere hitap eder. Örneğin, çeşitli boyut ve türdeki firmalar, yetenekler, işlevler ve kişiselleştirme olanakları ile yaygın olarak kullanılan bir kelime programı olan Microsoft Word'ü kullanabilir. Birçok kişi için üretildiklerinden, kullanım kolaylığı düşünülerek üretilmiştir. Ayrıca daha popüler olma eğiliminde olacaklar, bu nedenle şüpheleriniz olması durumunda başka pek çok kişi bu tür yazılımlarla size yardımcı olabilir.

İndirmek veya satın almak için kolay arayüz

Hazır yazılımlar bazen şirket web sayfalarından edinilebilir veya bir bulut hizmeti olarak sunulur, ancak aynı zamanda bir mağazada toplanıp satın alınabilir. Birçoğuna evde oturarak erişilebilir.

Yaygın olarak kullanılan

Şirketinizin kullandığı her platform için kullanıma hazır yazılım paketleri vardır. Genellikle Windows, macOS ve Linux sistemleri gibi çoğu işletim sistemiyle uyumlu olacaklardır. Özel yazılım oluştururken dikkatli olmalı ve kullandığınız işletim sistemini dikkate almalısınız.

özelleştirilebilirlik

Microsoft Office uygulamaları gibi iyi bilinen ticari yazılım programları, şirketiniz için programın verimliliğini artırmak üzere bir düzeyde özelleştirme sağlar. Özel yazılım oluşturmak istemiyorsanız mevcut bir çözümü özelleştirebilirsiniz. Bu, istediğiniz kriterlerden bazılarına uyan COTS varsa geçerlidir.

Mevcut bir sistem ihtiyaçlarınıza uyuyorsa, ticari yazılım geliştirmenin birçok avantajı vardır. Ancak, sahip olduğunuz gereksinimler bunlar tarafından karşılanmıyorsa bunların hiçbiri geçerli değildir. Mevcut çok çeşitli ticari yazılımlara rağmen, bazı şirketlerin ticari yazılım geliştirmenin sunamayacağı özel özelliklere ihtiyacı vardır. Eğer öyleyse, özelleştirilmiş yazılım yapısını kullanabilirler.

Hazır yazılımların da bazı sorunları var. Örneğin, sisteminize entegre edilmeleri çok daha zordur. Daha sonra ölçeği büyütmek veya küçültmek isterseniz sorunlara da neden olabilirler. Belirli bir boyut için üretildiklerinden, yalnızca bazı yeteneklerine ihtiyacınız olabilir. Yazılıma ihtiyacınız olmasa bile, bütçeniz için iyi bir kullanım olabilir.

Özel yazılım geliştirmenin artıları ve eksileri nelerdir?

Özel yazılım geliştirme hizmetlerinin size sağlayabileceği birçok avantaj vardır. Onlardan bazıları:

Yeterlik

COTS programlarını değiştirmeye veya özelleştirmeye gerek kalmadan, özel yazılım uygulamaları, geliştirme süreçlerine hızlı ve ekonomik bir şekilde yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

ölçeklenebilirlik

Özelleştirilmiş yazılım, bir şirket veya endüstri gelişip genişledikçe genişleyebilir. Yazılım geliştiricileri ve tasarımcılar, gereksinim toplama geliştirme süreciyle birlikte gelecekteki talepleri değerlendirebilirler. Paket uygulamalar için ayrı izinler veya üyelikler için para harcamak yerine, bu öğeler programa entegre edilebilir.

Daha düşük entegrasyon maliyetleri

Önceki sistemlerle uyumluluk, ticari yazılım satın alırken çok önemli bir faktördür. Ticari yazılımın uygulamanızla uyumlu olmadığını varsayalım. Bu durumda işletmelerin mevcut altyapılarıyla çalışacak ve onunla bağlantı kuracak yazılım satın almak için daha fazla para yatırması gerekecektir. Amaçlandığı ortamla entegre olacak şekilde özel yazılım uygulamaları oluşturulabilir.

Güvenlik

Hiç kimse savunmasız bir program istemediğinden, herhangi bir şirket ve yazılım parçası güvenliğe öncelik vermelidir. Özel yazılım uygulamaları, istediğiniz kadar güvenlik özelliği eklemenizi sağlayarak olası riskleri azaltabilir. Herhangi bir hazır cihazın sınırlı güvenlik mekanizmalarına güvenmeniz gerekmez.

Kontrol etme ve kullanma özgürlüğü

Şirketler, özel yazılım oluşturmanın onlara programı kullanma ve yükseltme konusunda sağladığı esneklik sayesinde, özel yazılım uygulaması üzerinde tam kontrole sahiptir. Özel bir yazılım çözümü, bunları kullanan herhangi bir şirkete büyük fayda sağlayabilir. Ancak, özel yazılım geliştirme hizmetleri söz konusu olduğunda işletmelerin bilmesi gereken bazı dezavantajlar vardır. Onlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Özel yazılım geliştirme süreciyle ilgili bazı ana sorunlar şunlardır:

Yüksek geliştirme maliyetleri

Şirketler, yazılım veya özel bir yazılım çözümü oluştururken önemli harcamalara maruz kalırken, pazar güçleri hazır yazılım ürünlerinin fiyatlarını aşağı çekiyor. Özel bir yazılım çözümünün fiyatı genellikle destek ve güncelleme maliyetlerini içerir. Bununla birlikte, bir kez konuşlandırıldıktan sonra, özel yazılım uygulamalarının faydası, yapım masrafından daha ağır basıyor gibi görünmektedir.

Geliştirmek uzun zaman alıyor

Bir firma için tamamen işlevsel bir özel yazılım parçası tasarlamak uzun zaman alır çünkü bu talepler her zaman insanların beklediği kadar açık değildir. Tüm ihtiyaçları anlamak ve belirsiz veya dolaylı olanları belirlemek için araştırma ve değerlendirmeye önemli miktarda zaman harcanır.

Yanlış programcıyı çalıştırma riski

Yanlış kişiyle veya yazılım geliştirme şirketiyle çalışmak , yalnızca özel yazılım geliştirme için değil, birçok sektör için bir tehlikedir. Yanlış yazılım geliştirme şirketini seçerseniz hem para hem de zaman boşa gidebilir. Sektörde aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok firma olduğundan, vasatın altında veya amatörce özel yazılım geliştirme hizmetleri sunanları seçebilirsiniz. Bu nedenle, bir yazılım geliştirme şirketi seçerken zaman ayırmanız tavsiye edilir. Araştırma için harcanan daha fazla zaman, gelecekte kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Özel yazılım geliştirme hizmetlerinin artılarını ve eksilerini anlayarak kendinize doğru yolu seçebilirsiniz. Dezavantajların farkında olmak, onlarla başa çıkmak için uygun önlemleri almanıza da yardımcı olabilir.

Özel yazılım geliştirme süreci nedir?

Şelale, Çevik yazılım geliştirme ve Spiral modeller gibi birçok farklı yazılım geliştirme modeli mevcuttur. Çevik yöntem, her üç tür içinde en çok sevilen yöntemdir. Yazılım geliştirme metodolojilerinin, ürünün başarılı bir şekilde teslim edilmesini garanti etmek için benzersiz bir stratejisi vardır. Teknikler farklılık gösterse de her modelin bünyesinde barındırdığı belirli aşamalar vardır.

Bunlar:

Ön gereksinimlerin toplanması

Bu, tasarımcıların ve geliştiricilerin nihai ürünün işlevselliği için proje gereksinimlerini, yazılım hedeflerini, yazılım kullanıcılarını ve müşteri beklentilerini kavradığı aşamadır.

Planlama ve analiz

Yazılımın her müşteri talebini karşılayabileceğinden emin olmak için kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.

Teknik ve görsel tasarım

Her yazılım çözümü benzersiz bir strateji gerektirdiğinden, bir sistem tasarımı geliştirmek her çaba için gereklidir.

Geliştirme uygulaması

Burada yazılımcılar görsel ve teknik tasarıma bağlı kalarak yazılımı kodlamaya başlarlar.

Test yapmak

Herhangi bir hatayı bulmak ve onarmak için test genellikle yazılım geliştirilip piyasaya sürülmeye hazır hale geldikten sonra yapılır.

Dağıtım ve bakım

Son adım, yazılımı dağıtmaktır. Ancak, orada bitmiyor. Yazılımı formda tutmak için sık bakım ve güncellemeler gerekecektir.

Özel yazılım geliştirmenin maliyeti nedir?

Özel yazılım geliştirme sürecinin maliyeti 120.000 ABD doları ile 220.000 ABD doları arasında olabilir. Özel yazılım geliştirme maliyetleri küresel olarak arttığından bu miktar artık değildir. Ancak fiyat metodolojisi, yazılımınızı üretmenin kesin maliyetini belirler. Bunlar, yaygın fiyatlandırma modellerinin dayandığı şeylerdir:

Sorunun komplikasyonları

Varlıkların, işlemlerin, kullanıcıların sayısı, program boyutu ve bunların program içinde nasıl iletişim kurdukları yazılım karmaşıklığını oluşturur. Platformunuzun karmaşıklığı, ne kadar iyi çalıştığına bağlıdır. UI/UX mimarisinin de zorluk üzerinde etkisi vardır. Arayüzde ne kadar çok öğe varsa, o kadar karmaşıktır. Örneğin, bir harita veya ödeme seçenekleri gibi ek öğeler eklerseniz, genel karmaşıklık ve fiyat artacaktır.

Takım konumunuz

Bulunduğunuz yer fiyatlandırmada büyük rol oynar. Özel yazılım geliştirme maliyetini etkileyen bir diğer faktör, yazılım geliştiricileri uzaktan işe alıp almamanızdır. Örneğin, dünyanın her yerinden işe almaya açıksanız, daha fazla yeteneğe maruz kalırsınız ve fiyat da düşebilir. Ancak, iletişim sorunlarıyla ilgilenmeniz ve yazılım mühendislerinin tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu bilmelerini sağlamanız gerekecektir.

Geliştirme ekibi türü

Sahip olduğunuz geliştirme ekibinin türü, fiyatın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Genel olarak, serbest çalışan geliştiriciler en ucuz olanıdır, kurum içi geliştirme ekibinin tamamı ise en maliyetli olanıdır. Şirket içi bir geliştirme ekibi ihtiyaçlarınızı tam olarak anlayacak ve size en iyi çözümü sunacaktır, ancak bu genellikle çok pahalıdır. Kaliteli ürünleri daha düşük bir fiyata almak istiyorsanız, dış kaynak kullanımı veya yerel bir geliştirme ekibini işe almak daha iyi olabilir.

Özel yazılım geliştirme maliyetini hangi faktörler etkiler?

İhtiyaç duyulan karmaşıklık ve teknoloji farklı olacağından, farklı yazılım geliştirme projelerinin farklı maliyetleri olacaktır. Genel olarak, özel yazılım geliştirme maliyetini etkileyen ana faktörlerden bazıları şunlardır:

karmaşıklık

Bazı yazılım geliştirme süreçleri yalnızca basit teknoloji yığınlarına ihtiyaç duyarken diğerleri çok daha karmaşık bir yığına ihtiyaç duyacaktır. İhtiyaç duyulan programlama dilleri de değişecektir. Benzer şekilde, özel yazılım oluşturmak için gereken uzmanlık düzeyi, geliştirme araçları ve lisansların tümü, özel yazılım geliştirmenin genel maliyetine katkıda bulunur. Karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, maliyet artacaktır. Herhangi bir yazılım geliştirme süreci karmaşıklık açısından basit, ortalama veya zor olabilir. Özellik ve işlevsellik sayısı arttıkça, karmaşıklık düzeyi de yükselir.

Birlikte çalıştığınız ekip

Yukarıda belirtildiği gibi, yazılım geliştiricilerinizin ne kadar deneyimli olmasını istiyorsanız, o kadar pahalıya mal olacaklardır. Kıdemli bir mühendis veya yazılım mimarı size çok daha pahalıya mal olurken aynı zamanda orta düzey bir geliştirici veya stajyer daha uygun maliyetli olabilir. Bir geliştirici ne kadar çok deneyime sahip olursa, o kadar çok programlama dili bilir ve çalışmaları o kadar iyi olur.

Pazarlama

Özel bir yazılım çözümü geliştirmek için pazarlama maliyetlerini ve ilk maliyeti dahil etmeyebilirsiniz. Ancak, ürününüzü veya hizmetinizi çok sayıda insanın kullanmasını istiyorsanız, onu pazarlamanız gerekecektir. Bu, özel yazılım geliştirme maliyetinin iki katına hatta üç katına kadar mal olabilir. Maliyet, sosyal medya pazarlamasından site içi ve site dışı SEO uygulamalarına kadar pazarlama tekniğinize bağlı olarak değişecektir.

Bakım onarım

Yazılımınızın yaşam döngüsü boyunca bakıma ihtiyacı olacaktır. Buna güncellemeler, ana bilgisayarın bakımı, teknik destek ve daha fazlası dahildir. Çok özel ve uzmanlaşmış bir işlevselliğe sahipseniz, bakım maliyetinin de artmasını bekleyebilirsiniz. Genel olarak, bakımın da yazılım geliştirme maliyetinin iki katına mal olması beklenir.

Kodsuz özel no-code geliştirme

Teknolojik gelişmeler ve yeni çerçeveler, yazılım geliştiricilerin görevlerini basitleştirerek programlamayı büyük ölçüde değiştirmiştir. no-code yaklaşım, gün geçtikçe daha fazla ivme kazanan böyle bir tekniktir. AppMaster gibi dijital dönüşüm ve kodsuz platformlarla, herkes özel no-code daha hızlı ve zor bir öğrenme eğrisi ve programlama dillerinden geçmeden geliştirebilir.

Özel yazılım geliştirme dünyası hızla değişiyor. No-code platformlar, işletme sahiplerinin ve girişimcilerin herhangi bir kodlama deneyimine ihtiyaç duymadan özel uygulamalar oluşturmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bu platformlar, programlama gerektirmeden uygulamanızı oluşturmak için bileşenleri drag-and-drop bırakmanıza olanak tanır. Bu, onu özel bir uygulamaya ihtiyaç duyan ancak bir geliştirici kiralamak için zamanı veya kaynağı olmayan işletmeler için mükemmel bir seçenek haline getirir.

AppMaster, özel yazılım geliştirme için en iyi seçenektir. Kendi uygulamanızı oluşturmanızı kolaylaştıran çok çeşitli özellikler sunuyoruz. drag-and-drop arayüzümüz, herhangi bir kodlama deneyimi olmadan karmaşık uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca, uygulamanızı oluşturmak için kullanabileceğiniz çok çeşitli bileşenlere sahibiz. Başlamanıza yardımcı olacak çeşitli destek seçenekleri de sunuyoruz. İster işletme sahibi olun ister girişimci, AppMaster herhangi bir kodlama deneyimi olmadan özel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.

Çözüm

Her geçen gün daha fazla şirket kurulurken, her birinin ihtiyacı mevcut yazılımlarla tek başına karşılanamaz. Özel yazılım geliştirme, uzmanlaşmış şirketlerin ihtiyaçlarını karşılar. Özel yazılımlarla, dahili sistemleriniz karmaşık olsa bile endişelenmenize gerek yok çünkü bu tür çözümler sorunu çözecektir. Özel yazılım geliştirme, en iyi ürün ve hizmetleri oluşturmanıza olanak tanır. Çalışanlarınız da daha mutlu ve memnun olacaktır. Bütün bunlar daha fazla müşteri ve daha iyi üretkenlik anlamına gelir.

Özel yazılım geliştirmenin gereksiz yere pahalı olması gerekmez. Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için hem mevcut sistemleri hem de belirli özel yazılımları kullanmayı düşünebilirsiniz. En önemli şey, neye ihtiyacınız olduğuna dair net bir hedefe sahip olmak ve çalışanlarınız için iyi bir çalışma ortamı sağlamaktır.