لقد غيرت التكنولوجيا حياتنا في العقدين الماضيين. لقد حسّن من جودة حياتنا ومكننا من التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم. لقد أدى أيضًا إلى تطرف قطاع الأعمال على نطاق واسع ، مما مكن رواد الأعمال في كل مكان من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة.

عملية تطوير البرمجيات هي إجراء له عدة خطوات. لا يمكنك وضعها موضع التنفيذ في غضون أيام قليلة. قد يستغرق امتلاك فكرة فريدة ومبتكرة بضع دقائق فقط ، لكن الجهد المبذول لتغيير هذه الفكرة الوليدة إلى منتج يعمل بكامل طاقته وجاهز للنشر في السوق يستغرق وقتًا.

تتم عملية تطوير البرامج بشكل عام مع وضع بعض الهياكل في الاعتبار ، وقد يستخدم المهندسون أي بنية لنفسها ، من نموذج الشلال إلى المنهجية الرشيقة . قبل أن ندخل في التفاصيل الدقيقة حول ما وراء تطوير منتج برمجي فعليًا ، دعنا نلقي نظرة على تعريف تطوير البرامج.

ما هو تطوير البرمجيات؟

تتكون عملية تطوير البرمجيات من عدة خطوات. يتم إنشاء العديد من تطبيقات الويب والجوال والمكتبات ووحدات هندسة البرمجيات الأخرى وتصميمها وبرمجتها وتوثيقها واختبارها وصيانتها كجزء منها. تطوير البرمجيات هو طريقة إنشاء البرمجيات والحفاظ على كود البرنامج. لذلك ، تشمل عملية تطوير البرامج الاستقصاء أو التطوير الجديد أو النماذج الأولية أو التغييرات أو هندسة البرمجيات أو الدعم أو أي نشاط آخر متعلق بمنتجات أو تطبيقات هندسة البرمجيات.

يمكننا تطوير البرامج لتلبية المتطلبات المحددة لعميل معين ، أو شركة تطوير برمجيات مخصصة ، أو مجموعة. في هذه الحالة ، سيتم ضبط البرنامج الذي تم إنشاؤه وفقًا لاحتياجات المؤسسة. وهذا ما يسمى تطوير البرامج المخصصة . بخلاف تطوير البرامج المخصصة ، يمكنك تطوير برامج مفتوحة المصدر حيث يمكن لعامة الناس تعديلها. عادة ما يتم إنشاء تطبيقات هندسة البرمجيات هذه لتلبية متطلبات مجموعة معينة من المستخدمين. يطلق عليه عادة تطوير البرمجيات التجارية. فئة هندسة البرمجيات الأخرى هي البرامج المخصصة التي تم إنشاؤها للاستخدام الفردي.

مطوري البرامج

مطورو ومهندسو البرمجيات ذوو الخبرة مسؤولون بشكل أساسي عن تطوير البرمجيات. تتقاطع مسؤولياتهم بشكل كبير ، وتختلف علاقاتهم بشكل كبير عبر الإدارات المختلفة. يتم تضمين العديد من الأشخاص في عملية تطوير البرامج ، بما في ذلك مديري المنتجات والمطورين والمهندسين المعماريين وغير ذلك. يلعب مطورو البرمجيات دورًا رئيسيًا في مجال كتابة البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم يتحكمون في SDLC بالكامل - دورة حياة تطوير البرامج . تتضمن دورة حياة تطوير البرامج بأكملها ما يلي:

تحويل المواصفات إلى وظائف.

الإشراف على فرق تطوير البرمجيات وممارسات تطوير البرمجيات.

صيانة وتقييم البرامج.

يكتب مطورو البرامج كود النظام لدمج قواعد البيانات ، والاتصالات المباشرة ، وعرض الرسائل ، وما إلى ذلك ، ويستخدمون لغات البرمجة مثل C ++ ، و Python ، و Ruby ، والمزيد لاتباع التوجيهات المطلوبة. يتبع مهندسو البرمجيات الإجراءات العلمية ويتأكدون من أن حلهم يعمل في الحياة الواقعية. مثل هؤلاء الأفراد ذوي الخبرة ضروريون لإنشاء البرامج وتطويرها. تشير التقديرات إلى أن عدد مطوري البرمجيات الذين توظفهم مؤسسات مختلفة سيرتفع بنسبة 22٪ تقريبًا بحلول عام 2029 .

أنواع تطوير البرمجيات

ينقسم نوع تطوير البرامج المستخدم إلى عدة فئات بناءً على نوع البرنامج الذي تم إنشاؤه. بعض أنواع تطوير البرامج الرئيسية هي:

تطوير التطبيقات

يتضمن هذا النوع من تطوير البرامج إنشاء برنامج لجهاز كمبيوتر أو مجموعة من تطبيقات البرامج لمساعدة الأفراد أو شركات تطوير البرامج أو المؤسسات على توظيف الوظائف. هذه هي تطبيقات نظام التشغيل النموذجية التي تنفذ المهام المعتادة. تتم هندسة البرمجيات باستخدام لغات البرمجة مثل Vue.js و Python و Java و C ++ وغيرها الكثير.

تطوير الشبكة

تسمى طريقة إنشاء صفحة ويب على الإنترنت تطوير الويب . يمكن استخدام تطوير الويب لإنشاء أي شيء من موقع ويب ثابت بسيط إلى موقع ويب أو تطبيق ويب متطور. يمكن لمصمم الويب فقط ترتيب إنشاء مئات صفحات الويب المرتبطة المطلوبة لتطوير الويب. بفضل أحدث أدوات تطوير الويب وواجهة برمجة التطبيقات التي تتيح استخدام الامتدادات على صفحة الويب ، تزدهر صناعة تطوير الويب. تستخدم لغات البرمجة النصية مثل HTML و Javascript و Django و PHP وما إلى ذلك لتطوير الويب.

تطوير المحمول

يُطلق على تطوير تطبيقات البرامج لمنصات الأجهزة المحمولة مثل أجهزة iPhone والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة . يشار إليه أحيانًا باسم تطوير التطبيقات أو تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تُستخدم لغات مثل Java و Swift و Objective C وما إلى ذلك لتطوير البرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

علم البيانات

عمل علماء البيانات ضروري للاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة. يتم استخدام البيانات الملغومة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال المتنوعة. يقدم علماء البيانات المعلومات بالتنسيق المناسب لاستخدامها في تقنيات الذكاء الاصطناعي لأن الآلات تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات للتعلم منها واستخلاص استنتاجاتهم الخاصة. أمثلة على لغات علوم البيانات هي Python و MATLAB وما إلى ذلك.

تطوير API

ينشئ المهندسون برنامجًا يسمى API ، أو واجهة برمجة التطبيقات ، والتي تعمل كقطعة أحجية بين أنظمة التشغيل المختلفة. إنها تتيح التفاعل مع خدمات أو ميزات تطوير البرامج التي تتعلق بواجهة برمجة التطبيقات من قبل أي مطور تابع لجهة خارجية. تحتوي كل واجهة برمجة تطبيقات على لغة الكمبيوتر للنظام أو الجهاز الذي تم إنشاؤه خصيصًا له.

حوسبة سحابية

بدلاً من استخدام الخوادم المحلية أو الأجهزة الفردية ، تدعم خدمات الحوسبة السحابية الأنظمة عبر نظام من خوادم الويب. يطور المبرمجون البرامج التي تشغل تطبيقات التخزين السحابي على تقنيات الحوسبة السحابية. تعد Onedrive Storage و Amazon Web Services ( AWS) أمثلة شائعة. تم تطوير هندسة البرمجيات باستخدام لغات البرمجة مثل XML و R و Clojure وغيرها الكثير.

خطوات عملية تطوير البرمجيات

تنقسم عملية تطوير البرامج بأكملها إلى عدة خطوات. كل منها مهم للتأكد من أن المنتج النهائي يعمل بشكل صحيح ومناسب لقاعدة مستخدميه. الخطوات هي:

اختيار منهجيات تطوير البرمجيات الصحيحة

هذه هي عملية اختيار الإطار الذي سيتم من خلاله تنفيذ SDLC. إنه يحدد إدارة مشروع هندسة البرمجيات وسير العمل النهائي أو خارطة الطريق. بعض الأطر الشائعة المستخدمة هي نهج Agile و DevOps و Waterfall.

جمع المواصفات

هذه هي العملية خطوة بخطوة لجمع البيانات الأساسية للبرنامج. يجب تحديد المتطلبات والوظائف المتوقعة من منتج البرنامج هنا. يمكن استخدامه لفهم بالضبط ما يتوقعه الجمهور المستهدف وأصحاب المصلحة من مشروع البرنامج.

تصميم البرمجيات

هذه هي طريقة إنشاء تصميم يتضمن إجابات على المشكلات التي تثيرها المتطلبات ، وغالبًا ما يستخدم نماذج العمليات وكذلك القصص المصورة. يتضمن ذلك إنشاء تصميم جمالي لمنتج البرنامج الذي يصف الشكل الذي سيبدو عليه لمستخدميه. يتضمن التصميم أيضًا التمايز بين مختلف وحدات هندسة البرمجيات المضمنة في البرنامج.

النماذج

تتضمن هذه الخطوة إنشاء نموذج أولي باستخدام أداة النمذجة التي تقوم بالتحقق المبكر من التصميم والنماذج الأولية والمحاكاة باستخدام لغة نمذجة مثل SysML أو UML.

تطوير الكود

هذه هي عملية استخدام لغة برمجة مناسبة لكتابة التعليمات البرمجية. هنا يتم التطوير الفعلي للبرنامج. وهو يدمج المراجعات العامة والجماعية للعثور على المشكلات مبكرًا وإنشاء برامج عالية الجودة بسرعة أكبر.

اختبار البرمجيات

تتضمن عملية اختبار البرنامج إجراء اختبار الجودة لتقليد اختبار الحمل على التطبيق والاختبار باستخدام الحالات المخطط لها مسبقًا كعنصر من مكونات تشفير وتصميم هندسة البرمجيات. هذه الخطوة ضرورية للتأكد من أن كل مكون في البرنامج يعمل بشكل صحيح.

إدارة التكوين والعيوب

هذه هي عملية فهم جميع عناصر هندسة البرمجيات ، مثل المتطلبات والتصميم والتنفيذ واختبار البرامج. يتم التعامل مع الأخطاء وتتبعها وتحديد أولوية ضمان الجودة ومعايير الإطلاق.

نشر البرامج

تتمثل الخطوة التالية في إصدار البرنامج للاستخدام ومعالجة مشكلات المستخدم وإصلاحها. سيتعين على المطورين استضافة البرنامج على خادم مناسب. ويشمل أيضًا شراء اسم المجال بحيث يمكن أن يكون التطبيق موجودًا على الإنترنت.

ترحيل المعلومات

تتضمن هذه الخطوة نقل البيانات من البرامج الحالية أو مصادر المعلومات إلى الأنظمة المحدثة أو الجديدة. يكون مطلوبًا عندما كان هناك إصدار سابق من النظام أو التطبيق من قبل ، وتريد إعادة استخدام بعض البيانات.

الإدارة والصيانة

يجب أن تتم إدارة المشروع والقياس لضمان التسليم والجودة طوال دورة حياة تطوير البرمجيات. تنتهي عملية تطوير البرامج فقط عندما لا يكون البرنامج قيد الاستخدام. حتى ذلك الحين ، سيتم إجراء أنشطة الصيانة والتحديث.

لماذا تطوير البرمجيات مهم؟

يعد تطوير البرامج أمرًا مهمًا لأنه يمكّن الشركات التي تقوم بتطوير البرامج من التميز عن بعضها البعض والمنافسة بشكل أكثر فعالية. قد يساعد المؤسسات على أن تصبح مبتكرة للغاية ، وتعزز تجربة المستخدم ، وتنتج سلعًا تحتوي على الكثير من الميزات بشكل أسرع ، وتزيد من إنتاجية عملياتها اليومية وأمانها وكفاءتها.

إن انتشار البرامج واستخدامها في جميع المهام تجعلها حاسمة أيضًا. يمكن للبرنامج تخزين البيانات ودمجها وجعلها مركزية في عصر الرقمنة حتى نتمكن من استرجاعها. بالإضافة إلى ذلك ، تضع ابتكارات البرامج أمان بياناتك وحمايتها في الاعتبار.

يمكن أن يوفر لنا تطوير البرامج مجموعة متنوعة من المزايا والتحسينات. ومنهم:

روّج لشركتك

تنتقل شركة تطوير البرمجيات الخاصة بك إلى مستوى أعلى بفضل تطوير البرمجيات. يساعد في الترويج لشركة تطوير البرمجيات الخاصة بك وزيادة الوعي بعلامتك التجارية.

تعزيز الخدمات والمبيعات

قد ترتفع مبيعات شركة تطوير البرمجيات الخاصة بك إذا صممت برنامجًا لمنحها حضورًا على شبكة الإنترنت. أنها تمكنك من تنمية عملك على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى ذلك ، من الأهمية بمكان أن تفهم كيف يشعر عملاؤك تجاه شركة تطوير البرمجيات الخاصة بك وسلعها وحلولها. يجب إنشاء وجود عبر الإنترنت لهذا الأمر حتى يتمكن عملاؤك من الاتصال بك بسهولة.

تحسين رضا العملاء والمشاركة

يؤدي استخدام برامج التسويق للتسويق عبر الإنترنت إلى زيادة تفاعل المستهلك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء. لتحسين رضا العملاء والحفاظ على المستهلكين ، تتطلب الشركات خطة تسويق قوية.

السمات الرئيسية لتطوير البرامج الفعال

والآن بعد أن ناقشنا ماهية تطوير البرامج ولماذا هو ملائم ، كيف يمكنك التأكد من أن البرنامج الذي تنشئه يلبي معايير الصناعة؟ كيف يمكنك التأكد من إعجاب المستخدمين بالبرنامج الذي تنشئه؟ إذا كنت ترغب في إنشاء برنامج فعال ومنتج ، فتأكد من اتباع الخطوات المحددة:

افهم ما يحتاجه عملاؤك

يجب أن يلبي البرنامج احتياجات العميل ويجب أن يتم تسليمه بالمتطلبات المحددة. يجب أن يفهم المطور هذه المتطلبات تمامًا ويجب أن يقترح الحل فقط بمجرد فهم أهداف العميل. يمكن أن ينجح تطوير البرامج فقط عندما يتبع الحل المقترح احتياجات العميل.

اتبع SDLC

لكي يعمل البرنامج ، يجب أن يتماشى مع دورة حياة تطوير البرامج. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تفقد بعض الخصائص المهمة. والأهم من ذلك ، إذا كان نظام البرنامج غير متوافق مع SDLC ، فقد لا يتم استيفاء بعض المعايير. تعد مراحل التصميم والتنفيذ والاختبار والتوثيق والنشر والصيانة الخاصة بـ SDLC ضرورية.

يجب تسليم البرنامج في الموعد المحدد

ينحرف الإعداد للعميل إذا لم يتمكن فريق تطوير البرامج من تنفيذ مشروع في الموعد المحدد. بدأ مشروع برمجي ظل قيد التطوير لفترة أطول بكثير من المتوقع يفقد أهميته.

تقديم الكفاءة للمستخدمين

إذا كان البرنامج يوفر الجودة التي طلبها العملاء ويتوقعها المستخدمون النهائيون ، فإن لديه فرصة أفضل للنجاح.

أدوات وحلول تطوير البرمجيات

يجب استخدام الأدوات المناسبة لتسريع عملية التطوير وتبسيطها ، سواء كنت متعاقدًا أو موظفًا في شركة كبيرة. من الصعب للغاية على أي شركة تطوير برمجيات حلها بدون أدوات تطوير البرامج المناسبة. تعتبر الروابط ، ومحررات الكود ، وتصميمات GUI ، والمجمعات ، وأدوات تصحيح الأخطاء ، وتقنيات تحليل الكفاءة ، وما إلى ذلك ، بعض الأمثلة على الأدوات التي يمكن لمطوري البرامج استخدامها. بناءً على نوع المشروع ، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل أداة تطوير. فيما يلي بعض الأدوات الشائعة التي يمكن أن تساعدك في عملية تطوير البرامج:

GitHub

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الكود ، فإن GitHub هي خدمة استضافة تشبه Google Drive Git. بناءً على ما إذا كنت ترغب في مناقشة عملك مع الآخرين ، يمكنك نشره كعام أو خاص ، كما أنه يعتني جيدًا بخصوصيتك.

Atom

لجميع أنظمة التشغيل الشائعة ، Atom مجاني وكذلك IDE مفتوحة المصدر - بيئة برمجة متكاملة. يوفر درجة عالية من التخصيص وموصلات الطرف الثالث. يعد الإكمال التلقائي أحد أفضل صفات Atom.

Slack

هذه منصة تقدم دعم إدارة سير العمل لإدارة المشاريع. يمكنك العثور على الأشخاص والمعرفة وخدمات تطوير البرامج التي تحتاجها هناك لإكمال مهامك. إنها منصة تواصل رائعة تستخدمها الكثير من شركات تطوير البرمجيات. Slack على تسهيل إنشاء عدة قنوات ، مما يتجنب تحديثات البريد الإلكتروني ويعزز التواصل بين الأقسام.

Cloud9

Cloud9 عبارة عن منصة رقمية لتطوير البرامج المتكاملة. يوجد دعم لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة ، مثل Python و PHP وما إلى ذلك. تقدم Cloud9 مجموعة متنوعة من البدائل لتطوير البرامج. من خلال توفير مجموعة متنوعة من المؤشرات ، فإنه يوفر ميزة المدخلات المتزامنة من عدة مستخدمين.

تطوير البرمجيات بدون كود

يعمل تطوير عدم وجود رمز على تغيير طريقة تفكير مطوري البرامج في كتابة التعليمات البرمجية بشكل أساسي. يمكن للفرد الآن إنشاء منتجات برمجية باستخدام أفكارهم ، حتى بدون معرفة لغات البرمجة المختلفة أو الخبرة السابقة. أصبح هذا الإجراء أبسط بسبب تطوير العديد من الأنظمة الأساسية والتقنيات المفيدة بدون تعليمات برمجية. من الممكن إنشاء برامج بتكاليف أقل وبخبرة أقل بمساعدة الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية.

يعد AppMaster أحد هذه الأنظمة الأساسية حيث يمكنك إنشاء تطبيقاتك من الألف إلى الياء دون أي ترميز. لا تحتاج إلى توظيف فريق تطوير برمجيات كامل من مطوري البرامج لكتابة التعليمات البرمجية لأي شكل من أشكال التطبيق. هذه التقنية أسهل بكثير وأقل تكلفة. بصفتك مالك الرمز الذي تكتبه ، لا داعي للقلق بشأن الملكية أيضًا.

استنتاج

للوهلة الأولى ، قد يبدو أن تطوير البرامج يتعلق فقط بالحصول على فكرة وتنفيذها. ومع ذلك ، هناك عدة خطوات بينهما ، من التصميم إلى الصيانة. تساعد كل خطوة من هذه الخطوات ، كما تمت مناقشتها بالتفصيل أعلاه ، في تحديد منتج البرنامج الخاص بك. بعد دورة حياة تطوير البرامج ، يمكنك تطوير فكرة إلى خدمة عاملة.

من المهم اتباع كل من الخطوات المذكورة أعلاه بشكل صحيح للتأكد من أن مشروع البرنامج الخاص بك يعمل بشكل جيد في أي بيئة. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تخطي أي خطوة ، مثل مرحلة الاختبار ، إلى مشاكل ستضيع طاقتك ومواردك لاحقًا. من خلال متابعة كل خطوة في SDLC ، يمكنك التأكد من أن منتجك جاهز أيضًا للسوق. يعد فهم عملائك جزءًا مهمًا جدًا من إنشاء أي منتج ؛ يساعد SDLC في ذلك.