La technologie a transformé nos vies au cours des deux dernières décennies. Elle a amélioré notre qualité de vie et nous a permis de nous connecter avec des personnes du monde entier. Elle a également largement radicalisé le secteur des affaires, permettant aux entrepreneurs du monde entier de créer leurs propres applications en toute transparence.

Le processus de développement de logiciels est une procédure qui comporte plusieurs étapes. Vous ne pouvez pas le mettre en œuvre en quelques jours. Avoir une idée unique et créative peut ne vous prendre que quelques minutes, mais l'effort pour transformer cette idée naissante en un produit entièrement fonctionnel et prêt à être déployé sur le marché prend du temps.

Le processus de développement de logiciels est généralement réalisé avec une certaine structure en tête, et les ingénieurs peuvent utiliser n'importe quelle architecture pour cela, du modèle en cascade à la méthodologie agile. Avant d'entrer dans les détails de ce qui se passe réellement derrière le développement d'un produit logiciel, examinons la définition du développement logiciel.

Qu'est-ce que le développement de logiciels ?

Le processus de développement de logiciels se compose de nombreuses étapes. Plusieurs applications web et mobiles, bibliothèques et autres modules d'ingénierie logicielle sont créés, conçus, programmés, documentés, testés et maintenus dans le cadre de ce processus. Le développement de logiciels est la méthode de création de logiciels et de maintenance du code de programme. Par conséquent, le processus de développement de logiciels comprend l'investigation, le nouveau développement, les prototypes, les modifications, l'ingénierie logicielle, le support ou toute autre activité liée aux produits ou applications de génie logiciel.

Nous pouvons développer des logiciels pour répondre aux demandes spécifiques d'un certain client, d'une société de développement de logiciels personnalisés ou d'un groupe. Dans ce cas, le logiciel créé sera adapté aux besoins de l'organisation. C'est ce qu'on appelle le développement de logiciels personnalisés. Outre le développement de logiciels sur mesure, vous pouvez développer des logiciels en libre accès, que le grand public peut modifier. Ces applications de génie logiciel sont généralement construites pour répondre aux exigences d'un certain groupe d'utilisateurs. On l'appelle généralement le développement de logiciels commerciaux. Une autre catégorie de génie logiciel est le logiciel personnalisé créé pour un usage individuel.

Développeurs de logiciels

Les développeurs et les ingénieurs en logiciels expérimentés sont principalement responsables du développement de logiciels. Leurs responsabilités se recoupent fortement, et leurs relations varient considérablement d'un service à l'autre. De nombreuses personnes sont impliquées dans le processus de développement de logiciels, notamment des chefs de produit, des développeurs, des architectes, etc. Les développeurs de logiciels jouent un rôle clé dans le domaine de l'écriture des programmes. En outre, ils contrôlent l'ensemble du SDLC ( Software Development Life Cycle). L'ensemble du cycle de vie du développement logiciel comprend

La conversion des spécifications en fonctionnalités.

La supervision des équipes de développement logiciel et des pratiques de développement logiciel.

la maintenance et l'évaluation des logiciels.

Les développeurs de logiciels écrivent le code du système pour combiner les bases de données, les connexions directes, l'affichage des messages, etc. Ils utilisent des langages de programmation tels que C++, Python, Ruby, etc. pour suivre les directives nécessaires. Les ingénieurs logiciels suivent des procédures scientifiques et s'assurent que leur solution fonctionne dans la vie réelle. Ces personnes expérimentées sont nécessaires pour créer et développer des logiciels. On estime que le nombre de développeurs de logiciels employés par diverses organisations augmentera de près de 22 % d'ici 2029.

Types de développement de logiciels

Le type de développement de logiciels employé est divisé en plusieurs catégories en fonction du type de logiciel créé. Voici quelques-uns des principaux types de développement de logiciels :

Développement d'applications

Ce type de développement de logiciels implique la création d'un programme pour un ordinateur ou un groupe d'applications logicielles pour aider les individus, les sociétés de développement de logiciels ou les organisations à utiliser des fonctions. Il s'agit des applications typiques des systèmes d'exploitation qui effectuent des tâches habituelles. Ce type de génie logiciel est réalisé à l'aide de langages de programmation tels que Vue.js, Python, Java, C++, et bien d'autres encore.

Développement web

La méthode de création d'une page web sur l'internet est appelée développement web. Le développement web peut être utilisé pour créer n'importe quoi, d'un simple site web statique à un site web sophistiqué ou une application web. Seul un concepteur web peut organiser la création des centaines de pages web liées nécessaires au développement web. Grâce aux outils de développement web les plus récents et aux APIqui permettent l'utilisation d'extensions sur une page web, l'industrie du développement web est florissante. Les langages de programmation de script comme HTML, Javascript, Django, PHP, etc. sont utilisés pour le développement web.

Développement mobile

Le développement d'applications logicielles pour les plateformes mobiles telles que les iPhones et les smartphones Android est appelé développement d'applications mobiles. Il est parfois appelé développement d'applications ou développement d'applications mobiles. Des langages comme Java, Swift, Objective C, etc., sont utilisés pour développer des logiciels et des applications mobiles.

Science des données

Le travail des scientifiques des données est nécessaire pour exploiter d'énormes ensembles de données. Les données exploitées sont utilisées pour générer diverses applications web et mobiles. Les scientifiques des données fournissent des informations dans le format approprié pour être utilisées dans les technologies d'IA, car les machines ont besoin d'une grande quantité d'informations pour apprendre et tirer leurs propres conclusions. Python, MATLAB, etc. sont des exemples de langages de science des données.

Développement d'API

Les ingénieurs créent un programme appelé API, ou interface de programmation d'applications, qui fonctionne comme une pièce de puzzle entre divers systèmes d'exploitation. Ils permettent à tout développeur tiers d'interagir avec les services ou les fonctionnalités de développement de logiciels auxquels l'API se rapporte. Chaque API possède le langage informatique du système ou du dispositif pour lequel elle a été spécifiquement créée.

Informatique en nuage

Plutôt que d'utiliser des serveurs locaux ou des dispositifs individuels, les services d'informatique en nuage prennent en charge des systèmes sur un système de serveurs Web. Les programmeurs développent des logiciels qui alimentent les applications de stockage en nuage sur les technologies de l'informatique en nuage. Onedrive Storage et Amazon Web Services (AWS) en sont des exemples courants. L'ingénierie logicielle est développée avec des langages de programmation tels que XML, R, Clojure, et bien d'autres encore.

Étapes du processus de développement de logiciels

L'ensemble du processus de développement de logiciels est divisé en plusieurs étapes. Chacune d'entre elles est importante pour s'assurer que le produit final fonctionne correctement et qu'il est adapté à sa base d'utilisateurs. Ces étapes sont les suivantes :

Sélection des bonnes méthodologies de développement logiciel

Il s'agit du processus de choix du cadre dans lequel le site SDLC va s'inscrire. Il définit la gestion du projet de génie logiciel et son flux de travail ou sa feuille de route. Les cadres les plus couramment utilisés sont l'approche Agile, DevOps et Waterfall.

Collecte des spécifications

Il s'agit du processus étape par étape de collecte des données essentielles pour le logiciel. Les exigences et les fonctionnalités attendues du produit logiciel doivent être spécifiées ici. Il peut être utilisé pour comprendre exactement ce que le public cible et les parties prenantes attendent du projet de logiciel.

Conception du logiciel

Il s'agit de la méthode de création d'une conception qui intègre les réponses aux questions soulevées par les exigences, et qui utilise fréquemment des modèles de processus ainsi que des story-boards. Elle comprend la création d'un design esthétique pour le produit logiciel qui décrit ce à quoi il ressemblera pour ses utilisateurs. La conception incorpore également la différenciation des divers modules de génie logiciel inclus dans le logiciel.

Prototypage

Cette étape comprend la création d'un prototype à l'aide d'un outil de modélisation qui effectue la vérification précoce de la conception, le prototypage et la simulation à l'aide d'un langage de modélisation tel que SysML ou UML.

Développement du code

Il s'agit du processus d'utilisation d'un langage de programmation approprié pour écrire le code. C'est ici qu'a lieu le développement proprement dit du logiciel. Il intègre des revues publiques et de groupe afin de détecter rapidement les problèmes et de créer plus rapidement des logiciels de haute qualité.

Test des logiciels

Le processus de test des logiciels consiste à effectuer des tests de qualité pour imiter les tests de charge sur l'application et les tests utilisant des cas pré-planifiés en tant que composante du codage et de la conception de l'ingénierie logicielle. Cette étape est nécessaire pour s'assurer que chaque composant du logiciel fonctionne correctement.

Gestion de la configuration et des défauts

Il s'agit du processus de compréhension de tous les artefacts de génie logiciel, tels que les exigences, la conception, la mise en œuvre et les tests logiciels. Elle permet de gérer et de suivre les défauts et de définir les priorités en matière d'assurance qualité et les critères de diffusion.

Déploiement du logiciel

L'étape suivante consiste à mettre le logiciel à disposition pour qu'il soit utilisé et à traiter et résoudre les problèmes des utilisateurs. Les développeurs devront héberger le logiciel sur un serveur approprié. Cela inclut également l'achat d'un nom de domaine afin que l'application puisse exister sur Internet.

Migration des informations

Cette étape consiste à déplacer les données des programmes ou des sources d'information actuels vers les systèmes mis à jour ou nouveaux. Elle est nécessaire lorsqu'une version antérieure du système ou de l'application existait déjà et que vous souhaitez réutiliser certaines de ces données.

Gestion et maintenance

La gestion et la mesure du projet doivent être effectuées pour garantir la livraison et la qualité tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Le processus de développement du logiciel ne prend fin que lorsque le logiciel n'est plus utilisé. Jusque-là, des activités de maintenance et de mise à jour auront lieu.

Pourquoi le développement de logiciels est-il important ?

Le développement de logiciels est important car il permet aux entreprises qui le pratiquent de se démarquer les unes des autres et d'être plus compétitives. Il peut aider les organisations à devenir extrêmement innovantes, à améliorer l'expérience de l'utilisateur, à produire plus rapidement des biens dotés de nombreuses fonctionnalités et à accroître la productivité, la sécurité et l'efficacité de leurs opérations quotidiennes.

La prévalence et l'utilisation des logiciels dans toutes les tâches en font également un élément crucial. À l'ère de la numérisation, les logiciels peuvent stocker, combiner et centraliser les données afin que nous puissions les retrouver. En outre, les innovations logicielles prennent en compte la sécurité et la protection de vos données.

Le développement de logiciels peut nous apporter une variété d'avantages et d'améliorations. En voici quelques-uns :

Promouvoir votre entreprise

Votre société de développement de logiciels passe à un niveau supérieur grâce au développement de logiciels. Il vous aide à promouvoir votre société de développement de logiciels et à faire connaître votre marque.

Dynamiser les services et les ventes

Les ventes de votre société de développement de logiciels peuvent monter en flèche si vous concevez un logiciel pour lui donner une présence sur le Web. Cela vous permet de développer votre activité à l'échelle internationale. En outre, il est essentiel de comprendre ce que vos clients pensent de votre société de développement de logiciels, de ses produits et de ses solutions. Vous devez établir une présence en ligne pour cela, afin que vos clients puissent vous contacter facilement.

Améliorer la satisfaction et l'engagement des clients

L'utilisation d'un logiciel de marketing en ligne permet d'accroître l'interaction avec les consommateurs et de mieux les fidéliser. Pour améliorer la satisfaction des clients et conserver les consommateurs, les entreprises ont besoin d'un plan de marketing solide.

Principales caractéristiques d'un développement logiciel efficace

Maintenant que nous avons discuté de ce qu'est le développement de logiciels et de son importance, comment pouvez-vous vous assurer que les logiciels que vous créez répondent aux normes du secteur ? Comment pouvez-vous vous assurer que vos utilisateurs aimeront le logiciel que vous créez ? Si vous voulez créer un logiciel efficace et productif, assurez-vous de suivre les étapes suivantes :

Comprendre les besoins de vos clients

Le logiciel doit satisfaire les besoins du client et doit être livré avec des exigences précises. Le développeur doit comprendre parfaitement ces exigences et ne doit proposer une solution qu'après avoir compris les objectifs du client. Le développement de logiciels ne peut réussir que si la solution proposée répond aux besoins du client.

Suivez le site SDLC

Pour que le logiciel soit fonctionnel, il doit suivre le cycle de vie du développement logiciel. Sinon, il risque de perdre certaines caractéristiques importantes. Plus important encore, si le système logiciel est incompatible avec le site SDLC, certains critères pourraient ne pas être respectés. Les phases de conception, d'exécution, de test, de documentation, de déploiement et de maintenance du SDLC sont essentielles.

Le logiciel doit être livré dans les délais

La préparation d'un client tourne mal si l'équipe de développement de logiciels ne peut pas exécuter un projet dans les délais prévus. Un projet de logiciel dont le développement a duré beaucoup plus longtemps que prévu commence à perdre de son importance.

Offrir l'efficacité aux utilisateurs

Si le logiciel offre la qualité que les clients ont demandée et que les utilisateurs finaux attendent, il a de bien meilleures chances de succès.

Outils et solutions de développement de logiciels

Les bons outils doivent être utilisés pour accélérer et simplifier le processus de développement, que vous soyez un entrepreneur ou un employé d'une grande entreprise. Il est extrêmement difficile pour toute société de développement de logiciels de les résoudre sans les outils de développement de logiciels appropriés. Linkers, éditeurs de code, GUI designs, assembleurs, outils de débogage, techniques d'analyse de l'efficacité, etc. sont quelques exemples des outils que les développeurs de logiciels peuvent utiliser. En fonction du type de projet, il y a de nombreux éléments à prendre en compte pour choisir le meilleur outil de développement. Voici quelques outils courants qui peuvent vous aider dans le processus de développement de logiciels :

GitHub

Pour ceux qui recherchent du code, GitHub est un service d'hébergement de type Google Drive pour les dépôts Git. Selon que vous souhaitez discuter de votre travail avec d'autres personnes, vous pouvez le publier comme public ou privé, et il prend bien soin de votre vie privée.

Atom

Pour tous les systèmes d'exploitation courants, Atom est gratuit, de même qu'un environnement de programmation intégré en libre accès IDE. Il offre un haut degré de personnalisation et des connecteurs tiers. L'autocomplétion est l'une des meilleures qualités de Atom.

Slack

Il s'agit d'une plateforme qui offre un support de gestion de flux de travail pour la gestion de projet. Vous pouvez y trouver les personnes, les connaissances et les services de développement de logiciels dont vous avez besoin pour mener à bien vos tâches. Il s'agit d'une fantastique plateforme de communication que de nombreuses entreprises de développement de logiciels utilisent. Slack facilite la mise en place de plusieurs canaux, ce qui évite les mises à jour par courrier électronique et améliore la communication entre les départements.

Cloud9

Cloud9 est une plateforme numérique permettant de développer des logiciels intégrés. Elle prend en charge divers langages de programmation, comme Python, PHP, etc. Cloud9 offre diverses alternatives pour le développement de logiciels. En fournissant une variété de curseurs, il offre l'avantage d'une entrée simultanée de plusieurs utilisateurs.

Développement de logiciels sans code

Le développementsans code modifie fondamentalement la façon dont les développeurs de logiciels envisagent l'écriture du code. Une personne peut désormais créer des produits logiciels en utilisant ses idées, même sans connaissance de divers langages de programmation ou sans expérience préalable. Cette procédure est devenue plus simple grâce au développement de nombreuses plateformes et technologies no-code avantageuses. Il est possible de créer des logiciels à moindre coût et avec moins d'expertise avec l'aide des plateformes no-code.

AppMaster est l'une de ces plateformes qui vous permet de créer vos applications à partir de zéro, sans aucun codage. Vous n'avez pas besoin d'engager une équipe entière de développeurs de logiciels pour écrire le code de toute forme d'application. Cette technique est beaucoup plus facile et moins coûteuse. En tant que propriétaire du code que vous écrivez, vous n'avez pas non plus à vous préoccuper de la propriété.

Conclusion

À première vue, il peut sembler que le développement de logiciels consiste simplement à trouver une idée et à la mettre en œuvre. Cependant, il comporte plusieurs étapes intermédiaires, de la conception à la maintenance. Chacune de ces étapes, comme indiqué en détail ci-dessus, contribue à définir votre produit logiciel. En suivant le cycle de vie du développement logiciel, vous pouvez transformer une idée en un service fonctionnel.

Il est important de suivre correctement chacune des étapes mentionnées ci-dessus pour garantir le bon fonctionnement de votre projet logiciel dans n'importe quel environnement. Par exemple, sauter une étape, comme la phase de test, peut entraîner des problèmes qui vous feront perdre de l'énergie et des ressources par la suite. En passant par chaque étape du site SDLC, vous pouvez être sûr que votre produit est également prêt à être commercialisé. La compréhension de vos clients est une partie très importante de la création de tout produit ; le site SDLC vous y aide.