La tecnología ha transformado nuestras vidas en las últimas dos décadas. Ha mejorado nuestra calidad de vida y nos ha permitido conectarnos con personas de todo el mundo. También ha radicalizado ampliamente el sector empresarial, permitiendo a los empresarios de todo el mundo crear sus propias aplicaciones sin problemas.

El proceso de desarrollo de software es un procedimiento que tiene múltiples pasos. No se puede poner en marcha en unos pocos días. Tener una idea única y creativa puede llevarle sólo unos minutos, pero el esfuerzo para convertir esa idea incipiente en un producto totalmente funcional y listo para ser desplegado en el mercado lleva tiempo.

El proceso de desarrollo de software se realiza generalmente con alguna estructura en mente, y los ingenieros pueden utilizar cualquier arquitectura para el mismo, desde el modelo de cascada hasta la metodología ágil. Antes de entrar en los detalles más finos sobre lo que realmente hay detrás del desarrollo de un producto de software, veamos lo que se define como desarrollo de software.

¿Qué es el desarrollo de software?

El proceso de desarrollo de software consta de muchos pasos. En él se crean, diseñan, programan, documentan, prueban y mantienen varias aplicaciones web y móviles, bibliotecas y otros módulos de ingeniería de software. El desarrollo de software es el método para crear software y mantener el código del programa. Por lo tanto, el proceso de desarrollo de software incluye la investigación, el nuevo desarrollo, los prototipos, los cambios, la ingeniería de software, el soporte o cualquier otra actividad relacionada con los productos o aplicaciones de ingeniería de software.

Podemos desarrollar software para satisfacer las demandas específicas de un determinado cliente, empresa de desarrollo de software a medida o grupo. En este caso, el software creado se ajustará a las necesidades de la organización. Esto se llama desarrollo de software a medida. Aparte del desarrollo de software a medida, se puede desarrollar software de código abierto en el que el público en general puede modificarlo. Estas aplicaciones de ingeniería de software suelen construirse para satisfacer los requisitos de un determinado grupo de usuarios. Suele denominarse desarrollo de software comercial. Otra categoría de ingeniería de software es el software personalizado creado para uso individual.

Desarrolladores de software

Los desarrolladores e ingenieros de software experimentados son los principales responsables del desarrollo de software. Sus responsabilidades se entrecruzan en gran medida y sus relaciones difieren significativamente entre los distintos departamentos. En el proceso de desarrollo de software intervienen muchas personas, como los gestores de productos, los desarrolladores y los arquitectos, entre otros. Los desarrolladores de software desempeñan un papel clave en el ámbito de la escritura de programas. Además, controlan todo el SDLC ( ciclo de vida del desarrollo de software). El ciclo de vida completo del desarrollo de software incluye

Convertir las especificaciones en funcionalidad.

Supervisar los equipos de desarrollo de software y las prácticas de desarrollo de software.

Mantener y evaluar el software.

Los desarrolladores de software escriben el código del sistema para combinar bases de datos, dirigir conexiones, mostrar mensajes, etc. Emplean lenguajes de programación como C++, Python, Ruby, etc. para seguir las directrices necesarias. Los ingenieros de software siguen procedimientos científicos y se aseguran de que su solución funcione en la vida real. Estas personas experimentadas son necesarias para crear y desarrollar software. Se estima que el número de desarrolladores de software empleados por diversas organizaciones aumentará en casi un 22% para 2029.

Tipos de desarrollo de software

El tipo de desarrollo de software empleado se divide en varias categorías basadas en el tipo de software creado. Algunos de los principales tipos de desarrollo de software son

Desarrollo de aplicaciones

Este tipo de desarrollo de software implica la creación de un programa para un ordenador o un grupo de aplicaciones de software para ayudar a los individuos, empresas de desarrollo de software u organizaciones a emplear funciones. Se trata de las típicas aplicaciones del sistema operativo que realizan tareas habituales. Este tipo de ingeniería de software se realiza utilizando lenguajes de programación como Vue.js, Python, Java, C++, y muchos más.

Desarrollo web

El método para crear una página web en Internet se llama desarrollo web. El desarrollo web puede utilizarse para crear cualquier cosa, desde una simple página web estática hasta una sofisticada página o aplicación web. Sólo un diseñador web puede organizar la creación de los cientos de páginas web enlazadas que requiere el desarrollo web. Gracias a las herramientas de desarrollo web más recientes y a las APIque permiten el uso de extensiones en una página web, la industria del desarrollo web está floreciendo. Para el desarrollo web se utilizan lenguajes de programación de secuencias de comandos como HTML, Javascript, Django, PHP, etc.

Desarrollo móvil

El desarrollo de aplicaciones de software para plataformas móviles como iPhones y smartphones Android se denomina desarrollo de aplicaciones móviles. A veces se denomina desarrollo de aplicaciones o desarrollo de aplicaciones móviles. Lenguajes como Java, Swift, Objective C, etc., se utilizan para desarrollar software y aplicaciones móviles.

Ciencia de los datos

El trabajo de los científicos de datos es necesario para hacer uso de enormes conjuntos de datos. Los datos extraídos se utilizan para generar diversas aplicaciones web y móviles. Los científicos de datos dan la información en el formato adecuado para su uso en las tecnologías de IA porque las máquinas necesitan una gran cantidad de información para aprender y sacar sus propias conclusiones. Ejemplos de lenguajes de ciencia de datos son Python, MATLAB, etc.

Desarrollo de API

Los ingenieros crean un programa llamado API, o interfaz de programación de aplicaciones, que funciona como una pieza de puzzle entre varios sistemas operativos. Permiten la interacción con los servicios de desarrollo de software o las características a las que pertenece una API por parte de cualquier desarrollador de terceros. Cada API tiene el lenguaje informático del sistema o dispositivo para el que se ha creado específicamente.

Computación en la nube

En lugar de utilizar servidores locales o dispositivos individuales, los servicios de computación en la nube soportan sistemas sobre un sistema de servidores web. Los programadores desarrollan el software que impulsa las aplicaciones de almacenamiento en la nube sobre las tecnologías de computación en la nube. Onedrive Storage y Amazon Web Services (AWS) son ejemplos comunes. La ingeniería del software se desarrolla con lenguajes de programación como XML, R, Clojure, y muchos más.

Pasos en el proceso de desarrollo de software

Todo el proceso de desarrollo de software se divide en varios pasos. Cada uno de ellos es importante para asegurarse de que el producto final funciona correctamente y se adapta a su base de usuarios. Los pasos son:

Selección de las metodologías de desarrollo de software adecuadas

Se trata del proceso de elección del marco a través del cual se llevará a cabo la SDLC. En él se describe la gestión del proyecto de ingeniería de software y su flujo de trabajo u hoja de ruta final. Algunos marcos comunes utilizados son el enfoque ágil, DevOps y Waterfall.

Recogida de especificaciones

Se trata del proceso paso a paso de recopilación de datos esenciales para el software. Aquí deben especificarse los requisitos y la funcionalidad que se espera del producto de software. Puede utilizarse para entender exactamente lo que el público objetivo y las partes interesadas esperan del proyecto de software.

Diseño del software

Es el método para crear un diseño que incorpore las respuestas a las cuestiones planteadas por los requisitos, y a menudo utiliza modelos de procesos así como storyboards. Incluye la creación de un diseño estético para el producto de software que describa el aspecto que tendrá para sus usuarios. El diseño también incorpora la diferenciación de los distintos módulos de ingeniería de software incluidos en el software.

Creación de prototipos

Este paso incluye la creación de un prototipo mediante una herramienta de modelado que realiza la verificación temprana del diseño, la creación de prototipos y la simulación mediante un lenguaje de modelado como SysML o UML.

Desarrollo del código

Es el proceso de utilizar un lenguaje de programación adecuado para escribir el código. Aquí tiene lugar el desarrollo real del software. Incorpora revisiones públicas y de grupo para encontrar problemas en una fase temprana y crear un software de alta calidad más rápidamente.

Pruebas de software

El proceso de pruebas de software implica la realización de pruebas de calidad para imitar las pruebas de carga en la aplicación y las pruebas mediante casos previamente planificados como un componente de la ingeniería de software de codificación y diseño. Este paso es necesario para garantizar que cada componente del software funciona correctamente.

Gestión de la configuración y los defectos

Es el proceso de comprensión de todos los artefactos de ingeniería de software, como los requisitos, el diseño, la implementación y las pruebas de software. Se realiza para gestionar y hacer un seguimiento de los defectos y definir la prioridad de la garantía de calidad y los criterios de publicación.

Despliegue del software

El siguiente paso es liberar el software para su uso y abordar y solucionar los problemas de los usuarios. Los desarrolladores tendrán que alojar el software en un servidor adecuado. También incluye la compra de un nombre de dominio para que la aplicación pueda existir en Internet.

Migrar la información

Este paso implica trasladar los datos de los programas o fuentes de información actuales a los sistemas actualizados o nuevos. Es necesario cuando ya existía alguna versión anterior del sistema o de la aplicación, y se quiere reutilizar algunos de los datos.

Gestión y mantenimiento

La gestión y la medición del proyecto deben realizarse para garantizar la entrega y la calidad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. El proceso de desarrollo de software sólo termina cuando el software deja de utilizarse. Hasta entonces, se llevarán a cabo actividades de mantenimiento y actualización.

¿Por qué es importante el desarrollo de software?

El desarrollo de software es importante porque permite a las empresas que lo llevan a cabo diferenciarse de las demás y competir con mayor eficacia. Puede ayudar a las organizaciones a ser extremadamente innovadoras, a mejorar la experiencia del usuario, a producir bienes con muchas características más rápidamente y a aumentar la productividad, la seguridad y la eficiencia de sus operaciones diarias.

La prevalencia y el uso del software en todas las tareas lo hacen también crucial. El software puede almacenar, combinar y centralizar los datos en la era de la digitalización para que podamos recuperarlos. Además, las innovaciones de software tienen en cuenta la seguridad y la protección de los datos.

El desarrollo de software puede proporcionarnos una serie de beneficios y mejoras. Algunas de ellas son

Promover su empresa

Su empresa de desarrollo de software pasa a un nivel superior gracias al desarrollo de software. Ayuda a promocionar su empresa de desarrollo de software y a dar a conocer su marca.

Impulsar los servicios y las ventas

Las ventas de su empresa de desarrollo de software pueden dispararse si diseña un software para darle presencia en la web. Le permite hacer crecer su negocio a nivel internacional. Además, es fundamental conocer la opinión de sus clientes sobre su empresa de desarrollo de software, sus productos y sus soluciones. Para ello, debe establecer una presencia en línea para que sus clientes puedan ponerse en contacto con usted fácilmente.

Mejorar la satisfacción y el compromiso de los clientes

La utilización de software de marketing para el marketing online tiene como resultado una mayor interacción con el consumidor y una mayor retención de clientes. Para mejorar la satisfacción de los clientes y mantenerlos, las empresas necesitan un plan de marketing sólido.

Características principales de un desarrollo de software eficaz

Así que ahora que hemos hablado de lo que es el desarrollo de software y de por qué es relevante, ¿cómo puede asegurarse de que el software que crea cumple con los estándares de la industria? ¿Cómo puede asegurarse de que a sus usuarios les guste el software que crea? Si quieres crear un software que sea eficaz y productivo, asegúrate de seguir los pasos indicados:

Entender lo que necesitan tus clientes

El software debe satisfacer las necesidades del cliente y debe entregarse con los requisitos especificados. El desarrollador debe comprender plenamente estos requisitos y sólo debe sugerir una solución una vez que haya comprendido los objetivos del cliente. El desarrollo de software sólo puede tener éxito cuando la solución sugerida se ajusta a las necesidades del cliente.

Siga SDLC

Para que el software sea funcional, debe seguir el ciclo de vida del desarrollo de software. De lo contrario, podría perder ciertas características importantes. Y lo que es más importante, si el sistema de software es incompatible con el SDLC, puede que no se cumplan algunos criterios. Las fases de diseño, ejecución, pruebas, documentación, despliegue y mantenimiento de SDLC son esenciales.

El software debe entregarse en el plazo previsto

La preparación para un cliente se va al traste si el equipo de desarrollo de software no puede ejecutar el proyecto en el plazo previsto. Un proyecto de software que lleva en desarrollo mucho más tiempo del previsto empieza a perder importancia.

Ofrecer eficiencia a los usuarios

Si el software ofrece la calidad que los clientes han solicitado y los usuarios finales esperan, tiene muchas más posibilidades de éxito.

Herramientas y soluciones de desarrollo de software

Hay que utilizar las herramientas adecuadas para acelerar y simplificar el proceso de desarrollo, tanto si se trata de un contratista como de un empleado de una gran empresa. Es muy difícil para cualquier empresa de desarrollo de software resolverlos sin las herramientas de desarrollo de software adecuadas. Enlazadores, editores de código, diseños de GUI, ensambladores, herramientas de depuración, técnicas de análisis de eficiencia, etc., son algunos ejemplos de las herramientas que pueden utilizar los desarrolladores de software. En función del tipo de proyecto, hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de elegir la mejor herramienta de desarrollo. A continuación se presentan algunas herramientas comunes que pueden ayudarle en el proceso de desarrollo de software:

GitHub

Para los que buscan código, GitHub es un servicio de alojamiento similar a Google Drive para los repositorios de Git. En función de si quieres discutir tu trabajo con otros, puedes publicarlo como público o privado, y cuida bien tu privacidad.

Atom

Para todos los sistemas operativos populares, Atom es gratuito, así como un entorno de programación integrado de código abierto IDE. Ofrece un alto grado de personalización y conectores de terceros. El autocompletado es una de las mejores cualidades de Atom.

Slack

Se trata de una plataforma que ofrece soporte de gestión de flujos de trabajo para la gestión de proyectos. En ella puedes encontrar las personas, los conocimientos y los servicios de desarrollo de software que necesitas para completar tus tareas. Es una fantástica plataforma de comunicación que muchas empresas de desarrollo de software están utilizando. Slack facilita la creación de varios canales, lo que evita las actualizaciones por correo electrónico y mejora la comunicación departamental.

Cloud9

Cloud9 es una plataforma digital para el desarrollo de software integrado. Es compatible con diversos lenguajes de programación, como Python, PHP, etc. Cloud9 ofrece diversas alternativas para el desarrollo de software. Al proporcionar una variedad de cursores, ofrece la ventaja de la entrada concurrente de múltiples usuarios.

Desarrollo de software sin código

El desarrollo sincódigo está alterando fundamentalmente la forma en que los desarrolladores de software piensan en la escritura de código. Ahora una persona puede crear productos de software utilizando sus ideas, incluso sin tener conocimientos de varios lenguajes de programación o experiencia previa. Este procedimiento se ha simplificado gracias al desarrollo de numerosas y beneficiosas plataformas y tecnologías sin código. Es posible crear software a menor coste y con menos experiencia con la ayuda de las plataformas sin código.

Una de esas plataformas en las que puedes crear tus aplicaciones desde cero sin necesidad de codificar es AppMaster. No es necesario contratar a todo un equipo de desarrolladores de software para escribir el código de cualquier tipo de aplicación. Esta técnica es mucho más fácil y menos costosa. Como propietario del código que escribes, tampoco tienes que preocuparte por la propiedad.

Conclusión

A primera vista, puede parecer que el desarrollo de software consiste únicamente en tener una idea y aplicarla. Sin embargo, tiene varios pasos intermedios, desde el diseño hasta el mantenimiento. Cada uno de estos pasos, tal y como se ha comentado en detalle anteriormente, ayuda a definir su producto de software. Siguiendo el ciclo de vida del desarrollo de software, puedes convertir una idea en un servicio que funcione.

Es importante seguir correctamente cada uno de los pasos mencionados anteriormente para garantizar que su proyecto de software funcione bien en cualquier entorno. Por ejemplo, saltarse algún paso, como la fase de pruebas, puede dar lugar a problemas que le harán perder energía y recursos más adelante. Si se sigue cada uno de los pasos de SDLC, se puede estar seguro de que el producto también está preparado para el mercado. Entender a tus clientes es una parte muy importante de la creación de cualquier producto; el SDLC te ayuda a ello.