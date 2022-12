Negli ultimi decenni la tecnologia ha trasformato la nostra vita. Ha migliorato la qualità della nostra vita e ci ha permesso di connetterci con persone di tutto il mondo. Ha anche radicalizzato ampiamente il settore commerciale, consentendo agli imprenditori di tutto il mondo di creare le proprie applicazioni senza problemi.

Il processo di sviluppo del software è una procedura che prevede diverse fasi. Non è possibile metterlo in atto in pochi giorni. Avere un'idea unica e creativa può richiedere solo pochi minuti, ma lo sforzo per trasformare quell'idea nascente in un prodotto pienamente funzionante e pronto per essere distribuito sul mercato richiede tempo.

Il processo di sviluppo del software è generalmente realizzato con una certa struttura in mente e gli ingegneri possono utilizzare qualsiasi architettura, dal modello a cascata alla metodologia agile. Prima di addentrarci nei dettagli di ciò che sta dietro allo sviluppo di un prodotto software, vediamo cosa si intende per sviluppo software.

Che cos'è lo sviluppo del software?

Il processo di sviluppo del software consiste in molte fasi. In questo processo vengono create, progettate, programmate, documentate, testate e mantenute diverse applicazioni web e mobili, librerie e altri moduli di ingegneria del software. Lo sviluppo del software è il metodo di creazione del software e di manutenzione del codice del programma. Pertanto, il processo di sviluppo del software comprende indagini, nuovi sviluppi, prototipi, modifiche, ingegneria del software, assistenza o qualsiasi altra attività relativa a prodotti o applicazioni di ingegneria del software.

Possiamo sviluppare software per soddisfare le richieste specifiche di un determinato cliente, di un'azienda di sviluppo software personalizzato o di un gruppo. In questo caso, il software creato sarà adattato alle esigenze dell'organizzazione. Questo si chiama sviluppo di software personalizzato. Oltre allo sviluppo di software personalizzato, è possibile sviluppare software open-sourced in cui il pubblico può modificarlo. Queste applicazioni di ingegneria del software sono solitamente costruite per soddisfare i requisiti di un certo gruppo di utenti. In genere si parla di sviluppo di software commerciale. Un'altra categoria di ingegneria del software è il software personalizzato creato per uso individuale.

Sviluppatori di software

Gli sviluppatori di software e gli ingegneri esperti sono i principali responsabili dello sviluppo del software. Le loro responsabilità si intersecano pesantemente e le loro relazioni differiscono in modo significativo nei vari reparti. Nel processo di sviluppo del software sono coinvolte molte persone, tra cui product manager, sviluppatori, architetti e altri. Gli sviluppatori di software svolgono un ruolo chiave nella scrittura dei programmi. Inoltre, controllano l'intero SDLC ( Software Development Life Cycle). L'intero ciclo di vita dello sviluppo del software comprende

Convertire le specifiche in funzionalità.

Supervisione dei team di sviluppo software e delle pratiche di sviluppo software.

Manutenzione e valutazione del software.

Gli sviluppatori di software scrivono il codice del sistema per combinare database, stabilire connessioni dirette, visualizzare messaggi, ecc. Utilizzano linguaggi di programmazione come C++, Python, Ruby e altri per seguire le direttive necessarie. Gli ingegneri del software seguono procedure scientifiche e assicurano che la loro soluzione funzioni nella vita reale. Queste persone esperte sono necessarie per creare e sviluppare software. Si stima che il numero di sviluppatori di software impiegati da varie organizzazioni aumenterà di quasi il 22% entro il 2029.

Tipi di sviluppo software

Il tipo di sviluppo software impiegato si divide in diverse categorie in base al tipo di software creato. Alcuni dei principali tipi di sviluppo software sono

Sviluppo di applicazioni

Questo tipo di sviluppo software prevede la creazione di un programma per un computer o di un gruppo di applicazioni software per aiutare i singoli, le società di sviluppo software o le organizzazioni a svolgere delle funzioni. Si tratta delle applicazioni tipiche del sistema operativo che svolgono compiti abituali. Questo tipo di ingegneria del software viene realizzato utilizzando linguaggi di programmazione come Vue.js, Python, Java, C++ e molti altri.

Sviluppo web

Il metodo per creare una pagina web su Internet è chiamato sviluppo web. Lo sviluppo web può essere utilizzato per creare qualsiasi cosa, da un semplice sito web statico a un sito web sofisticato o a un'applicazione web. Solo un web designer può organizzare la creazione di centinaia di pagine web collegate tra loro, necessarie per lo sviluppo web. Grazie ai più recenti strumenti di sviluppo web e alle APIche consentono l'uso di estensioni su una pagina web, l'industria dello sviluppo web sta fiorendo. Per lo sviluppo web si utilizzano linguaggi di programmazione come HTML, Javascript, Django, PHP, ecc.

Sviluppo mobile

Lo sviluppo di applicazioni software per piattaforme mobili come iPhone e smartphone Android è chiamato sviluppo di applicazioni mobili. A volte viene indicato come sviluppo di applicazioni o sviluppo di app mobili. Per sviluppare software e applicazioni mobili si utilizzano linguaggi come Java, Swift, Objective C, ecc.

Scienza dei dati

Il lavoro degli scienziati dei dati è necessario per utilizzare enormi insiemi di dati. I dati estratti vengono utilizzati per generare diverse applicazioni web e mobili. Gli scienziati dei dati forniscono le informazioni nel formato appropriato per l'uso nelle tecnologie di intelligenza artificiale, perché le macchine hanno bisogno di una grande quantità di informazioni per imparare e trarre le proprie conclusioni. Esempi di linguaggi per la scienza dei dati sono Python, MATLAB, ecc.

Sviluppo di API

Gli ingegneri creano un programma chiamato API, o interfaccia di programmazione delle applicazioni, che funziona come un pezzo di puzzle tra i vari sistemi operativi. Consentono l'interazione con i servizi o le funzioni di sviluppo software a cui un'API si riferisce da parte di qualsiasi sviluppatore di terze parti. Ogni API ha il linguaggio informatico del sistema o del dispositivo per cui è stata creata.

Cloud computing

Invece di utilizzare server locali o dispositivi individuali, i servizi di cloud computing supportano i sistemi su un sistema di server web. I programmatori sviluppano il software che alimenta le applicazioni di archiviazione nel cloud su tecnologie di cloud computing. Onedrive Storage e Amazon Web Services (AWS) sono esempi comuni. L'ingegneria del software viene sviluppata con linguaggi di programmazione come XML, R, Clojure, e molti altri.

Fasi del processo di sviluppo del software

L'intero processo di sviluppo del software è suddiviso in diverse fasi. Ognuna di queste è importante per assicurarsi che il prodotto finale funzioni correttamente e sia adatto alla sua base di utenti. Le fasi sono:

Selezione delle giuste metodologie di sviluppo del software

È il processo di scelta del quadro di riferimento attraverso il quale si svolgerà SDLC. Delinea la gestione del progetto di ingegneria del software e il suo flusso di lavoro finale o la sua road map. Alcune metodologie comuni utilizzate sono l'approccio Agile, DevOps e Waterfall.

Raccolta delle specifiche

Si tratta di un processo graduale di raccolta dei dati essenziali per il software. I requisiti e le funzionalità attese dal prodotto software devono essere specificati qui. Può essere utilizzato per capire esattamente cosa si aspettano dal progetto software il pubblico di riferimento e le parti interessate.

Progettazione del software

È il metodo per creare un progetto che incorpori le risposte alle questioni sollevate dai requisiti, e spesso utilizza modelli di processo e storyboard. Comprende la creazione di un design estetico per il prodotto software che descrive l'aspetto che avrà per gli utenti. Il progetto incorpora anche la differenziazione dei vari moduli di ingegneria del software inclusi nel software.

Prototipazione

Questa fase comprende la creazione di un prototipo utilizzando uno strumento di modellazione che esegue la verifica iniziale del progetto, la prototipazione e la simulazione utilizzando un linguaggio di modellazione come SysML o UML.

Sviluppo del codice

È il processo di utilizzo di un linguaggio di programmazione adatto per scrivere il codice. Qui ha luogo lo sviluppo vero e proprio del software. Include revisioni pubbliche e di gruppo per individuare tempestivamente i problemi e creare più rapidamente un software di alta qualità.

Test del software

Il processo di collaudo del software prevede l'esecuzione di test di qualità per simulare il test di carico dell'applicazione e l'utilizzo di casi pre-pianificati come componente della codifica e della progettazione dell'ingegneria del software. Questa fase è necessaria per garantire che ogni componente del software funzioni correttamente.

Gestione della configurazione e dei difetti

È il processo di comprensione di tutti gli artefatti dell'ingegneria del software, come i requisiti, la progettazione, l'implementazione e il test del software. Serve a gestire e tenere traccia dei difetti e a definire i criteri di priorità e di rilascio della garanzia di qualità.

Distribuzione del software

La fase successiva consiste nel rilasciare il software per l'uso e nell'affrontare e risolvere i problemi degli utenti. Gli sviluppatori dovranno ospitare il software su un server appropriato. Ciò include anche l'acquisto di un nome di dominio in modo che l'applicazione possa esistere su Internet.

Migrazione delle informazioni

Questa fase prevede lo spostamento dei dati dai programmi o dalle fonti di informazione attuali ai sistemi aggiornati o nuovi. È necessaria quando esisteva una versione precedente del sistema o dell'applicazione e si desidera riutilizzare alcuni dati.

Gestione e manutenzione

La gestione e la misurazione del progetto devono essere effettuate per garantire la consegna e la qualità durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software. Il processo di sviluppo del software termina solo quando il software non viene più utilizzato. Fino ad allora, si svolgeranno attività di manutenzione e aggiornamento.

Perché lo sviluppo del software è importante?

Lo sviluppo del software è importante perché consente alle aziende che lo eseguono di distinguersi l'una dall'altra e di competere in modo più efficace. Può aiutare le organizzazioni a diventare estremamente innovative, a migliorare l'esperienza dell'utente, a produrre più rapidamente beni con molte funzioni e ad aumentare la produttività, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni quotidiane.

La diffusione e l'uso del software in tutte le attività lo rendono cruciale. Il software può archiviare, combinare e centralizzare i dati nell'era della digitalizzazione, in modo da poterli recuperare. Inoltre, le innovazioni software tengono conto della sicurezza e della protezione dei dati.

Lo sviluppo di software può offrirci una serie di vantaggi e miglioramenti. Alcuni di questi sono:

Promuovere la vostra azienda

La vostra azienda di sviluppo software passa a un livello superiore grazie allo sviluppo software. Contribuisce a promuovere la vostra azienda di sviluppo software e a far conoscere il vostro marchio.

Aumentare i servizi e le vendite

Le vendite della vostra azienda di sviluppo software possono aumentare se progettate un software che le permetta di essere presente sul web. Questo vi permette di far crescere la vostra attività a livello internazionale. Inoltre, è fondamentale capire cosa pensano i clienti della vostra azienda di sviluppo software, dei suoi prodotti e delle sue soluzioni. Per questo è necessario creare una presenza online, in modo che i clienti possano contattarvi facilmente.

Migliorare la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti

L'utilizzo di un software di marketing per il marketing online porta a una maggiore interazione con i consumatori e a una maggiore fidelizzazione dei clienti. Per migliorare la soddisfazione dei clienti e fidelizzarli, le aziende hanno bisogno di un solido piano di marketing.

Caratteristiche principali di uno sviluppo software efficace

Ora che abbiamo discusso cos'è lo sviluppo del software e perché è importante, come potete assicurarvi che il software che create soddisfi gli standard del settore? Come potete assicurarvi che i vostri utenti apprezzino il software che avete creato? Se volete creare un software efficace e produttivo, assicuratevi di seguire i passaggi indicati:

Capire le esigenze dei clienti

Il software deve soddisfare le esigenze del cliente e deve essere consegnato con requisiti specifici. Lo sviluppatore deve comprendere appieno questi requisiti e proporre una soluzione solo dopo aver compreso gli obiettivi del cliente. Lo sviluppo del software può avere successo solo se la soluzione proposta segue le esigenze del cliente.

Seguire SDLC

Affinché il software sia funzionale, deve seguire il ciclo di vita dello sviluppo del software. In caso contrario, potrebbe perdere alcune caratteristiche importanti. Inoltre, se il sistema software è incompatibile con SDLC, alcuni criteri potrebbero non essere soddisfatti. Le fasi di progettazione, esecuzione, test, documentazione, distribuzione e manutenzione di SDLC sono essenziali.

Il software deve essere consegnato nei tempi previsti

I preparativi per un cliente vanno a rotoli se il team di sviluppo software non è in grado di eseguire un progetto nei tempi previsti. Un progetto software in fase di sviluppo da molto più tempo del previsto inizia a perdere significato.

Offrire efficienza agli utenti

Se il software offre la qualità richiesta dai clienti e attesa dagli utenti finali, ha maggiori possibilità di successo.

Strumenti e soluzioni per lo sviluppo del software

È necessario utilizzare gli strumenti giusti per accelerare e semplificare il processo di sviluppo, sia che siate un appaltatore o un dipendente di una grande azienda. È estremamente difficile per qualsiasi azienda di sviluppo software risolverli senza gli strumenti di sviluppo software appropriati. Linker, editor di codice, GUI, assemblatori, strumenti di debug, tecniche di analisi dell'efficienza e così via, sono solo alcuni esempi degli strumenti che gli sviluppatori di software possono utilizzare. In base al tipo di progetto, ci sono molti aspetti da considerare nella scelta del miglior strumento di sviluppo. Ecco alcuni strumenti comuni che possono aiutarvi nel processo di sviluppo del software:

GitHub

Per chi cerca codice, GitHub è un servizio di hosting simile a Google Drive per i repository Git. A seconda che si desideri discutere il proprio lavoro con altri, è possibile pubblicarlo come pubblico o privato e il servizio si prende cura della privacy.

Atom

Per tutti i sistemi operativi più diffusi, Atom è gratuito, così come un ambiente di programmazione integrato IDE open-sourced. Offre un alto grado di personalizzazione e connettori di terze parti. Il completamento automatico è una delle migliori qualità di Atom.

Slack

È una piattaforma che offre un supporto alla gestione del flusso di lavoro per la gestione dei progetti. È possibile trovare le persone, le conoscenze e i servizi di sviluppo software di cui si ha bisogno per portare a termine i propri compiti. È una fantastica piattaforma di comunicazione che molte aziende di sviluppo software utilizzano. Slack facilita la creazione di diversi canali, evitando gli aggiornamenti via e-mail e migliorando la comunicazione tra i reparti.

Cloud9

Cloud9 è una piattaforma digitale per lo sviluppo di software integrato. È supportata una serie di linguaggi di programmazione, come Python, PHP, ecc. Cloud9 offre una serie di alternative per lo sviluppo di software. Fornendo una varietà di cursori, offre il vantaggio di un input simultaneo da parte di più utenti.

Sviluppo software no-code

Lo sviluppono-code sta modificando radicalmente il modo in cui gli sviluppatori di software pensano alla scrittura del codice. Un individuo può ora creare prodotti software utilizzando le proprie idee, anche senza conoscere vari linguaggi di programmazione o esperienze precedenti. Questa procedura è diventata più semplice grazie allo sviluppo di numerose piattaforme e tecnologie no-code. Con l'aiuto delle piattaforme no-code è possibile creare software a costi inferiori e con minori competenze.

Una di queste è AppMaster, una piattaforma che vi permette di creare le vostre applicazioni da zero, senza alcun tipo di codifica. Non è necessario assumere un intero team di sviluppatori di software per scrivere il codice di qualsiasi applicazione. Questa tecnica è molto più semplice e meno costosa. Inoltre, in quanto proprietari del codice scritto, non dovrete preoccuparvi della proprietà.

Conclusione

A prima vista, può sembrare che lo sviluppo del software consista solo nell'avere un'idea e nell'implementarla. In realtà, il software prevede diverse fasi intermedie, dalla progettazione alla manutenzione. Ognuna di queste fasi, come discusso in dettaglio sopra, contribuisce a definire il prodotto software. Seguendo il ciclo di vita dello sviluppo del software, è possibile sviluppare un'idea in un servizio funzionante.

È importante seguire correttamente tutte le fasi sopra menzionate per garantire che il progetto software funzioni bene in qualsiasi ambiente. Ad esempio, saltare un passaggio, come la fase di test, può causare problemi che in seguito faranno sprecare energie e risorse. Seguendo tutte le fasi del sito SDLC, potrete essere certi che il vostro prodotto sia pronto per il mercato. La comprensione dei clienti è una parte molto importante della creazione di qualsiasi prodotto; il sito SDLC aiuta in questo senso.