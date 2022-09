Sadece on yıl önce, İnternet ve teknolojiler şimdi olduğundan oldukça farklıydı. Teknoloji hala "artan bir pazar" ve "gelecek" idi. Aynı zamanda, bugün her zamankinden daha fazla mevcut ve İnternet, bilgisayarınızdan erişilebilen ve yalnızca birkaç inek için gerçekten anlaşılabilir bir şey. Buna karşılık bugün, mobil cihazlarımızla her gün "Web"i cebimizde taşıyoruz.

Sonuç olarak, web geliştirme ve web tasarımcılarının çalışmaları son yıllarda çok değişti. Bu makalede, web geliştirmenin evrimini tartışıyoruz; büyük değişiklikler nelerdir? Ve bu işiniz için neden önemli?

Web geliştirme evrimi: neden bunun farkında olmalısınız?

Web geliştirmenin bu son yıllarda nasıl değiştiğini tartışmak üzereyken, bir işletme sahibi veya yöneticisi olarak bunu neden düşünmeniz gerektiğini düşünmek için biraz zaman ayırmaya değer.

Web tasarım pazarındaki değişikliklere ayak uydurmak iki ana nedenden dolayı önemlidir:

Teknoloji ve yazılım, işletme yönetiminin birçok sürecini iyileştirmiştir. Yazılım ve web geliştirme araçlarını kullanarak işinizi ve iş akışınızı daha verimli hale getirir, maliyetleri düşürür, üretkenliği artırır ve son olarak da kârınızı artırırsınız.

Web siteleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar, işletmeler ve girişimciler için yeni olanaklar sağlayabilir. Bu sektördeki gelişime ayak uyduramazsanız birçok fırsatı kaçırabilirsiniz.

Son 10 yılda web geliştirmenin evrimi: ana değişiklikler

Şimdi son 10 yılda web tasarımında ve web geliştirmede meydana gelen ana değişiklikleri tek tek inceleyelim.

Web standartlarının benimsenmesi arttı

On yıl önce, web sitelerindeki web deneyimimiz ve orada bulunan birkaç web uygulaması bazı yönlerden sınırlıydı:

Internet Explorer gibi eski tarayıcılar ve taramamızı daha yavaş ve daha az duyarlı hale getiren eski altyapılar kullanıyorduk.

Web tasarımı, kullanıcı deneyimi ( UX ) ve arayüzler şu an sahip olduklarımıza bile yakın değildi.

Her şeyden önce, %100 güvenli değillerdi. Güvenlik aslında ana endişelerden biriydi: Çevrimiçi olarak gözetlenmediğimizden asla 100$ emin olamazdık ve çevrimiçi para işlemleri yaparken kendimizi güvende hissetmiyorduk.

Zamanla, web standartları yeniden düzenlendi: bunlar, web tasarımcılarının ve genel olarak geliştirme topluluğunun, kullanıcı deneyimini ve her şeyden önce güvenliği iyileştirebilecek standartlar bulmaya çalıştığı bir yoldu. Örneğin HTML5 ve CSS3, web sitelerinin oluşturulmasını çok daha kolay, kusursuz ve giderek daha kullanıcı dostu hale getirdi. SSL sertifikaları, web'i ve uygulamalarını tüm kullanıcılar için daha güvenli hale getirdi. Bu standartlar günümüzde web geliştirmede giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Kodsuz geliştirme

Kodsuz geliştirme yöntemi , "kodlamanın demokratikleşmesi" olarak adlandırılan şeyi belirleyen ana faktörlerden biridir. Bu günlerde, genel olarak web geliştirme ve programlama, giderek daha fazla insan için giderek daha fazla erişilebilir hale geliyor. Sadece daha fazla insanın programlama eğitimine erişimi olmakla kalmıyor, aynı zamanda gerekli eğitimin kendisinin elde edilmesi daha kolay hale geliyor.

Duyarlı web geliştirmeyi, mobil uygulama programlamayı ve web tasarımını kolaylaştırdığı için hiçbir kod bunu belirleyen bir faktör değildir. Kelimeden de anlaşılacağı gibi, kodsuz geliştirme yöntemi kodlama, yani bir veya daha fazla programlama dilinde kod satırları yazmayı gerektirmez.

Daha az bilgi ve deneyime sahip kişiler artık işleri için ihtiyaç duydukları web uygulamalarını geliştirebiliyorlar ve genel olarak geliştirme maliyetleri düşüyor çünkü iş için gereken hem zaman hem de bilgi azalıyor.

Ancak bu, kod ve programlama dillerinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. AppMaster'ın en iyilerinden biri olarak bilinen bu geliştirme yöntemi için kullanılan kodsuz uygulama, kaynak kodunu otomatik olarak oluşturur. Özellikle AppMaster ile istediğiniz zaman koda erişebilir ve kontrol edebilirsiniz. AppMaster, kullanıcılarına isterlerse kodu dışa aktarmalarına izin vererek bunun da ötesine geçer: bu, bir projenin ayrıntılarını programlama dillerini kullanarak özelleştirme olasılığının dışında, geliştirme projesi üzerinde tam kontrole ve mülkiyete sahip olduğunuza dair bir garantidir. AppMaster ile çalışmak.

Sosyal Medya Entegrasyonlarının Büyümesi

Son on yılda, sosyal medyanın hayatımızdaki artan önemine ve varlığına tanık olduk. Sosyal medya her zaman mevcut olduğundan, girişimciler müşterilerine ulaşmak ve işlerini yürütmek için onları kullanmaya başladılar. Sonuç olarak, web tasarımcıları, kullanıcıların web sitelerindeki ve mobil ve web uygulamalarındaki deneyimlerini sosyal medya ile bütünleştirmenin yollarını bulmak zorunda kaldılar.

Hepimizin aşina olduğu sosyal medya entegrasyonuna bir örnek, Facebook veya Google hesabınızla bir platforma, hizmete veya haber bültenine kaydolma olasılığıdır. Web tasarımcıları için, müşterilere web sitelerinin içeriğini veya mobil veya web uygulamanızdaki bir deneyimi sosyal medyalarında basit bir tıklamayla paylaşmanın yollarını sağlamaları da önemlidir.

Web siteleri giderek daha duyarlı hale geliyor

Son on yılda, İnternet'in her yerinde web sitelerinin performansının arttığına da tanık olduk. Bugün, birkaç saniye içinde yüklenen otomatik video ve animasyonlara sahip dinamik web sitelerimiz var.

Kullanıcılar artık bir web sitesi sayfasının yüklenmesini beklemeye alışık değil; hemen istiyorlar. Sayfa bir veya iki saniye içinde yüklenmezse, başka bir web sitesine geçmeleri muhtemeldir. Bir işletme web sitesinin performansı, işletmenin kendisinin kalitesinin bir işareti olarak algılanır.

2009'da Duyarlı Web Tasarımı (web sitelerinin çeşitli ekran boyutlarına uyarlanması) olarak adlandırılan şey artık doğal olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar web sitelerine her tür tarayıcıdan ve cihazdan (mobil cihazları dahil) erişirler ve web sitelerinin bu tür değişikliklere uyum sağlayabilecek kadar dinamik olması gerekir. Ve herhangi bir cihazda ve herhangi bir ekran boyutunda, kullanıcı deneyimi aynı mükemmellik seviyesinde olmalıdır.

Güvenlik

Standartların ve güvenlik standartlarının benimsenmesinin son on yılda nasıl arttığından zaten bahsetmiştik ve artmaya devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri de siber saldırıların sayısının artmasıdır. Görünüşe göre İnternet'in potansiyeli büyürken, sadece girişimciler ve sıradan insanlar onu sömürmeye başlamadı, saldırganlar da bunu bir fırsat olarak gördü.

Güvenlik, bugün geliştiricilerin en önemli sorunlarından biridir. SSL dışında, web sitelerinde ve mobil uygulamalarda iki faktörlü kimlik doğrulama da uygulanmaktadır. Kod olmaması söz konusu olduğunda, seçtiğiniz kodsuz uygulamanızda önceden oluşturulmuş güvenlik yamaları ve iki faktörlü kimlik doğrulama entegrasyonu bulunmalıdır. Bu, mobil veya web uygulamanızı AppMaster ile oluşturmanız için bir neden daha.

Tek sayfalı uygulamalar

Web geliştirme sektöründeki pek çok değişiklik, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla belirlendi ve bu da insanların çoğunluğunun avuç içi büyüklüğündeki bir ekrandan internette gezindiğini belirledi.

On yıl önce, web sitelerinin çoğunluğu hiyerarşik bir yapıyla birbirine bağlanan birçok sayfadan oluşurken, bugün yaklaşım değişiyor. Bunun nedeni, web sayfalarının bir mobil cihazda daha yavaş yüklenmesi ve çok fazla sayfanız olamaz. Mobil cihazlarda karmaşık bir web sitesine göz atmak sinir bozucu olabilir: Kullanıcının sayfanın yüklenmesini beklemesi gerekiyorsa, bir öğeye her dokunduğunda değil, yalnızca bir kez beklemesi gerekir.

Tek Sayfa Uygulaması (SPA) yaklaşımı, günümüzde web tasarımcıları arasında en yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır. Neden? Niye? Çünkü daha mobil dostudur ve bir web sitesi geliştirirken, kullanıcı deneyimini iyileştiren bir mobil uygulamanın işleyişini simüle edebilirsiniz. SPA, duyarlı web tasarımı açısından da idealdir: sayfa yalnızca bir kez yüklenerek kullanıcı deneyimini ( UX ) geliştirir ve daha hızlı bir web uygulaması sağlar.

İnterneti kullanma şeklimiz

Son olarak, bir gerçeğe dikkat etmemiz gerekiyor: Hepimizin interneti kullanma şekli değişti. On yıl önce web sitelerinin çoğu, her türlü bilgi ve bilgi kaynağı olarak düşünülmüştü: kullanıcılar, zamanları olduğunda web sayfalarında, çoğunlukla bir bilgisayardan gezinerek onlara danışırdı.

Bugün, kahve almak istediğimiz yerin bu saatte hala açık olup olmadığını kontrol etmek için koşarak internete giriyoruz; sadece bir web sitesine danışmayı beklemiyoruz; onunla etkileşime gireriz. Web siteleri, kullanıcıların hizmetine sunulan platformlar, uygulamalar haline geliyor. Bu nedenle web geliştirme, tarayıcıya daha az odaklanan ve performans ve hızı hiç gözden kaçırmadan kullanıcı deneyimine ve etkileşimine daha fazla odaklanan bir yönde değişti.