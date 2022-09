Başarılı projelerin başarısız girişimlere göre mobil uygulama geliştirme platformlarını kullanma olasılığı %31 ve bulut tabanlı platformları kullanma olasılığı %35 daha fazladır. Mobil kullanıcılara, ağ operatörlerine ve bulut bilişim sağlayıcılarına önemli hesaplama yetenekleri sunmak için mobil bilgi işlem, bulut bilişim ve kablosuz ağların bir kombinasyonuna "mobil bulut bilişim" veya MCC denir.

Mobil bulut bilişim sayesinde, zengin mobil uygulamalar birkaç mobil cihazda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji ile veri işleme ve depolama, mobil cihazlardan ayrı olarak gerçekleşmektedir. Mobil bulut bilişimde uygulamalar bulut üzerinden mobil cihazlara dağıtılır. Bu mobil uygulamaların uzaktan teslimi, geliştirme araçlarının kullanılmasıyla mümkündür. Bulut hizmetleri sayesinde mobil bulut uygulamaları hızla geliştirilebilir veya revize edilebilir. Farklı işletim sistemleri, bilgi işlem gücü ve veri depolaması olan çeşitli cihazlara gönderilebilirler. Artık kullanıcılar daha önce mevcut olmayan uygulamalara erişebilir.

Modern müşteriler, bir şirketin web sitesine ve uygulamalarına herhangi bir yerden 7/24 uzaktan erişim rahatlığını istiyor. İşletmeler, bu beklentiyi verimli ve başarılı bir şekilde karşılamak için mobil bulut bilişim uygulamalarını kullanır. Kullanıcıların cihazlarının işletim sistemleri veya depolama kapasiteleri ile sınırlandırılmaması için bulut kaynaklarını kullanarak karmaşık faaliyetler yürütürler. Mobil bulut bilişim, geliştiricilere, hızı ve ölçeklenebilirliği en üst düzeye çıkarmak için cihaz ve bulut arasında işleme ve veri depolamayı verimli bir şekilde paylaşmak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar. Bulut tabanlı hizmetlerin hızlı esnekliği ile birlikte mobil cihazların mobilitesi ve kullanım kolaylığı, müşteri sadakatini artıran olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Mobil uygulamalar bulut bilişim kullanıyor mu?

Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış tüm bulut tabanlı veriler, yazılımlar ve hizmetler topluca "Mobil Bulut" olarak adlandırılır. Sonuç olarak, uygulamalara ve hizmetlere, uzaktaki bir bulut sunucusuna veya ortamına erişimi olan mobil kullanıcılar tarafından erişilebilir. Mobil bulut bilişim, akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlar için geçerli olan belirli bir bulut bilişim türüdür. Mobil kullanıcılar, mobil ve bulut bilişim teknolojilerini entegre ederek verilere ve uygulamalara her yerden ve her zaman erişebilir.

Mobile Cloud, mobil uygulamaların oluşturulmasını bulut tabanlı hizmetlerle birleştirir. Mobil bulut bağlamında, depolama, uygulamalar, bilgi işlem ve hizmetlerin tümü genellikle bulut aracılığıyla sağlanır. Mobil cihazlar yerel kaynaklar ve uygulamalar içerse bile, neredeyse tüm işlemler uzak bir bulut sunucusunda yapılır ve tüm programlara yerel olarak değil tarayıcılar aracılığıyla erişilebilir.

Mobil bulut bilişim, mobil kullanıcılar için kullanıcı deneyimini geliştirmek için mobil cihazlardaki ve bulut ortamındaki kaynaklar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar. Mobil uygulamalar tarafından yapılan veri talepleri internet üzerinden buluta iletilir. İstekler, daha sonra mobil kullanıcılara gösterilen gerekli yanıtı sağlayan uzak sunucular tarafından işlenir. Mobil bulut bilişim mimarisi tarafından kullanılan dört temel bulut tabanlı kaynak türü aşağıdaki gibidir.

Uzak hareketsiz bulutlar - Uzak hareketsiz bulutlar, bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının yönettiği sanal sunucuları ifade eder. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) örnekleri gibi öğeler bu kategoriye girer. Geliştiriciler, daha sonra bu sanal sunuculara dağıtacakları uygulama kodunu oluştururlar. Mobil veri talepleri daha sonra sunucular tarafından işlenir ve yanıtlanır.

Yakın hareketsiz bilgi işlem varlıkları, mobil kullanıcılarınıza fiziksel olarak daha yakın olan arka uç sunucu cihazlarıdır. Ağ yavaşlığı ile ilgili sorunların üstesinden gelirler ve MM'yi hızlandırırlar. Örneğin, Amazon EC2 bulut sunucularınızı son kullanıcılarınıza daha yakın bir AWS Bölgesinde bulunacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Yakın mobil bilgi işlem varlıkları – Bazı bulut tabanlı mobil uygulamalar, performansı artırmak için yakındaki mobil cihazların ek işlem gücünden yararlanabilir. Akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi mobil araçlar, yakın mobil bilgi işlem cihazları olarak adlandırılır.

Hibrit çözümler – Hibrit MCC çözümleri, iş uygulamalarınıza daha iyi hizmet vermek için yukarıda bahsedilen üç kaynağı bir araya getirir.

MM, mobil uygulamaların dağıtımı için mobil uygulamalardan başka bir şey olmayan mobil uygulamalar oluşturmak için bulut teknolojisini kullanır. Depolama alanı veya mobil işletim sistemlerinde kısıtlama olmaksızın herkesin cihazlar için mobil uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bir mobil tarayıcı, mobil bulut uygulamaları için herhangi bir uzak web sunucusuna bağlanabilir. Bu yöntem, mobil cihazlara istemci uygulamaları yükleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Yönetim, bağlantı, arayüz ve güvenlik, mobil bulut bilişimi dağıtırken önemli faktörlerdir.

Mobil bulut bilişim mimarisi iki temel unsurdan oluşur. İlk önemli bileşen, mobil cihazda çalışması gereken çeşitli bulut bilişim hizmetlerini barındıran barındırılan bir bulut hizmeti olan sanallaştırılmış bilgi işlem çekirdeğidir (VC). MCC uygulamaları, ikinci önemli bileşen olan istemci tarafı uygulaması (CSA) aracılığıyla ana bilgisayarda yürütülür. CSA, bir müşteri için programları çalıştırmak için bir bulut yürütme hizmetinden yararlanır. MCC yazılımı, CES'te çalışırken, işlevselliğini artırmak için bir dizi bulut hizmetinden yararlanabilir.

Neden bulut bilişime ihtiyacımız var?

Modern müşteriler, bir şirketin web sitesine ve uygulamalarına herhangi bir yerden 7/24 uzaktan erişim rahatlığını istiyor. İşletmeler, bu beklentiyi verimli ve başarılı bir şekilde karşılamak için mobil bulut bilişim uygulamalarını kullanır. Gelişmiş iş yükleri, işletim sisteminin veya cihaz kapasitesinin kullanıcıları kısıtlamamasını garantilemek için bulut kaynakları üzerinde çalıştırılır.

Mobil bulut bilişimde uygulamalar bulut üzerinden mobil cihazlara dağıtılır. Bu mobil uygulamalar, geliştirme araçları kullanılarak uzaktan dağıtılabilir. Bulut hizmetleri sayesinde mobil bulut uygulamaları hızla geliştirilebilir veya revize edilebilir. Farklı işletim sistemleri, bilgi işlem gücü ve veri depolaması olan çeşitli cihazlara gönderilebilirler. Daha önce kullanıcılar tarafından erişilemeyen uygulamalar artık onlar tarafından kullanılabilir. Mobil bulut bilişimi kullanmanın çeşitli faydaları vardır.

Hız ve esneklik – Mobil bulut uygulamalarının hızlı bir şekilde oluşturulması veya değiştirilmesi, bulut hizmetleriyle mümkün olur. Birçok farklı işletim sistemine sahip birçok farklı cihaz türü için kullanılabilir hale getirilebilirler.

Paylaşılan kaynaklar – Bir cihazın depolama ve işlem gücü, bulut tabanlı mobil uygulamalar için bir kısıtlama değildir. Bulut, çok fazla veri gerektiren süreçleri yürütmek için kullanılabilir.

Entegre veriler – Bulutu kullanan mobil uygulamalar, bir cihazın depolama veya işlem gücüyle sınırlı değildir. Bulut, çok fazla veriye ihtiyaç duyan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Mobil bulut bilişim (MCC), yaygın olarak kullanılan akıllı telefonu hızla büyüyen bulut bilişim uygulamaları pazarıyla harmanladığı için tasarımında benzersizdir. Mobil bulut bilişimi benimsemenin avantajları hem mobil kullanıcılar hem de bulut tabanlı hizmet sağlayıcılar tarafından kabul edildi ve benimsendi.

MCC arabirimi sayesinde, akıllı telefon olarak bilinen bu küçük, her zaman yanınızda olan gadget artık filmleri, müzik dosyalarını, fotoğrafları ve çok daha fazlasını birleştirebilir. Kullanıcının cihazında çok az depolama alanı kaplayan mobil uygulamaları buluta aktarmak, veri aktarımı ve diğer kullanımlar için doğrudan bulutla etkileşim kurmalarına olanak tanır. Bulut bilişimin sağladığı birçok avantajın farkında olsanız bile, bulut mobil uygulamalarının başarılı olmasının en önemli 5 nedeni aşağıda belirtilmiştir.

Uygulamayı indirmek için gerekli değil

İşletim sistemi veya cihazla sınırlı değil

Uygun maliyetli

Gelişmiş veri güvenliği

Veritabanı entegrasyonu basittir

Hangisi daha iyi, bulut bilişim mi yoksa mobil bilgi işlem mi?

Mobil bilgi işlem, herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda ve herhangi bir cihazla bilgi ve uygulamalara erişme yeteneğidir. Veri, ses ve videonun mobil donanım ve yazılım üzerinden gönderilmesini sağlayan bir teknolojidir. Basitçe bir uygulama tasarlama sürecini başlatmak, birkaç aşamadan oluşur. Mobil bulut bilişim, özellikle akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlar için tasarlanmış benzersiz bir bulut bilişim alt kümesidir.

Mobil kullanıcılar, mobil ve bulut bilişim teknolojilerinin yakınsaması nedeniyle verilere ve uygulamalara her an her yerden erişebilir. Mobil bulut bilişim, programcıların işletim sistemlerinden, depolama kapasitelerinden veya hesaplama gereksinimlerinden bağımsız olarak mobil cihazlarda birinci sınıf uygulamalar oluşturmasına ve yürütmesine olanak tanıyan son teknoloji bir teknolojidir. Konseptinize en uygun uygulama türü, vermeniz gereken en önemli kararlardan biri olacaktır.

Hem son kullanıcılar hem de uygulama geliştiriciler, mobil bulut bilişimin gelişmiş performansından ve esnekliğinden yararlanır. Mobil uygulama geliştirme ve bulut tabanlı hizmetleri birleştirerek, geliştiricilerin akıllı telefonlar aracılığıyla müşterilerine bulut hizmetleri ve uygulamaları sunmalarını sağlar. İlgili verileri barındıran uzak veri merkezleri, uygulamaların kullanıldığı yerlerdir.

Bu, mobil bulut uygulamalarının fiziksel cihazdan çok bulut sunucularının gücüyle çalışmasını mümkün kılar. Daha yüksek performans, daha hızlı veri işleme ve işlemciye daha az bağımlı veri depolamadan kaynaklanmaktadır. Bu iki cümle arasındaki tek benzerlik, her ikisinin de kablosuz cihazlar kullanılarak veri aktarımını içermesidir. Bir mobil bulut uygulaması kullanmak, birkaç seçenekten yalnızca biridir. Aşağıda gösterildiği gibi, size bir ton esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Bulut bilişim, müşterilerin yerel veya kapalı ağlarının yanı sıra kendi veri depolama ve yedekleme sistemlerinin bağlanmasına izin verir. Tarayıcı tabanlı internet erişimi, birkaç yazılım uygulamasını tek bir işletim sisteminde çalıştırma yeteneği ve birçok farklı veri türünün değiş tokuşu gibi çok sayıda yetenek, mobil bilgi işlem ile mümkün kılınmıştır.

Tüketiciler, mobil bilgi işlem hizmetlerinin normal hedef kitlesidir. Öte yandan, çok sayıda işletme ve kuruluş ilk tercihleri olarak bulut bilişimi seçmektedir.

Bulut bilişimin temeli, merkezi olmayan ağlar üzerinden kablolu veya kablosuz veri iletimi sağlayan yeni platformların ve hizmetlerin geliştirilmesidir. Mobil bulut bilişim, geliştirilmekte olan yeni donanım ve kullanıcı arayüzlerine bağlıdır.

Bulut bilişimin ortaya çıkmasıyla birlikte şirketler, daha önce yalnızca kablolu bağlantılarla erişilebilen özellik ve hizmetleri kullanma fırsatına sahip oldular. Mobil bulutun amacı, çeşitli mobil ağ taşıyıcıları üzerinden hizmet erişimi sağlamaktır.

Bulut bilişim, insanlara çok çeşitli temelde karmaşık bilgisayar yeteneklerine erişim sağlarken, verilerini depolamalarına ve yönetmelerine izin veren entegre bir giriş noktası olarak hizmet eder. Ancak, akıllı ağ oluşturma, mobil bilgi işlemde sanal barındırma ve kaynak paylaşımına göre önceliklidir.

Mobil bulut bilişimin bazı avantajları nelerdir?

Mobil teknolojinin hızlı gelişimi ve mobil kullanıcılardaki muazzam artış göz önüne alındığında, işletmelerin mobil bulut bilişime uyum sağlaması gerekiyor. Gezegendeki insanların neredeyse yüzde 89'u artık bulut bilişim kullanıyor ve buna erişimi var. Her sektör bulutu benimsedi ve şirketler ve müşteriler bundan faydalanıyor. Pek çok işletme, artık ne kadar güvenli olabileceklerini anladıkları için bulut depolama hizmetlerini benimsemeyi tercih etti. MCC'nin birçok faydası vardır.

Daha ucuz oldukları için, bütçeyi aşmamak daha kolaydır - İşletmeniz için bir mobil uygulama geliştirecek olsaydınız, ilgili maliyetleri ve ayarlamanız gereken bütçeyi araştırmış olmalısınız. Bunun oldukça büyük bir meblağ olduğunun ve tüm planlama alternatiflerinizi gözden geçirmeniz gerekebileceğinin bilincindesiniz. Yerel bir mobil uygulama oluşturmanın maliyetinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Maliyet, karmaşıklık, işlevsellik, tasarım ve diğer birkaç faktöre bağlı olarak uygulamadan uygulamaya değişir, bu nedenle bu sorunun tek bir cevabı yoktur, ancak aynı zamanda ucuz bir girişim olmayacaktır.

- İşletmeniz için bir mobil uygulama geliştirecek olsaydınız, ilgili maliyetleri ve ayarlamanız gereken bütçeyi araştırmış olmalısınız. Bunun oldukça büyük bir meblağ olduğunun ve tüm planlama alternatiflerinizi gözden geçirmeniz gerekebileceğinin bilincindesiniz. Yerel bir mobil uygulama oluşturmanın maliyetinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Maliyet, karmaşıklık, işlevsellik, tasarım ve diğer birkaç faktöre bağlı olarak uygulamadan uygulamaya değişir, bu nedenle bu sorunun tek bir cevabı yoktur, ancak aynı zamanda ucuz bir girişim olmayacaktır. API Kullanımı - Uygulama programlama arabirimleri veya API'ler , veri depolamaya ve üçüncü taraf veri kaynaklarına erişmenin yaygın bir yoludur. Veriler, işleme veya analitik hesaplamalar için bu API tabanlı arka uç hizmetlerine sağlandığından ve sonuçlar bulut uygulamasına döndürüldüğünden, bulut uygulamaları daha küçük tutulabilir.

- Uygulama programlama arabirimleri veya API'ler , veri depolamaya ve üçüncü taraf veri kaynaklarına erişmenin yaygın bir yoludur. Veriler, işleme veya analitik hesaplamalar için bu API tabanlı arka uç hizmetlerine sağlandığından ve sonuçlar bulut uygulamasına döndürüldüğünden, bulut uygulamaları daha küçük tutulabilir. Bu uygulamaların yüklenmesine gerek yoktur - Bulut uygulamalarının kullanıcılarının kullanabilmek için mobil cihazlarına indirip kurmalarının gerekmemesi oldukça avantajlıdır. Tüm kullanıcı arayüzü, uygulama kullanıcıları tarafından tarayıcı pencerelerinde sorunsuz bir şekilde görüntülenebilir ve kullanılabilir. Yerel uygulamalar , çalışmaya başlamadan önce kullanıcıların mobil cihazlarına indirilmelidir. Uygulamalar ayrıca, kullandıkları cihaz türüne bağlı olarak her kullanıcının deneyimini değiştirecek çeşitli sürümlerde gelecek.

- Bulut uygulamalarının kullanıcılarının kullanabilmek için mobil cihazlarına indirip kurmalarının gerekmemesi oldukça avantajlıdır. Tüm kullanıcı arayüzü, uygulama kullanıcıları tarafından tarayıcı pencerelerinde sorunsuz bir şekilde görüntülenebilir ve kullanılabilir. Yerel uygulamalar , çalışmaya başlamadan önce kullanıcıların mobil cihazlarına indirilmelidir. Uygulamalar ayrıca, kullandıkları cihaz türüne bağlı olarak her kullanıcının deneyimini değiştirecek çeşitli sürümlerde gelecek. Kolayca ölçeklenebilir - Uygulamanız yayınlandıktan sonra işinizin bittiğini düşünüyorsanız, uygulamanız her şeyi hallederken arkanıza yaslanıp manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulamayı ve uygulama deneyimini geliştirmeye devam ederken sürekli bakım ve yükseltme gereklidir. Bu bakım ve iyileştirme, gerekli de olsa bir bedeli vardır. Doğal olarak şirketinizi büyütmek istiyorsunuz ve bunu yaparken de uygulamanızı ölçeklendirmek istiyorsunuz.

- Uygulamanız yayınlandıktan sonra işinizin bittiğini düşünüyorsanız, uygulamanız her şeyi hallederken arkanıza yaslanıp manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulamayı ve uygulama deneyimini geliştirmeye devam ederken sürekli bakım ve yükseltme gereklidir. Bu bakım ve iyileştirme, gerekli de olsa bir bedeli vardır. Doğal olarak şirketinizi büyütmek istiyorsunuz ve bunu yaparken de uygulamanızı ölçeklendirmek istiyorsunuz. Veritabanı sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir - Ticari kullanım için bir uygulama oluşturuyorsanız, bir tür veritabanı eklemelisiniz. Bu süreç, yerel bir mobil uygulama geliştirmenin en zor, zaman alıcı ve kafa karıştırıcı yönlerinden biri haline gelebilir. Bahsettiğimiz gibi zaman çok önemlidir. Bu nedenle, yerel uygulama geliştirme dönemini seçerken oldukça büyük bir zaman ayırmanız gerekir. Ancak bulut uygulamaları, tüm bu veriler bulut sunucusu aracılığıyla senkronize edilebildiğinden, bu prosedürü önemli ölçüde kolaylaştırır.

- Ticari kullanım için bir uygulama oluşturuyorsanız, bir tür veritabanı eklemelisiniz. Bu süreç, yerel bir mobil uygulama geliştirmenin en zor, zaman alıcı ve kafa karıştırıcı yönlerinden biri haline gelebilir. Bahsettiğimiz gibi zaman çok önemlidir. Bu nedenle, yerel uygulama geliştirme dönemini seçerken oldukça büyük bir zaman ayırmanız gerekir. Ancak bulut uygulamaları, tüm bu veriler bulut sunucusu aracılığıyla senkronize edilebildiğinden, bu prosedürü önemli ölçüde kolaylaştırır. Verilerin kurtarılması - Yerel bir uygulama kullanıp kullanmadığınızı kesinlikle bildiğiniz için, tüm programın verileri yerel bir sunucuda tutulur. Ancak sunucu zarar görürse veya yok olursa ne olur? İstemeseniz bile dikkate almalısınız. Doğal afetler yerel sunucunuza zarar vererek verilerinizin kalıcı olarak kaybolmasına neden olabilir. Ancak, bir bulut uygulaması oluşturacak olsaydınız, tüm verileriniz birkaç sunucuda depolanır ve kaybolmaya karşı çok daha fazla korunurdu.

Yerel bir uygulama kullanıp kullanmadığınızı kesinlikle bildiğiniz için, tüm programın verileri yerel bir sunucuda tutulur. Ancak sunucu zarar görürse veya yok olursa ne olur? İstemeseniz bile dikkate almalısınız. Doğal afetler yerel sunucunuza zarar vererek verilerinizin kalıcı olarak kaybolmasına neden olabilir. Ancak, bir bulut uygulaması oluşturacak olsaydınız, tüm verileriniz birkaç sunucuda depolanır ve kaybolmaya karşı çok daha fazla korunurdu. Zamandan tasarruf edin - Geleneksel, yerel bir mobil uygulama geliştirmenin zaman gerektirdiğine inanıyor musunuz? Bir kez daha bu sorunun net bir cevabı yok. Özelliklerdeki, karmaşıklıktaki, gerekli tasarım öğelerindeki ve çeşitli diğer hususlardaki farklılıklar nedeniyle, her birinin inşa edilmesi farklı bir zaman alır. İş kurucuları ve girişimciler, zamanlamanın önemini kavramada mükemmeldir. Oluşturduğunuz uygulamanın türüne bağlı olarak, geliştirme için net ve adil bir program olmalıdır. Yerel bir uygulamanın geliştirilmesinin tamamlanması birkaç ay sürer.

Mobil bulut bilişimin bazı zorlukları nelerdir?

MCC'nin insanoğlunun bildiği her türlü yararı sağladığı söylense de sakıncaları da vardır. Mobil bulut bilişim ile ilgili ana sorunlardan biri bant genişliği eksikliğidir. Kablosuz bağlantılar sınırsız radyo dalgaları kullanır, ancak mobil bulut sınırlı radyo dalgaları kullanır. Birkaç taşınabilir cihaz farklı dalga boylarını kullanabilir. Erişim hızı bu nedenle kablolu bir ağdan üç kat daha yavaştır. Aşağıda, MCC'nin uygulanması sırasında karşılaşılan birkaç zorluk bulunmaktadır.

Güvenlik ve gizlilik - Kablosuz bağlantı yoluyla bilgi kaybı, masaüstü bilgisayarda olduğundan daha olası olduğundan, taşınabilir aygıtlardaki riskleri bulmak ve ortadan kaldırmak daha zordur.

Kablosuz bağlantı yoluyla bilgi kaybı, masaüstü bilgisayarda olduğundan daha olası olduğundan, taşınabilir aygıtlardaki riskleri bulmak ve ortadan kaldırmak daha zordur. Hizmet kullanılabilirliği - Kullanıcılar sık sık ağ, trafik, kapsama alanı ve diğer sorunlarla ilgili sorunlardan bahseder. Müşteriler, ara sıra veri erişimini ve depolamayı yavaşlatan düşük frekanslı sinyaller yaşarlar.

- Kullanıcılar sık sık ağ, trafik, kapsama alanı ve diğer sorunlarla ilgili sorunlardan bahseder. Müşteriler, ara sıra veri erişimini ve depolamayı yavaşlatan düşük frekanslı sinyaller yaşarlar. Ağlardaki değişiklikler - Mobil bulut bilişim, Apple iOS, Android ve Windows Phone dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerini çalıştıran platformlarda kullanılır. Sonuç olarak, platformlar arası uyumlu olmalıdır. IRNA (Akıllı Radyo Ağı Erişimi) teknolojisi, çeşitli mobil platform ağlarının işlevlerini yönetir.

Çözüm

MCC, özetlemek gerekirse, kullanıcılara daha fazla özgürlük ve seçenekler sunan, mobil bilgi işlem için son teknoloji bir yaklaşımdır. Kullanıcılar, bu cihazların bilgi işlem gücünü bulut aracılığıyla sağlanan güçle birleştiren MCC sayesinde akıllı telefonlarının veya tabletlerinin özelliklerinden tam olarak yararlanabilir. Kullanıcılar, her cihazda tek başına bulunmayan diğer hizmetlere ve ayrıca cihazlardan yalnızca birini kullanarak elde edeceklerinden daha fazla güce erişebilir.

Teknoloji dünyasında bulut bilişim, bulut uygulamaları, mobil bulut bilişim ve mobil bulut uygulamalarının tümü sıcak konulardır. Ancak bu, modaya uygun terimlerin bir koleksiyonundan daha fazlasıdır; çok fazla özü var ve trend burada kalacak gibi görünüyor. Bu teknolojinin birçok faydası olsa da, farkında olmanız ve kaçınmanız gereken bazı tuzaklar da vardır. Bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, erişimi ve potansiyeli harika görünüyor.

