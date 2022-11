Avec l'essor de l'internet, la quantité d'informations inondant les espaces numériques est énorme. Les données sont une ressource abondante disponible aujourd'hui qui doit être exploitée pour tirer le meilleur parti de toute entreprise. En collectant et en analysant toutes les données disponibles, les entreprises peuvent comprendre les tendances des clients et s'efforcer d'être plus productives et performantes. La découverte de modèles dans les données disponibles peut également aider les entreprises à identifier de meilleures opportunités.

On ne peut pas parler de données sans parler de bases de données. Les bases de données font généralement partie du backend de tout site Web ou application qui collecte et stocke des données. PostgreSQL et MySQL sont deux des bases de données open-source les plus populaires utilisées aujourd'hui. Ce sont toutes deux des bases de données relationnelles. Cela signifie qu'elles organisent les informations dans des tables, qui peuvent être reliées entre elles par des clés.

Ces deux bases de données se ressemblent de plus en plus au fil des mises à jour. Elles sont également connues pour le vaste support communautaire dont elles bénéficient. Essentiellement, MySQL est une base de données plus simple, plus facile à configurer et à utiliser. Dans le même temps, PostgreSQL est plus riche en fonctionnalités et peut être utilisé pour des tâches plus complexes et analytiques. Ces deux bases de données présentent de nombreuses similitudes, mais aussi plusieurs différences.

Jetons un coup d'œil plus approfondi à ces deux bases de données.

Aperçu général de PostgreSQL et MySQL

MySQL est une base de données purement relationnelle, mais PostgreSQL est une base de données relationnelle-objet ou un SGBDR avec des capacités telles que l'héritage de tables et la surcharge de fonctions. SQL, ou le langage de requête structuré, est le langage commun pour interagir avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles dans PostgreSQL et MySQL.

Comme SQL a une structure simple et moins de lignes de code source, la plupart des personnes non techniques peuvent le maîtriser rapidement. Avec SQL, les analystes n'ont plus besoin de comprendre l'emplacement de la table des commandes sur un disque, comment effectuer une recherche pour localiser une commande particulière ou comment relier les tables des commandes ou des clients. La requête est construite par la base de données, qui détermine également les points de données appropriés.

Les deux bases de données supportent JSON - JavaScript Object Notation. La base de données PostgreSQL offre également la forme binaire de JSON qui supprime les clés dupliquées et les espaces blancs excessifs - JSONB. En plus des canaux d'assistance plus conventionnels, les deux bases de données offrent également un solide soutien communautaire.

MySQL : Aperçu général

MySQL a été publié le 23 mai 1995. Plus de 50 % des programmeurs utilisent MySQL à partir de 2021. MySQL sera donc le système de gestion de bases de données le plus utilisé sur la planète. MySQL est l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus rapides, les plus fiables et les plus polyvalents. Bien qu'il ne dispose pas de l'ensemble complet de fonctionnalités de PostgreSQL, il convient parfaitement à une variété d'applications, notamment les applications Web.

MySQL est l'option préférée pour les applications Web dynamiques, en partie parce qu'il est un composant de la pile LAMP par défaut. La pile LAMP est un ensemble d'applications en ligne à code source ouvert composé de Linux, Apache HTTP Server, MySQL et PHP. MySQL est également utilisé par une grande variété de solutions de gestion de contenu, notamment Joomla et WordPress.

MySQL est un logiciel libre et gratuit. Oracle en assure la maintenance, et il existe des versions premium de MySQL offrant des services supplémentaires que l'utilisateur doit payer. Les versions premium disposent de plugins et de modules exclusifs, ainsi que d'une assistance clientèle.

Vous n'avez pas à vous soucier des doutes en matière de programmation qui peuvent surgir pendant la réalisation d'un projet ou l'apprentissage de MySQL. Vous pouvez obtenir une aide au dépannage auprès d'un groupe de bénévoles engagés. Le support communautaire disponible pour la base de données est incroyable, car il y a toujours des développeurs prêts à aider et à répondre aux questions en ligne. Tant que vous effectuez des programmes de maintenance de routine et que vous gardez vos bases de données en ordre, les utilisateurs de MySQL estiment qu'il s'agit d'un SGBDR assez cohérent.

Des fonctions de contrôle de concurrence multi-version ou MVCC sont disponibles dans MySQL, qui bénéficie également de mises à jour régulières qui ajoutent de nouvelles fonctions et renforcent la sécurité. Le 6 juillet 2022, la version 8.0.30 de la base de données a été publiée. Il s'agit de la dernière mise à jour stable disponible pour la base de données. Des entreprises populaires comme Facebook, Google, GitHub, la NASA et d'autres utilisent les fonctionnalités de MySQL dans leur back-end.

PostgreSQL : Aperçu général

PostgreSQL est une base de données relationnelle open-source qui jouit d'une solide réputation de fiabilité, de polyvalence et de conformité aux normes techniques ouvertes. La base de données est également connue sous le nom de Postgres. La base de données a été publiée pour la première fois en 1997. Plusieurs bases de données relationnelles et non relationnelles et plusieurs formats de données sont supportés par PostgreSQL. La base de données a été désignée comme étant l'une des bases de données relationnelles les plus développées, stables et conformes actuellement disponibles et est capable de traiter des requêtes complexes.

La base de données PostgreSQL offre plusieurs fonctionnalités impressionnantes, telles que la récupération ponctuelle ou PITR, qui permet de restaurer des bases de données à un moment précis. De plus, elle fournit un journal d'écriture en avance ou WAL qui utilise des programmes comme pgBackRest pour enregistrer toute modification de la base de données. La base de données permet également la création et le stockage de sous-programmes uniques à l'aide de procédures stockées. Le 13 octobre 2022, PostgreSQL 15 a été publié, ce qui constitue la dernière version de la base de données.

Avec un environnement d'extension solide, elle est suffisamment adaptable et évolutive pour s'adapter facilement à une gamme de cas d'utilisation différents, y compris des initiatives telles que les types de données de séries temporelles ainsi que l'analyse géospatiale. PostgreSQL a été créé en tant que système de base de données open-source. Par conséquent, il n'a pas de limitations de licence, de problèmes de verrouillage des fournisseurs ou de risques de surdéploiement.

PostgreSQL peut être modifié en créant des plugins pour répondre à vos besoins et rendre le SGBD plus efficace. De plus, PostgreSQL vous permet d'utiliser des fonctionnalités personnalisées créées dans d'autres langages informatiques, comme C/C++, Java, etc.

Pour les administrateurs d'entreprise chargés de superviser les protocoles de traitement des transactions en ligne pour des opérations commerciales telles que le commerce électronique, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les registres comptables, la base de données PostgreSQL constitue la meilleure option. Parmi les grands noms qui utilisent PostgreSQL dans leur back-end figurent Apple, Etsy, IMDB, Instagram, etc.

Les différences essentielles entre Postgres et MySQL

Il existe plusieurs différences entre Postgres et MySQL. Certaines d'entre elles sont basées sur la façon dont la base de données a été construite, tandis que d'autres différences se situent dans leurs fonctionnalités et leurs cas d'utilisation.

La licence publique générale GNU a été utilisée pour rendre le code source de la base de données MySQL accessible à tous. Parallèlement, PostgreSQL est mis à disposition sous la licence PostgreSQL. PostgreSQL est entièrement compatible ACID, mais MySQL ne l'est que lorsqu'il est couplé aux processeurs de stockage InnoDB et NDB Cluster.

La base de données MySQL n'est que faiblement compatible avec SQL. Par exemple, les contraintes de contrôle ne sont pas prises en charge. PostgreSQL, quant à lui, est principalement conforme aux normes SQL. De nombreuses applications Web qui nécessitent une base de données pour de simples transferts de données utilisent MySQL. Dans les réseaux complexes où les performances des bases de données en lecture et écriture sont cruciales, Postgres est fréquemment utilisé.

MySQL a été écrit en C/C++, alors que Postgres a été écrit en C. MySQL ne supporte pas la cascade, alors que Postgres le fait. MySQL utilise Workbench GUI comme interface utilisateur, tandis que Postgres utilise PgAdmin. MySQL supporte les syntaxes SQL et les procédures stockées, tandis que PostgreSQL supporte les procédures avancées et les procédures stockées.

Le type d'index autorisé pour MySQL est l'arbre de recherche binaire, tandis que Postgres prend en charge de nombreux types d'index, notamment GIN et Hash. MySQL utilise le protocole Transport Layer Security (TLS) pour la sécurité, tandis que Postgres utilise le protocole SSL. La base de données MySQL ne prend pas en charge les types de données avancés, mais Postgres le permet, y compris les types de données définis par l'utilisateur.

Pourquoi les développeurs choisissent-ils l'une plutôt que l'autre ?

MySQL et PostgreSQL ont toutes deux des fonctionnalités qui brillent dans certains cas d'utilisation. Par exemple, si vous créez une base de données simple, vous pouvez opter pour MySQL. En revanche, si vous créez une application qui nécessite davantage de fonctionnalités et de capacités analytiques, vous pouvez choisir PostgreSQL.

Les développeurs de SGBD choisissent entre les bases de données en fonction du cas d'utilisation sur lequel ils travaillent et des fonctionnalités dont ils ont besoin pour ce projet particulier.

Pourquoi les développeurs choisissent-ils MySQL ?

Vous pouvez choisir parmi une variété de processeurs de stockage lorsque vous utilisez MySQL. Vous avez également la liberté de combiner des informations provenant de plusieurs tables. MySQL maintient son poids minimal pour privilégier les performances et la fiabilité en laissant de côté certaines fonctionnalités SQL spécifiques. En particulier en ce qui concerne les tâches en lecture seule et hautement concurrentes, les performances de la base de données MySQL sont notables. Pour cette raison, c'est une excellente option pour plusieurs tâches d'analyse commerciale. PostgreSQL peut toutefois être une meilleure option si vous souhaitez exécuter un grand nombre de requêtes complexes tout en gérant un trafic élevé.

En modifiant des paramètres tels que la taille du tampon de tri, la taille du tampon de lecture, le nombre maximal de paquets autorisés, etc., MySQL offre une variété de choix pour modifier et optimiser votre serveur MySQL. Il est également facile de trouver des administrateurs de bases de données ayant une expertise de MySQL, grâce à l'utilisation répandue de MySQL.

De plus, ses utilisateurs affirment qu'il est plus simple à configurer et qu'il nécessite moins de réglages fins que les autres SGBD. En outre, plusieurs frontaux, tels que Adminer, HeidiSQL et d'autres, offrent à MySQL une interface utilisateur graphique, ce qui le rend plus convivial. MySQL est également préparé pour le cloud computing, et de nombreux services de cloud computing incluent des fonctionnalités MySQL, qui permettent de configurer et de gérer les bases de données MySQL moyennant paiement.

Pourquoi les développeurs choisissent-ils PostgreSQL ?

PostgreSQL est légèrement plus compliqué que MySQL, et vous aurez peut-être besoin d'un peu plus d'informations techniques pour l'utiliser. PostgreSQL étant une base de données objet-relationnelle, il comble le fossé entre la programmation relationnelle et le codage orienté objet. Cela permet la définition d'objets ainsi que l'héritage de tables, ce qui conduit à la création de systèmes de bases de données plus complexes.

Lorsque vous travaillez avec des informations qui ne s'intègrent pas parfaitement dans un modèle relationnel rigide, une base de données objet-relationnelle est idéale. PostgreSQL est une excellente option lorsque vous devez effectuer des processus de lecture-écriture difficiles tout en utilisant des informations qui doivent être validées. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'activités en lecture seule, le SGBDR peut être plus lent que d'habitude. Une option importante pour les capacités NoSQL est PostgreSQL. JSON, hstore et XML ne sont que quelques exemples de la grande diversité de types de données qu'il offre en natif. Vous pouvez également créer des types de données uniques et vos propres fonctions.

Les bases de données peuvent être de n'importe quelle taille avec PostgreSQL. Un autre facteur principal qui influence la décision d'une entreprise de choisir PostgreSQL est le contrôle de concurrence multi-version - MVCC. Grâce à MVCC, plusieurs lecteurs et écrivains peuvent se connecter aux technologies de la base de données PostgreSQL et les contrôler en même temps. Cela augmente les performances en supprimant la nécessité d'un verrouillage en lecture-écriture chaque fois qu'une personne doit traiter les données. MVCC utilise pour cela l'isolation des instantanés. Les instantanés montrent l'état des données à un moment précis. Au niveau transactionnel, PostgreSQL protège contre la corruption des données et maintient la confidentialité des informations.

PostgreSQL vs MySQL : Lequel est le plus rapide ?

Si nous comparons PostgreSQL et MySQL, il est clair que les deux font partie des options de système de gestion de base de données les plus rapides. Cependant, il n'est pas facile de répondre à la question de savoir lequel est le plus rapide. Les tests de vitesse donnent des résultats contradictoires.

La vitesse dépend largement de l'utilisation que vous faites de la base de données. Pour la gestion de grands ensembles de données, les recherches difficiles et les opérations de lecture-écriture, PostgreSQL est réputé pour être plus rapide. De même, si l'on ne prend que des instructions en lecture seule, MySQL fonctionne plus rapidement.

PostgreSQL vs MySQL : Quels sont tous les langages informatiques qu'ils autorisent ?

MySQL et PostgreSQL prennent tous deux en charge plusieurs langages de programmation. Certains d'entre eux se chevauchent également.

Langages pris en charge par MySQL

MySQL peut fonctionner sans problème et prend en charge les langages de programmation suivants :

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Langages supportés par PostgreSQL

PostgreSQL supporte un plus grand nombre de langages de programmation. Il s'agit notamment des langages suivants :

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL et MySQL : Avec quels systèmes d'exploitation fonctionnent-ils ?

Plusieurs systèmes d'exploitation sont compatibles tant avec MySQL qu'avec PostgreSQL. MySQL, comme nous l'avons mentionné plus haut, offre une assistance en nuage et est plus facile à utiliser. Les systèmes d'exploitation avec lesquels MySQL peut fonctionner sont les suivants :

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Construction Open Source

Les utilisateurs déploient généralement PostgreSQL sur des systèmes Linux, mais il prend également en charge les configurations sur site et l'assistance en nuage. Le SGBDR fournit également l'API REST PostgREST. Un serveur web SQL solitaire appelé PostgREST convertit le système PostgreSQL en une API RESTful. Les routes et actions de l'API sont dictées par les limitations techniques et les droits de la base de données. Les systèmes d'exploitation qui fonctionnent avec PostgreSQL incluent :

Windows

macOS

BSD - Libre et ouvert

Solaris

Linux - Debian, famille Red Hat Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

Pour accélérer les commandes SQL tout en travaillant avec d'énormes tables de données, les index aident les bases de données relationnelles à mieux fonctionner. Sans l'indexation d'une base de données, les recherches seraient laborieuses et prendraient beaucoup de temps pour le système de gestion de la base de données. Lorsque l'on compare PostgreSQL et MySQL, plusieurs choix d'indexation sont disponibles.

Les types d'index dans MySQL impliquent des index comme INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT et UNIQUE qui sont stockés sur des arbres B. MySQL dispose également d'index basés sur des arbres R, y compris pour les données spatiales. Lors de l'utilisation d'index FULLTEXT, des index de hachage, ainsi que des listes inversées, sont utilisés.

Les types d'index PostgreSQL, quant à eux, comprennent des index partiels, qui classent uniquement les données d'une partie de la table de données. La base de données dispose également d'index basés sur des expressions qui construisent leur index en utilisant des fonctions d'expression plutôt que des valeurs de colonne.

En quoi le codage est-il différent avec PostgreSQL et MySQL ?

Nous avons vu certaines des principales différences entre MySQL et PostgreSQL en ce qui concerne les langages de programmation, les fonctionnalités, etc. Mais comment diffèrent-ils lorsqu'il s'agit de la manipulation des données ? Le codage dans MySQL et PostgreSQL présente certaines similitudes, mais aussi de nombreuses différences.

MySQL ne se soucie pas de la casse. Il n'est pas sensible à la casse des caractères. Vous n'êtes pas obligé de mettre en majuscules les chaînes de caractères exactement comme elles existent lorsque vous effectuez des recherches. PostgreSQL tient compte de la casse. Il est sensible à la casse des caractères. Ainsi, une chaîne avec majuscule et une chaîne sans majuscule seront deux variables différentes. Les chaînes de caractères doivent être capitalisées exactement comme elles existent pour que la recherche réussisse.

Il est important de convertir les encodages de caractères et les chaînes de caractères en UTF-8 lorsque vous utilisez des variantes spécifiques de MySQL. Il n'est pas essentiel de changer les caractères ainsi que les chaînes de caractères en UTF-8 lors de l'utilisation de PostgreSQL. En outre, PostgreSQL ne prend pas en charge la syntaxe UTF-8.

Dans MySQL, l'utilisation des expressions IF ou IFNULL est acceptable. Les expressions IF, ainsi que IFNULL, ne sont pas valides dans PostgreSQL. Sinon, vous devez utiliser une instruction CASE. Ce sont les principales différences que vous devez prendre en compte lors du codage en MySQL et PostgreSQL.

Développement No-Code

Le développementsans code a rendu la création d'applications logicielles plus accessible au grand public. Ce que seuls les ingénieurs en logiciels pouvaient faire auparavant est désormais un processus dont la courbe d'apprentissage est beaucoup plus facile. Plutôt que d'utiliser la programmation informatique conventionnelle, les environnements de développement sans code permettent aux programmeurs et aux non-programmeurs de construire des applications logicielles via des interfaces utilisateur et des configurations. Cela change la façon dont les gens abordent la programmation, car le codage sans code est devenu beaucoup plus accessible aujourd'hui.

Aujourd'hui, vous pouvez créer une application même avec des compétences minimales en codage avec l'aide de plateformes no-code comme AppMaster. Vous pouvez créer des applications étonnantes qui fonctionnent parfaitement avec la plateforme. Vous n'avez pas non plus à vous soucier des vols du code source que vous créez. Le code source de vos applications vous appartiendra. Vous pouvez rapidement créer le code source d'une application mobile en faisant simplement glisser et déposer des objets et en effectuant des modifications. AppMaster dispose également d'un constructeur visuel par glisser-déposer. Avec lui, vous pouvez gérer vos applications mobiles ou créer un panneau d'administration Web pour les administrateurs.

Avec le concepteur de base de données AppMaster.io, vous pouvez facilement concevoir une base de données complexe de niveau entreprise. La base de données fonctionne sur PostgreSQL, en utilisant un SGBD avancé, ce qui augmente considérablement la fiabilité et la tolérance aux pannes de vos applications. Le SGBD a une licence ouverte, et vous n'avez pas à payer de supplément pour son utilisation.

Conclusion

Nous avons couvert ci-dessus les principales différences qui séparent MySQL et PostgreSQL. Il est important de connaître les avantages des deux bases de données et de comprendre les domaines dans lesquels elles peuvent être meilleures que l'autre. Cela peut vous aider à choisir le bon système de gestion de base de données lors de la création de vos applications Web.

Vous devriez choisir PostgreSQL si vous recherchez des technologies de base de données riches en fonctionnalités, capables de gérer facilement de grandes bases de données et des recherches complexes, tout en vous permettant de faire évoluer n'importe quel projet à l'échelle d'une entreprise. D'autre part, vous pouvez essayer MySQL si vous êtes un novice à la recherche d'une base de données plus simple à maintenir et à configurer, mais toujours fiable, rapide et bien comprise. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider entre les deux, envisagez de les tester tous les deux avant de prendre votre décision.

Selon la fonctionnalité et la complexité de votre application, MySQL ou PostgreSQL peut être le bon choix pour vous. Il existe d'autres bases de données, comme MongoDB ou MariaDB, qui offrent également des services similaires. Malgré ces alternatives, MySQL et PostgreSQL restent parmi les bases de données les plus appréciées des développeurs de SGBD.