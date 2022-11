مع ظهور الإنترنت ، فإن كمية المعلومات التي تغمر المساحات الرقمية هائلة. تعد البيانات موردًا وفيرًا متاحًا اليوم ويجب الاستفادة منه لتحقيق أقصى استفادة من أي عمل تجاري. من خلال جمع وتحليل جميع البيانات المتاحة ، يمكن للشركات فهم اتجاهات العملاء والعمل على أن تكون أكثر إنتاجية ونجاحًا. يمكن أن يساعد العثور على أنماط في البيانات المتاحة لهم الشركات على تحديد فرص أفضل أيضًا.

لا يمكننا الحديث عن البيانات دون الحاجة إلى قواعد البيانات . عادةً ما تكون قواعد البيانات جزءًا من الواجهة الخلفية لأي موقع ويب أو تطبيق يجمع البيانات ويخزنها. تعد PostgreSQL و MySQL من أكثر قواعد البيانات مفتوحة المصدر شيوعًا المستخدمة اليوم. كلاهما قواعد بيانات علائقية. هذا يعني أنهم يرتبون المعلومات في جداول ، والتي يمكن توصيلها ببعضها البعض من خلال المفاتيح.

أصبحت قاعدتا البيانات هاتان أكثر تشابهاً مع كل منهما مع إصدار كل تحديث. كلاهما معروفان بدعم المجتمع الواسع المتاح لهما أيضًا. بشكل أساسي ، تعد MySQL قاعدة بيانات أكثر وضوحًا يسهل إعدادها وتشغيلها. في الوقت نفسه ، تعد PostgreSQL أكثر ثراءً بالميزات ويمكن استخدامها في مهام أكثر تعقيدًا وتحليلية. كلاهما لديهما العديد من أوجه التشابه وعدة اختلافات أيضًا.

دعنا نلقي نظرة أعمق على قاعدتي البيانات هاتين.

نظرة عامة على PostgreSQL مقابل MySQL

MySQL هي قاعدة بيانات علائقية بحتة ، لكن PostgreSQL هي قاعدة بيانات ارتباطية بالكائنات أو ORDBMS بقدرات مثل وراثة الجدول بالإضافة إلى التحميل الزائد للوظائف. SQL ، أو لغة الاستعلام المهيكلة ، هي اللغة الشائعة للتفاعل مع أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية في كل من PostgreSQL و MySQL.

نظرًا لأن SQL لديها بنية مباشرة وأسطر أقل من التعليمات البرمجية المصدر ، يمكن لمعظم الأفراد غير الفنيين التقاطها بسرعة. يلغي SQL متطلبات المحللين لفهم موقع جدول الطلبات على القرص ، وكيفية إجراء بحث لتحديد طلب معين ، أو كيفية ربط الطلب أو جداول العملاء. يتم إنشاء الاستعلام بواسطة قاعدة البيانات ، والتي تحدد أيضًا نقاط البيانات المناسبة.

تدعم كلا قاعدتي البيانات JSON - JavaScript Object Notation. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL أيضًا الشكل الثنائي لـ JSON الذي يزيل المفاتيح المكررة والمسافات الزائدة - JSONB. بالإضافة إلى قنوات المساعدة الأكثر تقليدية ، توفر قاعدتا البيانات دعمًا قويًا للمجتمع أيضًا.

MySQL: نظرة عامة عامة

تم إصدار MySQL في 23 مايو 1995 . أكثر من 50٪ من المبرمجين يستخدمون MySQL اعتبارًا من عام 2021 . مع هذا ، سيكون MySQL أكثر أنظمة إدارة قواعد البيانات استخدامًا على هذا الكوكب. يعد MySQL أحد أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية السريعة والموثوقة والمتعددة الأغراض. على الرغم من افتقارها إلى مجموعة ميزات PostgreSQL الشاملة ، إلا أنها مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، لا سيما تطبيقات الويب.

يعد MySQL الخيار المفضل لتطبيقات الويب الديناميكية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه مكون من مكدس LAMP افتراضيًا. مكدس LAMP عبارة عن مجموعة مفتوحة المصدر من التطبيقات عبر الإنترنت تتكون من Linux و Apache HTTP Server و MySQL و PHP . تُستخدم MySQL أيضًا بواسطة مجموعة متنوعة من حلول إدارة المحتوى ، بما في ذلك Joomla و WordPress .

MySQL مفتوح المصدر ومجاني للاستخدام. تحتفظ Oracle به ، وهناك إصدارات متميزة من MySQL مع خدمات إضافية تتطلب من المستخدم دفع ثمنها. تحتوي الإصدارات المتميزة على مكونات إضافية ووحدات ودعم عملاء حصري.

لا داعي للقلق بشأن أي شكوك برمجية قد تظهر أثناء قيامك ببناء مشروع أو تعلم MySQL. يمكن الحصول على مساعدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها من مجموعة ملتزمة من المتطوعين. إن دعم المجتمع المتاح لقاعدة البيانات لا يصدق ، حيث يوجد مطورون دائمًا على استعداد للمساعدة والرد على الاستفسارات عبر الإنترنت. طالما أنك تنفذ جداول الصيانة الروتينية وتحافظ على قواعد بياناتك مرتبة ، يشعر مستخدمو MySQL أنها نظام RDBMS متسق إلى حد كبير.

تتوفر ميزات التحكم في التزامن متعدد الإصدارات أو ميزات MVCC في MySQL ، والتي تتمتع أيضًا بتحديثات منتظمة تضيف وظائف جديدة وتعزز السلامة. في 6 يوليو 2022 ، تم إصدار الإصدار 8.0.30 من قاعدة البيانات. هذا هو آخر تحديث مستقر متاح لقاعدة البيانات. تستفيد الشركات الشهيرة مثل Facebook و Google و GitHub و NASA وغيرها من ميزات MySQL في نهايتها الخلفية.

PostgreSQL: نظرة عامة عامة

PostgreSQL هي قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر تتمتع بسمعة طيبة من حيث الموثوقية والتنوع والامتثال للمعايير التقنية المفتوحة. يشار إلى قاعدة البيانات أيضًا باسم Postgres. تم إصدار قاعدة البيانات لأول مرة في عام 1997 . تدعم PostgreSQL العديد من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية وتنسيقات البيانات. تمت الإشارة إلى قاعدة البيانات باعتبارها واحدة من قواعد البيانات العلائقية الأكثر تطورًا واستقرارًا وتوافقًا المتاحة حاليًا وقادرة على التعامل مع الاستفسارات الصعبة.

تسمح قاعدة بيانات PostgreSQL بالعديد من الميزات المثيرة للإعجاب ، مثل استرداد النقاط في الوقت المناسب أو PITR ، مما يسمح باستعادة قواعد البيانات إلى نقطة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر سجل الكتابة المسبقة أو WAL الذي يستخدم برامج مثل pgBackRest لتسجيل أي تعديلات على قاعدة البيانات. تتيح قاعدة البيانات أيضًا إنشاء وتخزين إجراءات فرعية فريدة باستخدام الإجراءات المخزنة. في 13 أكتوبر 2022 ، تم إصدار PostgreSQL 15 ، وهو أحدث إصدار من قاعدة البيانات.

مع بيئة تمديد قوية ، فهي قابلة للتكيف وقابلة للتطوير بما يكفي لاستيعاب مجموعة من حالات الاستخدام المختلفة بسهولة ، بما في ذلك مبادرات مثل أنواع بيانات السلاسل الزمنية وكذلك التحليل الجغرافي المكاني. تم إنشاء PostgreSQL كنظام قاعدة بيانات مفتوح المصدر. لذلك لا توجد قيود على الترخيص أو مخاوف تتعلق بتأمين البائع أو مخاطر الإفراط في النشر.

يمكن تعديل PostgreSQL عن طريق إنشاء مكونات إضافية لتلبية احتياجاتك وجعل نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك PostgreSQL استخدام وظائف مخصصة تم إنشاؤها بلغات الكمبيوتر الأخرى ، مثل C / C ++ و Java وغيرها.

بالنسبة لمسؤولي الأعمال المسؤولين عن الإشراف على بروتوكولات معالجة المعاملات عبر الإنترنت للعمليات التجارية مثل التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) ودفاتر الأستاذ المحاسبية ، توفر قاعدة بيانات PostgreSQL الخيار الأفضل. بعض الأسماء البارزة التي تستخدم PostgreSQL في نهايتها الخلفية تشمل Apple و Etsy و IMDB و Instagram والمزيد.

الاختلافات الجوهرية بين Postgres و MySQL

هناك العديد من الاختلافات بين Postgres و MySQL. يعتمد بعضها على كيفية إنشاء قاعدة البيانات ، بينما توجد اختلافات أخرى في وظائفها وحالات استخدامها.

تم استخدام رخصة جنو العمومية لجعل الكود المصدري لقاعدة بيانات MySQL في متناول الجميع. في الوقت نفسه ، يتم توفير PostgreSQL بموجب ترخيص PostgreSQL. PostgreSQL متوافق تمامًا مع ACID ، لكن MySQL متوافق مع ACID فقط عندما يقترن بمعالجات InnoDB و NDB Cluster Storage.

قاعدة بيانات MySQL متسقة بشكل ضعيف مع SQL. على سبيل المثال ، لا يتم دعم قيود التحقق. من ناحية أخرى ، تتوافق PostgreSQL بشكل أساسي مع معايير SQL. العديد من تطبيقات الويب التي تتطلب قاعدة بيانات لعمليات نقل البيانات البسيطة تستخدم MySQL. في الشبكات المعقدة حيث يكون أداء قاعدة البيانات للقراءة والكتابة أمرًا بالغ الأهمية ، يتم استخدام Postgres بشكل متكرر.

تمت كتابة MySQL بلغة C / C ++ ، بينما تمت كتابة Postgres بلغة C. يستخدم MySQL Workbench GUI كواجهة مستخدم ، بينما يستخدم Postgres PgAdmin. تدعم MySQL بناء جملة SQL والإجراءات المخزنة ، بينما تدعم PostgreSQL الإجراءات المتقدمة والإجراءات المخزنة.

نوع الفهرس المسموح به لـ MySQL هو Binary Search Tree ، بينما تدعم Postgres العديد من أنواع الفهارس ، بما في ذلك GIN و Hash. يستخدم MySQL بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) للأمان ، بينما يستخدم Postgres بروتوكول SSL. لا تدعم قاعدة بيانات MySQL أنواع البيانات المتقدمة ، لكن Postgres يسمح بأنواع البيانات المتقدمة ، بما في ذلك أنواع البيانات المعرفة من قبل المستخدم.

لماذا يختار المطورون واحدًا على الآخر؟

يحتوي كل من MySQL و PostgreSQL على ميزات تتألق في حالات استخدام معينة. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم ببناء قاعدة بيانات بسيطة ، فقد ترغب في الذهاب إلى MySQL. في الوقت نفسه ، إذا كنت تقوم ببناء تطبيق يتطلب المزيد من الميزات والقدرات التحليلية ، فقد ترغب في اختيار PostgreSQL.

يختار مطورو DBMS بين قواعد البيانات بناءً على حالة الاستخدام التي يعملون عليها والوظائف التي يحتاجون إليها لهذا المشروع بالذات.

لماذا يختار المطورون MySQL؟

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من معالجات التخزين عند استخدام MySQL. لديك الآن حرية دمج المعلومات من عدة جداول أيضًا. تحافظ MySQL على وزنها الأدنى لتحديد أولويات الأداء والاعتمادية من خلال استبعاد ميزات SQL المحددة. خاصة فيما يتعلق بالقراءة فقط ، المهام المتزامنة للغاية ، أداء قاعدة بيانات MySQL ملحوظ. لهذا السبب ، يعد خيارًا رائعًا للعديد من مهام تحليل الأعمال. قد يكون PostgreSQL خيارًا أفضل ، على الرغم من ذلك ، إذا كنت ترغب في تنفيذ الكثير من الاستعلامات المعقدة أثناء التعامل مع عدد كبير من الزيارات.

من خلال تعديل المعلمات مثل حجم المخزن المؤقت ، وحجم المخزن المؤقت للقراءة ، والحزمة القصوى المسموح بها ، وما إلى ذلك ، توفر MySQL مجموعة متنوعة من الخيارات لتعديل خادم MySQL وتحسينه. يعد العثور على مسؤولي قواعد البيانات من ذوي الخبرة في MySQL أمرًا بسيطًا أيضًا ، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق لـ MySQL.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعي مستخدموه أنه من الأسهل تكوينه ويتطلب ضبطًا أقل من أنظمة DBMS الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الواجهات الأمامية ، مثل Adminer و HeidiSQL والمزيد ، تمنح MySQL واجهة مستخدم رسومية ، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام. تم تجهيز MySQL للسحابة أيضًا ، وتشمل العديد من خدمات الحوسبة السحابية إمكانيات MySQL ، حيث سيقومون بإعداد وإدارة قواعد بيانات MySQL مقابل رسوم.

لماذا يختار المطورون PostgreSQL؟

تعد PostgreSQL أكثر تعقيدًا قليلاً من MySQL ، وقد تحتاج إلى مزيد من المعلومات التقنية لاستخدامها. نظرًا لأن PostgreSQL هي قاعدة بيانات كائنية علائقية ، فهي تسد الفجوة بين البرمجة العلائقية والتشفير الكينوني. يتيح ذلك تعريف الكائنات بالإضافة إلى وراثة الجدول ، مما يؤدي إلى إنشاء أنظمة قواعد بيانات أكثر تعقيدًا.

عند العمل مع المعلومات التي لا تتلاءم بدقة مع نموذج علائقي صارم ، فإن قاعدة البيانات العلائقية للكائنات تكون رائعة. تعد PostgreSQL خيارًا رائعًا عندما يتعين عليك تنفيذ عمليات القراءة والكتابة الصعبة أثناء استخدام المعلومات التي تحتاج إلى التحقق من صحتها. ومع ذلك ، أثناء التعامل مع أنشطة القراءة فقط ، قد يكون نظام ORDBMS أبطأ من المعتاد. يعد PostgreSQL خيارًا بارزًا لإمكانيات NoSQL. JSON و hstore و XML ليست سوى عدد قليل من التنوع الواسع لأنواع البيانات التي يقدمها في الأصل. يمكنك إنشاء أنواع بيانات فريدة ووظائف خاصة بك أيضًا.

يمكن أن تكون قواعد البيانات بأي حجم مع PostgreSQL. العامل الرئيسي الآخر الذي يؤثر على قرار الشركة باختيار PostgreSQL هو التحكم في التزامن متعدد الإصدارات - MVCC. يمكن للقراء والكتاب المتعددين الاتصال والتحكم في تقنيات قاعدة بيانات PostgreSQL في وقت واحد ، وذلك بفضل MVCC. يؤدي هذا إلى زيادة الأداء عن طريق إزالة ضرورة قفل القراءة والكتابة كلما احتاج الشخص للتعامل مع البيانات. يتم تحقيق ذلك عن طريق MVCC باستخدام عزل اللقطة. تُظهر اللقطات حالة البيانات في وقت محدد. على مستوى المعاملات ، تحمي PostgreSQL من تلف البيانات وتحافظ على سرية المعلومات.

PostgreSQL مقابل MySQL: أيهما أسرع؟

إذا قارنا PostgreSQL مقابل MySQL ، فمن الواضح أن كلاهما من بين أسرع خيارات نظام إدارة قواعد البيانات. ومع ذلك ، ليس من السهل الإجابة على السؤال حول أيهما أسرع. تنتج اختبارات السرعة نتائج متناقضة.

تعتمد السرعة إلى حد كبير على كيفية استخدامك لقاعدة البيانات. لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة وعمليات البحث الصعبة وعمليات القراءة والكتابة ، تشتهر PostgreSQL بأنها أسرع. وبالمثل ، إذا كنا نتخذ تعليمات للقراءة فقط ، فإن MySQL يعمل بسرعة أكبر.

PostgreSQL مقابل MySQL: ما هي كل لغات الكمبيوتر المسموح بها؟

يدعم كل من MySQL و PostgreSQL العديد من لغات البرمجة. بعضها يتداخل أيضًا.

اللغات المدعومة من MySQL

يمكن أن تعمل MySQL بسلاسة وتدعم لغات البرمجة التالية:

C / C ++

بي أتش بي

جافا

يذهب

دلفي

لثغة

إرلانج

Node.js

ص

بيرل

اللغات المدعومة من PostgreSQL

تدعم PostgreSQL عددًا أكبر من لغات البرمجة. وهي تشمل ما يلي:

يذهب

C / C ++

جافا

دلفي

جافا سكريبت

إرلانج

لثغة

ص

.شبكة

Tcl

بايثون

PostgreSQL مقابل MySQL: ما هي أنظمة التشغيل التي تعمل معها؟

تتوافق العديد من أنظمة التشغيل مع كل من MySQL و PostgreSQL. يوفر MySQL ، كما ذكرنا أعلاه ، المساعدة السحابية وهو أسهل في الاستخدام. أنظمة التشغيل التي يمكن أن تعمل معها MySQL هي:

شبابيك

Linux - Ubuntu و Oracle و Debian و SUSE و Generic و Red Hat Enterprises

macOS

أوراكل سولاريس

فيدورا

فري بي إس دي

المصدر المفتوح بناء

ينشر المستخدمون عادةً PostgreSQL على أنظمة Linux ، ولكنه يدعم أيضًا الإعدادات المحلية والمساعدة المستندة إلى السحابة. يوفر ORDBMS أيضًا واجهة برمجة تطبيقات PostgREST REST. يقوم خادم SQL للويب منفرد يسمى PostgREST بتحويل نظام PostgreSQL إلى RESTful API. يتم تحديد مسارات وإجراءات واجهة برمجة التطبيقات من خلال القيود والحقوق التقنية في قاعدة البيانات. تتضمن أنظمة التشغيل التي تعمل مع PostgreSQL ما يلي:

شبابيك

macOS

BSD - مجاني ومفتوح

سولاريس

Linux - دبيان ، عائلة Red Hat Linux ، Ubuntu Linux ، SuSE ، OpenSuSE

PostgreSQL مقابل MySQL: كيف يتم فهرستها؟

لتسريع أوامر SQL أثناء العمل مع جداول البيانات الضخمة ، تساعد الفهارس قواعد البيانات العلائقية على العمل بشكل أفضل. ستكون عمليات البحث شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً لنظام إدارة قاعدة البيانات دون فهرسة قاعدة البيانات. عند مقارنة PostgreSQL مقابل MySQL ، تتوفر خيارات فهرسة متنوعة.

تتضمن أنواع الفهارس في MySQL فهارس مثل INDEX و PRIMARY KEY و FULLTEXT و UNIQUE المخزنة على أشجار B. تحتوي MySQL أيضًا على فهارس قائمة على شجرة R ، بما في ذلك تلك الخاصة بالبيانات المكانية. عند استخدام فهارس FULLTEXT ، يتم استخدام فهارس التجزئة ، وكذلك القوائم المقلوبة.

من ناحية أخرى ، تشتمل أنواع فهارس PostgreSQL على فهارس جزئية ، والتي تصنف البيانات فقط من جزء من جدول البيانات. تحتوي قاعدة البيانات أيضًا على فهارس تعتمد على التعبير تقوم ببناء فهرسها باستخدام وظائف التعبير بدلاً من قيم الأعمدة.

كيف يختلف الترميز بين PostgreSQL و MySQL؟

لقد رأينا بعض الاختلافات الرئيسية بين MySQL وكذلك PostgreSQL عندما يتعلق الأمر بلغات البرمجة والوظائف وغير ذلك. ولكن كيف تختلف عندما يتعلق الأمر بالتلاعب الفعلي بالبيانات؟ هناك بعض أوجه التشابه بين الترميز في كلٍ من MySQL و PostgreSQL ، ولكن هناك أيضًا العديد من الاختلافات.

لا تهتم MySQL بهذه القضية. انها ليست حساسة لحالة الشخصيات. لا يتعين عليك كتابة الجمل بأحرف كبيرة تمامًا كما هي موجودة عند إجراء عمليات البحث. تأخذ PostgreSQL الحالات بعين الاعتبار. إنها حساسة لحالة الشخصيات. لذا ، ستكون السلسلة ذات الأحرف الكبيرة والسلسلة غير الكبيرة متغيرين مختلفين. يجب كتابة الأحرف الكبيرة بالسلاسل بدقة كما هي موجودة حتى ينجح البحث.

من المهم تحويل ترميز الأحرف والسلاسل إلى UTF-8 عند استخدام أشكال مختلفة من MySQL. ليس من الضروري تغيير الأحرف وكذلك السلاسل إلى UTF-8 أثناء استخدام PostgreSQL. علاوة على ذلك ، لا تدعم PostgreSQL بناء جملة UTF-8.

في MySQL ، استخدام تعبيرات IF o IFNULL مقبول. IF ، بالإضافة إلى تعبيرات IFNULL ، غير صالحة في PostgreSQL. بدلاً من ذلك ، يجب عليك استخدام بيان CASE. هذه هي الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار أثناء الترميز في MySQL مقابل PostgreSQL.

تطوير لا كود

جعل التطوير بدون رمز إنشاء تطبيقات البرامج أكثر سهولة لعامة الناس. ما كان في يوم من الأيام شيئًا لا يمكن إلا لمهندسي البرمجيات فعله ، أصبح الآن عملية ذات منحنى تعليمي أسهل بكثير. بدلاً من استخدام برمجة الكمبيوتر التقليدية ، تمكّن بيئات التطوير بدون رمز كلاً من المبرمجين وغير المبرمجين من إنشاء تطبيقات برمجية عبر واجهات المستخدم والإعداد. إنه يغير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع البرمجة ، حيث أصبح الوصول إلى الترميز أكثر سهولة اليوم بدون رمز.

اليوم ، يمكنك إنشاء تطبيق حتى مع الحد الأدنى من مهارات الترميز بمساعدة الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster. يمكنك إنشاء تطبيقات مذهلة تعمل بشكل مثالي مع النظام الأساسي. لا داعي للقلق بشأن رحلات الكود المصدري الذي تقوم بإنشائه أيضًا. ستكون شفرة المصدر لتطبيقاتك ملكًا لك. يمكنك إنشاء الكود المصدري لتطبيق الهاتف المحمول بسرعة عن طريق سحب العناصر وإفلاتها وإجراء التعديلات. يحتوي AppMaster أيضًا على مصمم بصري للسحب والإفلات. باستخدامه ، يمكنك إدارة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك أو إنشاء لوحة إدارة الويب للمسؤولين.

باستخدام مصمم قاعدة بيانات AppMaster.io ، يمكنك بسهولة تصميم قاعدة بيانات معقدة على مستوى المؤسسة. تعمل قاعدة البيانات على PostgreSQL ، باستخدام نظام DBMS متقدم ، مما يزيد بشكل كبير من موثوقية تطبيقاتك والتسامح مع الأخطاء. يمتلك نظام DBMS ترخيصًا مفتوحًا ، ولا يتعين عليك دفع رسوم إضافية مقابل استخدامه.

استنتاج

لقد قمنا بتغطية الاختلافات الرئيسية التي تقسم MySQL و PostgreSQL أعلاه. من المهم معرفة فوائد كل من قواعد البيانات وفهم الأماكن التي يمكنهم فيها القيام بعمل أفضل من الآخر. يمكن أن يساعدك هذا في اختيار نظام إدارة قاعدة البيانات الصحيح أثناء إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بك.

يجب عليك اختيار PostgreSQL إذا كنت تبحث عن تقنيات قواعد بيانات غنية بالميزات يمكنها بسهولة التعامل مع قواعد البيانات الكبيرة وعمليات البحث المعقدة مع تمكينك من توسيع نطاق أي مشروع إلى نطاق الشركة. من ناحية أخرى ، يمكنك تجربة MySQL إذا كنت مبتدئًا تبحث عن قاعدة بيانات أسهل في صيانتها وإعدادها ولكنها لا تزال موثوقة وسريعة ومفهومة جيدًا. إذا كنت لا تزال غير قادر على الاختيار بين الاثنين ، ففكر في اختبارهما ثم اتخاذ قرارك.

اعتمادًا على وظائف وتعقيد تطبيقك ، قد يكون إما MySQL أو PostgreSQL هو الخيار المناسب لك. هناك قواعد بيانات أخرى ، مثل MongoDB أو MariaDB ، تقدم أيضًا خدمات مماثلة. حتى مع وجود مثل هذه البدائل ، ظلت MySQL و PostgreSQL من أكثر قواعد البيانات شهرة لمطوري نظم إدارة قواعد البيانات.