Con el auge de Internet, la cantidad de información que inunda los espacios digitales es enorme. Los datos son un recurso abundante disponible hoy en día que debe aprovecharse para sacar el máximo partido a cualquier negocio. Al recopilar y analizar todos los datos disponibles, las empresas pueden comprender las tendencias de los clientes y trabajar para ser más productivas y exitosas. Encontrar patrones en los datos disponibles puede ayudar a las empresas a identificar mejores oportunidades también.

No podemos hablar de datos sin la necesidad de bases de datos. Las bases de datos suelen formar parte del backend de cualquier sitio web o aplicación que recoja y almacene datos. PostgreSQL y MySQL son dos de las bases de datos de código abierto más populares en la actualidad. Ambas son bases de datos relacionales. Esto significa que organizan la información en tablas, que pueden conectarse entre sí mediante claves.

Estas dos bases de datos son cada vez más parecidas entre sí a medida que se publica cada actualización. Ambas son conocidas también por el amplio soporte de la comunidad que tienen a su disposición. Esencialmente, MySQL es una base de datos más sencilla que es más fácil de configurar y operar. Al mismo tiempo, PostgreSQL tiene más funciones y puede utilizarse para tareas más complicadas y analíticas. Las dos tienen muchas similitudes y también varias diferencias.

Echemos un vistazo más profundo a estas dos bases de datos.

Visión general de PostgreSQL vs MySQL

MySQL es una base de datos puramente relacional, pero PostgreSQL es una base de datos objeto-relacional o un ORDBMS con capacidades como la herencia de tablas así como la sobrecarga de funciones. SQL, o el lenguaje de consulta estructurado, es el lenguaje común para interactuar con los sistemas de gestión de bases de datos relacionales tanto en PostgreSQL como en MySQL.

Como SQL tiene una estructura sencilla y menos líneas de código fuente, la mayoría del personal no técnico puede aprenderlo rápidamente. SQL elimina la necesidad de que los analistas entiendan la ubicación de la tabla de pedidos en un disco, cómo realizar una búsqueda para localizar un pedido concreto o cómo vincular las tablas de pedidos o clientes. La consulta la construye la base de datos, que también determina los puntos de datos adecuados.

Ambas bases de datos son compatibles con JSON (JavaScript Object Notation). La base de datos PostgreSQL también ofrece la forma binaria de JSON que elimina las claves duplicadas y el exceso de espacios en blanco - JSONB. Además de los canales de asistencia más convencionales, ambas bases de datos ofrecen también un fuerte apoyo de la comunidad.

MySQL: Visión general

MySQL fue lanzada el 23 de mayo de 1995. Más del 50% de los programadores utilizan MySQL a partir de 2021. Con esto, MySQL será el sistema de gestión de bases de datos más utilizado del planeta. MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más rápidos, fiables y polivalentes. A pesar de carecer del amplio conjunto de características de PostgreSQL, es un gran ajuste para una variedad de aplicaciones, especialmente las aplicaciones web.

MySQL es la opción preferida para las aplicaciones web dinámicas, en parte porque es un componente de la pila LAMP por defecto. La pila LAMP es un conjunto de aplicaciones en línea de código abierto que se compone de Linux, Apache HTTP Server, MySQL y PHP. MySQL también es utilizado por una amplia variedad de soluciones de gestión de contenidos, incluyendo Joomla y WordPress.

MySQL es de código abierto y de uso gratuito. Oracle lo mantiene, y existen versiones premium de MySQL con servicios extra que requieren que el usuario pague por ello. Las versiones premium tienen plugins exclusivos, módulos y soporte al cliente.

No hay que preocuparse por las dudas de programación que puedan surgir mientras se construye un proyecto o se aprende MySQL. Se puede obtener asistencia para la resolución de problemas de un grupo comprometido de voluntarios. El apoyo de la comunidad disponible para la base de datos es increíble, ya que hay desarrolladores siempre dispuestos a ayudar y responder a las consultas en línea. Siempre que se lleven a cabo programas de mantenimiento rutinarios y se mantengan ordenadas las bases de datos, los usuarios de MySQL consideran que es un RDBMS bastante consistente.

Las funciones de control de concurrencia multiversional o MVCC están disponibles en MySQL, que también disfruta de actualizaciones regulares que añaden nuevas funciones y refuerzan la seguridad. El 6 de julio de 2022 se publicó la versión 8.0.30 de la base de datos. Esta es la última actualización estable disponible para la base de datos. Empresas populares como Facebook, Google, GitHub, la NASA y otras hacen uso de las funciones de MySQL en su back-end.

PostgreSQL: Visión general

PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto con una sólida reputación de fiabilidad, versatilidad y cumplimiento de estándares técnicos abiertos. La base de datos también se conoce como Postgres. La base de datos fue lanzada por primera vez en 1997. PostgreSQL admite varias bases de datos relacionales y no relacionales y formatos de datos. La base de datos ha sido referida como una de las bases de datos relacionales más desarrolladas, estables y conformes disponibles actualmente y es capaz de manejar consultas desafiantes.

La base de datos PostgreSQL permite varias características impresionantes, como la recuperación de punto en tiempo o PITR, que permite la restauración de bases de datos a un punto de tiempo específico. Además, proporciona un registro de escritura previa o WAL que utiliza programas como pgBackRest para registrar cualquier modificación de la base de datos. La base de datos también permite la creación y el almacenamiento de subrutinas únicas mediante procedimientos almacenados. El 13 de octubre de 2022 se lanzó PostgreSQL 15, que es la última versión de la base de datos.

Con un fuerte entorno de extensión, es lo suficientemente adaptable y escalable como para acomodar fácilmente una gama de diferentes casos de uso, incluyendo iniciativas como los tipos de datos de series temporales, así como el análisis geoespacial. PostgreSQL fue creado como un sistema de base de datos de código abierto. Por lo tanto, no tiene limitaciones de licencia, ni preocupaciones de bloqueo de proveedores, ni riesgos de sobre-despliegue.

PostgreSQL puede ser modificado mediante la creación de plugins para satisfacer sus necesidades y hacer el DBMS más eficiente. Además, PostgreSQL le permite utilizar funcionalidad personalizada creada en otros lenguajes informáticos, como C/C++, Java y otros.

Para los administradores de empresas encargados de supervisar los protocolos de procesamiento de transacciones en línea para operaciones comerciales como el comercio electrónico, los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los libros de contabilidad, la base de datos PostgreSQL es la mejor opción. Algunos de los nombres notables que hacen uso de PostgreSQL en su back end incluyen a Apple, Etsy, IMDB, Instagram, y más.

Las diferencias críticas entre Postgres y MySQL

Hay varias diferencias entre Postgres y MySQL. Algunas de ellas se basan en cómo se construyó la base de datos, mientras que otras diferencias están en su funcionalidad y casos de uso.

La licencia pública general GNU se ha utilizado para que el código fuente de la base de datos MySQL sea accesible para todos. Al mismo tiempo, PostgreSQL está disponible bajo la licencia PostgreSQL. PostgreSQL es totalmente compatible con ACID, pero MySQL sólo es compatible con ACID cuando se acopla con los procesadores InnoDB y NDB Cluster Storage.

La base de datos MySQL sólo es débilmente consistente con SQL. Por ejemplo, las restricciones de verificación no están soportadas. PostgreSQL, por otro lado, cumple principalmente con los estándares de SQL. Muchas aplicaciones web que requieren una base de datos para transferencias de datos simples utilizan MySQL. En redes complejas en las que el rendimiento de la base de datos de lectura y escritura es crucial, Postgres se emplea con frecuencia.

MySQL fue escrito en C/C++, mientras que Postgres fue escrito en C. MySQL no soporta cascada, mientras que Postgres sí. MySQL utiliza Workbench GUI como interfaz de usuario, mientras que Postgres utiliza PgAdmin. MySQL soporta sintaxis SQL y procedimientos almacenados, mientras que PostgreSQL soporta procedimientos avanzados y procedimientos almacenados.

El tipo de índice permitido para MySQL es el árbol de búsqueda binario, mientras que Postgres soporta muchos tipos de índice, incluyendo GIN y Hash. MySQL utiliza el protocolo Transport Layer Security (TLS) para la seguridad, mientras que Postgres utiliza el protocolo SSL. La base de datos MySQL no soporta tipos de datos avanzados, pero Postgres permite tipos de datos avanzados, incluyendo tipos de datos definidos por el usuario.

¿Por qué los desarrolladores eligen una sobre la otra?

Tanto MySQL como PostgreSQL tienen características que brillan en ciertos casos de uso. Por ejemplo, si usted está construyendo una base de datos simple, es posible que desee ir a MySQL. Al mismo tiempo, si está construyendo una aplicación que requiere más características y capacidades analíticas, podría querer elegir PostgreSQL.

Los desarrolladores de DBMS eligen entre las bases de datos según el caso de uso en el que están trabajando y la funcionalidad que necesitan para ese proyecto en particular.

¿Por qué los desarrolladores eligen MySQL?

Usted puede elegir entre una variedad de procesadores de almacenamiento al usar MySQL. También tiene la libertad de combinar información de varias tablas. MySQL mantiene su peso mínimo para priorizar el rendimiento y la fiabilidad dejando de lado características específicas de SQL. Especialmente en lo que respecta a las tareas de sólo lectura y altamente concurrentes, el rendimiento de la base de datos de MySQL es notable. Debido a esto, es una gran opción para varias tareas de análisis empresarial. Sin embargo, PostgreSQL podría ser una mejor opción si se desea ejecutar muchas consultas intrincadas mientras se maneja un alto tráfico.

Al modificar parámetros como el tamaño del buffer de ordenación, el tamaño del buffer de lectura, el paquete máximo permitido, etc., MySQL proporciona una variedad de opciones para modificar y optimizar su servidor MySQL. Encontrar administradores de bases de datos con experiencia en MySQL también es sencillo, gracias al uso generalizado de MySQL.

Además, sus usuarios afirman que es más sencillo de configurar y requiere menos ajustes que otros sistemas DBMS. Además, varios front-ends, como Adminer, HeidiSQL y otros, dotan a MySQL de una interfaz gráfica de usuario, lo que lo hace más fácil de usar. MySQL también está preparado para la nube, y muchos servicios de computación en la nube incluyen capacidades de MySQL, donde configurarán y gestionarán las bases de datos de MySQL por un cargo.

¿Por qué los desarrolladores eligen PostgreSQL?

PostgreSQL es un poco más complicado que MySQL, y es posible que necesite un poco más de información técnica para utilizarlo. Dado que PostgreSQL es una base de datos relacional a objetos, tiende un puente entre la programación relacional y la codificación orientada a objetos. Esto permite la definición de objetos así como la herencia de tablas, lo que lleva a la creación de sistemas de bases de datos más intrincados.

Cuando se trabaja con información que no encaja perfectamente en un modelo relacional rígido, una base de datos relacional de objetos es genial. PostgreSQL es una gran opción cuando hay que llevar a cabo desafiantes procesos de lectura-escritura mientras se utiliza información que necesita ser validada. Sin embargo, cuando se trata de actividades de sólo lectura, el ORDBMS podría ser más lento de lo habitual. Una opción destacada para las capacidades NoSQL es PostgreSQL. JSON, hstore y XML son sólo algunos de la amplia diversidad de tipos de datos que ofrece de forma nativa. También se pueden crear tipos de datos únicos y funciones propias.

Las bases de datos pueden ser de cualquier tamaño con PostgreSQL. Otro factor principal que influye en la decisión de una empresa de elegir PostgreSQL es el control de concurrencia multiversión - MVCC. Múltiples lectores y escritores pueden conectarse y controlar las tecnologías de bases de datos PostgreSQL a la vez, gracias a MVCC. Esto aumenta el rendimiento al eliminar la necesidad de un bloqueo de lectura-escritura cada vez que una persona necesita tratar los datos. Esto se consigue gracias a que MVCC utiliza el aislamiento de instantáneas. Las instantáneas muestran el estado de los datos en un momento determinado. A nivel transaccional, PostgreSQL protege contra la corrupción de datos y mantiene la confidencialidad de la información.

PostgreSQL vs MySQL: ¿Cuál es más rápido?

Si comparamos PostgreSQL vs MySQL, está claro que ambos se encuentran entre las opciones de sistemas de gestión de bases de datos más rápidas. Sin embargo, no es fácil responder a la pregunta de cuál es más rápido. Las pruebas de velocidad arrojan resultados contradictorios.

La velocidad depende en gran medida del uso que se haga de la base de datos. Para la gestión de grandes conjuntos de datos, búsquedas exigentes y operaciones de lectura y escritura, PostgreSQL tiene fama de ser más rápido. Del mismo modo, si sólo estamos tomando instrucciones de lectura, MySQL se ejecuta más rápidamente.

PostgreSQL vs MySQL: ¿Qué lenguajes informáticos permiten?

Tanto MySQL como PostgreSQL admiten varios lenguajes de programación. Algunos de ellos también se solapan.

Lenguajes soportados por MySQL

MySQL puede trabajar sin problemas y soporta los siguientes lenguajes de programación:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Lenguajes soportados por PostgreSQL

PostgreSQL soporta un mayor número de lenguajes de programación. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL vs MySQL: ¿Con qué sistemas operativos funcionan?

Varios sistemas operativos son compatibles tanto con MySQL como con PostgreSQL. MySQL, como hemos mencionado anteriormente, proporciona asistencia en la nube y es más fácil de usar. Los sistemas operativos con los que MySQL puede funcionar son:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Construcción de código abierto

Los usuarios suelen desplegar PostgreSQL en sistemas Linux, pero también admite configuraciones locales y asistencia en la nube. El ORDBMS también proporciona la API PostgREST REST. Un servidor web SQL solitario llamado PostgREST convierte el sistema PostgreSQL en una API RESTful. Las rutas y acciones de la API están dictadas por las limitaciones técnicas y los derechos de la base de datos. Los sistemas operativos que funcionan con PostgreSQL incluyen

Windows

macOS

BSD - Libre y abierto

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: ¿Cómo indexan?

Para acelerar los comandos SQL mientras se trabaja con enormes tablas de datos, los índices ayudan a que las bases de datos relacionales funcionen mejor. Las búsquedas serían laboriosas y largas para el sistema de gestión de bases de datos sin la indexación de una base de datos. Al comparar PostgreSQL con MySQL, existen varias opciones de indexación.

Los tipos de índices en MySQL incluyen índices como INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT y UNIQUE que se almacenan en árboles B. MySQL también tiene índices basados en árboles R, incluyendo aquellos para datos espaciales. Cuando se utilizan índices FULLTEXT, se utilizan índices hash, así como listas invertidas.

Los tipos de índices de PostgreSQL, por su parte, incluyen índices parciales, que sólo clasifican los datos de una parte de la tabla de datos. La base de datos también tiene índices basados en expresiones que construyen su índice utilizando funciones de expresión en lugar de valores de columna.

¿En qué se diferencia la codificación con PostgreSQL frente a MySQL?

Hemos visto algunas de las principales diferencias entre MySQL y PostgreSQL cuando se trata de lenguajes de programación, funcionalidad y más. Pero, ¿en qué se diferencian cuando se trata de la manipulación real de datos? La codificación en MySQL y PostgreSQL tiene algunas similitudes, pero también tienen muchas diferencias.

A MySQL no le importa el caso. No es sensible al caso de los caracteres. No tiene que poner en mayúsculas las cadenas exactamente como existen cuando se hacen búsquedas. PostgreSQL tiene en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas de los caracteres. Así que una cadena con mayúsculas y una cadena sin mayúsculas serán dos variables diferentes. Las cadenas deben estar en mayúsculas tal y como existen para que la búsqueda tenga éxito.

Es importante convertir las codificaciones de caracteres y las cadenas a UTF-8 cuando se utilizan variaciones específicas de MySQL. No es imprescindible cambiar los caracteres ni las cadenas a UTF-8 cuando se utiliza PostgreSQL. Además, PostgreSQL no soporta la sintaxis de UTF-8.

En MySQL, el uso de las expresiones IF o IFNULL es aceptable. Las expresiones IF, así como IFNULL, no son válidas en PostgreSQL. Como alternativa, debe emplear una sentencia CASE. Estas son las principales diferencias que debe tener en cuenta al codificar en MySQL frente a PostgreSQL.

Desarrollo sin código

El desarrollosin código ha hecho que la creación de aplicaciones de software sea más accesible para el público en general. Lo que antes era algo que sólo podían hacer los ingenieros de software, ahora es un proceso que tiene una curva de aprendizaje mucho más fácil. En lugar de utilizar la programación informática convencional, los entornos de desarrollo sin código permiten tanto a los programadores como a los no programadores construir aplicaciones de software a través de interfaces de usuario y de la configuración. Está cambiando la forma en que la gente se acerca a la programación, ya que la codificación se ha vuelto mucho más accesible hoy en día sin código.

Hoy en día, se puede crear una aplicación incluso con conocimientos mínimos de codificación con la ayuda de plataformas sin código como AppMaster. Puedes crear aplicaciones increíbles que funcionan perfectamente con la plataforma. Tampoco tienes que preocuparte por los vuelos del código fuente que crees. El código fuente de tus aplicaciones te pertenecerá. Puedes crear rápidamente el código fuente de una aplicación móvil con sólo arrastrar y soltar objetos y hacer ediciones. AppMaster también tiene un constructor visual de arrastrar y soltar. Con él, puede gestionar sus aplicaciones móviles o construir un sitio web para los administradores.

Con el diseñador de bases de datos de AppMaster.io, puede diseñar fácilmente una compleja base de datos de nivel empresarial. La base de datos se ejecuta en PostgreSQL, utilizando un DBMS avanzado, que aumenta significativamente la fiabilidad y la tolerancia a fallos de sus aplicaciones. El DBMS tiene una licencia abierta, y usted no tiene que pagar extra por su uso.

Conclusión

Hemos cubierto las principales diferencias que dividen a MySQL y PostgreSQL anteriormente. Conocer los beneficios de ambas bases de datos y entender los puntos en los que pueden ser mejores que la otra es importante. Esto puede ayudarle a elegir el sistema de gestión de bases de datos correcto mientras construye sus aplicaciones web.

Deberías elegir PostgreSQL si buscas tecnologías de bases de datos ricas en características que puedan manejar fácilmente grandes bases de datos y búsquedas complicadas, al tiempo que te permiten escalar cualquier proyecto al ámbito corporativo. Por otro lado, puede probar MySQL si es un principiante que busca una base de datos que sea más sencilla de mantener y configurar, pero que siga siendo fiable, rápida y bien entendida. Si todavía no puedes decidirte entre las dos, considera probarlas y luego tomar tu decisión.

Dependiendo de la funcionalidad y la complejidad de su aplicación, MySQL o PostgreSQL pueden ser la opción correcta para usted. Existen otras bases de datos, como MongoDB o MariaDB, que también proporcionan servicios similares. Incluso con estas alternativas, MySQL y PostgreSQL han seguido siendo algunas de las bases de datos más populares para los desarrolladores de DBMS.