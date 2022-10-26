Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) adı verilen bir işaretleme dili, metinleri makine ve insan tarafından okunabilir bir şekilde biçimlendirmek için bir dizi talimat oluşturur. XML, veri depolamak için popüler bir formattır ve internette bilgi alışverişi için yaygın olarak kullanılır.

XML belgeleri, metin, diğer öğeler veya her ikisini içerebilen öğelerden oluşur. Öğeler, köşeli parantez içine alınmış başlangıç ve bitiş etiketleri ile tanımlanır.

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), standart bilgi formatları oluşturmanın ve formatı ve bilgileri İnternet, intranetler ve başka yerlerde paylaşmanın esnek bir yoludur. Örneğin, bilgisayar üreticileri genellikle bilgisayar parçalarını XML ile etiketlerler, böylece ürünleri daha kolay tanımlanabilir ve envantere alınabilir. Ardından, bir müşteri hizmetleri temsilcisinin bir parça bulması gerektiğinde, XML tabanlı bir parça veritabanında arama yapabilir.

XML Ne İçin Kullanılır?

Veri oluştur

Veri oluşturmak için XML kodu kullanılır. Bu veriler, web sayfası gibi bir belge veya web tarayıcılarında bulunan elektronik tablo veya kelime işlemci belgesi gibi bir uygulama şeklinde olabilir. Veritabanı gibi bir belge biçiminde olmayan veriler oluşturmak için XML kullanabilirsiniz.

Verileri depola

XML, hem insan tarafından hem de makine tarafından okunabilir olduğundan veri depolamak için mükemmel bir formattır. Bu, bir XML dosyasını bir metin düzenleyicide açıp içindekileri kolayca görebileceğiniz ve ayrıca XML dosyalarını otomatik olarak okuyup yazabilen programlar yazabileceğiniz anlamına gelir.

Verileri depolamak için XML kullanmanın faydalarından biri, bir XML dosyasına yeni veri eklemenin kolay olmasıdır. Örneğin, müşterileriniz hakkında bilgi depolayan bir dosyanız varsa, dosyaya yeni bir XML öğesi ekleyerek yeni bir müşteri ekleyebilirsiniz. XML'in değiştirilmesi de kolaydır; Bir XML dosyasındaki verileri değiştirmeniz gerekirse, dosyayı bir metin düzenleyicide düzenleyebilirsiniz.

Web Yayıncılığı

Web'de içerik yayınladığınızda, içeriğin iyi yapılandırılmış ve kolay erişilebilir olduğundan emin olmalısınız. XML bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Çeşitli farklı belge türleri oluşturmak için kullanılabilir. XML, okunması ve anlaşılması kolay web sayfaları oluşturabilir. Geliştiriciler, güncellemesi ve bakımı kolay web sayfaları oluşturmak için de kullanır. Böylece kullanıcı dostu ve arama motoru dostu web sayfalarına sahip olabilirsiniz.

Otomasyon

XML, görevleri otomatikleştirmek için güçlü bir araçtır. XML kullanarak farklı uygulamalar arasında kolayca veri alışverişi yapabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve hatta tüm iş akışlarını oluşturabilirsiniz.

Taşıma verileri

XML, farklı uygulamalar arasında veri taşımak için kullanılabilir. Belgeleri, insanların ve makinelerin rahatlıkla okuyabileceği bir biçimde kodlamak için bir dizi kural belirleyen bir dildir. XML, web üzerinde veri alışverişi için popüler bir formattır. Veriler XML formatında depolandığında, farklı uygulamalar arasında kolaylıkla taşınabilir.

XML nasıl çalışır?

XML, belgeleri insan tarafından okunabilen ve makine tarafından okunabilen bir biçimde kodlamak için bir dizi kural tanımlayan bir biçimlendirme dilidir. XML, özellikle web hizmetleri söz konusu olduğunda, verileri depolamak ve taşımak için sıklıkla kullanılır.

XML'de bir belge oluşturulduğunda, yazarın belgenin yapısı için bir dizi kural veya dilbilgisi tanımlaması gerekir. Bu dilbilgisi daha sonra belgeyi makine tarafından okunabilir ve insan tarafından okunabilir bir şekilde kodlamak için kullanılır. XML belgeleri, belgeyi dilbilgisinde tanımlanan kurallara göre işleyecek olan herhangi bir XML ayrıştırıcısı tarafından okunabilir.

XML çok yönlü bir formattır ve çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Ancak, metin tabanlı bir biçim olduğundan, resim veya video gibi ikili verileri depolamak için pek uygun değildir. Bu nedenle XML, genellikle JSON veya HTML gibi diğer biçimlerle birlikte kullanılır.

XML örneği

Öğenin başlangıç XML etiketi, öğe hakkında ek bilgi sağlayan ad-değer çiftleri olan öznitelikler içerebilir. Örneğin, aşağıdaki XML belgesindeki <book> öğesi, "kurgu" değerine sahip "category" adlı bir özniteliğe sahiptir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kitapçı>

<kitap kategorisi="kurgu">

<title>Çavdardaki Yakalayıcı</title>

<author>JD Salinger</author>

<yıl>51</yıl>

<fiyat>7,99</price>

</kitap>

<kitap kategorisi="çocuklar">

<title>Hobbit</title>

<author>JRR Tolkien</author>

<yıl>1937</yıl>

<fiyat>5,99</price>

</kitap>

<kitap kategorisi="web">

<title>Aptallar için XML</title>

<author>Eddie Traversa</author>

<yıl>199</yıl>

<fiyat>19,99</price>

</kitap>

</kitapçı>

XML belgelerinin avantajları nelerdir?

XML dokümantasyonu, iyi tanımlanmış bir XML biçiminde doğrudan kaynak koduna bir kod tabanı hakkında bilgi ekleme sistemidir. Geliştiriciler, kodla çalışırken bu belgeleri kullanabilir. Belge oluşturma araçları, HTML veya diğer formatlarda daha kullanıcı dostu belgeler üretmek için bunları işleyebilir.

XML belgelerini kullanmanın birkaç avantajı vardır:

Kodun yanında saklandığından, belgelerin yazılması ve bakımı kolaydır.

XML formatı iyi tanımlanmıştır ve işlenmesi kolaydır, XML etiketleri doğruysa, XML dosyalarından otomatik olarak belge oluşturmak için birçok araç mevcuttur.

XML belgeleri, kod örnekleri, kullanım notları ve dönüş değerleri ve parametrelerinin açıklamaları gibi geleneksel yorum bloklarından çok daha ayrıntılı belge yapısı ve bilgileri içerebilir.

XML belgeleri, yorumlardan daha kolay diğer dillere çevrilebilir, bu da onu uluslararası izleyiciler için daha erişilebilir hale getirir.

XML belge yapısı, kod tamamlama ve satır içi yardım gibi özellikler sağlamak için IDE'ler gibi diğer araçlar tarafından işlenebilir.

XML bir programlama dili midir?

Bu soru genellikle web geliştirme ile ilgili tartışmalarda ortaya çıkar ve basit bir cevabı yoktur. XML dili bir biçimlendirme dilidir, yani veri yapısını tanımlamak için kullanılır. HTML'ye benzer, ancak verileri görüntülemek için kullanılmaz. Öyleyse, eğer XML verileri görüntülemek için kullanılmıyorsa, ne için kullanılır? XML genellikle verileri insanların ve bilgisayarların okuyabileceği bir biçimde depolamak için kullanılır. Farklı sistemler arasında veri alışverişi için de kullanılır.

XML bir programlama dili olmasa da, verileri depolamak ve taşımak için genellikle programlama dilleriyle birlikte kullanılır. XML, verileri kendi kendini tanımlayan bir biçimde saklayabilir, bu da taşınmasını ve okunmasını kolaylaştırır. Ayrıca XML, yeni programlama dilleri oluşturmak veya mevcut olanları genişletmek için kullanılabilir. Verilerle çalışıyorsanız, XML kodu yardımcı bir araç olabilir.

XML dosyası nedir?

XML dosyaları etiketler kullanılarak yapılandırılır. Etiketler, bir XML öğesinin başlangıcını ve sonunu işaretlemek için kullanılır. XML öğeleri veri içerebilir veya boş olabilirler. XML öğeleri, diğer XML öğelerini içerebilir veya kendi kendine kapanabilirler.

XML dosyaları herhangi bir metin düzenleyicide açılabilir ve insanlar bunları okuyabilir. Ancak, XML dosyalarının insanlar tarafından okunması amaçlanmamıştır. XML dosyalarının bilgisayarlar tarafından okunması amaçlanmıştır. Bir XML dosyasını okumak için bilgisayarın bir XML ayrıştırıcısına ihtiyacı vardır.

XML dosyaları nasıl açılır ve okunur?

XML dosyaları İnternet'teki en yaygın dosya biçimlerinden biridir ve çeşitli programlar tarafından açılıp okunabilirler. Bir XML dosyasını açmak ve okumak için bir metin düzenleyiciye veya XML dosyalarını okuyabilen bir kelime işlemciye ihtiyacınız olacaktır. XML dosyalarını okuyabilen ve okumak istediğiniz dosyayı açabilen bir programa sahip olduğunuzda, bir sürü kod göreceksiniz ve bu göz korkutucu görünebilir, ama endişelenmeyin. XML dosyasını okumak için tüm kodu anlamanız gerekmez.

Başlangıç etiketini ve bitiş etiketini arayın. Bunlar her XML dosyası için aynı olacak ve fark edilmesi kolay olacaktır. Başlangıç etiketi şöyle görünecektir: <?xml version="1.0"?> . Bitiş etiketi şöyle görünecektir: </xml> . Başlangıç ve bitiş etiketleri arasında bir dizi başka etiket göreceksiniz. Bu etiketler, XML dosyasındaki gerçek verileri içerir. Veriler genellikle kök öğe üstte ve alt öğeler altta olacak şekilde bir hiyerarşi içinde düzenlenir. XML dosyasındaki verileri okumak için etiketler arasındaki metne bakın. Bu metin, aradığınız veridir.

XML ve HTML arasındaki farklar nelerdir?

HTML (Köprü Metni İşaretleme Dili) ve XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) arasında birkaç kritik fark vardır:

HTML, web siteleri gibi verileri görüntülemek için, XML ise verileri tanımlamak için tasarlanmıştır.

HTML etiketleri önceden tanımlanmıştır, ancak XML etiketleri değildir.

Kapanış XML etiketleri, HTML'de zorunlu olmasa da, XML için gereklidir.

HTML belgeleri iyi biçimlendirilmiş olmalı, XML belgeleri ise geçerli olmalıdır.

HTML yalnızca sınırlı sayıda veri türünü desteklerken, XML çok daha kapsamlı bir veri türü yelpazesini destekler.

XML öğeleri üst üste gelebilirken HTML öğeleri uygun şekilde iç içe yerleştirilmelidir.

HTML belgeleri genellikle küçük ve basittir, XML belgeleri ise çok geniş ve karmaşık olabilir.

HTML, statik içeriği görüntülemekle sınırlıdır, XML ise dinamik içeriği görüntülemek için kullanılabilir.

HTML'de küçük ve büyük harfleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buna karşılık, XML büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Kodlama sırasında küçük hatalar olsa da yine de HTML sonuçları elde edebilirsiniz. XML'de durum böyle değil. Hata yaparsanız sonuca ulaşamazsınız.

HTML'nin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır, XML'in öğrenilmesi ve kullanılması karmaşık olabilir.

Genel olarak, hem HTML hem de XML belgelerinin iyi biçimlendirildiğinden emin olmak en iyisidir. Bu, ilgili ayrıştırıcıların belgeleri doğru bir şekilde ayrıştırabilmesini ve uygulamaların verileri doğru bir şekilde işleyebilmesini sağlayacaktır.

XML ve Java

XML ve Java, farklı amaçlar için kullanılan iki yaygın programlama dilidir. XML bir biçimlendirme dilidir, Java ise bir programlama dilidir. Popülerliklerine rağmen, bu iki dili çevreleyen hala çok fazla kafa karışıklığı var. XML, verileri yapılandırmak, depolamak ve taşımak için oluşturuldu. XML, HTML'ye benzer, ancak XML çok daha esnektir. görsel temsili olmayanlar da dahil olmak üzere her tür belgeyi oluşturmak için XML kullanabilirsiniz.

Java, platformdan bağımsız olacak şekilde tasarlanmış bir programlama dilidir. Bu, Java ile yazılmış bir programın herhangi bir işletim sisteminde çalışabileceği anlamına gelir. Java aynı zamanda büyük ve karmaşık uygulamalar oluşturmak için kullanılan çekici bir dildir. XML ve Java aynı değildir ancak birlikte kullanılabilir. XML, bir Java uygulamasının okuyabileceği verileri depolamak için kullanılabilir. XML verileri oluşturmak için bir Java uygulaması da kullanılabilir.

DOM (Belge Nesne Modelleri) ve XML birlikte nasıl çalışır?

XML ve DOM, XML verilerine erişmeyi ve bunları değiştirmeyi mümkün kılmak için birlikte çalışan iki teknolojidir.

Programlar ve komut dosyaları, platform ve dilden bağımsız DOM (Belge Nesne Modeli) işlevini kullanarak bir belgenin içeriğine, yapısına ve stiline erişebilir ve bunları düzenleyebilir. XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), SGML'den (Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili) türetilen basit, esnek bir metin biçimidir.

Birlikte çalışmak söz konusu olduğunda, DOM ve XML mükemmel bir eşleşmedir. XML verileri sağlar ve DOM, ona erişmek için yapıyı sağlar. DOM ve XML, W3C (World Wide Web Consortium) tarafından desteklenen standart teknolojilerdir.

DOM, herhangi bir programlama diliyle kullanılmak üzere tasarlanırken, XML, verileri depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır. DOM ve XML verileri, daha etkileşimli ve dinamik web sayfaları oluşturmak için birlikte kullanılabilir. DOM, bir XML belgesi oluşturmak veya bir XML belgesini ayrıştırmak için kullanılabilir. Bir XML belgesinde gezinmek için de kullanılabilir. DOM, bir XML belgesindeki öğeleri ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir.

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