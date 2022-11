Với sự phát triển của internet, lượng thông tin tràn ngập không gian kỹ thuật số là rất lớn. Dữ liệu là một nguồn tài nguyên dồi dào hiện nay phải được tận dụng để tận dụng tối đa mọi hoạt động kinh doanh. Bằng cách thu thập và phân tích tất cả các dữ liệu có sẵn, các công ty có thể hiểu xu hướng của khách hàng và làm việc hiệu quả hơn và thành công hơn. Tìm các mẫu trong dữ liệu có sẵn cho họ cũng có thể giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội tốt hơn.

Chúng ta không thể nói về dữ liệu mà không cần cơ sở dữ liệu . Cơ sở dữ liệu thường là một phần của phần phụ trợ của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào thu thập và lưu trữ dữ liệu. PostgreSQL và MySQL là hai trong số các cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất được sử dụng hiện nay. Cả hai đều là cơ sở dữ liệu quan hệ. Điều này có nghĩa là họ sắp xếp thông tin trong các bảng, có thể được kết nối với nhau thông qua các phím.

Hai cơ sở dữ liệu này đang trở nên giống nhau hơn khi mỗi bản cập nhật được phát hành. Cả hai đều được biết đến với sự hỗ trợ cộng đồng rộng lớn dành cho họ. Về cơ bản, MySQL là một cơ sở dữ liệu đơn giản hơn, dễ cài đặt và vận hành hơn. Đồng thời, PostgreSQL giàu tính năng hơn và có thể được sử dụng cho các tác vụ phân tích và phức tạp hơn. Hai người họ có nhiều điểm tương đồng và cũng có nhiều điểm khác biệt.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cả hai cơ sở dữ liệu này.

Tổng quan chung về PostgreSQL vs MySQL

MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thuần túy, nhưng PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng hoặc ORDBMS với các khả năng như kế thừa bảng cũng như nạp chồng hàm. SQL , hoặc ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là ngôn ngữ phổ biến để tương tác với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ trong cả PostgreSQL và MySQL.

Vì SQL có cấu trúc đơn giản và ít dòng mã nguồn hơn nên hầu hết những người không có kỹ thuật đều có thể tiếp thu nó nhanh chóng. SQL loại bỏ yêu cầu đối với các nhà phân tích để hiểu vị trí của bảng đơn đặt hàng trên đĩa, cách tiến hành tìm kiếm để định vị một đơn đặt hàng cụ thể hoặc cách liên kết các bảng đơn đặt hàng hoặc khách hàng. Truy vấn được xây dựng bởi cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu này cũng xác định các điểm dữ liệu thích hợp.

Cả hai cơ sở dữ liệu đều hỗ trợ JSON - Ký hiệu đối tượng JavaScript. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL cũng cung cấp dạng JSON nhị phân giúp loại bỏ các khóa trùng lặp và khoảng trắng thừa - JSONB. Ngoài các kênh hỗ trợ thông thường hơn, cả hai cơ sở dữ liệu đều cung cấp hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ.

MySQL: Tổng quan chung

MySQL được phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 1995 . Hơn 50% lập trình viên sử dụng MySQL tính đến năm 2021 . Với điều này, MySQL sẽ là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất trên hành tinh. MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đa năng, nhanh chóng, đáng tin cậy. Mặc dù thiếu bộ tính năng toàn diện của PostgreSQL, nhưng nó rất phù hợp với nhiều ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng web.

MySQL là tùy chọn ưa thích cho các ứng dụng web động, một phần vì nó là một thành phần của ngăn xếp LAMP theo mặc định. Ngăn xếp LAMP là một bộ ứng dụng trực tuyến mã nguồn mở được tạo thành từ Linux , Máy chủ HTTP Apache , MySQL và PHP . MySQL cũng được sử dụng bởi nhiều giải pháp quản lý nội dung, bao gồm Joomla và WordPress .

MySQL là mã nguồn mở và miễn phí sử dụng. Oracle duy trì nó và tồn tại các phiên bản cao cấp của MySQL với các dịch vụ bổ sung yêu cầu người dùng phải trả tiền cho nó. Các phiên bản cao cấp có các plugin, mô-đun và hỗ trợ khách hàng độc quyền.

Bạn không phải lo lắng về bất kỳ nghi ngờ lập trình nào có thể xuất hiện trong khi bạn đang xây dựng một dự án hoặc học MySQL. Hỗ trợ khắc phục sự cố có thể nhận được từ một nhóm tình nguyện viên cam kết. Sự hỗ trợ của cộng đồng dành cho cơ sở dữ liệu là đáng kinh ngạc, vì có những nhà phát triển luôn sẵn sàng trợ giúp và trả lời các câu hỏi trực tuyến. Miễn là bạn thực hiện lịch trình bảo trì định kỳ và giữ cho cơ sở dữ liệu của mình gọn gàng, người dùng MySQL sẽ cảm thấy rằng đó là một RDBMS khá nhất quán.

Kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản hoặc các tính năng MVCC có sẵn trong MySQL, cũng có các bản cập nhật thường xuyên bổ sung các chức năng mới và tăng cường an toàn. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2022 , phiên bản 8.0.30 của cơ sở dữ liệu đã được phát hành. Đây là bản cập nhật ổn định mới nhất có sẵn cho cơ sở dữ liệu. Các công ty nổi tiếng như Facebook, Google, GitHub, NASA và những công ty khác sử dụng các tính năng của MySQL trong phần phụ trợ của họ.

PostgreSQL: Tổng quan chung

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở với danh tiếng vững chắc về độ tin cậy, tính linh hoạt và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mở. Cơ sở dữ liệu còn được gọi là Postgres. Cơ sở dữ liệu được phát hành lần đầu tiên vào năm 1997 . Một số cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ và định dạng dữ liệu được hỗ trợ bởi PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu đã được coi là một trong những cơ sở dữ liệu quan hệ phát triển, ổn định và phù hợp nhất hiện có và có khả năng xử lý các truy vấn đầy thách thức.

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho phép một số tính năng ấn tượng, như khôi phục theo thời gian hoặc PITR , cho phép khôi phục cơ sở dữ liệu về một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, nó cung cấp Nhật ký ghi trước hoặc WAL sử dụng các chương trình như pgBackRest để ghi lại bất kỳ sửa đổi cơ sở dữ liệu nào. Cơ sở dữ liệu cũng cho phép tạo và lưu trữ các chương trình con duy nhất bằng cách sử dụng các thủ tục được lưu trữ. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2022 , PostgreSQL 15 đã được phát hành, đây là phiên bản mới nhất của cơ sở dữ liệu.

Với môi trường tiện ích mở rộng mạnh mẽ, nó có khả năng thích ứng và mở rộng đủ để dễ dàng đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm các sáng kiến như kiểu dữ liệu chuỗi thời gian cũng như phân tích không gian địa lý. PostgreSQL được tạo ra như một hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Do đó, nó không có giới hạn giấy phép, lo ngại về khóa nhà cung cấp hoặc rủi ro triển khai quá mức.

PostgreSQL có thể được sửa đổi bằng cách tạo các plugin để đáp ứng nhu cầu của bạn và làm cho DBMS hiệu quả hơn. Ngoài ra, PostgreSQL cho phép bạn sử dụng chức năng tùy chỉnh được tạo bằng các ngôn ngữ máy tính khác, như C/C++ , Java và các ngôn ngữ khác.

Đối với quản trị viên doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát các giao thức xử lý giao dịch trực tuyến cho các hoạt động thương mại như thương mại điện tử , hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và sổ cái kế toán, cơ sở dữ liệu PostgreSQL cung cấp tùy chọn tốt nhất. Một số tên đáng chú ý sử dụng PostgreSQL ở phần cuối của họ bao gồm Apple, Etsy, IMDB, Instagram, v.v.

Sự khác biệt quan trọng giữa Postgres và MySQL

Có một số khác biệt giữa Postgres và MySQL. Một số trong số này dựa trên cách cơ sở dữ liệu được xây dựng, trong khi những khác biệt khác nằm ở chức năng và trường hợp sử dụng của chúng.

Giấy phép Công cộng GNU đã được sử dụng để tạo mã nguồn cho cơ sở dữ liệu MySQL có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Đồng thời, PostgreSQL được cung cấp theo giấy phép PostgreSQL. PostgreSQL hoàn toàn tương thích với ACID, nhưng MySQL chỉ tương thích với ACID khi được kết hợp với bộ xử lý Lưu trữ cụm InnoDB và NDB.

Cơ sở dữ liệu MySQL chỉ phù hợp yếu với SQL. Chẳng hạn, các ràng buộc kiểm tra không được hỗ trợ. Mặt khác, PostgreSQL chủ yếu tuân thủ các tiêu chuẩn SQL. Nhiều ứng dụng web yêu cầu cơ sở dữ liệu để truyền dữ liệu đơn giản sử dụng MySQL. Trong các mạng phức tạp, nơi hiệu suất cơ sở dữ liệu đọc và ghi là rất quan trọng, Postgres thường được sử dụng.

MySQL được viết bằng C/C++, trong khi Postgres được viết bằng C. MySQL không hỗ trợ cascade, trong khi Postgres thì có. MySQL sử dụng Workbench GUI làm giao diện người dùng, trong khi Postgres sử dụng PgAdmin. MySQL hỗ trợ các cú pháp SQL và các thủ tục được lưu trữ, trong khi PostgreSQL hỗ trợ các thủ tục nâng cao và các thủ tục được lưu trữ.

Loại chỉ mục được phép cho MySQL là Cây tìm kiếm nhị phân, trong khi Postgres hỗ trợ nhiều loại chỉ mục như vậy, bao gồm GIN và Hash. MySQL sử dụng giao thức Transport Layer Security (TLS) để bảo mật, trong khi Postgres sử dụng giao thức SSL. Cơ sở dữ liệu MySQL không hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao, nhưng Postgres cho phép các kiểu dữ liệu nâng cao, bao gồm các kiểu dữ liệu do người dùng xác định.

Tại sao các nhà phát triển chọn cái này hơn cái kia?

Cả MySQL và PostgreSQL đều có các tính năng nổi bật trong một số trường hợp sử dụng nhất định. Ví dụ: nếu bạn đang xây dựng một cơ sở dữ liệu đơn giản, bạn có thể muốn sử dụng MySQL. Đồng thời, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng đòi hỏi nhiều tính năng và khả năng phân tích hơn, bạn có thể muốn chọn PostgreSQL.

Các nhà phát triển DBMS chọn giữa các cơ sở dữ liệu dựa trên trường hợp sử dụng mà họ đang thực hiện và chức năng nào họ cần cho dự án cụ thể đó.

Tại sao các nhà phát triển chọn MySQL?

Bạn có thể chọn từ nhiều bộ xử lý lưu trữ khi sử dụng MySQL. Bây giờ bạn cũng có quyền tự do kết hợp thông tin từ nhiều bảng. MySQL duy trì trọng lượng tối thiểu để ưu tiên hiệu suất và độ tin cậy bằng cách loại bỏ các tính năng SQL cụ thể. Đặc biệt liên quan đến các tác vụ chỉ đọc, đồng thời cao, hiệu suất cơ sở dữ liệu của MySQL là đáng chú ý. Do đó, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho một số tác vụ phân tích kinh doanh. Tuy nhiên, PostgreSQL có thể là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn thực hiện nhiều truy vấn phức tạp trong khi xử lý lưu lượng truy cập cao.

Bằng cách sửa đổi các tham số như kích thước bộ đệm sắp xếp, kích thước bộ đệm đọc, gói tối đa được phép, v.v., MySQL cung cấp nhiều lựa chọn để sửa đổi và tối ưu hóa máy chủ MySQL của bạn. Việc tìm kiếm các quản trị viên cơ sở dữ liệu có chuyên môn về MySQL cũng rất đơn giản, nhờ vào việc sử dụng rộng rãi của MySQL.

Ngoài ra, người dùng của nó cho rằng nó đơn giản hơn để cấu hình và yêu cầu ít tinh chỉnh hơn các hệ thống DBMS khác. Ngoài ra, một số giao diện người dùng, chẳng hạn như Adminer, HeidiSQL, v.v., cung cấp cho MySQL giao diện người dùng đồ họa, khiến nó trở nên thân thiện hơn với người dùng. MySQL cũng được chuẩn bị cho đám mây và nhiều dịch vụ điện toán đám mây bao gồm các khả năng của MySQL, nơi họ sẽ thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL có tính phí.

Tại sao các nhà phát triển chọn PostgreSQL?

PostgreSQL phức tạp hơn MySQL một chút và bạn có thể cần thêm một chút thông tin kỹ thuật để sử dụng nó. Vì PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng, nên nó thu hẹp khoảng cách giữa lập trình quan hệ và viết mã hướng đối tượng. Điều này cho phép định nghĩa các đối tượng cũng như kế thừa bảng, dẫn đến việc tạo ra các hệ thống cơ sở dữ liệu phức tạp hơn.

Khi làm việc với thông tin không phù hợp gọn gàng trong một mô hình quan hệ cứng nhắc, cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng là tuyệt vời. PostgreSQL là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn phải thực hiện các quy trình đọc-ghi đầy thách thức trong khi sử dụng thông tin cần được xác thực. Tuy nhiên, trong khi xử lý các hoạt động chỉ đọc, ORDBMS có thể chậm hơn bình thường. Một tùy chọn nổi bật cho các khả năng của NoSQL là PostgreSQL. JSON, hstore và XML chỉ là một vài trong số các loại dữ liệu đa dạng mà nó cung cấp. Bạn có thể tạo các kiểu dữ liệu độc đáo và cả các chức năng của riêng mình.

Cơ sở dữ liệu có thể có kích thước bất kỳ với PostgreSQL. Một yếu tố chính khác ảnh hưởng đến quyết định chọn PostgreSQL của công ty là kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản - MVCC. Nhiều người đọc và người viết có thể kết nối và kiểm soát các công nghệ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cùng một lúc nhờ MVCC. Điều này làm tăng hiệu suất bằng cách loại bỏ sự cần thiết của khóa đọc-ghi bất cứ khi nào một người cần xử lý dữ liệu. Điều này được thực hiện bởi MVCC bằng cách sử dụng cách ly ảnh chụp nhanh. Ảnh chụp nhanh hiển thị tình trạng của dữ liệu tại một thời điểm cụ thể. Ở cấp độ giao dịch, PostgreSQL bảo vệ chống tham nhũng dữ liệu và duy trì tính bảo mật của thông tin.

PostgreSQL vs MySQL: Cái nào nhanh hơn?

Nếu chúng ta so sánh PostgreSQL với MySQL, rõ ràng cả hai đều nằm trong số các tùy chọn hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nhanh nhất. Tuy nhiên, câu hỏi cái nào nhanh hơn không dễ trả lời. Các bài kiểm tra tốc độ tạo ra những phát hiện mâu thuẫn.

Tốc độ phần lớn phụ thuộc vào cách bạn đang sử dụng cơ sở dữ liệu. Để quản lý các tập dữ liệu lớn, tìm kiếm khó khăn và thao tác đọc-ghi, PostgreSQL nổi tiếng là nhanh hơn. Tương tự, nếu chúng ta chỉ thực hiện các hướng dẫn chỉ đọc, MySQL sẽ chạy nhanh hơn.

PostgreSQL vs MySQL: Chúng cho phép tất cả những ngôn ngữ máy tính nào?

Cả MySQL và PostgreSQL đều hỗ trợ một số ngôn ngữ lập trình. Một số trong số họ chồng chéo là tốt.

Các ngôn ngữ được MySQL hỗ trợ

MySQL có thể hoạt động liền mạch và hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình sau:

C/C++

PHP

Java

Đi

Delphi

nói ngọng

đàn nhị

Node.js

r

perl

PHP

Ngôn ngữ hỗ trợ PostgreSQL

PostgreSQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình hơn. Chúng bao gồm những điều sau đây:

Đi

C/C++

Java

Delphi

Javascript

nhị lang

nói ngọng

r

.Mạng lưới

tcl

con trăn

PostgreSQL vs MySQL: Chúng hoạt động với hệ điều hành nào?

Một số hệ điều hành tương thích với cả MySQL cũng như PostgreSQL. MySQL, như chúng tôi đã đề cập ở trên, cung cấp hỗ trợ đám mây và dễ sử dụng hơn. Các hệ điều hành mà MySQL có thể hoạt động là:

các cửa sổ

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

hệ điều hành Mac

Hệ mặt trời Oracle

Fedora

BSD miễn phí

Bản dựng mã nguồn mở

Người dùng thường triển khai PostgreSQL trên các hệ thống Linux, nhưng nó cũng hỗ trợ thiết lập tại chỗ và hỗ trợ dựa trên đám mây. ORDBMS cũng cung cấp PostgREST REST API. Một máy chủ web SQL duy nhất có tên là PostgREST chuyển đổi hệ thống PostgreSQL thành API RESTful. Các tuyến và hành động API được quyết định bởi các giới hạn kỹ thuật và quyền trong cơ sở dữ liệu. Các hệ điều hành hoạt động với PostgreSQL bao gồm:

các cửa sổ

hệ điều hành Mac

BSD - Miễn phí và mở

năng lượng mặt trời

Linux - Debian, dòng Red Hat Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Làm thế nào để chúng lập chỉ mục?

Để tăng tốc các lệnh SQL trong khi làm việc với các bảng dữ liệu khổng lồ, các chỉ mục giúp cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động tốt hơn. Việc tìm kiếm sẽ tốn nhiều công sức và thời gian cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nếu không lập chỉ mục cơ sở dữ liệu. Khi so sánh PostgreSQL với MySQL, có sẵn nhiều lựa chọn lập chỉ mục khác nhau.

Các loại chỉ mục trong MySQL liên quan đến các chỉ mục như INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT và UNIQUE được lưu trữ trên cây B. MySQL cũng có các chỉ mục dựa trên cây R, bao gồm các chỉ mục dành cho dữ liệu không gian. Khi sử dụng các chỉ mục FULLTEXT, các chỉ mục băm, cũng như các danh sách đảo ngược, được sử dụng.

Mặt khác, các loại chỉ mục PostgreSQL bao gồm các chỉ mục từng phần, chỉ phân loại dữ liệu từ một phần của bảng dữ liệu. Cơ sở dữ liệu cũng có các chỉ mục dựa trên biểu thức xây dựng chỉ mục của chúng bằng cách sử dụng các hàm biểu thức thay vì các giá trị cột.

Viết mã giữa PostgreSQL và MySQL khác nhau như thế nào?

Chúng ta đã thấy một số khác biệt chính giữa MySQL cũng như PostgreSQL khi nói đến ngôn ngữ lập trình, chức năng, v.v. Nhưng chúng khác nhau như thế nào khi nói đến thao tác dữ liệu thực tế? Mã hóa trong cả MySQL và PostgreSQL có một số điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có nhiều điểm khác biệt.

MySQL không quan tâm đến trường hợp này. Nó không nhạy cảm với trường hợp của các ký tự. Bạn không cần phải viết hoa các chuỗi chính xác như chúng tồn tại khi thực hiện tìm kiếm. PostgreSQL tính đến các trường hợp. Nó nhạy cảm với trường hợp của các ký tự. Vì vậy, một chuỗi viết hoa và một chuỗi không viết hoa sẽ là hai biến khác nhau. Các chuỗi phải được viết hoa chính xác như chúng tồn tại để tìm kiếm thành công.

Điều quan trọng là chuyển đổi mã hóa ký tự và chuỗi thành UTF-8 khi sử dụng các biến thể cụ thể của MySQL. Không cần thiết phải thay đổi các ký tự cũng như chuỗi thành UTF-8 trong khi sử dụng PostgreSQL. Hơn nữa, PostgreSQL không hỗ trợ cú pháp của UTF-8.

Trong MySQL, việc sử dụng các biểu thức IF o IFNULL được chấp nhận. IF, cũng như các biểu thức IFNULL, không hợp lệ trong PostgreSQL. Ngoài ra, bạn phải sử dụng câu lệnh CASE. Đây là những khác biệt chính mà bạn nên tính đến khi viết mã trong MySQL so với PostgreSQL.

Phát triển không mã

Phát triển không mã đã làm cho việc tạo ra các ứng dụng phần mềm dễ tiếp cận hơn với công chúng. Điều từng là điều mà chỉ các kỹ sư phần mềm mới có thể làm được, giờ đây là một quy trình có đường cong học tập dễ dàng hơn nhiều. Thay vì sử dụng lập trình máy tính thông thường, môi trường phát triển không mã cho phép cả người lập trình và người không lập trình xây dựng ứng dụng phần mềm thông qua giao diện người dùng và thiết lập. Nó đang thay đổi cách mọi người tiếp cận lập trình, vì mã hóa ngày nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều mà không cần mã.

Ngày nay, bạn có thể tạo một ứng dụng ngay cả với kỹ năng mã hóa tối thiểu với sự trợ giúp của các nền tảng không cần mã như AppMaster. Bạn có thể tạo các ứng dụng tuyệt vời hoạt động hoàn hảo với nền tảng. Bạn cũng không phải lo lắng về các chuyến bay của mã nguồn mà bạn tạo. Mã nguồn của các ứng dụng của bạn sẽ thuộc về bạn. Bạn có thể nhanh chóng tạo mã nguồn của ứng dụng di động chỉ bằng cách kéo và thả các đối tượng và thực hiện chỉnh sửa. AppMaster cũng có trình tạo hình ảnh kéo và thả . Với nó, bạn có thể quản lý các ứng dụng di động của mình hoặc xây dựng bảng quản trị web cho quản trị viên.

Với trình thiết kế cơ sở dữ liệu AppMaster.io , bạn có thể dễ dàng thiết kế cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp phức tạp. Cơ sở dữ liệu chạy trên PostgreSQL, sử dụng DBMS nâng cao, giúp tăng đáng kể độ tin cậy và khả năng chịu lỗi của ứng dụng của bạn. DBMS có giấy phép mở và bạn không phải trả thêm tiền cho việc sử dụng nó.

Sự kết luận

Chúng tôi đã đề cập đến những khác biệt chính phân chia MySQL và PostgreSQL ở trên. Biết được lợi ích của cả hai cơ sở dữ liệu và hiểu những nơi mà chúng có thể làm tốt hơn cơ sở dữ liệu kia là rất quan trọng. Điều này có thể giúp bạn chọn đúng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trong khi xây dựng các ứng dụng web của mình.

Bạn nên chọn PostgreSQL nếu đang tìm kiếm các công nghệ cơ sở dữ liệu giàu tính năng có thể dễ dàng xử lý các cơ sở dữ liệu lớn và các tìm kiếm phức tạp đồng thời cho phép bạn mở rộng bất kỳ dự án nào sang phạm vi công ty. Mặt khác, bạn có thể dùng thử MySQL nếu bạn là người mới tìm kiếm một cơ sở dữ liệu đơn giản hơn để duy trì và thiết lập nhưng vẫn đáng tin cậy, nhanh chóng và dễ hiểu. Nếu bạn vẫn không thể quyết định giữa hai, hãy xem xét thử nghiệm cả hai và sau đó đưa ra quyết định của bạn.

Tùy thuộc vào chức năng và độ phức tạp của ứng dụng của bạn, MySQL hoặc PostgreSQL có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Có những cơ sở dữ liệu khác, như MongoDB hoặc MariaDB, cũng cung cấp các dịch vụ tương tự. Ngay cả với những lựa chọn thay thế như vậy, MySQL và PostgreSQL vẫn là một số cơ sở dữ liệu được yêu thích nhất đối với các nhà phát triển DBMS.