Com o surgimento da Internet, a quantidade de informação que inunda os espaços digitais é enorme. Os dados são um recurso abundante disponível hoje em dia, que deve ser aproveitado para tirar o máximo partido de qualquer negócio. Ao recolher e analisar todos os dados disponíveis, as empresas podem compreender as tendências dos clientes e trabalhar para serem mais produtivas e bem sucedidas. Encontrar padrões nos dados disponíveis pode ajudar as empresas a identificar melhores oportunidades também.

Não podemos falar de dados sem a necessidade de bases de dados. As bases de dados fazem normalmente parte do backend de qualquer website ou aplicação que recolhe e armazena dados. PostgreSQL e MySQL são duas das mais populares bases de dados de código aberto em uso hoje em dia. Ambas são bases de dados relacionais. Isto significa que organizam a informação em tabelas, que podem ser ligadas entre si através de chaves.

Estas duas bases de dados estão a tornar-se mais semelhantes a cada uma, à medida que cada actualização é lançada. Ambas são conhecidas pelo vasto apoio comunitário de que também dispõem. Essencialmente, o MySQL é uma base de dados mais simples, mais fácil de configurar e operar. Ao mesmo tempo, o PostgreSQL é mais rico em funcionalidades e pode ser utilizado para tarefas mais complicadas e analíticas. Os dois têm muitas semelhanças e várias diferenças também.

Vamos analisar mais a fundo estas duas bases de dados.

Visão geral do PostgreSQL vs MySQL

MySQL é uma base de dados puramente relacional, mas PostgreSQL é uma base de dados relacional a objectos ou uma ORDBMS com capacidades como herança de tabela, bem como sobrecarga de funções. SQL, ou a linguagem de consulta estruturada, é a linguagem comum para interagir com sistemas de gestão de bases de dados relacionais tanto no PostgreSQL como no MySQL.

Uma vez que SQL tem uma estrutura simples e linhas menores de código fonte, a maioria do pessoal não-técnico pode capturá-lo rapidamente. SQL elimina a necessidade de os analistas compreenderem a localização da tabela de encomendas num disco, como conduzir uma pesquisa para localizar uma determinada encomenda, ou como ligar a encomenda ou tabelas de clientes. A consulta é construída pela base de dados, que também determina os pontos de dados apropriados.

Ambas as bases de dados suportam a notação JSON - JavaScript Object Notation. A base de dados PostgreSQL também oferece a forma binária de JSON que remove chaves duplicadas e espaço em branco excessivo - JSONB. Além de canais de assistência mais convencionais, ambas as bases de dados oferecem também um forte apoio comunitário.

MySQL: Visão Geral

O MySQL foi lançado a 23 de Maio de 1995. Mais de 50% dos programadores utilizam o MySQL a partir de 2021. Com isto, o MySQL será o sistema de gestão de bases de dados mais amplamente utilizado no planeta. O MySQL é um dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais rápidos, fiáveis e para todos os fins. Apesar da falta do conjunto abrangente de funcionalidades do PostgreSQL, é um excelente ajuste para uma variedade de aplicações, nomeadamente aplicações web.

O MySQL é a opção preferida para aplicações web dinâmicas, em parte porque é um componente da pilha LAMP por defeito. A pilha LAMP é um conjunto de aplicações online de código aberto que é composto por Linux, Apache HTTP Server, MySQL, e PHP. O MySQL é também utilizado por uma grande variedade de soluções de gestão de conteúdos, incluindo Joomla e WordPress.

O MySQL é de código aberto e de utilização livre. A Oracle mantém-no, e existem versões premium do MySQL com serviços extra que requerem que o utilizador pague por ele. As versões premium têm plugins exclusivos, módulos, e suporte ao cliente.

Não tem de se preocupar com quaisquer dúvidas de programação que possam surgir enquanto se está a construir um projecto ou a aprender MySQL. A assistência na resolução de problemas pode ser obtida através de um grupo empenhado de voluntários. O apoio comunitário disponível para a base de dados é incrível, uma vez que há programadores sempre prontos a ajudar e a responder a consultas em linha. Desde que se realizem programações de manutenção de rotina e se mantenham as bases de dados arrumadas, os utilizadores do MySQL sentem que se trata de um RDBMS bastante consistente.

As funcionalidades de controlo de concorrência multi-versão ou MVCC estão disponíveis no MySQL, que também desfruta de actualizações regulares que acrescentam novas funções e reforçam a segurança. A 6 de Julho de 2022, foi lançada a versão 8.0.30 da base de dados. Esta é a última actualização estável disponível para a base de dados. Empresas populares como Facebook, Google, GitHub, NASA, e outras fazem uso das funcionalidades do MySQL no seu back-end.

PostgreSQL: Visão Geral

PostgreSQL é uma base de dados relacional de código aberto com uma sólida reputação de fiabilidade, versatilidade, e conformidade com normas técnicas abertas. A base de dados é também referida como Postgres. A base de dados foi lançada pela primeira vez em 1997. Várias bases de dados relacionais e não relacionais e formatos de dados são suportados pelo PostgreSQL. A base de dados tem sido referida como sendo uma das bases de dados relacionais mais desenvolvidas, estáveis, e conformes actualmente disponíveis e é capaz de lidar com questões desafiantes.

A base de dados PostgreSQL permite várias características impressionantes, como a recuperação pontual ou PITR, o que permite a restauração das bases de dados a um ponto de tempo especificado. Além disso, fornece um registo Write ahead ou WAL que utiliza programas como o pgBackRest para registar quaisquer modificações de bases de dados. A base de dados também permite a criação e armazenamento de sub-rotinas únicas utilizando procedimentos armazenados. A 13 de Outubro de 2022, foi lançado o PostgreSQL 15, que é a última versão da base de dados.

Com um forte ambiente de extensão, é suficientemente adaptável e escalável para acomodar facilmente uma série de diferentes casos de utilização, incluindo iniciativas tais como tipos de dados de séries temporais, bem como análise geoespacial. O PostgreSQL foi criado como um sistema de base de dados de código aberto. Por conseguinte, não tem limitações de licença, preocupações de "lock-in" do fornecedor, ou riscos de sobre-implantação.

PostgreSQL pode ser modificado através da criação de plugins para satisfazer as suas necessidades e tornar o SGBD mais eficiente. Além disso, o PostgreSQL permite-lhe utilizar funcionalidades personalizadas criadas noutras linguagens informáticas, como C/C++, Java, e outras.

Para administradores de empresas responsáveis pela supervisão de protocolos de processamento de transacções online para operações comerciais como o comércio electrónico, sistemas de gestão de relações com clientes (CRMs), e registos contabilísticos, a base de dados PostgreSQL fornece a melhor opção. Alguns dos nomes notáveis que fazem uso do PostgreSQL no seu back end incluem Apple, Etsy, IMDB, Instagram, e muito mais.

As diferenças críticas entre o Postgres e o MySQL

Existem várias diferenças entre Postgres e MySQL. Algumas delas baseiam-se na forma como a base de dados foi construída, enquanto outras diferenças se baseiam na sua funcionalidade e casos de utilização.

A GNU General Public License tem sido utilizada para tornar o código fonte da base de dados MySQL acessível a todos. Ao mesmo tempo, o PostgreSQL é disponibilizado sob a licença PostgreSQL. O PostgreSQL é totalmente compatível com ACID, mas o MySQL só é compatível com ACID quando acoplado com os processadores InnoDB e NDB Cluster Storage.

A base de dados MySQL é apenas fracamente consistente com SQL. Por exemplo, as restrições de verificação não são suportadas. O PostgreSQL, por outro lado, está principalmente em conformidade com as normas SQL. Muitas aplicações web que requerem uma base de dados para simples transferências de dados utilizam o MySQL. Em redes complexas onde o desempenho de leitura e escrita de base de dados é crucial, o Postgres é frequentemente utilizado.

O MySQL foi escrito em C/C++, enquanto o Postgres foi escrito em C. O MySQL não suporta cascata, enquanto que o Postgres suporta. O MySQL usa a GUI Workbench como sua interface de utilizador, enquanto o Postgres usa o PgAdmin. MySQL suporta sintaxes SQL e procedimentos armazenados, enquanto o PostgreSQL suporta procedimentos avançados e procedimentos armazenados.

O tipo de índice permitido para MySQL é a árvore de pesquisa binária, enquanto Postgres suporta muitos desses tipos de índice, incluindo GIN e Hash. O MySQL usa o protocolo Transport Layer Security (TLS) para segurança, enquanto que o Postgres usa o protocolo SSL. A base de dados MySQL não suporta tipos de dados avançados, mas o Postgres permite tipos de dados avançados, incluindo tipos de dados definidos pelo utilizador.

Porque é que os programadores escolhem um em vez do outro?

Tanto o MySQL como o PostgreSQL têm características que brilham em certos casos de utilização. Por exemplo, se estiver a construir uma base de dados simples, poderá querer optar pelo MySQL. Ao mesmo tempo, se estiver a construir uma aplicação que requer mais características e capacidades analíticas, pode querer escolher o PostgreSQL.

Os criadores de SGBD escolhem entre as bases de dados com base no caso de utilização em que estão a trabalhar e qual a funcionalidade de que necessitam para esse projecto em particular.

Porque é que os programadores escolhem o MySQL?

Pode escolher entre uma variedade de processadores de armazenamento ao utilizar o MySQL. Tem agora a liberdade de combinar informações de várias tabelas também. O MySQL mantém o seu peso mínimo para dar prioridade ao desempenho e à fiabilidade, deixando de fora características SQL específicas. Particularmente no que diz respeito a tarefas só de leitura e altamente concorrentes, o desempenho da base de dados MySQL é perceptível. Devido a isto, é uma excelente opção para várias tarefas analíticas de negócios. O PostgreSQL pode, no entanto, ser uma opção melhor, se se quiser executar muitas consultas intrincadas enquanto se lida com tráfego elevado.

Ao modificar parâmetros como tamanho do buffer de ordenação, tamanho do buffer de leitura, pacote máximo permitido, etc., o MySQL fornece uma variedade de escolhas para modificar e optimizar o seu servidor MySQL. Encontrar administradores de bases de dados com experiência MySQL também é simples, graças à utilização generalizada do MySQL.

Além disso, os seus utilizadores afirmam que é mais simples de configurar e requer menos afinações do que outros sistemas de SGBD. Além disso, vários front-ends, tais como Adminer, HeidiSQL, e muito mais, dão ao MySQL uma interface gráfica de utilizador, tornando-o mais fácil de utilizar. O MySQL também está preparado para a nuvem, e muitos serviços de computação em nuvem incluem capacidades MySQL, onde irão configurar e gerir bases de dados MySQL por um custo.

Porque é que os programadores escolhem o PostgreSQL?

O PostgreSQL é ligeiramente mais complicado do que o MySQL, e poderá necessitar de um pouco mais de informação técnica para o utilizar. Uma vez que o PostgreSQL é uma base de dados relacional, faz a ponte entre a programação relacional e a codificação orientada a objectos. Isto permite a definição de objectos, bem como a herança de tabelas, levando à criação de sistemas de bases de dados mais intrincados.

Quando se trabalha com informação que não se encaixa perfeitamente num modelo relacional rígido, uma base de dados relacional de objectos é óptima. O PostgreSQL é uma óptima opção quando se tem de realizar processos de leitura-escrita desafiantes enquanto se utiliza informação que precisa de ser validada. Contudo, ao lidar com actividades só de leitura, o ORDBMS pode ser mais lento do que o habitual. Uma opção proeminente para as capacidades do NoSQL é o PostgreSQL. JSON, hstore, e XML são apenas alguns da grande diversidade de tipos de dados que oferece nativamente. É possível criar tipos de dados únicos e as suas próprias funções também.

As bases de dados podem ser de qualquer tamanho com o PostgreSQL. Outro factor principal que influencia a decisão de uma empresa de escolher o PostgreSQL é o controlo de concurrência multi-versões - MVCC. Vários leitores e escritores podem ligar-se e controlar as tecnologias de bases de dados PostgreSQL de uma só vez, graças ao MVCC. Isto aumenta o desempenho ao remover a necessidade de um bloqueio de leitura-escrita sempre que uma pessoa precisa de lidar com os dados. Isto é conseguido por MVCC utilizando o isolamento de instantâneos. Os instantâneos mostram a condição dos dados num momento específico. A nível transaccional, o PostgreSQL protege contra a corrupção dos dados e mantém a confidencialidade da informação.

PostgreSQL vs MySQL: O que é mais rápido?

Se compararmos PostgreSQL vs MySQL, é claro que ambos estão entre as opções de sistema de gestão de bases de dados mais rápidas. A questão de qual é mais rápida não é, contudo, facilmente respondida. Os testes de velocidade produzem resultados contraditórios.

A velocidade depende em grande parte de como se está a utilizar a base de dados. Para gerir grandes conjuntos de dados, pesquisas desafiantes, e operações de leitura-escrita, o PostgreSQL é conhecido por ser mais rápido. Da mesma forma, se só estamos a receber instruções apenas de leitura, o MySQL corre mais rapidamente.

PostgreSQL vs MySQL: O que é que todas as linguagens de computador permitem?

Tanto o MySQL como o PostgreSQL suportam várias linguagens de programação. Algumas delas também se sobrepõem.

Linguagens suportadas pelo MySQL

O MySQL pode funcionar sem problemas e suporta as seguintes linguagens de programação:

C/C++

PHP

Java

Ir

Delphi

Lisp

Erlang

Nó.js

R

Perl

PHP

Idiomas suportados pelo PostgreSQL

O PostgreSQL suporta um maior número de linguagens de programação. Elas incluem o seguinte:

Ir

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL vs MySQL: Com que sistemas operativos é que eles trabalham?

Vários sistemas operativos são compatíveis tanto com o MySQL como com o PostgreSQL. MySQL, como mencionámos acima, fornece assistência na nuvem e é mais fácil de usar. Os sistemas operativos com os quais o MySQL pode trabalhar são:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Construção de Código Aberto

Os utilizadores normalmente implementam PostgreSQL em sistemas Linux, mas também suporta configurações no local e assistência baseada em nuvem. O ORDBMS também fornece a API PostgREST REST. Um servidor web SQL solitário chamado PostgREST converte o sistema PostgreSQL numa API RESTful. As rotas e acções da API são ditadas pelas limitações e direitos técnicos na base de dados. Os sistemas operativos que funcionam com PostgreSQL incluem:

Windows

macOS

BSD - Livre e aberto

Solaris

Linux - Debian, família Red Hat Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Como é que eles indexam?

Para acelerar os comandos SQL enquanto se trabalha com enormes tabelas de dados, os índices ajudam as bases de dados relacionais a funcionar melhor. As pesquisas seriam laboriosas e demoradas para o sistema de gestão de bases de dados sem indexar uma base de dados. Ao comparar PostgreSQL vs MySQL, estão disponíveis várias opções de indexação.

Os tipos de índices no MySQL envolvem índices como INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT, e UNIQUE que são armazenados em árvores B. O MySQL também tem índices baseados em R-tree, incluindo os de dados espaciais. Ao utilizar os índices FULLTEXT, são utilizados índices hash, bem como listas invertidas.

Os tipos de índices PostgreSQL, por outro lado, incluem índices parciais, que apenas classificam dados de uma parte da tabela de dados. A base de dados também tem índices baseados em expressões que constroem os seus índices utilizando funções de expressão em vez de valores de colunas.

Como é que a codificação é diferente com PostgreSQL vs MySQL?

Temos visto algumas das maiores diferenças entre o MySQL e o PostgreSQL quando se trata de linguagens de programação, funcionalidade, e muito mais. Mas como diferem quando se trata de manipulação de dados reais? A codificação tanto no MySQL como no PostgreSQL tem algumas semelhanças, mas têm também muitas diferenças.

O MySQL não se importa com o caso. Não é sensível ao caso dos caracteres. Não é necessário capitalizar os caracteres exactamente como eles existem quando se fazem buscas. O PostgreSQL leva os casos em conta. É sensível ao caso dos caracteres. Assim, uma cadeia de caracteres em maiúsculas e uma cadeia não capitalizada serão duas variáveis diferentes. As cadeias de caracteres têm de ser capitalizadas exactamente como existem para que a pesquisa seja bem sucedida.

É importante converter codificações de caracteres e strings para UTF-8 quando se utilizam variações específicas do MySQL. Não é essencial alterar caracteres bem como strings para UTF-8 enquanto se utiliza o PostgreSQL. Além disso, o PostgreSQL não suporta a sintaxe de UTF-8.

No MySQL, a utilização das expressões IF o IFNULL é aceitável. IF, bem como as expressões IFNULL, são inválidas no PostgreSQL. Em alternativa, deve empregar uma declaração CASE. Estas são as principais diferenças que deve ter em conta ao codificar no MySQL vs PostgreSQL.

Desenvolvimento sem código

O desenvolvimentosem código tornou a criação de aplicações de software mais acessível ao público em geral. O que antes era algo que só os engenheiros de software podiam fazer, é agora um processo que tem uma curva de aprendizagem muito mais fácil. Em vez de utilizar programação informática convencional, os ambientes de desenvolvimento sem código permitem que tanto programadores como não programadores construam aplicações de software através de interfaces de utilizador e configuração. Está a mudar a forma como as pessoas abordam a programação, uma vez que a codificação se tornou hoje muito mais acessível, sem código.

Hoje em dia, é possível criar uma aplicação mesmo com capacidades mínimas de codificação com a ajuda de plataformas sem código, como o AppMaster. É possível criar aplicações espantosas que funcionam perfeitamente com a plataforma. Também não tem de se preocupar com os voos do código fonte que cria. O código-fonte das suas aplicações pertence-lhe. Pode criar rapidamente o código-fonte de uma aplicação móvel apenas arrastando e largando objectos e fazendo edições. O AppMaster também tem um construtor visual de arrastar e largar. Com ele, pode gerir as suas aplicações móveis ou construir um web admin panel para administradores.

Com o designer da base de dados AppMaster.io, pode facilmente conceber uma base de dados complexa a nível empresarial. A base de dados corre no PostgreSQL, utilizando um SGBD avançado, o que aumenta significativamente a fiabilidade das suas aplicações e a tolerância a falhas. O SGBD tem uma licença aberta, e não tem de pagar mais pela sua utilização.

Conclusão

Cobrimos as principais diferenças que dividem o MySQL e o PostgreSQL acima. É importante conhecer os benefícios de ambas as bases de dados e compreender os locais onde podem fazer melhor do que a outra. Isto pode ajudá-lo a escolher o sistema de gestão de bases de dados correcto enquanto constrói as suas aplicações web.

Deve escolher o PostgreSQL se estiver à procura de tecnologias de bases de dados ricas em funcionalidades que possam facilmente lidar com grandes bases de dados e pesquisas complicadas ao mesmo tempo que lhe permitem dimensionar qualquer projecto para o âmbito corporativo. Por outro lado, poderá experimentar o MySQL se for um principiante a procurar uma base de dados que seja mais simples de manter e configurar, mas ainda assim fiável, rápida e bem compreendida. Se ainda não conseguir decidir entre os dois, considere testá-los a ambos e depois tomar a sua decisão.

Dependendo da funcionalidade e complexidade da sua aplicação, ou MySQL ou PostgreSQL podem ser a escolha certa para si. Existem outras bases de dados por aí, como a MongoDB ou a MariaDB, que também fornecem serviços semelhantes. Mesmo com tais alternativas, o MySQL e o PostgreSQL continuam a ser algumas das bases de dados mais apreciadas pelos criadores de SGBD.