Met de opkomst van het internet is de hoeveelheid informatie die digitale ruimten overspoelt enorm. Gegevens zijn tegenwoordig een overvloedige bron die moet worden benut om het beste uit een bedrijf te halen. Door alle beschikbare gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen bedrijven trends bij klanten begrijpen en werken aan meer productiviteit en succes. Door patronen te vinden in de beschikbare gegevens kunnen bedrijven ook betere kansen identificeren.

We kunnen het niet over gegevens hebben zonder de noodzaak van databases. Databases maken meestal deel uit van de backend van elke website of toepassing die gegevens verzamelt en opslaat. PostgreSQL en MySQL zijn twee van de populairste open-source databases die tegenwoordig worden gebruikt. Beide zijn relationele databases. Dit betekent dat ze informatie ordenen in tabellen, die met elkaar verbonden kunnen worden door middel van sleutels.

Deze twee databases gaan bij elke update meer op elkaar lijken. Beide staan ook bekend om hun uitgebreide ondersteuning door de gemeenschap. In wezen is MySQL een eenvoudigere database die gemakkelijker is op te zetten en te bedienen. Tegelijkertijd is PostgreSQL rijker aan functies en kan het worden gebruikt voor meer gecompliceerde en analytische taken. De twee hebben veel overeenkomsten en ook verschillende verschillen.

Laten we beide databases eens nader bekijken.

Algemeen overzicht van PostgreSQL vs MySQL

MySQL is een zuiver relationele database, maar PostgreSQL is een object-relationele database of een ORDBMS met mogelijkheden zoals tabelovererving en functie-overloading. SQL, of de gestructureerde querytaal, is de gemeenschappelijke taal voor interactie met relationele databankbeheersystemen in zowel PostgreSQL als MySQL.

Aangezien SQL een eenvoudige structuur heeft en minder regels broncode, kunnen de meeste niet-technische medewerkers het snel oppikken. Met SQL hoeven analisten niet te begrijpen waar de ordertabel zich op een schijf bevindt, hoe een zoekopdracht moet worden uitgevoerd om een bepaalde order te vinden, of hoe de order- of klanttabellen moeten worden gekoppeld. De query wordt opgebouwd door de database, die ook de juiste gegevenspunten bepaalt.

Beide databases ondersteunen JSON - JavaScript Object Notation. De PostgreSQL database biedt ook de binaire vorm van JSON die dubbele sleutels en overmatige witruimte verwijdert - JSONB. Naast de meer conventionele hulpkanalen bieden beide databases ook sterke ondersteuning van de gemeenschap.

MySQL: Algemeen overzicht

MySQL werd uitgebracht op 23 mei 1995. Meer dan 50% van de programmeurs gebruikt MySQL vanaf 2021. Daarmee zal MySQL het meest gebruikte database management systeem op de planeet zijn. MySQL is een van de snelle, betrouwbare, all-purpose relationele database management systemen. Ondanks het ontbreken van de uitgebreide functieset van PostgreSQL, is het zeer geschikt voor diverse toepassingen, met name webtoepassingen.

MySQL heeft de voorkeur voor dynamische webapplicaties, deels omdat het standaard deel uitmaakt van de LAMP-stack. De LAMP-stack is een open-source set van online toepassingen die bestaat uit Linux, Apache HTTP Server, MySQL en PHP. MySQL wordt ook gebruikt door een groot aantal content management oplossingen, waaronder Joomla en WordPress.

MySQL is open-source en gratis te gebruiken. Oracle onderhoudt het, en er bestaan premium versies van MySQL met extra diensten waarvoor de gebruiker moet betalen. De premium versies hebben exclusieve plugins, modules en klantenondersteuning.

U hoeft zich geen zorgen te maken over programmeertwijfels die kunnen opduiken terwijl u een project bouwt of MySQL leert. Hulp bij het oplossen van problemen kunt u krijgen van een toegewijde groep vrijwilligers. De community support die beschikbaar is voor de database is ongelooflijk, omdat er altijd ontwikkelaars klaar staan om te helpen en online vragen te beantwoorden. Zolang u routineonderhoud uitvoert en uw databases netjes houdt, vinden gebruikers van MySQL dat het een behoorlijk consistent RDBMS is.

Multi-version concurrency control of MVCC functies zijn beschikbaar in MySQL, die ook geniet van regelmatige updates die nieuwe functies toevoegen en de veiligheid versterken. Op 6 juli 2022 werd versie 8.0.30 van de database uitgebracht. Dit is de laatste stabiele update die beschikbaar is voor de database. Populaire bedrijven als Facebook, Google, GitHub en NASA maken gebruik van MySQL-functies in hun back-end.

PostgreSQL: Algemeen overzicht

PostgreSQL is een open-source relationele database met een solide reputatie voor betrouwbaarheid, veelzijdigheid, en naleving van open technische standaarden. De database wordt ook wel Postgres genoemd. De database werd voor het eerst uitgebracht in 1997. Verschillende relationele en niet-relationele databases en gegevensformaten worden door PostgreSQL ondersteund. De database wordt genoemd als een van de meest ontwikkelde, stabiele en conforme relationele databases die momenteel beschikbaar zijn en is in staat om uitdagende queries te verwerken.

De PostgreSQL database biedt verschillende indrukwekkende functies, zoals Point-in-time recovery of PITR, waarmee databases tot een bepaald tijdstip kunnen worden hersteld. Daarnaast biedt het een Write ahead log of WAL dat programma's als pgBackRest gebruikt om alle database wijzigingen vast te leggen. De database maakt het ook mogelijk om unieke subroutines aan te maken en op te slaan met behulp van stored procedures. Op 13 oktober 2022 werd PostgreSQL 15 uitgebracht, de nieuwste versie van de database.

Met een sterke uitbreidingsomgeving is het aanpasbaar en schaalbaar genoeg om gemakkelijk een reeks verschillende gebruikssituaties te accommoderen, met inbegrip van initiatieven zoals tijdreeksen van datatypes evenals geospatiale analyse. PostgreSQL is gemaakt als een open-source database systeem. Daarom heeft het geen licentie beperkingen, vendor lock-in zorgen, of over-deployment risico's.

PostgreSQL kan worden aangepast door het maken van plugins om aan uw behoeften te voldoen en het DBMS efficiënter te maken. Bovendien kunt u met PostgreSQL aangepaste functionaliteit gebruiken die in andere computertalen is gemaakt, zoals C/C++, Java en andere.

Voor bedrijfsleiders die belast zijn met het toezicht op online transactieverwerkingsprotocollen voor commerciële activiteiten zoals e-commerce, customer relationship management systemen (CRM's) en boekhoudkundige grootboeken, biedt de PostgreSQL database de beste optie. Enkele van de opmerkelijke namen die PostgreSQL gebruiken in hun back-end zijn Apple, Etsy, IMDB, Instagram, en meer.

De cruciale verschillen tussen Postgres en MySQL

Er zijn verschillende verschillen tussen Postgres en MySQL. Sommige daarvan zijn gebaseerd op hoe de database is gebouwd, terwijl andere verschillen zitten in hun functionaliteit en gebruikssituaties.

De GNU General Public License is gebruikt om de broncode voor de MySQL database voor iedereen toegankelijk te maken. Tegelijkertijd wordt PostgreSQL beschikbaar gesteld onder de PostgreSQL-licentie. PostgreSQL is volledig ACID-compatibel, maar MySQL is alleen ACID-compatibel in combinatie met de InnoDB en NDB Cluster Storage processors.

De MySQL database is slechts zwak consistent met SQL. Check constraints worden bijvoorbeeld niet ondersteund. PostgreSQL daarentegen voldoet hoofdzakelijk aan de SQL-normen. Veel webtoepassingen die een database nodig hebben voor eenvoudige gegevensoverdracht gebruiken MySQL. In complexe netwerken waar lees-en-schrijf-database prestaties cruciaal zijn, wordt Postgres vaak gebruikt.

MySQL is geschreven in C/C++, terwijl Postgres is geschreven in C. MySQL ondersteunt geen cascade, terwijl Postgres dat wel doet. MySQL gebruikt Workbench GUI als gebruikersinterface, terwijl Postgres PgAdmin gebruikt. MySQL ondersteunt SQL syntaxen en opgeslagen procedures, terwijl Postgres geavanceerde procedures en opgeslagen procedures ondersteunt.

Het toegestane indextype voor MySQL is de Binary Search Tree, terwijl Postgres vele van dergelijke indextypes ondersteunt, waaronder GIN en Hash. MySQL gebruikt het Transport Layer Security (TLS) protocol voor beveiliging, terwijl Postgres het SSL protocol gebruikt. De MySQL database ondersteunt geen geavanceerde gegevenstypen, maar Postgres staat geavanceerde gegevenstypen toe, waaronder door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen.

Waarom kiezen ontwikkelaars de ene boven de andere?

Zowel MySQL als PostgreSQL hebben functies die uitblinken in bepaalde gebruikssituaties. Als u bijvoorbeeld een eenvoudige database bouwt, kiest u misschien voor MySQL. Anderzijds, als u een toepassing bouwt die meer functies en analytische mogelijkheden vereist, kiest u misschien voor PostgreSQL.

DBMS-ontwikkelaars kiezen tussen de databases op basis van de use case waaraan ze werken en welke functionaliteit ze nodig hebben voor dat specifieke project.

Waarom kiezen ontwikkelaars voor MySQL?

U kunt kiezen uit verschillende opslagprocessen wanneer u MySQL gebruikt. U hebt nu ook de vrijheid om informatie uit verschillende tabellen te combineren. MySQL behoudt zijn minimale gewicht om prioriteit te geven aan prestaties en betrouwbaarheid door specifieke SQL-functies achterwege te laten. Vooral bij alleen-lezen, sterk gelijktijdige taken zijn de databaseprestaties van MySQL merkbaar. Daarom is het een geweldige optie voor verschillende bedrijfsanalytische taken. PostgreSQL kan echter een betere optie zijn, als u veel ingewikkelde queries wilt uitvoeren terwijl u te maken hebt met veel verkeer.

Door parameters als de grootte van de sorteerbuffer, de grootte van de leesbuffer, het maximaal toegestane pakket, enz. aan te passen, biedt MySQL een verscheidenheid aan keuzes voor het aanpassen en optimaliseren van uw MySQL server. Het vinden van databasebeheerders met MySQL-expertise is ook eenvoudig, dankzij het wijdverbreide gebruik van MySQL.

Bovendien beweren gebruikers dat het eenvoudiger te configureren is en minder fijnafstelling vereist dan andere DBMS-systemen. Bovendien geven verschillende front-ends, zoals Adminer, HeidiSQL en meer, MySQL een grafische gebruikersinterface, waardoor het gebruiksvriendelijker wordt. MySQL is ook voorbereid op de cloud, en veel cloud computing diensten omvatten MySQL-mogelijkheden, waarbij ze tegen betaling MySQL-databases opzetten en beheren.

Waarom kiezen ontwikkelaars voor PostgreSQL?

PostgreSQL is iets ingewikkelder dan MySQL, en u hebt misschien iets meer technische informatie nodig om het te gebruiken. Aangezien PostgreSQL een object-relationele database is, overbrugt het de kloof tussen relationeel programmeren en object-georiënteerd coderen. Dit maakt de definitie van objecten en tabelovererving mogelijk, wat leidt tot de creatie van meer ingewikkelde databasesystemen.

Bij het werken met informatie die niet netjes in een rigide relationeel model past, is een object-relationele database geweldig. PostgreSQL is een prima optie wanneer u uitdagende lees-schrijf-processen moet uitvoeren terwijl u informatie gebruikt die moet worden gevalideerd. Echter, wanneer het ORDBMS te maken heeft met read-only activiteiten, kan het trager zijn dan normaal. Een prominente optie voor NoSQL-mogelijkheden is PostgreSQL. JSON, hstore en XML zijn slechts enkele van de grote verscheidenheid aan datatypes die het van nature biedt. U kunt ook unieke gegevenstypen en uw eigen functies maken.

Databases kunnen elke grootte hebben met PostgreSQL. Een andere belangrijke factor die de beslissing van een bedrijf om voor PostgreSQL te kiezen beïnvloedt, is multi-versie concurrency control - MVCC. Dankzij MVCC kunnen meerdere lezers en schrijvers tegelijk verbinding maken met de PostgreSQL databasetechnologieën en deze controleren. Dit verhoogt de prestaties door de noodzaak voor een lees-schrijf-slot weg te nemen telkens wanneer iemand de gegevens moet behandelen. Dit wordt bereikt door MVCC met behulp van snapshot-isolatie. Snapshots tonen de toestand van de gegevens op een bepaald moment. Op het transactionele niveau beschermt PostgreSQL tegen datacorruptie en handhaaft het de vertrouwelijkheid van de informatie.

PostgreSQL vs MySQL: Wat is sneller?

Als we PostgreSQL vs MySQL vergelijken, is het duidelijk dat beide tot de snelste database management systemen behoren. De vraag welke sneller is, is echter niet eenvoudig te beantwoorden. Snelheidstests leveren tegenstrijdige bevindingen op.

De snelheid hangt grotendeels af van hoe u de database gebruikt. Voor het beheer van grote datasets, uitdagende zoekopdrachten en lees-schrijf operaties staat PostgreSQL bekend als sneller. Evenzo, als we alleen leesbewerkingen uitvoeren, draait MySQL sneller.

PostgreSQL vs MySQL: Welke computertalen staan ze toe?

Zowel MySQL als PostgreSQL ondersteunen verschillende programmeertalen. Sommige daarvan overlappen elkaar ook.

Talen die MySQL ondersteunt

MySQL kan naadloos werken en ondersteunt de volgende programmeertalen:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

PostgreSQL ondersteunde talen

PostgreSQL ondersteunt een groter aantal programmeertalen. Deze omvatten de volgende:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL vs MySQL: Met welke besturingssystemen werken ze?

Verschillende besturingssystemen zijn compatibel met zowel MySQL als PostgreSQL. MySQL biedt, zoals we hierboven hebben vermeld, cloud-ondersteuning en is gemakkelijker te gebruiken. De besturingssystemen waar MySQL mee kan werken zijn:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Open source bouwen

Gebruikers implementeren PostgreSQL meestal op Linux-systemen, maar het ondersteunt ook on-premises opstellingen en cloud-gebaseerde ondersteuning. De ORDBMS biedt ook de PostgREST REST API. Een enkele web SQL server genaamd PostgREST zet het PostgreSQL systeem om in een RESTful API. De API-routes en -acties worden gedicteerd door de technische beperkingen en rechten in de database. De besturingssystemen die met PostgreSQL werken zijn onder andere:

Windows

macOS

BSD - Vrij en open

Solaris

Linux - Debian, Red Hat familie Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Hoe indexeren ze?

Om SQL commando's te versnellen tijdens het werken met enorme gegevenstabellen, helpen indexen relationele databases beter te functioneren. Zoekopdrachten zouden moeizaam en tijdrovend zijn voor het database management systeem zonder indexering van een database. Bij het vergelijken van PostgreSQL vs MySQL zijn er verschillende indexeringskeuzes beschikbaar.

Index types in MySQL omvatten indexen zoals INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT, en UNIQUE die worden opgeslagen op B-bomen. MySQL heeft ook R-tree gebaseerde indexen, waaronder die voor ruimtelijke gegevens. Bij het gebruik van FULLTEXT indexen worden hash-indexen en omgekeerde lijsten gebruikt.

PostgreSQL index types, aan de andere kant, omvatten gedeeltelijke indexen, die alleen gegevens van een deel van de gegevenstabel classificeren. De database heeft ook expressie-gebaseerde indexen die hun index opbouwen met behulp van expressiefuncties in plaats van kolomwaarden.

Hoe verschilt het coderen met PostgreSQL vs MySQL?

We hebben enkele grote verschillen gezien tussen MySQL en PostgreSQL als het gaat om programmeertalen, functionaliteit en meer. Maar hoe verschillen ze als het gaat om daadwerkelijke gegevensmanipulatie? Coderen in zowel MySQL als PostgreSQL heeft enkele overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen.

MySQL geeft niets om de zaak. Het is niet gevoelig voor de hoofdletters en kleine letters. Je hoeft strings niet precies in hoofdletters te zetten als je zoekopdrachten uitvoert. PostgreSQL houdt rekening met gevallen. Het is gevoelig voor de hoofdletters en kleine letters. Dus een string met een hoofdletter en een string zonder hoofdletter zijn twee verschillende variabelen. Strings moeten precies zoals ze bestaan een hoofdletter krijgen, wil de zoekopdracht slagen.

Het is belangrijk om tekencoderingen en strings om te zetten naar UTF-8 wanneer u specifieke varianten van MySQL gebruikt. Het is niet essentieel om zowel tekens als strings naar UTF-8 om te zetten bij gebruik van PostgreSQL. Bovendien ondersteunt PostgreSQL de syntaxis van UTF-8 niet.

In MySQL is het gebruik van IF en IFNULL aanvaardbaar. IF, evenals IFNULL uitdrukkingen, zijn ongeldig in PostgreSQL. Als alternatief moet u een CASE statement gebruiken. Dit zijn de belangrijkste verschillen waarmee u rekening moet houden bij het coderen in MySQL vs PostgreSQL.

No-Code Ontwikkeling

No-code ontwikkeling heeft het maken van software applicaties toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Wat ooit iets was dat alleen software ingenieurs konden doen, is nu een proces met een veel eenvoudigere leercurve. In plaats van gebruik te maken van conventionele computerprogrammering, stellen no-code ontwikkelingsomgevingen zowel programmeurs als niet-programmeurs in staat om softwaretoepassingen te bouwen via gebruikersinterfaces en opzet. Het verandert de manier waarop mensen programmeren benaderen, omdat coderen zonder code tegenwoordig veel toegankelijker is geworden.

Tegenwoordig kunt u zelfs met minimale coderingsvaardigheden een applicatie maken met behulp van no-code platforms zoals AppMaster. U kunt verbazingwekkende toepassingen maken die perfect werken met het platform. U hoeft zich ook geen zorgen te maken over de vluchten van de broncode die u maakt. De broncode van uw applicaties is van u. U kunt snel de broncode van een mobiele toepassing maken door gewoon objecten te slepen en te bewerken. AppMaster heeft ook een drag-and-drop visual builder. Daarmee kunt u uw mobiele toepassingen beheren of een webadministratiepaneel voor beheerders bouwen.

Met de database designer van AppMaster.io kunt u gemakkelijk een complexe database op bedrijfsniveau ontwerpen. De database draait op PostgreSQL, een geavanceerd DBMS, dat de betrouwbaarheid en fouttolerantie van uw toepassingen aanzienlijk verhoogt. Het DBMS heeft een open licentie, en u hoeft niet extra te betalen voor het gebruik ervan.

Conclusie

We hebben de belangrijkste verschillen tussen MySQL en PostgreSQL hierboven behandeld. Het is belangrijk de voordelen van beide databases te kennen en te begrijpen op welke punten ze beter zijn dan de ander. Dit kan u helpen het juiste databasemanagementsysteem te kiezen tijdens het bouwen van uw webapplicaties.

U zou PostgreSQL moeten kiezen als u op zoek bent naar functierijke databasetechnologieën die gemakkelijk grote databases en ingewikkelde zoekopdrachten aankunnen, terwijl u elk project kunt schalen naar bedrijfsomvang. Aan de andere kant kunt u MySQL proberen als u een beginner bent en een database zoekt die eenvoudiger te onderhouden en in te stellen is, maar toch betrouwbaar, snel en goed begrepen. Als u nog steeds niet kunt kiezen tussen de twee, overweeg dan om ze allebei uit te proberen en dan een beslissing te nemen.

Afhankelijk van de functionaliteit en complexiteit van uw toepassing kan MySQL of PostgreSQL voor u de juiste keuze zijn. Er zijn ook andere databases, zoals MongoDB of MariaDB, die vergelijkbare diensten leveren. Zelfs met zulke alternatieven zijn MySQL en PostgreSQL nog steeds de meest geliefde databases voor DBMS-ontwikkelaars.