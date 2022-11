Wraz z rozwojem internetu ilość informacji zalewających przestrzeń cyfrową jest ogromna. Dane to obfity zasób dostępny w dzisiejszych czasach, który należy wykorzystać, aby w pełni wykorzystać możliwości każdej firmy. Zbierając i analizując wszystkie dostępne dane, firmy mogą zrozumieć trendy dotyczące klientów i pracować nad tym, by być bardziej produktywnymi i odnosić sukcesy. Znalezienie wzorców w dostępnych danych może pomóc firmom w identyfikacji lepszych możliwości.

Nie możemy mówić o danych bez potrzeby korzystania z baz danych. Bazy danych są zazwyczaj częścią zaplecza każdej strony internetowej lub aplikacji, która gromadzi i przechowuje dane. PostgreSQL i MySQL to dwie najpopularniejsze bazy danych typu open-source, które są obecnie w użyciu. Obie są relacyjnymi bazami danych. Oznacza to, że układają informacje w tabelach, które mogą być połączone ze sobą za pomocą kluczy.

Te dwie bazy danych stają się coraz bardziej podobne do siebie z każdą wydaną aktualizacją. Obydwie są znane z szerokiego wsparcia społeczności, które jest dla nich dostępne. Zasadniczo MySQL jest bardziej prostą bazą danych, która jest łatwiejsza do skonfigurowania i obsługi. W tym samym czasie PostgreSQL jest bardziej bogaty w funkcje i może być używany do bardziej skomplikowanych i analitycznych zadań. Te dwa mają wiele podobieństw i kilka różnic, jak również.

Przyjrzyjmy się głębiej obu tym bazom danych.

Ogólny przegląd PostgreSQL vs MySQL

MySQL jest czysto relacyjną bazą danych, natomiast PostgreSQL jest obiektowo-relacyjną bazą danych lub ORDBMS z takimi możliwościami jak dziedziczenie tabel oraz przeciążanie funkcji. SQL, czyli strukturalny język zapytań, jest wspólnym językiem do interakcji z systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych zarówno w PostgreSQL, jak i MySQL.

Ponieważ SQL ma prostą strukturę i mniej linii kodu źródłowego, większość personelu nietechnicznego może go szybko opanować. SQL eliminuje konieczność rozumienia przez analityków lokalizacji tabeli zamówień na dysku, sposobu przeprowadzania wyszukiwania w celu zlokalizowania konkretnego zamówienia lub sposobu łączenia tabel zamówień i klientów. Zapytanie jest budowane przez bazę danych, która określa również właściwe punkty danych.

Obie bazy obsługują JSON - JavaScript Object Notation. Baza PostgreSQL oferuje również binarną formę JSON, która usuwa duplikaty kluczy i nadmierną ilość białych przestrzeni - JSONB. Oprócz bardziej konwencjonalnych kanałów pomocy, obie bazy danych zapewniają również silne wsparcie społeczności.

MySQL: Przegląd ogólny

MySQL został wydany 23 maja 1995 roku. Ponad 50% programistów używa MySQL w 2021 roku. Dzięki temu MySQL będzie najczęściej używanym systemem zarządzania bazami danych na świecie. MySQL jest jednym z szybkich, niezawodnych, uniwersalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Pomimo braku kompleksowego zestawu funkcji PostgreSQL, świetnie nadaje się do wielu aplikacji, zwłaszcza internetowych.

MySQL jest preferowaną opcją dla dynamicznych aplikacji internetowych, częściowo dlatego, że jest domyślnie składnikiem stosu LAMP. Stos LAMP jest otwartym zestawem aplikacji internetowych, który składa się z Linuksa, serwera HTTP Apache, MySQL i PHP. MySQL jest również wykorzystywany przez wiele rozwiązań do zarządzania treścią, w tym Joomla i WordPress.

MySQL jest systemem open-source i jest darmowy. Oracle utrzymuje go i istnieją wersje premium MySQL z dodatkowymi usługami, za które użytkownik musi zapłacić. Wersje premium mają ekskluzywne wtyczki, moduły i wsparcie klienta.

Nie musisz się martwić o jakiekolwiek wątpliwości programistyczne, które mogą pojawić się podczas tworzenia projektu lub nauki MySQL. Pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać od zaangażowanej grupy wolontariuszy. Wsparcie społeczności dostępne dla tej bazy danych jest niesamowite, ponieważ istnieją programiści zawsze gotowi do pomocy i odpowiedzi na zapytania online. Tak długo, jak wykonujesz rutynowe harmonogramy konserwacji i utrzymujesz swoje bazy danych w porządku, użytkownicy MySQL uważają, że jest to całkiem spójny RDBMS.

Funkcje kontroli współbieżności wielu wersji lub MVCC są dostępne w MySQL, który cieszy się również regularnymi aktualizacjami, które dodają nowe funkcje i wzmacniają bezpieczeństwo. W dniu 6 lipca 2022 roku została wydana wersja 8.0.30 bazy danych. Jest to ostatnia stabilna aktualizacja dostępna dla bazy danych. Popularne firmy takie jak Facebook, Google, GitHub, NASA i inne wykorzystują funkcje MySQL w swoim back-endzie.

PostgreSQL: Przegląd ogólny

PostgreSQL jest relacyjną bazą danych typu open-source o solidnej reputacji w zakresie niezawodności, wszechstronności i zgodności z otwartymi standardami technicznymi. Baza danych jest również określana jako Postgres. Baza danych została wydana po raz pierwszy w 1997 roku. PostgreSQL obsługuje kilka relacyjnych i nierelacyjnych baz danych oraz formatów danych. Baza danych została określona jako jedna z najbardziej rozwiniętych, stabilnych i zgodnych relacyjnych baz danych dostępnych obecnie i jest w stanie obsługiwać wymagające zapytania.

Baza danych PostgreSQL umożliwia kilka imponujących funkcji, takich jak Point-in-time recovery lub PITR, która pozwala na przywrócenie baz danych do określonego punktu czasowego. Dodatkowo udostępnia dziennik Write ahead log lub WAL, który wykorzystuje programy takie jak pgBackRest do rejestrowania wszelkich modyfikacji bazy danych. Baza danych umożliwia również tworzenie i przechowywanie unikalnych podprogramów za pomocą procedur przechowywanych. 13 października 2022 roku wydano PostgreSQL 15 , który jest najnowszą wersją bazy danych.

Dzięki silnemu środowisku rozszerzeń, jest on wystarczająco adaptowalny i skalowalny, aby łatwo dostosować się do wielu różnych przypadków użycia, w tym inicjatyw takich jak typy danych szeregów czasowych, a także analizy geoprzestrzenne. PostgreSQL został stworzony jako system baz danych typu open-source. Dlatego też nie ma ograniczeń licencyjnych, obaw związanych z zamknięciem się w sobie dostawcy, ani ryzyka związanego z nadmiernym wdrożeniem.

PostgreSQL może być modyfikowany poprzez tworzenie wtyczek, które spełnią Twoje potrzeby i sprawią, że system DBMS będzie bardziej wydajny. Dodatkowo PostgreSQL umożliwia korzystanie z funkcjonalności stworzonych w innych językach komputerowych, takich jak C/C++, Java i inne.

Dla administratorów biznesowych odpowiedzialnych za nadzorowanie protokołów przetwarzania transakcji online w operacjach komercyjnych, takich jak handel elektroniczny, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz księgi rachunkowe, baza danych PostgreSQL stanowi najlepszą opcję. Wśród znanych nazwisk, które wykorzystują PostgreSQL w swoich back-endach, znajdują się między innymi Apple, Etsy, IMDB, Instagram i wiele innych.

Kluczowe różnice pomiędzy Postgres a MySQL

Istnieje kilka różnic pomiędzy Postgres i MySQL. Niektóre z nich opierają się na tym, jak baza danych została zbudowana, podczas gdy inne różnice są w ich funkcjonalności i przypadkach użycia.

Aby kod źródłowy bazy danych MySQL był dostępny dla wszystkich, zastosowano licencję GNU General Public License. W tym samym czasie baza PostgreSQL jest udostępniana na licencji PostgreSQL. PostgreSQL jest w pełni zgodny z ACID, natomiast MySQL jest zgodny z ACID tylko w połączeniu z procesorami InnoDB i NDB Cluster Storage.

Baza danych MySQL jest tylko słabo spójna z SQL. Na przykład ograniczenia sprawdzania nie są obsługiwane. Z kolei PostgreSQL jest głównie zgodny ze standardami SQL. Wiele aplikacji internetowych, które wymagają bazy danych do prostych transferów danych, wykorzystuje MySQL. W złożonych sieciach, gdzie wydajność bazy danych do odczytu i zapisu jest kluczowa, często stosuje się Postgres.

MySQL został napisany w C/C++, natomiast Postgres w C. MySQL nie obsługuje kaskady, natomiast Postgres tak. MySQL używa Workbench GUI jako swojego interfejsu użytkownika, podczas gdy Postgres używa PgAdmin. MySQL obsługuje składnie SQL i procedury przechowywane, podczas gdy Postgres obsługuje zaawansowane procedury i procedury przechowywane.

Dozwolonym typem indeksu dla MySQL jest Binary Search Tree, podczas gdy Postgres wspiera wiele takich typów indeksów, w tym GIN i Hash. MySQL używa protokołu Transport Layer Security (TLS) dla bezpieczeństwa, podczas gdy Postgres używa protokołu SSL. Baza danych MySQL nie obsługuje zaawansowanych typów danych, natomiast Postgres pozwala na zaawansowane typy danych, w tym typy danych zdefiniowane przez użytkownika.

Dlaczego programiści wybierają jedną zamiast drugiej?

Zarówno MySQL, jak i PostgreSQL mają cechy, które błyszczą w określonych przypadkach użycia. Na przykład, jeśli budujesz prostą bazę danych, możesz wybrać MySQL. Jednocześnie, jeśli budujesz aplikację, która wymaga więcej funkcji i możliwości analitycznych, możesz wybrać PostgreSQL.

Programiści DBMS wybierają pomiędzy bazami danych w oparciu o przypadek użycia, nad którym pracują i jakie funkcjonalności są im potrzebne w danym projekcie.

Dlaczego programiści wybierają MySQL?

Korzystając z MySQL, możesz wybierać spośród różnych procesorów pamięci masowej. Masz teraz swobodę łączenia informacji także z kilku tabel. MySQL zachowuje swoją minimalną wagę, aby nadać priorytet wydajności i niezawodności poprzez pominięcie określonych funkcji SQL. Szczególnie w przypadku zadań tylko do odczytu i wysoce współbieżnych wydajność bazy danych MySQL jest zauważalna. Z tego powodu jest to świetna opcja dla wielu zadań analityki biznesowej. PostgreSQL może być jednak lepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz wykonywać wiele skomplikowanych zapytań przy dużym natężeniu ruchu.

Modyfikując parametry takie jak rozmiar bufora sortowania, rozmiar bufora odczytu, maksymalny dozwolony pakiet itp., MySQL daje wiele możliwości modyfikacji i optymalizacji serwera MySQL. Znalezienie administratorów baz danych z doświadczeniem w zakresie MySQL jest również proste dzięki powszechnemu zastosowaniu MySQL.

Ponadto użytkownicy twierdzą, że MySQL jest łatwiejszy w konfiguracji i wymaga mniej ustawień niż inne systemy DBMS. Dodatkowo, kilka frontendów, takich jak Adminer, HeidiSQL i inne, nadają MySQL graficzny interfejs użytkownika, czyniąc go bardziej przyjaznym dla użytkownika. MySQL jest przygotowany również do pracy w chmurze, a wiele usług cloud computing zawiera możliwości MySQL, gdzie za opłatą skonfigurują i będą zarządzać bazami danych MySQL.

Dlaczego programiści wybierają PostgreSQL?

PostgreSQL jest nieco bardziej skomplikowany niż MySQL, a do korzystania z niego może być potrzebna nieco większa ilość informacji technicznych. Ponieważ PostgreSQL jest obiektowo-relacyjną bazą danych, stanowi pomost pomiędzy programowaniem relacyjnym a kodowaniem obiektowym. Umożliwia to definiowanie obiektów, a także dziedziczenie tabel, co prowadzi do tworzenia bardziej skomplikowanych systemów baz danych.

W przypadku pracy z informacjami, które nie pasują do sztywnego modelu relacyjnego, obiektowo-relacyjna baza danych jest świetnym rozwiązaniem. PostgreSQL jest świetnym rozwiązaniem, gdy trzeba przeprowadzić wymagające procesy zapisu do odczytu, a jednocześnie korzystać z informacji, które wymagają walidacji. Jednak podczas wykonywania czynności tylko do odczytu, ORDBMS może być wolniejszy niż zwykle. Wybitną opcją w zakresie możliwości NoSQL jest PostgreSQL. JSON, hstore i XML to tylko kilka z szerokiej różnorodności typów danych, które natywnie oferuje. Możesz tworzyć unikalne typy danych i własne funkcje.

Bazy danych mogą mieć dowolny rozmiar z PostgreSQL. Innym głównym czynnikiem, który wpływa na decyzję firmy o wyborze PostgreSQL jest wielostopniowa kontrola współbieżności - MVCC. Dzięki MVCC wielu czytelników i pisarzy może jednocześnie łączyć się z technologiami bazy danych PostgreSQL i kontrolować je. Zwiększa to wydajność poprzez usunięcie konieczności posiadania blokady odczytu/zapisu za każdym razem, gdy dana osoba musi mieć do czynienia z danymi. Jest to osiągane przez MVCC przy użyciu izolacji snapshotów. Snapshoty pokazują stan danych w określonym czasie. Na poziomie transakcyjnym PostgreSQL strzeże przed uszkodzeniem danych i zachowuje poufność informacji.

PostgreSQL vs MySQL: Który jest szybszy?

Jeśli porównamy PostgreSQL vs MySQL, okaże się, że oba należą do najszybszych opcji systemów zarządzania bazami danych. Nie jest jednak łatwo odpowiedzieć na pytanie, który z nich jest szybszy. Testy szybkości dają sprzeczne wyniki.

Szybkość zależy w dużej mierze od sposobu wykorzystania bazy danych. W przypadku zarządzania dużymi zbiorami danych, wymagających wyszukiwań i operacji odczytu-zapisu, PostgreSQL jest znany z większej szybkości. Podobnie, jeśli wykonujemy tylko instrukcje odczytu, MySQL działa szybciej.

PostgreSQL vs MySQL: Jakie wszystkie języki komputerowe dopuszczają?

Zarówno MySQL, jak i PostgreSQL obsługują kilka języków programowania. Niektóre z nich również się pokrywają.

Języki obsługiwane przez MySQL

MySQL może działać bezproblemowo i wspiera następujące języki programowania:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Języki obsługiwane przez PostgreSQL

PostgreSQL wspiera większą liczbę języków programowania. Należą do nich następujące:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL vs MySQL: Z jakimi systemami operacyjnymi współpracują?

Kilka systemów operacyjnych jest kompatybilnych zarówno z MySQL, jak i PostgreSQL. MySQL, jak już wspomnieliśmy, zapewnia pomoc w chmurze i jest łatwiejszy w użyciu. Systemy operacyjne, z którymi może współpracować MySQL to:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Open Source Build

Użytkownicy zazwyczaj wdrażają PostgreSQL na systemach Linux, ale obsługuje również konfiguracje on-premises i pomoc w chmurze. ORDBMS udostępnia również PostgREST REST API. Samotny serwer SQL o nazwie PostgREST przekształca system PostgreSQL w RESTful API. Trasy i akcje API są podyktowane ograniczeniami technicznymi i uprawnieniami w bazie danych. Systemy operacyjne współpracujące z PostgreSQL to:

Windows

macOS

BSD - wolny i otwarty

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Jak indeksują?

Aby przyspieszyć wykonywanie poleceń SQL podczas pracy z ogromnymi tabelami danych, indeksy pomagają w lepszym funkcjonowaniu relacyjnych baz danych. Bez indeksowania bazy danych wyszukiwanie byłoby pracochłonne i czasochłonne dla systemu zarządzania bazą danych. Porównując PostgreSQL vs MySQL, dostępne są różne opcje indeksowania.

Typy indeksów w MySQL obejmują indeksy takie jak INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT oraz UNIQUE, które przechowywane są na drzewach B. MySQL posiada również indeksy oparte na drzewach R, w tym indeksy dla danych przestrzennych. Podczas korzystania z indeksów FULLTEXT wykorzystywane są indeksy hashowe, a także listy odwrócone.

Z kolei typy indeksów PostgreSQL obejmują indeksy częściowe, które klasyfikują dane tylko z części tabeli danych. Baza danych posiada również indeksy oparte na wyrażeniach, które budują swój indeks przy użyciu funkcji wyrażeń, a nie wartości kolumn.

Jak różni się kodowanie w PostgreSQL vs MySQL?

Widzieliśmy już kilka głównych różnic pomiędzy MySQL a PostgreSQL, jeśli chodzi o języki programowania, funkcjonalność i inne. Ale jak różnią się one w kwestii manipulacji danymi? Kodowanie w MySQL i PostgreSQL ma pewne podobieństwa, ale także wiele różnic.

MySQL nie dba o przypadek. Nie jest wrażliwy na wielkość liter. Nie musisz kapitalizować ciągów dokładnie tak, jak istnieją podczas wykonywania wyszukiwań. PostgreSQL bierze pod uwagę przypadki. Jest wrażliwy na wielkość liter. Zatem ciąg pisany wielką literą i ciąg bez wielkiej litery będą dwoma różnymi zmiennymi. Aby wyszukiwanie zakończyło się sukcesem, ciągi muszą być pisane dokładnie tak, jak istnieją.

Ważne jest, aby konwertować kodowanie znaków i ciągów do UTF-8, gdy używasz określonych odmian MySQL. Nie jest konieczna zmiana znaków oraz ciągów znaków na UTF-8 podczas korzystania z PostgreSQL. Ponadto PostgreSQL nie obsługuje składni UTF-8.

W MySQL dopuszczalne jest używanie wyrażeń IF o IFNULL. IF, jak również IFNULL są niepoprawne w PostgreSQL. Alternatywnie należy zastosować wyrażenie CASE. To są główne różnice, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas kodowania w MySQL vs PostgreSQL.

Rozwój bez kodu

Tworzeniebez kodu sprawiło, że tworzenie aplikacji stało się bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. To, co kiedyś było czymś, co mogli robić tylko inżynierowie oprogramowania, teraz jest procesem, który ma znacznie łatwiejszą krzywą uczenia się. Zamiast używać konwencjonalnego programowania komputerowego, środowiska programistyczne no-code umożliwiają zarówno programistom, jak i nie-programistom konstruowanie aplikacji za pomocą interfejsów użytkownika i konfiguracji. Zmienia to sposób, w jaki ludzie podchodzą do programowania, ponieważ kodowanie stało się o wiele bardziej dostępne dzisiaj bez kodu.

Dzisiaj możesz stworzyć aplikację nawet z minimalnymi umiejętnościami kodowania za pomocą platform bez kodu, takich jak AppMaster. Możesz tworzyć niesamowite aplikacje, które doskonale współpracują z platformą. Nie musisz się również martwić o loty kodu źródłowego, który tworzysz. Kod źródłowy twoich aplikacji będzie należał do ciebie. Możesz szybko stworzyć kod źródłowy aplikacji mobilnej, po prostu przeciągając i upuszczając obiekty i dokonując edycji. AppMaster posiada również wizualny konstruktor typu "przeciągnij i upuść ". Za jego pomocą możesz zarządzać swoimi aplikacjami mobilnymi lub zbudować panel administracyjny dla administratorów.

Dzięki projektantowi bazy danych AppMaster.io możesz łatwo zaprojektować złożoną bazę danych na poziomie przedsiębiorstwa. Baza danych działa na PostgreSQL, używając zaawansowanego DBMS, co znacznie zwiększa niezawodność i odporność na błędy twoich aplikacji. DBMS ma otwartą licencję i nie musisz płacić dodatkowo za jego użycie.

Podsumowanie

Powyżej omówiliśmy główne różnice, które dzielą MySQL i PostgreSQL. Znajomość zalet obu baz danych i zrozumienie miejsc, w których mogą one działać lepiej niż druga jest ważne. Może to pomóc Ci wybrać odpowiedni system zarządzania bazą danych podczas budowania aplikacji internetowych.

Powinieneś wybrać PostgreSQL, jeśli szukasz bogatych w funkcje technologii bazodanowych, które z łatwością poradzą sobie z dużymi bazami danych i skomplikowanymi wyszukiwaniami, umożliwiając jednocześnie skalowanie każdego projektu do zakresu korporacyjnego. Z drugiej strony, możesz spróbować MySQL, jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, który szuka bazy danych łatwiejszej w utrzymaniu i konfiguracji, a jednocześnie niezawodnej, szybkiej i dobrze zrozumiałej. Jeśli nadal nie możesz się zdecydować, rozważ przetestowanie obu, a następnie podjęcie decyzji.

W zależności od funkcjonalności i złożoności Twojej aplikacji, MySQL lub PostgreSQL mogą być dla Ciebie odpowiednim wyborem. Istnieją również inne bazy danych, takie jak MongoDB lub MariaDB, które również zapewniają podobne usługi. Nawet przy takich alternatywach, MySQL i PostgreSQL pozostają jednymi z najbardziej lubianych baz danych dla programistów DBMS.