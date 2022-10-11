С развитием Интернета количество информации, заполняющей цифровые пространства, стало огромным. Сегодня данные - это богатый ресурс, который необходимо использовать, чтобы извлечь максимальную выгоду из любого бизнеса. Собирая и анализируя все доступные данные, компании могут понять тенденции клиентов и работать над тем, чтобы стать более продуктивными и успешными. Обнаружение закономерностей в имеющихся данных также может помочь компаниям определить лучшие возможности.

Мы не можем говорить о данных, не имея в виду базы данных. Базы данных обычно являются частью бэкенда любого веб-сайта или приложения, которое собирает и хранит данные. PostgreSQL и MySQL - две наиболее популярные базы данных с открытым исходным кодом, используемые сегодня. Обе они являются реляционными базами данных. Это означает, что они располагают информацию в таблицах, которые могут быть связаны друг с другом посредством ключей.

С каждым обновлением эти две базы данных становятся все более похожими друг на друга. Обе они известны благодаря обширной поддержке сообщества. По сути, MySQL - это более простая база данных, которую легче настроить и эксплуатировать. В то же время PostgreSQL более функциональна и может использоваться для более сложных и аналитических задач. У этих двух баз данных много сходств и несколько различий.

Давайте рассмотрим обе эти базы данных более подробно.

Общий обзор PostgreSQL и MySQL

MySQL - это чисто реляционная база данных, а PostgreSQL - объектно-реляционная база данных или ORDBMS с такими возможностями, как наследование таблиц, а также перегрузка функций. SQL, или язык структурированных запросов, является общим языком для взаимодействия с реляционными системами управления базами данных как в PostgreSQL, так и в MySQL.

Поскольку SQL имеет простую структуру и меньшее количество строк исходного кода, большинство не технического персонала может быстро освоить его. SQL избавляет аналитиков от необходимости понимать, где на диске находится таблица заказов, как проводить поиск для нахождения конкретного заказа или как связать таблицы заказов и клиентов. Запрос строится базой данных, которая также определяет нужные точки данных.

Обе базы данных поддерживают JSON - JavaScript Object Notation. База данных PostgreSQL также предлагает двоичную форму JSON, в которой удаляются дубликаты ключей и лишние пробелы - JSONB. Помимо обычных каналов поддержки, обе базы данных также обеспечивают сильную поддержку сообщества.

MySQL: Общий обзор

MySQL была выпущена 23 мая 1995 года. По состоянию на 2021 год более 50% программистов используют MySQL. Таким образом, MySQL станет самой распространенной системой управления базами данных на планете. MySQL является одной из быстрых, надежных, универсальных реляционных систем управления базами данных. Несмотря на отсутствие полного набора функций PostgreSQL, она отлично подходит для различных приложений, в частности, веб-приложений.

MySQL является предпочтительным вариантом для динамических веб-приложений, отчасти потому, что она по умолчанию является компонентом стека LAMP. Стек LAMP - это набор онлайн-приложений с открытым исходным кодом, состоящий из Linux, Apache HTTP Server, MySQL и PHP. MySQL также используется во многих решениях по управлению контентом, включая Joomla и WordPress.

MySQL является открытым исходным кодом и бесплатен для использования. Oracle поддерживает его, но существуют премиум-версии MySQL с дополнительными услугами, которые требуют от пользователя оплаты. Премиум-версии имеют эксклюзивные плагины, модули и поддержку клиентов.

Вам не нужно беспокоиться о любых сомнениях в программировании, которые могут возникнуть в процессе создания проекта или изучения MySQL. Помощь в устранении неполадок можно получить от группы добровольцев. Поддержка сообщества, доступного для этой базы данных, просто невероятна, поскольку разработчики всегда готовы помочь и ответить на онлайн-запросы. Если вы выполняете регулярное техническое обслуживание и содержите свои базы данных в порядке, пользователи MySQL считают, что это довольно надежная СУБД.

Функции многоверсионного контроля параллелизма или MVCC доступны в MySQL, который также регулярно обновляется, добавляя новые функции и повышая безопасность. 6 июля 2022 года была выпущена версия 8.0.30 базы данных. Это последнее стабильное обновление, доступное для базы данных. Такие популярные компании, как Facebook, Google, GitHub, NASA и другие, используют функции MySQL в своем бэк-энде.

PostgreSQL: Общий обзор

PostgreSQL - это реляционная база данных с открытым исходным кодом, имеющая прочную репутацию надежной, универсальной и соответствующей открытым техническим стандартам. Эта база данных также называется Postgres. Впервые база данных была выпущена в 1997 году. PostgreSQL поддерживает несколько реляционных и нереляционных баз данных и форматов данных. Эта база данных была названа одной из самых развитых, стабильных и соответствующих современным требованиям реляционных баз данных и способна обрабатывать сложные запросы.

База данных PostgreSQL обладает рядом впечатляющих возможностей, таких как восстановление по времени (Point-in-time recovery или PITR), которое позволяет восстанавливать базы данных до определенного момента времени. Кроме того, она обеспечивает ведение журнала опережающей записи или WAL, который использует программы типа pgBackRest для записи любых изменений в базе данных. База данных также позволяет создавать и хранить уникальные подпрограммы с помощью хранимых процедур. 13 октября 2022 года был выпущен PostgreSQL 15, который является последней версией базы данных.

Благодаря сильной среде расширений, она достаточно адаптируема и масштабируема, чтобы легко приспосабливаться к различным вариантам использования, включая такие инициативы, как типы данных временных рядов, а также геопространственный анализ. PostgreSQL был создан как система баз данных с открытым исходным кодом. Поэтому у нее нет лицензионных ограничений, проблем с привязкой к поставщикам или рисков чрезмерного развертывания.

PostgreSQL можно модифицировать, создавая плагины для удовлетворения ваших потребностей и повышения эффективности СУБД. Кроме того, PostgreSQL позволяет использовать пользовательские функции, созданные на других компьютерных языках, таких как C/C++, Java и других.

Для бизнес-администраторов, отвечающих за контроль протоколов обработки транзакций в режиме онлайн для таких коммерческих операций, как электронная коммерция, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и бухгалтерские книги, база данных PostgreSQL является наилучшим вариантом. Среди известных компаний, использующих PostgreSQL в своих системах, можно назвать Apple, Etsy, IMDB, Instagram и другие.

Критические различия между Postgres и MySQL

Существует несколько различий между Postgres и MySQL. Некоторые из них основаны на том, как была создана база данных, в то время как другие различия заключаются в их функциональности и вариантах использования.

Лицензия GNU General Public License была использована для того, чтобы сделать исходный код базы данных MySQL доступным для всех. В то же время, PostgreSQL доступен по лицензии PostgreSQL. PostgreSQL полностью совместим с ACID, а MySQL совместим с ACID только в сочетании с процессорами InnoDB и NDB Cluster Storage.

База данных MySQL лишь слабо согласуется с SQL. Например, контрольные ограничения не поддерживаются. PostgreSQL, с другой стороны, в основном соответствует стандартам SQL. Многие веб-приложения, которым требуется база данных для простой передачи данных, используют MySQL. В сложных сетях, где производительность базы данных при чтении и записи имеет решающее значение, часто используется Postgres.

MySQL был написан на C/C++, а Postgres - на C. MySQL не поддерживает каскад, а Postgres поддерживает. MySQL использует Workbench GUI в качестве пользовательского интерфейса, в то время как Postgres использует PgAdmin. MySQL поддерживает синтаксисы SQL и хранимые процедуры, а PostgreSQL - расширенные процедуры и хранимые процедуры.

Допустимый тип индекса для MySQL - двоичное дерево поиска, в то время как Postgres поддерживает множество подобных типов индексов, включая GIN и Hash. MySQL использует протокол Transport Layer Security (TLS) для обеспечения безопасности, в то время как Postgres использует протокол SSL. База данных MySQL не поддерживает расширенные типы данных, в то время как Postgres позволяет использовать расширенные типы данных, включая пользовательские типы данных.

Почему разработчики предпочитают одну из них другой?

И MySQL, и PostgreSQL имеют особенности, которые лучше всего проявляются в определенных случаях использования. Например, если вы создаете простую базу данных, вам лучше выбрать MySQL. В то же время, если вы создаете приложение, требующее больше функций и аналитических возможностей, вам лучше выбрать PostgreSQL.

Разработчики СУБД выбирают между базами данных в зависимости от того, над каким сценарием использования они работают и какая функциональность им нужна для данного конкретного проекта.

Почему разработчики выбирают MySQL?

При использовании MySQL вы можете выбирать из множества процессоров хранения данных. Кроме того, у вас есть возможность объединять информацию из нескольких таблиц. MySQL сохраняет минимальный вес, отдавая приоритет производительности и надежности за счет отказа от специфических функций SQL. В частности, при работе с задачами, требующими только чтения и высокой параллельности, производительность базы данных MySQL ощутима. Поэтому он является отличным вариантом для решения ряда задач бизнес-аналитики. Однако PostgreSQL может оказаться лучшим вариантом, если вы хотите выполнять множество сложных запросов при высоком трафике.

Изменяя такие параметры, как размер буфера сортировки, размер буфера чтения, максимальный допустимый пакет и т.д., MySQL предоставляет множество вариантов для модификации и оптимизации вашего сервера MySQL. Найти администраторов баз данных с опытом работы с MySQL также просто, благодаря широкому распространению MySQL.

Кроме того, пользователи утверждают, что она проще в настройке и требует меньше тонких настроек, чем другие СУБД. Кроме того, несколько внешних интерфейсов, таких как Adminer, HeidiSQL и другие, придают MySQL графический интерфейс, делая его более удобным для пользователя. MySQL также подготовлен для облака, и многие сервисы облачных вычислений включают в себя возможности MySQL, где за определенную плату они устанавливают и управляют базами данных MySQL.

Почему разработчики выбирают PostgreSQL?

PostgreSQL немного сложнее, чем MySQL, и для его использования вам может понадобиться немного больше технической информации. Поскольку PostgreSQL является объектно-реляционной базой данных, он преодолевает разрыв между реляционным программированием и объектно-ориентированным кодированием. Это позволяет определять объекты, а также наследовать таблицы, что приводит к созданию более сложных систем баз данных.

При работе с информацией, которая не укладывается в жесткую реляционную модель, объектно-реляционная база данных - отличный вариант. PostgreSQL - отличный вариант, когда вам приходится выполнять сложные процессы чтения-записи, используя при этом информацию, которая нуждается в проверке. Однако, занимаясь только чтением, ORDBMS может работать медленнее, чем обычно. Выдающимся вариантом для возможностей NoSQL является PostgreSQL. JSON, hstore и XML - это лишь некоторые из широкого разнообразия типов данных, которые она предлагает. Вы можете создавать уникальные типы данных и собственные функции.

С PostgreSQL базы данных могут быть любого размера. Еще одним основным фактором, влияющим на решение компании выбрать PostgreSQL, является многоверсионный контроль параллелизма - MVCC. Благодаря MVCC несколько читателей и писателей могут одновременно подключаться к технологиям базы данных PostgreSQL и управлять ими. Это повышает производительность, устраняя необходимость в блокировке чтения-записи всякий раз, когда кому-то нужно работать с данными. Это достигается благодаря использованию MVCC изоляции моментальных снимков. Снимки показывают состояние данных в определенный момент времени. На транзакционном уровне PostgreSQL защищает данные от повреждения и сохраняет конфиденциальность информации.

PostgreSQL vs MySQL: Что быстрее?

Если сравнивать PostgreSQL и MySQL, то очевидно, что обе эти системы являются одними из самых быстрых систем управления базами данных. Однако на вопрос, какая из них быстрее, ответить нелегко. Тесты скорости дают противоречивые результаты.

Скорость во многом зависит от того, как вы используете базу данных. Для управления большими наборами данных, сложного поиска и операций чтения-записи PostgreSQL известна как более быстрая. Аналогично, если мы используем только операции чтения, MySQL работает быстрее.

PostgreSQL vs MySQL: Какие компьютерные языки они поддерживают?

И MySQL, и PostgreSQL поддерживают несколько языков программирования. Некоторые из них также пересекаются.

Языки, поддерживаемые MySQL

MySQL может работать без проблем и поддерживает следующие языки программирования:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Поддерживаемые языки PostgreSQL

PostgreSQL поддерживает большое количество языков программирования. В их число входят следующие:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL против MySQL: С какими операционными системами они работают?

Несколько операционных систем совместимы как с MySQL, так и с PostgreSQL. MySQL, как мы уже упоминали выше, обеспечивает облачную поддержку и более прост в использовании. Операционные системы, с которыми может работать MySQL, следующие:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Сборка с открытым исходным кодом

Пользователи обычно устанавливают PostgreSQL на Linux-системах, но он также поддерживает локальные установки и облачную поддержку. ORDBMS также предоставляет PostgREST REST API. Одиночный веб-сервер SQL под названием PostgREST преобразует систему PostgreSQL в RESTful API. Маршруты и действия API диктуются техническими ограничениями и правами в базе данных. Операционные системы, работающие с PostgreSQL, включают:

Windows

macOS

BSD - свободная и открытая

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Как они индексируют?

Чтобы ускорить выполнение команд SQL при работе с огромными таблицами данных, индексы помогают реляционным базам данных функционировать лучше. Без индексации базы данных поиск был бы трудоемким и отнимал бы много времени у системы управления базами данных. При сравнении PostgreSQL и MySQL можно выбрать различные варианты индексирования.

Типы индексов в MySQL включают такие индексы, как INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT и UNIQUE, которые хранятся на B-деревьях. MySQL также имеет индексы на основе R-деревьев, включая индексы для пространственных данных. При использовании индексов FULLTEXT используются хэш-индексы, а также инвертированные списки.

С другой стороны, типы индексов PostgreSQL включают частичные индексы, которые классифицируют данные только из части таблицы данных. База данных также имеет индексы на основе выражений, которые строят свой индекс, используя функции выражения, а не значения столбцов.

Чем отличается кодирование в PostgreSQL от MySQL?

Мы рассмотрели некоторые из основных различий между MySQL и PostgreSQL, когда речь идет о языках программирования, функциональности и многом другом. Но чем они отличаются, когда дело доходит до фактической работы с данными? Кодирование в MySQL и PostgreSQL имеет некоторые сходства, но у них также много различий.

MySQL не заботится о регистре. Он не чувствителен к регистру символов. Вам не нужно писать строки заглавными буквами именно в том виде, в котором они существуют, при выполнении поиска. PostgreSQL учитывает регистр. Он чувствителен к регистру символов. Поэтому строка с заглавными буквами и строка без заглавных букв будут двумя разными переменными. Чтобы поиск был успешным, строки должны быть написаны именно в том виде, в котором они существуют.

При использовании определенных вариантов MySQL важно преобразовать кодировки символов и строк в UTF-8. При использовании PostgreSQL преобразование символов и строк в UTF-8 не обязательно. Более того, PostgreSQL не поддерживает синтаксис UTF-8.

В MySQL допустимо использование выражений IF и IFNULL. В PostgreSQL выражения IF, а также IFNULL недопустимы. В качестве альтернативы вы должны использовать оператор CASE. Это основные различия, которые следует учитывать при кодировании в MySQL и PostgreSQL.

Разработка без кода

Разработка no-code сделала создание программных приложений более доступным для широкой публики. То, что раньше могли делать только инженеры-программисты, теперь стало процессом, которому гораздо легче научиться. Вместо того чтобы использовать обычное компьютерное программирование, среды разработки no-code позволяют как программистам, так и не программистам создавать программные приложения с помощью пользовательских интерфейсов и настроек. Это меняет подход людей к программированию, поскольку сегодня кодирование без кода стало намного доступнее.

Сегодня вы можете создать приложение даже с минимальными навыками кодирования с помощью платформ no-code, таких как AppMaster. Вы можете создавать удивительные приложения, которые идеально работают с платформой. Вам также не придется беспокоиться о сохранности исходного кода, который вы создаете. Исходный код ваших приложений будет принадлежать вам. Вы можете быстро создать исходный код мобильного приложения, просто перетаскивая объекты и внося правки. В AppMaster также есть визуальный конструктор drag-and-drop. С его помощью вы можете управлять своими мобильными приложениями или создать web admin panel для администраторов.

С помощью конструктора баз данных AppMaster.io вы можете легко спроектировать сложную базу данных корпоративного уровня. База данных работает на PostgreSQL, используя передовую СУБД, что значительно повышает надежность и отказоустойчивость ваших приложений. СУБД имеет открытую лицензию, и вам не придется дополнительно платить за ее использование.

Заключение

Выше мы рассмотрели основные различия, которые разделяют MySQL и PostgreSQL. Важно знать преимущества обеих баз данных и понимать, в чем они лучше друг друга. Это поможет вам выбрать правильную систему управления базами данных при создании веб-приложений.

Вам следует выбрать PostgreSQL, если вы ищете многофункциональные технологии баз данных, которые легко справляются с большими базами данных и сложным поиском, позволяя при этом масштабировать любой проект до корпоративных масштабов. С другой стороны, вы можете попробовать MySQL, если вы новичок и ищете базу данных, более простую в обслуживании и настройке, но при этом надежную, быструю и хорошо понятную. Если вы все еще не можете выбрать между этими двумя вариантами, подумайте о том, чтобы протестировать их оба, а затем принять решение.

В зависимости от функциональности и сложности вашего приложения, MySQL или PostgreSQL могут быть правильным выбором для вас. Существуют и другие базы данных, такие как MongoDB или MariaDB, которые также предоставляют аналогичные услуги. Даже при наличии таких альтернатив MySQL и PostgreSQL остаются одними из самых популярных баз данных для разработчиков СУБД.