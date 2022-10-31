随着互联网的兴起，涌入数字空间的信息量是巨大的。数据是当今可用的丰富资源，必须加以利用，才能使任何企业发挥最大的作用。通过收集和分析所有可用的数据，企业可以了解客户趋势，并努力提高生产力和成功率。在现有的数据中寻找模式，也可以帮助企业识别更好的机会。

谈到数据，我们就不能不说到数据库的需要。数据库通常是任何收集和存储数据的网站或应用程序的后台的一部分。PostgreSQL和MySQL是当今最流行的两个开源数据库。这两种数据库都是关系型数据库。这意味着它们将信息安排在表格中，这些表格可以通过键来相互连接。

随着每次更新的发布，这两个数据库变得越来越相似。这两个数据库也都以其庞大的社区支持而闻名。从本质上讲，MySQL是一个更直接的数据库，更容易设置和操作。同时，PostgreSQL的功能更丰富，可用于更复杂的分析任务。它们两个有很多相似之处，也有一些不同之处。

让我们深入了解一下这两种数据库。

PostgreSQL与MySQL的一般概述

MySQL是一个纯粹的关系型数据库，但PostgreSQL是一个对象关系型数据库或ORDBMS，具有表继承和函数重载等功能。SQL，即结构化查询语言，是PostgreSQL和MySQL中与关系型数据库管理系统交互的通用语言。

由于SQL具有直接的结构和较少的源代码行，大多数非技术人员可以快速掌握它。SQL消除了对分析人员的要求，即了解订单表在磁盘上的位置，如何进行搜索以找到一个特定的订单，或如何连接订单或客户表。查询是由数据库建立的，它也决定了适当的数据点。

这两种数据库都支持JSON--JavaScript对象符号。PostgreSQL数据库还提供JSON的二进制形式，删除重复的键和过多的空白--JSONB。除了更常规的援助渠道外，这两个数据库也提供了强大的社区支持。

MySQL。一般概述

MySQL于1995年5月23日发布。截至2021年，超过50%的程序员使用MySQL。凭此，MySQL将成为地球上使用最广泛的数据库管理系统。MySQL是快速、可靠、多用途的关系型数据库管理系统之一。尽管缺乏PostgreSQL的全面功能集，但它非常适合各种应用，特别是网络应用。

MySQL是动态网络应用的首选，部分原因是它默认是LAMP堆栈的一个组成部分。LAMP栈是一套开源的在线应用，由Linux、Apache HTTP Server、MySQL和PHP组成。MySQL也被各种各样的内容管理解决方案所使用，包括Joomla和WordPress。

MySQL是开源的，可以免费使用。甲骨文公司负责维护它，而且存在具有额外服务的高级版本的MySQL，需要用户为其付费。高级版本有独家插件、模块和客户支持。

你不必担心在你建立一个项目或学习MySQL时可能出现的任何编程疑问。可以从一个坚定的志愿者团体获得故障排除援助。该数据库的社区支持是令人难以置信的，因为有开发人员随时准备帮助和回复在线查询。只要你执行日常维护计划并保持数据库的整洁，MySQL用户就会觉得它是一个相当稳定的RDBMS。

多版本并发控制或MVCC功能在MySQL中可用，它还享有定期更新，增加了新功能并加强了安全性。2022年7月6日，该数据库的8.0.30版本被发布。这是该数据库的最新稳定更新。像Facebook、Google、GitHub、NASA等热门公司都在其后端使用MySQL功能。

PostgreSQL。一般概述

PostgreSQL是一个开源的关系型数据库，在可靠性、多功能性和符合开放技术标准方面有着良好的声誉。该数据库也被称为Postgres。该数据库于1997年首次发布。PostgreSQL支持几种关系型和非关系型数据库和数据格式。该数据库被称为是目前最发达、最稳定、最符合要求的关系型数据库之一，能够处理具有挑战性的查询。

PostgreSQL数据库允许几个令人印象深刻的功能，如时间点恢复或PITR，它允许将数据库恢复到一个指定的时间点。此外，它还提供了一个超前写入日志或WAL，使用pgBackRest等程序来记录任何数据库的修改。该数据库还可以使用存储程序创建和存储独特的子程序。2022年10月13日，PostgreSQL 15发布，这是该数据库的最新版本。

凭借强大的扩展环境，它的适应性和可扩展性足以轻松适应一系列不同的使用案例，包括时间序列数据类型以及地理空间分析等举措。PostgreSQL是作为一个开源的数据库系统创建的。因此，它没有许可证限制，没有供应商锁定的问题，也没有过度部署的风险。

PostgreSQL可以通过创建插件进行修改，以满足你的需求，使DBMS更有效率。此外，PostgreSQL使你能够使用用其他计算机语言创建的自定义功能，如C/C++、Java和其他。

对于负责监督电子商务、客户关系管理系统（CRM）和会计账簿等商业运作的在线交易处理协议的企业管理者来说，PostgreSQL数据库提供了最佳选择。一些在后端使用PostgreSQL的知名人士包括苹果、Etsy、IMDB、Instagram等。

Postgres和MySQL之间的关键区别

Postgres和MySQL之间有几个区别。其中一些是基于数据库的构建方式，而其他的差异则是在其功能和使用案例中。

GNU通用公共许可证已被用于使MySQL数据库的源代码对所有人开放。同时，PostgreSQL是在PostgreSQL许可证下提供的。PostgreSQL是完全ACID兼容的，但MySQL只有在与InnoDB和NDB集群存储处理器结合时才是ACID兼容的。

MySQL数据库与SQL只有弱的一致性。例如，不支持检查约束。另一方面，PostgreSQL主要符合SQL标准。许多需要数据库进行简单数据传输的网络应用程序利用MySQL。在复杂的网络中，读写数据库的性能是至关重要的，Postgres经常被采用。

MySQL是用C/C++编写的，而Postgres是用C编写的。 MySQL不支持级联，而Postgres支持。MySQL使用Workbench GUI作为其用户界面，而Postgres使用PgAdmin。MySQL支持SQL语法和存储过程，而PostgreSQL支持高级过程和存储过程。

MySQL允许的索引类型是二进制搜索树，而Postgres支持许多这种索引类型，包括GIN和Hash。MySQL使用传输层安全（TLS）协议来保证安全，而Postgres使用SSL协议。MySQL数据库不支持高级数据类型，但Postgres允许高级数据类型，包括用户定义的数据类型。

为什么开发者选择一个而不是另一个？

MySQL和PostgreSQL都有在某些使用情况下大放异彩的功能。例如，如果你正在建立一个简单的数据库，你可能想选择MySQL。同时，如果你正在建立一个需要更多特性和分析能力的应用程序，你可能想选择PostgreSQL。

DBMS开发人员根据他们正在进行的用例和他们在该特定项目中需要的功能在数据库之间进行选择。

为什么开发人员会选择MySQL？

使用MySQL时，你可以从各种存储处理器中进行选择。你现在也可以自由地将几个表中的信息结合起来。MySQL保持其最小的权重，通过不使用特定的SQL功能来优先考虑性能和可靠性。特别是关于只读、高并发的任务，MySQL的数据库性能是明显的。正因为如此，对于一些商业分析任务来说，它是一个不错的选择。不过，如果你想在处理高流量时执行大量复杂的查询，PostgreSQL可能是一个更好的选择。

通过修改排序缓冲区大小、读取缓冲区大小、最大允许数据包等参数，MySQL为修改和优化你的MySQL服务器提供了多种选择。由于MySQL的广泛使用，寻找具有MySQL专业知识的数据库管理员也很简单。

此外，其用户声称，与其他DBMS系统相比，它的配置更简单，需要的微调更少。此外，一些前端程序，如Adminer、HeidiSQL等，为MySQL提供了图形化的用户界面，使其更加方便用户。MySQL也是为云计算准备的，许多云计算服务包括MySQL功能，他们会在云计算中设置和管理MySQL数据库，并收取费用。

为什么开发者会选择PostgreSQL？

PostgreSQL比MySQL稍微复杂一些，你可能需要多一点技术信息来使用它。由于PostgreSQL是一个对象关系型数据库，它弥补了关系型编程和面向对象编码之间的差距。这使得对象的定义以及表的继承成为可能，从而导致创建更复杂的数据库系统。

当处理那些不适合整齐地放入僵硬的关系模型的信息时，对象关系型数据库是很好的。当你必须进行具有挑战性的读写过程，同时使用需要验证的信息时，PostgreSQL是一个不错的选择。然而，在处理只读活动时，ORDBMS可能会比平时慢。NoSQL功能的一个突出选择是PostgreSQL。JSON、hstore和XML只是它原生提供的广泛多样的数据类型中的几个。你也可以创建独特的数据类型和你自己的函数。

使用PostgreSQL，数据库可以是任何规模。影响一个公司决定选择PostgreSQL的另一个主要因素是多版本并发控制--MVCC。由于MVCC，多个读者和写作者可以同时连接和控制PostgreSQL数据库技术。这提高了性能，因为每当有人需要处理数据的时候，就不再需要读写锁了。这是由MVCC使用快照隔离实现的。快照显示了数据在某个特定时间的状况。在事务层面上，PostgreSQL防止数据损坏并保持信息的保密性。

PostgreSQL与MySQL。哪个更快？

如果我们比较PostgreSQL与MySQL，很明显，两者都是最快速的数据库管理系统选项之一。然而，哪个更快这个问题不容易回答。速度测试产生了相互矛盾的结果。

速度在很大程度上取决于你是如何利用数据库的。对于管理大型数据集、具有挑战性的搜索和读写操作，PostgreSQL以更快而闻名。同样地，如果我们只采取只读指令，MySQL的运行速度更快。

PostgreSQL与MySQL。它们允许什么所有的计算机语言？

MySQL和PostgreSQL都支持几种编程语言。其中有些也是重叠的。

MySQL支持的语言

MySQL可以无缝工作，并支持以下编程语言。

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

埃尔朗

脚本

R

Perl

脚本语言

PostgreSQL支持的语言

PostgreSQL支持较多的编程语言。它们包括以下几种。

Go

C/C++

JAVA

Delphi

脚本

埃尔朗

Lisp

R

.Net

Tcl

蟒蛇

PostgreSQL与MySQL。它们能在什么操作系统上工作？

有几个操作系统与MySQL以及PostgreSQL都是兼容的。正如我们上面提到的，MySQL提供了云端协助，而且更容易使用。MySQL可以工作的操作系统有：。

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

开源构建

用户通常将PostgreSQL部署在Linux系统上，但它也支持企业内部设置和基于云的协助。ORDBMS还提供PostgREST REST API。一个名为PostgREST的单独的网络SQL服务器将PostgreSQL系统转换成一个RESTful API。API的路线和行动是由数据库中的技术限制和权限决定的。能与PostgreSQL一起工作的操作系统包括。

Windows

macOS

BSD - 自由和开放

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL对MySQL。他们如何做索引？

为了在处理巨大的数据表时加速SQL命令，索引帮助关系型数据库更好地运作。如果不为数据库建立索引，搜索对数据库管理系统来说将是费力和费时的。在比较PostgreSQL与MySQL时，有各种索引选择。

MySQL中的索引类型涉及像INDEX、PRIMARY KEY、FULLTEXT和UNIQUE这样的索引，这些索引存储在B树上。MySQL也有基于R树的索引，包括那些用于空间数据的索引。当利用FULLTEXT索引时，会使用哈希索引以及倒置的列表。

另一方面，PostgreSQL的索引类型包括部分索引，它只对数据表中的一部分数据进行分类。该数据库还有基于表达式的索引，它使用表达式函数而不是列值来建立其索引。

用PostgreSQL与MySQL进行编码有什么不同？

我们已经看到了MySQL以及PostgreSQL在编程语言、功能等方面的一些主要区别。但当涉及到实际的数据操作时，它们有什么不同呢？在MySQL和PostgreSQL中编码有一些相似之处，但它们也有许多不同之处。

MySQL并不关心大小写。它对字符的大小写不敏感。在进行搜索时，你不必完全按照字符串的大小写。PostgreSQL考虑到了大小写。它对字符的大小写是敏感的。所以一个大写的字符串和一个没有大写的字符串将是两个不同的变量。字符串必须精确地大写，因为它们存在，搜索才能成功。

在使用MySQL的特定变化时，将字符编码和字符串转换为UTF-8是很重要的。在使用PostgreSQL时，将字符以及字符串改成UTF-8是没有必要的。此外，PostgreSQL不支持UTF-8的语法。

在MySQL中，使用IF或IFNULL表达式是可以接受的。IF以及IFNULL表达式在PostgreSQL中是无效的。另外，你必须采用CASE语句。这些是你在MySQL与PostgreSQL中编码时应该考虑的主要区别。

无代码开发

无代码开发使软件应用程序的创建更容易被大众所接受。曾经只有软件工程师才能做的事情，现在变成了一个有更容易学习的过程。无代码开发环境不是使用传统的计算机编程，而是使程序员和非程序员都能通过用户界面和设置来构建软件应用程序。它正在改变人们对待编程的方式，因为今天的无码编程已经变得更加方便。

今天，在AppMaster等无码平台的帮助下，你甚至可以用最少的编码技能创建一个应用程序。你可以创建惊人的应用程序，与平台完美配合。你也不必担心你创建的源代码的飞行。你的应用程序的源代码将属于你。你只需拖放对象并进行编辑，就可以快速创建移动应用程序的源代码。AppMaster也有一个拖放式的可视化构建器。有了它，你可以管理你的移动应用程序或为管理员建立一个网站。

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总结

上面我们已经介绍了划分MySQL和PostgreSQL的主要区别。知道这两种数据库的好处，并了解它们在哪些地方可以做得比对方更好，是很重要的。这可以帮助你在构建你的网络应用时选择正确的数据库管理系统。

如果你正在寻找功能丰富的数据库技术，可以轻松处理大型数据库和复杂的搜索，同时使你能够将任何项目扩展到企业范围，那么你应该选择PostgreSQL。另一方面，如果你是一个寻找更简单的维护和设置的数据库的新手，但仍然是可靠的、快速的和被理解的，你可以试试MySQL。如果你仍然无法在这两者之间做出决定，可以考虑同时测试它们，然后再做出决定。

根据你的应用程序的功能和复杂性，MySQL或PostgreSQL可能是你的正确选择。还有其他数据库，如MongoDB或MariaDB，也提供类似的服务。即使有这样的替代品，MySQL和PostgreSQL仍然是DBMS开发者最喜欢的一些数据库。