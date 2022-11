Con l'avvento di Internet, la quantità di informazioni che invade gli spazi digitali è enorme. I dati sono una risorsa abbondante oggi disponibile che deve essere sfruttata per ottenere il massimo da qualsiasi azienda. Raccogliendo e analizzando tutti i dati disponibili, le aziende possono comprendere le tendenze dei clienti e lavorare per essere più produttive e di successo. La ricerca di modelli nei dati a disposizione può aiutare le aziende a identificare migliori opportunità.

Non si può parlare di dati senza parlare di database. I database fanno solitamente parte del backend di qualsiasi sito web o applicazione che raccoglie e memorizza dati. PostgreSQL e MySQL sono due dei database open-source più diffusi oggi. Entrambi sono database relazionali. Ciò significa che organizzano le informazioni in tabelle, che possono essere collegate tra loro tramite chiavi.

Questi due database stanno diventando sempre più simili tra loro man mano che vengono rilasciati gli aggiornamenti. Entrambi sono noti anche per il vasto supporto della comunità. In sostanza, MySQL è un database più semplice da configurare e utilizzare. Allo stesso tempo, PostgreSQL è più ricco di funzionalità e può essere utilizzato per compiti più complicati e analitici. I due database hanno molte somiglianze e anche diverse differenze.

Diamo un'occhiata più approfondita a entrambi i database.

Panoramica generale di PostgreSQL vs MySQL

MySQL è un database puramente relazionale, mentre PostgreSQL è un database relazionale a oggetti o ORDBMS con funzionalità come l'ereditarietà delle tabelle e l'overloading delle funzioni. SQL, o linguaggio di interrogazione strutturato, è il linguaggio comune per interagire con i sistemi di gestione dei database relazionali sia in PostgreSQL che in MySQL.

Poiché l'SQL ha una struttura semplice e meno righe di codice sorgente, la maggior parte del personale non tecnico è in grado di apprenderlo rapidamente. L'SQL elimina la necessità per gli analisti di capire la posizione della tabella degli ordini su un disco, come condurre una ricerca per individuare un particolare ordine o come collegare le tabelle degli ordini o dei clienti. La query è costruita dal database, che determina anche i punti dati appropriati.

Entrambi i database supportano JSON (JavaScript Object Notation). Il database PostgreSQL offre anche la forma binaria di JSON che elimina le chiavi duplicate e gli spazi bianchi eccessivi: JSONB. Oltre ai canali di assistenza più convenzionali, entrambi i database offrono anche un forte supporto alla comunità.

MySQL: Panoramica generale

MySQL è stato rilasciato il 23 maggio 1995. Nel 2021, oltre il 50% dei programmatori utilizza MySQL. MySQL sarà quindi il sistema di gestione di database più utilizzato al mondo. MySQL è uno dei sistemi di gestione di database relazionali più veloci, affidabili e completi. Nonostante non abbia le funzionalità complete di PostgreSQL, è un sistema ideale per una serie di applicazioni, in particolare quelle web.

MySQL è l'opzione preferita per le applicazioni web dinamiche, in parte perché è un componente predefinito dello stack LAMP. Lo stack LAMP è un insieme open-source di applicazioni online composto da Linux, Apache HTTP Server, MySQL e PHP. MySQL è utilizzato anche da un'ampia gamma di soluzioni di gestione dei contenuti, tra cui Joomla e WordPress.

MySQL è open-source e gratuito. Oracle ne cura la manutenzione ed esistono versioni premium di MySQL con servizi aggiuntivi che richiedono un pagamento da parte dell'utente. Le versioni premium dispongono di plugin, moduli e assistenza clienti esclusivi.

Non dovrete preoccuparvi di eventuali dubbi di programmazione che potrebbero sorgere durante la creazione di un progetto o l'apprendimento di MySQL. L'assistenza per la risoluzione dei problemi può essere ottenuta da un gruppo di volontari impegnati. Il supporto della comunità disponibile per il database è incredibile, poiché ci sono sviluppatori sempre pronti ad aiutare e a rispondere alle domande online. Se si esegue la manutenzione di routine e si mantengono in ordine i database, gli utenti di MySQL ritengono che si tratti di un RDBMS piuttosto consistente.

Le funzioni di controllo della concorrenza multi-versione o MVCC sono disponibili in MySQL, che gode anche di aggiornamenti regolari che aggiungono nuove funzioni e rafforzano la sicurezza. Il 6 luglio 2022 è stata rilasciata la versione 8.0.30 del database. Si tratta dell'ultimo aggiornamento stabile disponibile per il database. Aziende famose come Facebook, Google, GitHub, NASA e altre utilizzano le funzioni di MySQL nel loro back-end.

PostgreSQL: Panoramica generale

PostgreSQL è un database relazionale open-source con una solida reputazione di affidabilità, versatilità e conformità a standard tecnici aperti. Il database viene anche chiamato Postgres. Il database è stato rilasciato per la prima volta nel 1997. PostgreSQL supporta diversi formati di dati e database relazionali e non relazionali. Il database è stato definito uno dei database relazionali più sviluppati, stabili e conformi attualmente disponibili ed è in grado di gestire query impegnative.

Il database PostgreSQL offre diverse caratteristiche di rilievo, come il Point-in-time recovery o PITR, che consente di ripristinare i database a un determinato punto temporale. Inoltre, fornisce un registro Write ahead log o WAL che utilizza programmi come pgBackRest per registrare qualsiasi modifica del database. Il database consente anche la creazione e la memorizzazione di subroutine uniche tramite stored procedures. Il 13 ottobre 2022 è stato rilasciato PostgreSQL 15, l'ultima versione del database.

Grazie a un solido ambiente di estensione, è sufficientemente adattabile e scalabile per accogliere facilmente una serie di casi d'uso diversi, tra cui iniziative come i tipi di dati delle serie temporali e l'analisi geospaziale. PostgreSQL è stato creato come sistema di database open-source. Pertanto non ha limitazioni di licenza, problemi di vendor lock-in o rischi di sovradistribuzione.

PostgreSQL può essere modificato creando plugin per soddisfare le proprie esigenze e rendere il DBMS più efficiente. Inoltre, PostgreSQL consente di utilizzare funzionalità personalizzate create in altri linguaggi informatici, come C/C++, Java e altri.

Per gli amministratori di aziende incaricati di supervisionare i protocolli di elaborazione delle transazioni online per operazioni commerciali come l'e-commerce, i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i registri contabili, il database PostgreSQL rappresenta l'opzione migliore. Alcuni dei nomi più importanti che utilizzano PostgreSQL per il loro back end sono Apple, Etsy, IMDB, Instagram e altri ancora.

Le differenze fondamentali tra Postgres e MySQL

Ci sono diverse differenze tra Postgres e MySQL. Alcune di queste si basano sul modo in cui è stato costruito il database, mentre altre differenze riguardano le funzionalità e i casi d'uso.

La GNU General Public License è stata utilizzata per rendere accessibile a tutti il codice sorgente del database MySQL. Allo stesso tempo, PostgreSQL è reso disponibile sotto la licenza PostgreSQL. PostgreSQL è pienamente compatibile con ACID, mentre MySQL è conforme ad ACID solo se accoppiato con i processori InnoDB e NDB Cluster Storage.

Il database MySQL è solo debolmente coerente con SQL. Ad esempio, i vincoli di controllo non sono supportati. PostgreSQL, invece, è principalmente conforme agli standard SQL. Molte applicazioni web che richiedono un database per semplici trasferimenti di dati utilizzano MySQL. Nelle reti complesse, dove le prestazioni dei database in lettura e scrittura sono cruciali, Postgres è spesso utilizzato.

MySQL è stato scritto in C/C++, mentre Postgres è stato scritto in C. MySQL non supporta la cascata, mentre Postgres sì. MySQL utilizza la GUI Workbench come interfaccia utente, mentre Postgres utilizza PgAdmin. MySQL supporta le sintassi SQL e le stored procedure, mentre PostgreSQL supporta le procedure avanzate e le stored procedure.

Il tipo di indice consentito per MySQL è l'albero di ricerca binario, mentre Postgres supporta molti tipi di indice, tra cui GIN e Hash. MySQL utilizza il protocollo Transport Layer Security (TLS) per la sicurezza, mentre Postgres utilizza il protocollo SSL. Il database MySQL non supporta i tipi di dati avanzati, mentre Postgres li supporta, compresi i tipi di dati definiti dall'utente.

Perché gli sviluppatori scelgono uno piuttosto che l'altro?

Sia MySQL che PostgreSQL hanno caratteristiche che brillano in determinati casi d'uso. Per esempio, se state costruendo un database semplice, potreste scegliere MySQL. Allo stesso tempo, se state costruendo un'applicazione che richiede più funzioni e capacità analitiche, potreste scegliere PostgreSQL.

Gli sviluppatori di DBMS scelgono tra i database in base al caso d'uso su cui stanno lavorando e alle funzionalità di cui hanno bisogno per quel particolare progetto.

Perché gli sviluppatori scelgono MySQL?

Quando si usa MySQL si può scegliere tra una varietà di processori di archiviazione. Inoltre, è possibile combinare informazioni provenienti da diverse tabelle. MySQL mantiene il suo peso minimo per dare priorità alle prestazioni e all'affidabilità, tralasciando specifiche funzionalità SQL. Soprattutto per quanto riguarda le attività di sola lettura e ad alta frequenza, le prestazioni del database MySQL sono notevoli. Per questo motivo, è un'ottima opzione per diverse attività di business analytics. PostgreSQL potrebbe essere un'opzione migliore, tuttavia, se si desidera eseguire molte query complesse con un traffico elevato.

Modificando parametri come la dimensione del buffer di ordinamento, la dimensione del buffer di lettura, il pacchetto massimo consentito e così via, MySQL offre una varietà di scelte per modificare e ottimizzare il server MySQL. Anche trovare amministratori di database esperti di MySQL è semplice, grazie all'ampia diffusione di MySQL.

Inoltre, gli utenti sostengono che sia più semplice da configurare e che richieda una minore messa a punto rispetto ad altri sistemi DBMS. Inoltre, diversi front-end, come Adminer, HeidiSQL e altri, forniscono a MySQL un'interfaccia grafica, rendendolo più facile da usare. MySQL è predisposto anche per il cloud, e molti servizi di cloud computing includono le funzionalità di MySQL, dove configurano e gestiscono i database MySQL a pagamento.

Perché gli sviluppatori scelgono PostgreSQL?

PostgreSQL è leggermente più complicato di MySQL e potrebbe essere necessario avere qualche informazione tecnica in più per utilizzarlo. Essendo un database relazionale a oggetti, PostgreSQL colma il divario tra la programmazione relazionale e la codifica orientata agli oggetti. Ciò consente la definizione di oggetti e l'ereditarietà delle tabelle, portando alla creazione di sistemi di database più complessi.

Quando si lavora con informazioni che non si adattano perfettamente a un modello rigidamente relazionale, un database relazionale a oggetti è ottimo. PostgreSQL è un'ottima opzione quando si devono eseguire processi di lettura-scrittura impegnativi, utilizzando informazioni che devono essere convalidate. Tuttavia, quando si tratta di attività di sola lettura, l'ORDBMS potrebbe essere più lento del solito. Un'opzione importante per le funzionalità NoSQL è PostgreSQL. JSON, hstore e XML sono solo alcuni dei numerosi tipi di dati che offre in modo nativo. È possibile creare tipi di dati unici e funzioni personalizzate.

Con PostgreSQL i database possono essere di qualsiasi dimensione. Un altro fattore che influenza la decisione di un'azienda di scegliere PostgreSQL è il controllo della concorrenza multi-versione (MVCC). Grazie a MVCC, più lettori e scrittori possono connettersi e controllare contemporaneamente le tecnologie del database PostgreSQL. Questo aumenta le prestazioni eliminando la necessità di un blocco di lettura e scrittura ogni volta che una persona deve trattare i dati. MVCC utilizza l'isolamento delle istantanee. Le istantanee mostrano la condizione dei dati in un momento specifico. A livello transazionale, PostgreSQL protegge dalla corruzione dei dati e mantiene la riservatezza delle informazioni.

PostgreSQL vs MySQL: Quale è più veloce?

Se confrontiamo PostgreSQL e MySQL, è chiaro che entrambi sono tra i sistemi di gestione di database più veloci. La domanda su quale sia più veloce, tuttavia, non è di facile soluzione. I test di velocità producono risultati contraddittori.

La velocità dipende in gran parte dall'uso che si fa del database. Per la gestione di grandi insiemi di dati, ricerche impegnative e operazioni di lettura e scrittura, PostgreSQL è rinomato per essere più veloce. Allo stesso modo, se si eseguono solo istruzioni di sola lettura, MySQL è più veloce.

PostgreSQL vs MySQL: Quali sono i linguaggi informatici consentiti?

Sia MySQL che PostgreSQL supportano diversi linguaggi di programmazione. Alcuni di essi si sovrappongono.

Linguaggi supportati da MySQL

MySQL può funzionare senza problemi e supporta i seguenti linguaggi di programmazione:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Linguaggi supportati da PostgreSQL

PostgreSQL supporta un numero maggiore di linguaggi di programmazione. Tra questi vi sono i seguenti:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Pitone

PostgreSQL vs MySQL: Con quali sistemi operativi funzionano?

Diversi sistemi operativi sono compatibili sia con MySQL che con PostgreSQL. MySQL, come abbiamo detto sopra, fornisce assistenza cloud ed è più facile da usare. I sistemi operativi con cui MySQL può funzionare sono:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Build open source

Gli utenti di solito distribuiscono PostgreSQL su sistemi Linux, ma supporta anche configurazioni on-premise e assistenza basata su cloud. L'ORDBMS fornisce anche l'API REST PostgREST. Un unico server web SQL chiamato PostgREST converte il sistema PostgreSQL in un'API RESTful. I percorsi e le azioni dell'API sono dettati dalle limitazioni tecniche e dai diritti del database. I sistemi operativi che funzionano con PostgreSQL includono:

Windows

macOS

BSD - Libero e aperto

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Come si indicizzano?

Per accelerare i comandi SQL mentre si lavora con enormi tabelle di dati, gli indici aiutano i database relazionali a funzionare meglio. Le ricerche sarebbero laboriose e lunghe per il sistema di gestione dei database senza indicizzazione. Nel confronto tra PostgreSQL e MySQL, sono disponibili diverse scelte di indicizzazione.

I tipi di indici in MySQL comprendono indici come INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT e UNIQUE, memorizzati su B-trees. MySQL dispone anche di indici basati su alberi R, compresi quelli per i dati spaziali. Quando si utilizzano indici FULLTEXT, si usano indici hash e liste invertite.

I tipi di indice di PostgreSQL, invece, includono indici parziali, che classificano solo i dati di una parte della tabella. Il database dispone anche di indici basati su espressioni che costruiscono il loro indice utilizzando funzioni di espressione piuttosto che valori di colonne.

In che modo la codifica è diversa con PostgreSQL rispetto a MySQL?

Abbiamo visto alcune delle principali differenze tra MySQL e PostgreSQL per quanto riguarda i linguaggi di programmazione, le funzionalità e altro ancora. Ma come si differenziano quando si tratta di manipolare i dati? La codifica in MySQL e PostgreSQL presenta alcune somiglianze, ma anche molte differenze.

MySQL non si preoccupa del caso. Non è sensibile alle maiuscole e minuscole dei caratteri. Non è necessario scrivere le stringhe in maiuscolo esattamente come esistono quando si effettuano le ricerche. PostgreSQL tiene conto dei casi. È sensibile al caso dei caratteri. Quindi una stringa in maiuscolo e una stringa non in maiuscolo saranno due variabili diverse. Le stringhe devono essere maiuscole esattamente come esistono perché la ricerca abbia successo.

È importante convertire le codifiche dei caratteri e le stringhe in UTF-8 quando si utilizzano varianti specifiche di MySQL. Non è essenziale cambiare i caratteri e le stringhe in UTF-8 quando si usa PostgreSQL. Inoltre, PostgreSQL non supporta la sintassi di UTF-8.

In MySQL, l'uso delle espressioni IF o IFNULL è accettabile. Le espressioni IF e IFNULL non sono valide in PostgreSQL. In alternativa, è necessario utilizzare un'istruzione CASE. Queste sono le principali differenze da tenere in considerazione durante la codifica in MySQL rispetto a PostgreSQL.

Sviluppo senza codice

Lo svilupposenza codice ha reso la creazione di applicazioni software più accessibile al grande pubblico. Quello che una volta era qualcosa che potevano fare solo gli ingegneri informatici, oggi è un processo che ha una curva di apprendimento molto più semplice. Invece di utilizzare la programmazione informatica convenzionale, gli ambienti di sviluppo no-code consentono a programmatori e non programmatori di costruire applicazioni software tramite interfacce utente e impostazioni. Sta cambiando il modo in cui le persone si approcciano alla programmazione, poiché oggi la codifica è diventata molto più accessibile senza codice.

Oggi è possibile creare un'applicazione anche con competenze di codifica minime, grazie all'aiuto di piattaforme no-code come AppMaster. È possibile creare applicazioni straordinarie che funzionano perfettamente con la piattaforma. Non dovete nemmeno preoccuparvi dei voli del codice sorgente che create. Il codice sorgente delle vostre applicazioni vi apparterrà. È possibile creare rapidamente il codice sorgente di un'applicazione mobile semplicemente trascinando e rilasciando oggetti e apportando modifiche. AppMaster dispone anche di un costruttore visuale drag-and-drop. Con esso è possibile gestire le applicazioni mobili o costruire un pannello di amministrazione web per gli amministratori.

Con il designer di database di AppMaster.io è possibile progettare facilmente un complesso database di livello aziendale. Il database viene eseguito su PostgreSQL, utilizzando un DBMS avanzato, che aumenta in modo significativo l'affidabilità e la tolleranza agli errori delle applicazioni. Il DBMS ha una licenza aperta e non è necessario pagare un extra per il suo utilizzo.

Conclusioni

Abbiamo trattato le principali differenze tra MySQL e PostgreSQL. È importante conoscere i vantaggi di entrambi i database e capire quali sono i punti in cui possono fare meglio dell'altro. Questo può aiutarvi a scegliere il giusto sistema di gestione dei database durante la creazione delle vostre applicazioni web.

Dovreste scegliere PostgreSQL se siete alla ricerca di tecnologie di database ricche di funzionalità, in grado di gestire facilmente database di grandi dimensioni e ricerche complicate, consentendovi di scalare qualsiasi progetto a livello aziendale. D'altra parte, potreste provare MySQL se siete alle prime armi e cercate un database più semplice da mantenere e configurare, ma comunque affidabile, veloce e ben compreso. Se non riuscite a decidere tra i due, provateli entrambi e poi decidete.

A seconda della funzionalità e della complessità della vostra applicazione, MySQL o PostgreSQL potrebbero essere la scelta giusta per voi. Esistono anche altri database, come MongoDB o MariaDB, che forniscono servizi simili. Anche con queste alternative, MySQL e PostgreSQL sono rimasti tra i database più apprezzati dagli sviluppatori di DBMS.