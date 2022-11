Mit dem Aufkommen des Internets ist die Menge an Informationen, die den digitalen Raum überflutet, enorm. Daten sind heute eine reichlich vorhandene Ressource, die genutzt werden muss, um das Beste aus jedem Unternehmen herauszuholen. Durch das Sammeln und Analysieren aller verfügbaren Daten können Unternehmen Kundentrends verstehen und daran arbeiten, produktiver und erfolgreicher zu sein. Das Auffinden von Mustern in den verfügbaren Daten kann Unternehmen auch dabei helfen, bessere Chancen zu erkennen.

Wir können nicht über Daten sprechen, ohne dass wir Datenbanken brauchen. Datenbanken sind in der Regel Teil des Backends jeder Website oder Anwendung, die Daten sammelt und speichert. PostgreSQL und MySQL sind zwei der beliebtesten Open-Source-Datenbanken, die heute verwendet werden. Bei beiden handelt es sich um relationale Datenbanken. Das bedeutet, dass sie Informationen in Tabellen anordnen, die über Schlüssel miteinander verbunden werden können.

Diese beiden Datenbanken werden sich mit jeder neuen Version ähnlicher. Beide sind auch für die umfangreiche Unterstützung durch die Gemeinschaft bekannt, die ihnen zur Verfügung steht. Im Wesentlichen ist MySQL eine einfachere Datenbank, die leichter einzurichten und zu betreiben ist. Gleichzeitig ist PostgreSQL funktionsreicher und kann für kompliziertere und analytische Aufgaben verwendet werden. Die beiden Datenbanken haben viele Gemeinsamkeiten und auch einige Unterschiede.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese beiden Datenbanken werfen.

Allgemeiner Überblick über PostgreSQL und MySQL

MySQL ist eine rein relationale Datenbank, PostgreSQL hingegen ist eine objektrelationale Datenbank oder ein ORDBMS mit Fähigkeiten wie Tabellenvererbung und Funktionsüberladung. SQL, oder die Structured Query Language, ist die gemeinsame Sprache für die Interaktion mit relationalen Datenbankmanagementsystemen in PostgreSQL und MySQL.

Da SQL eine einfache Struktur und weniger Quellcodezeilen hat, kann es von den meisten nichttechnischen Mitarbeitern schnell erlernt werden. Mit SQL müssen Analysten nicht mehr wissen, wo sich die Auftragstabelle auf der Festplatte befindet, wie man eine Suche nach einem bestimmten Auftrag durchführt oder wie man die Auftrags- oder Kundentabellen verknüpft. Die Abfrage wird von der Datenbank erstellt, die auch die richtigen Datenpunkte bestimmt.

Beide Datenbanken unterstützen JSON (JavaScript Object Notation). Die PostgreSQL-Datenbank bietet auch die binäre Form von JSON, bei der doppelte Schlüssel und übermäßige Leerzeichen entfernt werden - JSONB. Zusätzlich zu den herkömmlichen Hilfskanälen bieten beide Datenbanken auch eine starke Unterstützung durch die Community.

MySQL: Allgemeiner Überblick

MySQL wurde am 23. Mai 1995 veröffentlicht. Im Jahr 2021 verwenden über 50 % der Programmierer MySQL. Damit wird MySQL das am weitesten verbreitete Datenbankmanagementsystem der Welt sein. MySQL ist eines der schnellsten, zuverlässigsten und universellsten relationalen Datenbankmanagementsysteme. Obwohl es nicht über den umfassenden Funktionsumfang von PostgreSQL verfügt, eignet es sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, vor allem für Webanwendungen.

MySQL ist die bevorzugte Option für dynamische Webanwendungen, auch weil es standardmäßig Bestandteil des LAMP-Stacks ist. Der LAMP-Stack ist ein Open-Source-Set von Online-Anwendungen, das sich aus Linux, Apache HTTP Server, MySQL und PHP zusammensetzt. MySQL wird auch von einer Vielzahl von Content-Management-Lösungen verwendet, darunter Joomla und WordPress.

MySQL ist quelloffen und kann kostenlos genutzt werden. Es wird von Oracle verwaltet, und es gibt Premium-Versionen von MySQL mit zusätzlichen Diensten, für die der Benutzer bezahlen muss. Die Premium-Versionen verfügen über exklusive Plugins, Module und Kundensupport.

Sie müssen sich keine Gedanken über etwaige Programmierprobleme machen, die beim Erstellen eines Projekts oder beim Erlernen von MySQL auftreten können. Hilfe bei der Fehlerbehebung erhalten Sie von einer engagierten Gruppe von Freiwilligen. Die Unterstützung der Community für die Datenbank ist unglaublich, da es immer Entwickler gibt, die bereit sind, zu helfen und Online-Anfragen zu beantworten. Solange Sie routinemäßige Wartungspläne durchführen und Ihre Datenbanken in Ordnung halten, halten MySQL-Benutzer es für ein ziemlich konsistentes RDBMS.

MySQL verfügt über Multiversions-Concurrency-Control- oder MVCC-Funktionen und wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen und die Sicherheit zu erhöhen. Am 6. Juli 2022 wurde die Version 8.0.30 der Datenbank veröffentlicht. Dies ist die letzte stabile Aktualisierung, die für die Datenbank verfügbar ist. Beliebte Unternehmen wie Facebook, Google, GitHub, die NASA und andere nutzen die Funktionen von MySQL in ihrem Backend.

PostgreSQL: Allgemeiner Überblick

PostgreSQL ist eine relationale Open -Source-Datenbank mit einem soliden Ruf für Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und die Einhaltung offener technischer Standards. Die Datenbank wird auch als Postgres bezeichnet. Die Datenbank wurde 1997 zum ersten Mal veröffentlicht. PostgreSQL unterstützt mehrere relationale und nicht-relationale Datenbanken und Datenformate. Die Datenbank wird als eine der am weitesten entwickelten, stabilsten und konformsten relationalen Datenbanken bezeichnet, die derzeit verfügbar sind, und ist in der Lage, anspruchsvolle Abfragen zu verarbeiten.

Die PostgreSQL-Datenbank bietet mehrere beeindruckende Funktionen, wie z. B. Point-in-Time-Recovery oder PITR, die die Wiederherstellung von Datenbanken zu einem bestimmten Zeitpunkt ermöglicht. Außerdem bietet sie ein Write ahead log oder WAL, das Programme wie pgBackRest verwendet, um alle Datenbankänderungen aufzuzeichnen. Die Datenbank ermöglicht auch die Erstellung und Speicherung einzigartiger Unterprogramme mit Hilfe von Stored Procedures. Am 13. Oktober 2022 wurde PostgreSQL 15 veröffentlicht, die neueste Version der Datenbank.

Mit einer starken Erweiterungsumgebung ist sie anpassungsfähig und skalierbar genug, um eine Reihe von verschiedenen Anwendungsfällen, einschließlich Initiativen wie Zeitseriendatentypen sowie geografische Analysen, problemlos zu unterstützen. PostgreSQL wurde als Open-Source-Datenbanksystem entwickelt. Daher gibt es keine Lizenzbeschränkungen, keine Anbieterbindung und kein Risiko der Überbelegung.

PostgreSQL kann durch die Erstellung von Plugins modifiziert werden, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und das DBMS effizienter zu machen. Darüber hinaus können Sie mit PostgreSQL benutzerdefinierte Funktionen nutzen, die in anderen Programmiersprachen wie C/C++, Java und anderen erstellt wurden.

Für Geschäftsadministratoren, die für die Überwachung von Online-Transaktionsverarbeitungsprotokollen für kommerzielle Operationen wie E-Commerce, Customer Relationship Management-Systeme (CRM) und Buchhaltungsbücher zuständig sind, bietet die PostgreSQL-Datenbank die beste Option. Zu den bekannten Namen, die PostgreSQL in ihrem Backend einsetzen, gehören Apple, Etsy, IMDB, Instagram und andere.

Die entscheidenden Unterschiede zwischen Postgres und MySQL

Es gibt mehrere Unterschiede zwischen Postgres und MySQL. Einige davon beruhen auf der Art und Weise, wie die Datenbank aufgebaut ist, während andere Unterschiede in der Funktionalität und den Anwendungsfällen liegen.

Die GNU General Public License wurde verwendet, um den Quellcode der MySQL-Datenbank für alle zugänglich zu machen. Gleichzeitig wird PostgreSQL unter der PostgreSQL-Lizenz zur Verfügung gestellt. PostgreSQL ist vollständig ACID-kompatibel, während MySQL nur dann ACID-konform ist, wenn es mit den Speicherprozessoren InnoDB und NDB Cluster Storage gekoppelt ist.

Die MySQL-Datenbank ist nur schwach konsistent mit SQL. Zum Beispiel werden Check Constraints nicht unterstützt. PostgreSQL hingegen entspricht hauptsächlich den SQL-Standards. Viele Webanwendungen, die eine Datenbank für einfache Datenübertragungen benötigen, nutzen MySQL. In komplexen Netzwerken, in denen die Leistung der Datenbank beim Lesen und Schreiben entscheidend ist, wird häufig Postgres eingesetzt.

MySQL wurde in C/C++ geschrieben, Postgres dagegen in C. MySQL unterstützt keine Kaskade, Postgres hingegen schon. MySQL verwendet Workbench GUI als Benutzeroberfläche, während Postgres PgAdmin verwendet. MySQL unterstützt SQL-Syntaxen und Stored Procedures, während PostgreSQL erweiterte Prozeduren und Stored Procedures unterstützt.

Der erlaubte Indextyp für MySQL ist der Binary Search Tree, während Postgres viele solcher Indextypen unterstützt, einschließlich GIN und Hash. MySQL verwendet das Transport Layer Security (TLS)-Protokoll für die Sicherheit, während Postgres das SSL-Protokoll verwendet. Die MySQL-Datenbank unterstützt keine fortgeschrittenen Datentypen, während Postgres fortgeschrittene Datentypen, einschließlich benutzerdefinierter Datentypen, zulässt.

Warum entscheiden sich Entwickler für die eine statt für die andere?

Sowohl MySQL als auch PostgreSQL verfügen über Funktionen, die in bestimmten Anwendungsfällen glänzen. Wenn Sie zum Beispiel eine einfache Datenbank erstellen, sollten Sie sich für MySQL entscheiden. Wenn Sie hingegen eine Anwendung erstellen, die mehr Funktionen und analytische Fähigkeiten erfordert, sollten Sie sich für PostgreSQL entscheiden.

DBMS-Entwickler entscheiden sich für eine der Datenbanken, je nachdem, an welchem Anwendungsfall sie arbeiten und welche Funktionen sie für das jeweilige Projekt benötigen.

Warum entscheiden sich Entwickler für MySQL?

Bei der Verwendung von MySQL können Sie aus einer Vielzahl von Speicherprozessoren wählen. Sie haben jetzt auch die Freiheit, Informationen aus mehreren Tabellen zu kombinieren. MySQL behält sein minimales Gewicht bei, um Leistung und Zuverlässigkeit zu priorisieren, indem es auf bestimmte SQL-Funktionen verzichtet. Vor allem bei rein lesenden, stark konkurrierenden Aufgaben ist die Datenbankleistung von MySQL spürbar. Aus diesem Grund ist es eine großartige Option für verschiedene Business-Analytics-Aufgaben. PostgreSQL könnte jedoch die bessere Wahl sein, wenn Sie viele komplizierte Abfragen bei hohem Datenverkehr durchführen wollen.

Durch die Änderung von Parametern wie der Größe des Sortierpuffers, der Größe des Lesepuffers, der maximal zulässigen Paketgröße usw. bietet MySQL eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihren MySQL-Server zu modifizieren und zu optimieren. Dank der weiten Verbreitung von MySQL ist es auch einfach, Datenbankadministratoren mit MySQL-Kenntnissen zu finden.

Darüber hinaus behaupten seine Benutzer, daß es einfacher zu konfigurieren ist und weniger Feinabstimmung erfordert als andere DBMS-Systeme. Darüber hinaus bieten verschiedene Frontends wie Adminer, HeidiSQL und andere eine grafische Benutzeroberfläche, die MySQL noch benutzerfreundlicher macht. MySQL ist auch für die Cloud vorbereitet, und viele Cloud-Computing-Dienste bieten MySQL-Funktionen an, mit denen sie gegen eine Gebühr MySQL-Datenbanken einrichten und verwalten.

Warum entscheiden sich Entwickler für PostgreSQL?

PostgreSQL ist etwas komplizierter als MySQL, und Sie benötigen möglicherweise etwas mehr technische Informationen, um es zu benutzen. Da PostgreSQL eine objektrelationale Datenbank ist, schließt es die Lücke zwischen relationaler Programmierung und objektorientierter Kodierung. Dies ermöglicht die Definition von Objekten und die Vererbung von Tabellen, was zur Erstellung komplexerer Datenbanksysteme führt.

Wenn Sie mit Informationen arbeiten, die nicht in ein streng relationales Modell passen, ist eine objektrelationale Datenbank ideal. PostgreSQL ist eine großartige Option, wenn Sie anspruchsvolle Lese- und Schreibvorgänge durchführen müssen, während Sie Informationen verwenden, die validiert werden müssen. Bei reinen Lesevorgängen kann das ORDBMS jedoch langsamer als üblich sein. Eine herausragende Option für NoSQL-Funktionen ist PostgreSQL. JSON, hstore und XML sind nur einige der vielen verschiedenen Datentypen, die PostgreSQL von Haus aus anbietet. Sie können auch einzigartige Datentypen und eigene Funktionen erstellen.

Datenbanken können mit PostgreSQL beliebig groß sein. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Entscheidung eines Unternehmens für PostgreSQL beeinflusst, ist die Multi-Version Concurrency Control (MVCC). Dank MVCC können sich mehrere Leser und Schreiber gleichzeitig mit den PostgreSQL-Datenbanktechnologien verbinden und diese kontrollieren. Dies steigert die Leistung, da nicht mehr jedes Mal eine Lese- und Schreibsperre erforderlich ist, wenn eine Person auf die Daten zugreifen muss. Dies wird durch MVCC mit Hilfe der Snapshot-Isolation erreicht. Snapshots zeigen den Zustand der Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auf der Transaktionsebene schützt PostgreSQL vor Datenkorruption und wahrt die Vertraulichkeit der Informationen.

PostgreSQL vs. MySQL: Was ist schneller?

Vergleicht man PostgreSQL mit MySQL, so ist klar, dass beide zu den schnellsten Datenbankmanagementsystemen gehören. Die Frage, welches System schneller ist, ist jedoch nicht leicht zu beantworten. Geschwindigkeitstests führen zu widersprüchlichen Ergebnissen.

Die Geschwindigkeit hängt weitgehend davon ab, wie Sie die Datenbank nutzen. Bei der Verwaltung großer Datenmengen, anspruchsvollen Suchvorgängen und Lese-/Schreiboperationen ist PostgreSQL bekanntermaßen schneller. Ähnlich verhält es sich, wenn nur Lesebefehle ausgeführt werden: MySQL ist schneller.

PostgreSQL vs. MySQL: Welche Computersprachen erlauben sie?

Sowohl MySQL als auch PostgreSQL unterstützen mehrere Programmiersprachen. Einige von ihnen überschneiden sich auch.

Von MySQL unterstützte Sprachen

MySQL kann nahtlos arbeiten und unterstützt die folgenden Programmiersprachen:

C/C++

PHP

Java

Go

Delphi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

Von PostgreSQL unterstützte Sprachen

PostgreSQL unterstützt eine größere Anzahl von Programmiersprachen. Dazu gehören die folgenden:

Go

C/C++

Java

Delphi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Net

Tcl

Python

PostgreSQL vs. MySQL: Mit welchen Betriebssystemen arbeiten sie zusammen?

Mehrere Betriebssysteme sind sowohl mit MySQL als auch mit PostgreSQL kompatibel. MySQL bietet, wie bereits erwähnt, Cloud-Unterstützung und ist einfacher zu bedienen. Die Betriebssysteme, mit denen MySQL arbeiten kann, sind:

Windows

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Generic, Red Hat Enterprises

macOS

Oracle Solaris

Fedora

FreeBSD

Open-Source-Entwicklung

PostgreSQL wird in der Regel auf Linux-Systemen eingesetzt, unterstützt aber auch On-Premises-Setups und Cloud-basierte Unterstützung. Das ORDBMS bietet auch die PostgREST REST API. Ein einzelner Web-SQL-Server namens PostgREST wandelt das PostgreSQL-System in eine RESTful-API um. Die API-Routen und -Aktionen werden von den technischen Einschränkungen und Rechten in der Datenbank diktiert. Zu den Betriebssystemen, die mit PostgreSQL funktionieren, gehören:

Windows

macOS

BSD - Frei und offen

Solaris

Linux - Debian, Red Hat family Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs. MySQL: Wie indizieren sie?

Um SQL-Befehle bei der Arbeit mit großen Datentabellen zu beschleunigen, helfen Indizes relationalen Datenbanken, besser zu funktionieren. Ohne die Indizierung einer Datenbank wären die Suchvorgänge für das Datenbankmanagementsystem mühsam und zeitaufwändig. Beim Vergleich zwischen PostgreSQL und MySQL stehen verschiedene Indizierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Indexarten in MySQL umfassen Indizes wie INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT und UNIQUE, die auf B-Bäumen gespeichert werden. MySQL verfügt auch über R-Baum-basierte Indizes, einschließlich solcher für räumliche Daten. Bei der Verwendung von FULLTEXT-Indizes werden sowohl Hash-Indizes als auch invertierte Listen verwendet.

Zu den PostgreSQL-Indextypen gehören dagegen partielle Indizes, die nur Daten aus einem Teil der Datentabelle klassifizieren. Die Datenbank verfügt auch über ausdrucksbasierte Indizes, die ihren Index anhand von Ausdrucksfunktionen und nicht anhand von Spaltenwerten aufbauen.

Wie unterscheidet sich die Kodierung mit PostgreSQL von der mit MySQL?

Wir haben einige der Hauptunterschiede zwischen MySQL und PostgreSQL gesehen, wenn es um Programmiersprachen, Funktionalität und mehr geht. Aber wie unterscheiden sie sich, wenn es um die tatsächliche Datenmanipulation geht? Die Kodierung in MySQL und PostgreSQL weist einige Ähnlichkeiten auf, aber auch viele Unterschiede.

MySQL kümmert sich nicht um die Groß- und Kleinschreibung. Die Groß- und Kleinschreibung der Zeichen ist nicht von Bedeutung. Sie müssen Zeichenketten nicht genau so groß schreiben, wie sie existieren, wenn Sie eine Suche durchführen. PostgreSQL beachtet die Groß- und Kleinschreibung. Die Groß- und Kleinschreibung der Zeichen wird beachtet. Eine großgeschriebene Zeichenkette und eine nicht großgeschriebene Zeichenkette sind also zwei verschiedene Variablen. Damit die Suche erfolgreich ist, müssen Strings genau so großgeschrieben werden, wie sie existieren.

Es ist wichtig, Zeichenkodierungen und Strings in UTF-8 zu konvertieren, wenn bestimmte Varianten von MySQL verwendet werden. Bei der Verwendung von PostgreSQL ist es nicht notwendig, Zeichen und Strings in UTF-8 umzuwandeln. Außerdem unterstützt PostgreSQL nicht die Syntax von UTF-8.

In MySQL ist die Verwendung der Ausdrücke IF und IFNULL akzeptabel. IF- sowie IFNULL-Ausdrücke sind in PostgreSQL ungültig. Alternativ dazu müssen Sie eine CASE-Anweisung verwenden. Dies sind die wichtigsten Unterschiede, die Sie bei der Codierung in MySQL und PostgreSQL berücksichtigen sollten.

No-Code-Entwicklung

DieNo-Code-Entwicklung hat die Erstellung von Softwareanwendungen für die breite Öffentlichkeit zugänglicher gemacht. Was früher nur Software-Ingenieuren vorbehalten war, ist heute ein Prozess, der viel einfacher zu erlernen ist. Anstelle der herkömmlichen Computerprogrammierung ermöglichen No-Code-Entwicklungsumgebungen sowohl Programmierern als auch Nicht-Programmierern, Softwareanwendungen über Benutzeroberflächen und Einstellungen zu erstellen. Dies verändert die Art und Weise, wie Menschen an das Programmieren herangehen, da das Programmieren ohne Code heute viel zugänglicher geworden ist.

Heute können Sie mit Hilfe von No-Code-Plattformen wie AppMaster auch mit minimalen Programmierkenntnissen eine Anwendung erstellen. Sie können erstaunliche Anwendungen erstellen, die perfekt mit der Plattform funktionieren. Sie müssen sich auch keine Sorgen um die Flüge des von Ihnen erstellten Quellcodes machen. Der Quellcode Ihrer Anwendungen wird Ihnen gehören. Sie können den Quellcode einer mobilen Anwendung schnell erstellen, indem Sie Objekte einfach per Drag-and-Drop verschieben und bearbeiten. AppMaster verfügt auch über einen visuellen Drag-and-Drop-Builder. Mit ihm können Sie Ihre mobilen Anwendungen verwalten oder eine Website für Administratoren erstellen.

Mit dem Datenbankdesigner von AppMaster.io können Sie problemlos eine komplexe Datenbank auf Unternehmensebene entwerfen. Die Datenbank läuft auf PostgreSQL, einem fortschrittlichen DBMS, das die Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz Ihrer Anwendungen deutlich erhöht. Das DBMS hat eine offene Lizenz, und Sie müssen für seine Nutzung nicht extra bezahlen.

Fazit

Wir haben oben die wichtigsten Unterschiede zwischen MySQL und PostgreSQL behandelt. Es ist wichtig, die Vorteile beider Datenbanken zu kennen und zu verstehen, in welchen Bereichen sie besser sind als die jeweils andere. Dies kann Ihnen helfen, bei der Erstellung Ihrer Webanwendungen das richtige Datenbankmanagementsystem zu wählen.

Sie sollten sich für PostgreSQL entscheiden, wenn Sie auf der Suche nach einer funktionsreichen Datenbanktechnologie sind, die problemlos große Datenbanken und komplizierte Suchvorgänge bewältigen kann und es Ihnen ermöglicht, jedes Projekt auf Unternehmensgröße zu skalieren. Andererseits sollten Sie MySQL ausprobieren, wenn Sie als Anfänger eine Datenbank suchen, die einfacher zu warten und einzurichten ist, aber dennoch zuverlässig, schnell und gut verständlich ist. Wenn Sie sich immer noch nicht zwischen den beiden entscheiden können, sollten Sie beide ausprobieren und sich dann entscheiden.

Je nach Funktionsumfang und Komplexität Ihrer Anwendung ist entweder MySQL oder PostgreSQL die richtige Wahl für Sie. Es gibt auch andere Datenbanken wie MongoDB oder MariaDB, die ähnliche Dienste anbieten. Trotz dieser Alternativen gehören MySQL und PostgreSQL nach wie vor zu den beliebtesten Datenbanken für DBMS-Entwickler.