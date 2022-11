Bugün, mobil no-code iş endüstrisinde büyük ölçekte yaygınlaşması nedeniyle kodsuz geliştirme çok popüler. Bu bağlamda, hiçbir kod aracı, işletme sahiplerinin hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan bile bir uygulama oluşturmasına izin vermez. no-code geliştirme öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu makalede, kodsuz no-code geliştirmeyi öğrenmenize yardımcı olacak en iyi yolları açıklayacağız. Kodsuz öğrenmek için gereken süre ile başlayalım:

Kodsuz öğrenmek no-code kadar sürer?

No-code uygulamalar her yerde. Kodsuz no-code geliştirme çağı dersek, başka bir görüş yok. İşletmeniz için sağlam bir dijital itibar oluşturmak için kodsuz bir no-code çözümü mü istiyorsunuz? Cevabınız evet ise, no-code eğitime aşina olmanız gerekir.

no-code geliştirmeyi öğrenmenin ne kadar süreceğini merak ediyor olabilirsiniz. Akılda tutmanız gereken göze çarpan şey, no-code öğrenmenin bir gecede gerçekleşen bir süreç olmadığıdır. Kodsuz öğrenme no-code tutkulu musunuz? Cevabınız evet ise, no-code öğrenme yolculuğunuzu hızlandırmak için yalnızca 100 günlük bir planı izlemeniz gerekir. no-code öğrenmeye günde sadece 30 dakika ayırmanız yeterlidir. no-code yazmadan kodsuz bir araç oluşturmak için no-code AppMaster üniversiteyi takip etmenizi öneririz. no-code ile AppMaster öğrenme, kodsuz geliştirmeyi kolay no-code süreç haline getirecektir. Kodsuz bir no-code oluşturmak, işletme sahiplerinin profesyonel geliştiricileri işe almadan paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. Bu nedenle, işinize yeni başladıysanız ve kısıtlı bir bütçeniz varsa, no-code uygulama geliştirmeyi öğrenmek en iyi seçenektir.

Peki, 100 günlük no-code öğrenme mücadelenizi kabul etmeye hazır mısınız?

Kendi kendime kodlama öğrenebilir miyim?

Kendiniz için bir uygulama oluşturmak için kodlamayı öğrenmek ister misiniz? Cevabınız evet ise, teknoloji dışı bir geçmişe sahipseniz, programlama içeren bir uygulama oluşturmak yoğun bir süreçtir. Nasıl kod yazılacağını öğrenmek, bir uygulama oluşturmak için çok fazla zaman ve enerji gerektirir. Bu nedenle, en iyi uygulama, kodlama beceri seviyeniz hakkında endişelenmeden kodsuz platformlarla no-code oluşturmaktır. no-code gerektirmeyen araçlarla mobil uygulamalar oluşturmanın güzelliği, yazılım çözümlerini daha hızlı sunmaları ve çok maliyetli olmamasıdır.

Ayrıca, uygulama projenizi tamamlamak üzere profesyonel bir geliştirici ekibi tutmak için para harcamanıza gerek yoktur. Kodsuz bir araç kullanarak kendi başınıza no-code no-code oluşturabilir veya kodsuz bir geliştirici kiralayabilirsiniz. Ancak, işinizi kuruyorsanız, en iyi uygulama, kodsuz no-code geliştirici tutmak yerine sıfır kodlu geliştirmeyi no-code için kodsuz bir kurs almaktır. Bu yaklaşım, no-code bir geliştiricinin maaş maliyetini düşürmenize yardımcı olacaktır. Kodsuz bir platform seçmek, web siteleri ve mobil no-code oluşturmak gibi çok çeşitli ürünler oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak, karmaşık özelliklere sahip web siteleri oluşturmak istiyorsanız, no-code bir geliştirici kiralamak en iyi seçenektir. Bu bağlamda, no-code gerektirmeyen uzmanlar , planlamadan uygulama dağıtımına kadar tüm geliştirme aşamalarında size yardımcı olacaktır. no-code gibi AppMaster araç, görsel programlamada size yardımcı olacak kodsuz uzmanlardan oluşan no-code topluluğa sahiptir. Bu nedenle, en iyi no-code uzmanlardan yardım istemek, drag-and-drop seçeneklerini kullanarak web siteleri, yazılımlar ve mobil uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Hiçbir kodun geleceği yok mu?

Hızla büyüyen rekabetçi dünyada işletmeler karlılığı artırmak için çevik çözümler istiyor. Dijital medyanın hızlı büyümesi nedeniyle, iş büyümesi büyük ölçüde işletmenin mobil uygulamalar, web uygulamaları ve diğer ürünler gibi dijital platformlardaki varlığına bağlıdır. Bu nedenle, mobil uygulamalar yoluyla işletmenizin büyümesini yenilemek için kod yazmama becerisini öğrenmeniz kesinlikle gerekli. Bu bağlamda, birçok no-code araç, yeni başlayanların sıfır kodlama becerileri ile no-code yapmama becerileri edinmelerine yardımcı olmak için kodsuz kurslar sunar.

2022'de no-code Öğrenme Kaynakları

Kodsuz geliştirmenin kapsamını ve rekabet avantajlarını inceledikten sonra, kodsuz bir araç yardımıyla no-code no-code no-code oluşturmaya ikna olduğunuzu umuyoruz. Teknisyen değilseniz, no-code geliştirmeyi öğrenmelisiniz. no-code geliştirmeyi öğrenmek için gerçek kaynakları merak ediyor olabilirsiniz.

Dijital ortamda tonlarca no-code kurs var, ancak en iyi no-code platformlar özgün no-code kurslar sunuyor. AppMaster gibi popüler no-code kodsuz araçtan kodsuz bir kurs aldıktan sonra, mobil no-code veya web uygulamaları oluşturmak için kodsuz bir geliştirici tutmanıza gerek no-code. Burada, no-code geliştirmeyi öğrenmenize yardımcı olacak en iyi kaynakları listeliyoruz. Hadi başlayalım:

AppMaster no-code

AppMaster, yeni başlayanların kodsuz bir geliştirici tutmadan no-code oluşturmasına olanak tanıyan popüler no-code kodsuz araçtır. AppMaster nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, iyi haber şu no-code, AppMaster üniversite yeni başlayanlara aşina olmaları için hızlandırılmış bir kurs sunuyor. Bu no-code kursun en iyi yanı, kodsuz eğitim vermenin no-code maliyetinin olmamasıdır. AppMaster tarafından verilen bu kodsuz kursu tamamladıktan sonra, no-code bilginiz olmasa bile birkaç tıklamayla fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu no-code kursta on modül ve beş haftalık bir zaman çizelgesi vardır . Bu modüller, dijital ürünleri kodlamadan piyasaya sürmenize yardımcı olacak tüm incelikleri tartışır. Kurs, zorluk derecesine göre modüllere ayrılmıştır.

Aşağıdaki gibi modüller bulabilirsiniz:

Bu kursu tamamladıktan sonra, no-code uzmanların yardımı olmadan birden çok dijital ürün oluşturabilirsiniz.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab, yeni başlayanların Bubble , no-code vb. gibi popüler Zapier araçların nasıl kullanılacağını öğrenmelerine yardımcı olmak için birden fazla kodsuz kurs sunar. Ayrıca no-code Zeroqode Lab, kodsuz no-code projeleri oluşturmak no-code kodsuz araçlar için şablonlar sunar. Zeroqode Lab, öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak için 20'den no-code kodsuz kurs sunuyor. Bu platformdaki bazı popüler kurslar şunlardır:

Airbnb gibi bir ticaret sitesi web uygulaması kursu

Uber gibi isteğe bağlı bir mobil uygulama kursu

Tinder gibi bir kaydırma uygulaması kursu

Yelp gibi topluluk web uygulaması kursları

Zeroqode Lab ile ilgili göze çarpan gerçek, tüm içeriği keşfetmek için bir abonelik planı satın almanız gerektiğidir. Bu platform ücretsiz bir plan sunsa da, içerik erişilebilirliği söz konusu olduğunda sınırlı seçeneklere sahiptir. Tüm içeriğin kilidini açmak için aylık 49 ABD Doları tutarında bir premium plan satın almanız gerekir veya aylık 85 ABD Doları tutarında bir halka arz planı veya 149 ABD Doları karşılığında ömür boyu erişim sunan bir halka arz planı satın alabilirsiniz.

No Codify

No Codify iş akışı, yeni başlayanların kodsuz bir araç olan Bubble no-code nasıl kullanılacağını öğrenmelerini sağlar. Bu platform, kursa başlamak için kayıt olmayı gerektirir. E-posta bülteni aracılığıyla on konuyu ele almak için on gün ayırır. Bu kursla, bir proje oluşturmak için aşağıdaki modülleri öğrenebilirsiniz:

veritabanları

Kullanıcı Arayüzü (UI) tasarımı

Uygulama iş akışı

Bir mobil veya web uygulamasının gizliliği

İşlem yöntemi ve daha fazlası.

MakerPad ve Zapier Kursları

Makerpad ve Zapier, yeni başlayanların geleneksel no-code olmadan kodsuz geliştirmeyi öğrenmelerinde hayati bir rol oynadı. Bu iki kuruluş işbirliği içinde çalışıyor ve yeni başlayanların fikirlerini no-code projelere dönüştürmelerine yardımcı olmak için bir dizi no-code kurs başlattı. Ücretsiz, kendi hızınıza göre no-code kurslar sunarlar ve her kurstan sonra sertifika verirler. Bu no-code kursların dört öğrenme modülü vardır:

Web siteleri nasıl oluşturulur?

Mobil uygulama nasıl oluşturulur?

Veritabanları nasıl tasarlanır

Otomasyon eklemek için Ho

Bu kurslar, bazı resimler ve metin içeren kısa videolar şeklindedir. Bu videolar iyi açıklanmıştır ve no-code projeler başlatmak için her ayrıntıyı sağlar. Zapier ve MakerPad no-code no-code öğrenmemeyi öğrendikten sonra, kodsuz no-code uygulama oluşturmak için kodsuz araçtan kodsuz bir uygulama şablonu seçebilirsiniz.

Airdev No Code

Airdev No no-code Bootcamp , yeni başlayanların popüler bir kodsuz araç olan Bubble.io'yu öğrenmelerine yardımcı olan bir kurs sunar. Airdev, etkileşimli bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için Canvas n 2013'ü tanıttı. Bu ücretsiz no-code kurs, 54 saatlik kendi hızınızda bir kurstur. Yani, no-code uygulama geliştirmeyi öğrenmek istediğiniz zamanı seçebilirsiniz. Bu platformla kod öğrenmeden dört modülü takip etmeniz gerekiyor.

No-code topluluk

Bu no-code kursların yanı sıra, no-code topluluk da no-code öğrenmede hayati bir rol oynadı. Kodsuz bir toplulukla el ele verdikten sonra, geleneksel no-code geliştirme maliyetinden tasarruf ederek kodsuz no-code başlatabilirsiniz . Kodsuz no-code oluşturmada rol oynayan en önemli no-code toplulukları açıklayalım:

NoCodeDevs

NoCodeDevs, kodsuz geliştiricilerin deneyimlerini ve püf noktalarını yeni başlayanlarla paylaşmaları için no-code platformdur. Kodsuz bir no-code oluşturmak için popüler no-code araçları öğrenmek istiyorsanız, bu no-code topluluk en iyi seçenektir. Bu no-code uzmanlar topluluğu, no-code bir araçta uzmanlaşmanız ve no-code projelerinizi başlatmanız için size rehberlik edebilir.

Nu Code

Nu Code no-code no-code sektördeki yeni trendleri öğrenmek ve paylaşmak için kodsuz oluşturuculardan oluşan bir topluluktur. Topluluk üyeleri, yeni başlayanların no-code ürünlerini piyasaya sürmeleri için gelişiyor.

Nocoders Akademisi

Nocoders Academy, yeni başlayanların kodsuz geliştirmeyi öğrenmeleri no-code değerli kaynaklar sunan sağlam no-code kodsuz topluluktur. Bu topluluktaki öğretmenler ve akıl hocaları, popüler no-code araçların iş akışını anlamanıza yardımcı olabilir.

NoCode.Tech

no-code, kodsuz uygulama geliştirmeyi öğrenmek için çok çeşitli no-code araçlar sunar. Bu topluluğa katıldıktan sonra, kodsuz bir no-code oluşturmayı öğrenebilir ve herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız no-code uzmanlardan yardım isteyebilirsiniz.

WeAreNoCode

WeAreNoCode, girişimcilerin ve teknik olmayanların kodsuz no-code geliştirmeye başlamalarına yardımcı olan popüler no-code kodsuz topluluktur. En iyi no-code uzmanlardan yardım isteyebileceğiniz için bu topluluğa katılırsanız uygulama geliştirme süreci daha kolay hale gelir.

Son düşünceler

Bu kılavuzu inceledikten sonra, kod geliştirmeden öğrenmek için abartı, en son trendler ve en iyi kaynaklar konusunda bilgili olduğunuzu umarız. İşletmenizi bir mobil uygulamayla yükseltmek istiyorsanız, zamandan ve paradan tasarruf etmek için no-code geliştirmeyi öğrenmenizi öneririz. Bu bağlamda, AppMaster işletme sahiplerinin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak için uzun bir yol kat etti. Kod bilginiz yoksa, AppMaster ile kodsuz geliştirme hakkında a'dan z'ye bilgi edinmek için AppMaster No no-code Code University'yi keşfetmenizi öneririz. Bu no-code akademi, bir kullanıcı arayüzü tasarlamanıza ve veritabanlarını no-code uygulamanızla entegre etmenize yardımcı olabilecek ücretsiz bir kurs sunar. AppMaster ile kod öğrenme yolculuğunuz için parmaklarınızı çaprazlayın!