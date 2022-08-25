Web siteleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar, bu dijital çağda işletmelerin ve ajansların çoğunun önemli bir parçası haline geldi. Geliştirme dünyası da bunlara ayak uydurmak ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için hızla ilerliyor.

Kod geliştirme prosedürlerinin verimliliği ve güvenilirliği hem büyük ölçekli şirketleri hem de küçük işletmeleri etkiler. Son birkaç yılda büyük bir değişiklik, bir web uygulaması veya mobil uygulama oluşturmanın artık yalnızca geleneksel geliştirme ve programlama becerileriyle ilişkili olmamasıydı.

Bunun yerine, kodsuz platformların ortaya çıkması, bireylerin ve işletmelerin mesleki gelişim becerileri veya deneyimi gerektirmeden gereksinimlerini yerine getirmelerini sağlar. Hiçbir kodlama geliştirme yaklaşımı, birçok insanın fikirlerini kodsuz başlangıçlar şeklinde başarılı işletmelere dönüştürmesine izin vermedi. Son birkaç yılda başlatılan kodsuz girişimlerin uzun bir listesi var. En etkili kodsuz platformlardan bazılarını keşfetmeden önce, kod geliştirme yaklaşımının temellerini tartışalım.

Kodsuz startup'lar nelerdir?

Kodsuz platformlar kullanılarak geliştirilen ürünlere veya girişimlere kodsuz başlangıçlar denir. Bunlara kodsuz başlangıçlar denir çünkü manuel olarak tek bir kod satırı bile yazılmadan geliştirilirler. Kodsuz girişimlerin en yaygın faydaları, daha yüksek pazara sunma hızı ve daha düşük geliştirme maliyetleridir. Kodsuz yaklaşımla oluşturulmuş bir şirket, bir web uygulaması veya mobil uygulama oluşturmak için kullandığı platform temelinde birçok farklı avantajdan yararlanabilir. Kodsuz geliştirme platformlarının yalnızca teknisyen olmayan işletme kurucuları için tasarlanmadığını belirtmek önemlidir. Bunun yerine, BT geçmişine ve teknik bilgiye sahip kişiler de bu yaklaşımı bir startup'ı hızlı ve verimli bir şekilde başlatmak için kullanabilir.

İlk 9 Etkili Kodsuz Başlangıç

Son zamanlarda birçok farklı kodsuz startup ortaya çıktı. En etkili dokuz kodsuz girişime bakalım:

Kapaksız Medya

Wired dergisinin editörü Kevin Kelly, 2018'de "1.000 Gerçek Hayran" makalesini yazdı. Bu makale çoğunlukla internetin geleceği nasıl etkileyeceğini ve belirli bireylerin yaratıcı çabalarından geçimini sağlamasını nasıl sağlayacağını tartıştı. Ungated Media'nın yaratıcısı Rob Hardy, konsepti uygulamak için bu platformu kurdu. Bu Ungated Media'yı oluşturmak için Webflow kodsuz web sitesi oluşturucusunu kullandı. Günlüğü ve sosyal ağı iş adamları, soloprenörler, yaratıcılar ve sanatçılara yöneliktir. Bu tür insanlara yardım etmeyi ve onları destekçileriyle ilişkilendirmeyi amaçlar. Platformun amacı, bu şekilde sürdürülebilir bir şirket oluşturmaya yardımcı olmaktır.

Ungated Media, bağımsız yaşamak isteyenler için bir forum işlevi görür. Web akışı, MVP üyelik yayınının ön ucunu oluşturmak için kullanılır. Ungated Media üyeleri, fikirlerini kullanarak karlı işler geliştirmek için eğitici kaynaklar sunan öğelere erişir. Ek olarak, site içerik oluşturuculara bire bir eğitim sunar. Ungated Media'nın gelirinin ayda yaklaşık 15.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Temettü Finansmanı

Finans sektöründe başarılı olan kodsuz bir işletmenin bir diğer göze çarpan örneği Temettü Finansmanı'dır. 2013 yılında kurulan San Francisco merkezli bu şirket, mülk sahipleri için yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu projeleri için en iyi finansman seçenekleri tedarikçisidir. Platform, hizmetleri olarak ev güneş kredileri, güneş finansmanı ve gerçek varlık yatırımı sunuyor. Temettü Finansmanı, birinci sınıf hizmetleriyle yenilenebilir enerji işini tamamen değiştirdi ve hala genişlemeye devam ediyor. Pandemi sırasında popülaritesinde büyük bir artış yaşadı ve birçok ödül kazandı.

Temettü Finansmanı Bubble ile oluşturulmuştur. Farklı türde web uygulamaları ve uygulama web siteleri geliştirmek için kullanılabilecek popüler bir kodsuz platformdur. Temettü Finansmanı'nın arkasındaki ekip, kredilere başvurmayı kolaylaştırdıkları için Bubble'ın avantajlarından büyük ölçüde yararlandı. Temettü Finansmanı'nın toplam fon tutarının 350 milyon doların üzerinde olmasının nedeni budur.

rıza grafiği

Amerikan sağlık BT girişimi Consentogram, AppMaster kod içermeyen platformu kullanarak bir yapay zeka yönetim sistemi oluşturdu. Consentogram, hastanelerdeki EMR sistemleriyle doktor iş akışlarına entegrasyon ile hasta bilgilendirilmiş onam otomasyonunda uzmanlaşmıştır. Buradaki fikir, bakım noktasında yapay zeka destekli bir bilgilendirilmiş onay sistemi, klinik karar desteği (CDS) ve hizmet sağlayıcılar için gerçek zamanlı makine öğrenimi tabanlı kötü uygulama risk azaltması oluşturmaktı. AppMaster Profesyonel Hizmetler ekibi, arka ucu oluşturmak için AppMaster'ı kullanarak geliştirme süresini yarıya indirmeyi başardı. Çözümün oluşturulması için ayrılan bütçe %70 oranında azaltıldı.

Mutlu Kariyer

Happy Careers, profesyonellerin uygun olmayan veya tatmin edici olmayan kariyerlere hapsolduklarını hissettiklerinde amaçlarını keşfetmelerine yardımcı olan bir web sitesidir. Kariyer ortası geçişlerinde uzmandırlar ve kendilerini dünyanın her yerindeki insanların tatmin edici kariyerlere sahip olmalarına yardımcı olmaya adamışlardır. Mevcut teklifleri, yeni kariyer olanaklarının nasıl bulunacağına dair ayrıntılı talimatlar sağlayan bir kendi kendine uygulama kitapçığıdır. Mevcut konumunuzdan taktiksel bir ayrılma stratejisi oluşturmak ve sizi tatmin eden bir kariyere geçiş yapmak hızlı ve ucuz bir yaklaşımdır.

Happy Careers'tan yeni bir çevrimiçi kurs yakında sunulacak. Amacı, kariyer geçiş yolunuzda nerede olduğunuzu ve bir sonraki adımda hangi adımları atmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olmaktır. Bir kariyer geçişi veya ikinci bir kariyer arayan deneyimli bir profesyonelseniz veya bir sonraki işiniz için fikir keşfetmek isteyen tomurcuklanan bir yan iş adamıysanız, Happy Careers tam size göre. Happy Careers'ın genel tasarımı ve yapısı, farklı özellikleri uygulama web sitesine entegre etmek için Carrd, Stripe ve MailerLite gibi birden fazla kodsuz platformla oluşturulmuştur.

Lambda Okulu

Austen Allred ve Ben Nelson, 2017 yılında Lambda Okulu olarak bilinen çevrimiçi kodlama önyükleme programını kurdu. İlk açıldığında, gelir paylaşımı anlaşmalarını bir finans stratejisi olarak kullanan ilk eğitim kampı olarak ün kazandı. O zamandan beri çevrimiçi eğitim alanını yaratıcı bir şekilde yeniden icat etti. Artan gelir için düşük riskli bir yol sağlamak için bir hedef beyanı ile arka uç yazılım kodlama/geliştirme, veri bilimi ve web geliştirme konularında kapsamlı kurslar sunar.

Ek olarak, şu anda 4,45/5 notu ve tahmini yıllık 93,3 milyon dolar geliri ile 2022'deki en iyi yazılım geliştirme eğitim kampı için en üst sırada yer alıyor. Lambda School ekibi, MVP'yi Typeform ve Retool gibi düşük kodlu platformların yardımıyla oluşturdu. Şimdi, sistemin işlevlerini genişletmek için Webflow, Zapier ve Calendly gibi başka kodsuz platformlar kullanıyorlar.

santral

Switchboard, Bubble tarafından sıfırdan oluşturulmuş bir başka popüler kodsuz başlangıçtır. Farklı reklam ve pazarlama özellikleriyle ilgilenir. Kurucu David Pal, Uber gibi büyük ölçekli şirketlerin geniş bir reklam panosu ağını yönetmesi gerektiğinde, reklam ekranlarının, özellikle de devasa reklam panolarının her biri farklı bir işletim sisteminde çalıştığından, bunları güvenilir bir ölçekte koordine etmenin ve yönetmenin zorlaştığını keşfetti. Sonuç olarak, David ve grubu, bu tür karmaşık ağlar için tek bir kontrol noktası sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Böylece, Santral oluşturuldu. Özünde, işletmelerin üçüncü taraf programatik reklamcılığın entegrasyonunu otomatikleştirmesine, içeriği tek bir kullanıcı arayüzünden planlamasına ve yönetmesine ve ekranların sağlığını kontrol etmesine olanak tanıyan bir çözümdür. Switchboard, yıllar boyunca kendisini oldukça başarılı bir yeni nesil SaaS platformu olarak kabul ettirdi.

Makerpad

Kodsuz öğretim ve sosyal etkileşim için en büyük merkezlerden biri Makerpad. Bunlar, yaratıcılar, işletmeler, yeni başlayanlar ve öğrencilerden oluşan bir topluluktur. Oluşturmak için kod kullanmayan insanlar, çalışan şirketler, okuyan öğrenciler vb. vardır. Çok sayıda kurslarıyla burada kodsuz temellerin öğrenilmesinde ustalaşabilirsiniz. Otomasyon kullanarak organizasyonunuzda verimliliği artırabilirsiniz. Şu anda Makerpad'de 17.000'den fazla kişi aktif. Ek olarak, dünya çapında kodsuz topluluklar arasında en üst sırada yer almaktadır. Hem acemiler hem de önceden kod bilgisi olmayanlar için özel olarak 350'den fazla ders oluşturulmuştur.

Kodsuz bir usta olmaya geçişiniz, 5 haftalık kohort tabanlı temel eğitim imzalarıyla beş haftadan az sürmeyecek. Makerpad 2019'da geliştirildi ve 2021'de Zapier tarafından satın alındı. Webflow, Airtable ve Airstack gibi birkaç kodsuz platform kullanıyor. İhtiyaçlarınıza veya işletmenizin ihtiyaçlarına göre araç dizinlerindeki çeşitli kodsuz araçlar arasından seçim yapabilirsiniz. Makerpad, şirketleri her gün güçlendirmek için kod kullanmaz.

Açılış Sayfamı Kızart

Roast My Landing Page, Webflow ile oluşturulmuş bir web uygulamasıdır. Ayda yaklaşık 4000 dolar kazanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, Açılış Sayfamı Roast, açılış sayfaları için özelleştirilmiş bir kavurma çözümü sunar. Site, müşterilerine, dönüşüm oranlarını nasıl artıracaklarına dair ipuçları içeren 20 dakikalık özel bir video sunuyor. Bir açılış sayfası optimizasyon uzmanı olan Oliver Meakings, 500'den fazla kızartmayı bitirmiş bir işletme yarattı. Bu kızartmaların hepsine beş yıldız verildi. Tüm bu girişimler, web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmeyi başardı. Platform, SaaS firmalarının müşteri tabanlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Teklifleri, iyileştirme önerileri içeren kızartma tarzı özel bir değerlendirme içerir. Ayrıca, hizmetin bir parçası olarak web sitesi geliştirme için birkaç özel çözümden bahsederler. Resimler, formlar ve çizimler dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bulunabilirler. 48 saat içinde müşteriler filmlerini kavrulmuş olarak görürler. Kızartmanın dönüşüm oranınız üzerinde hiçbir etkisi olmaması gibi, platformun sizin için etkisiz olması durumunda geri ödeme garanti edilir. Bir kızartmanın maliyeti 249 £ 'dır.

karalama defteri

Bir yaratıcı ve büyüme pazarlamacısı olan Kacper Staniul, Carrd ve Airtable'ın yardımıyla Scrapbook'u yarattı. Bu sitede yenilikçi ve etkili e-Ticaret ve SaaS stratejilerini keşfedebilirsiniz. Hızlı ve önemli gelişme elde etmek için SaaS şirketlerinin kullanabileceği yaklaşık 280 strateji vardır. Ek olarak, platform 80'den fazla e-ticaret stratejisine sahiptir. Bu stratejiler, içerik oluşturucunun büyüme pazarlamasındaki kapsamlı geçmişinin bir sonucu olarak geliştirildi.

İşlerini genişletmek isteyen tüm girişimciler, ürün geliştiriciler ve pazarlamacılar bunu faydalı bir kaynak olarak göreceklerdir. Tekniklerin sayısı her ay iki ila üç yeni taktikle artmaya devam ediyor. Satın alma stratejilerini kullanarak satış huninizi ek potansiyel müşterilerle doldurabilirsiniz. Gelir stratejilerini kullanarak tam zamanlı müşterilerinizi artırabilirsiniz. Tavsiye stratejilerini kullanarak ürününüzün daha fazla kişiye önerilmesini sağlayabilirsiniz. Scrapbook SaaS 147 $, Scrapbook Bundle 197 $ ve Scrapbook + Teardown'a erişim 797 $'dır.

Yeni başlayanlar için kodlama gerekli mi?

Çeşitli kodsuz startupların ortaya çıkması, startuplar için kodlamanın artık gerekli olmadığı gerçeğini kanıtlıyor. İster kullanıcı dostu bir web uygulaması ister mobil uygulama oluşturmak isteyin, kendiniz herhangi bir kod yazmadan güvenilir sistemler tasarlamak için kodsuz platformlara güvenebilirsiniz.

No-code ne kadar iyi?

Hiçbir kod platformu, geleneksel programlama ve geliştirme yaklaşımına güvenilir bir alternatif değildir. Basit sürükle ve bırak özellikleriyle fikirlerinizi birkaç saat içinde uygulamaya dönüştürmenize olanak tanırlar. Kodsuz geliştirme kullanmanın önemli bir dezavantajı yoktur. Kodsuz platformlara karşı argümanların çoğu, geleneksel geliştirme alanında çalışan kişiler tarafından yapılmıştır.

Ancak, geliştirme endüstrisinde çok fazla alan var, bu nedenle bu yöntemlerin her ikisi de farklı türde uygulamalar geliştirmek için mevcut olabilir. Zamanla, piyasada kodsuz platformların sayısı artıyor. Kodsuz girişimlerin başarı öyküleri, bu modern geliştirme yaklaşımının, insanların ve işletmelerin farklı uygulama oluşturma yöntemlerine yaklaşım biçimini değiştirdiğini gösteriyor.

En İyi Kodsuz Aracı Seçme

Piyasada pek çok farklı kodsuz platform mevcuttur, ancak hem ön uç hem de arka uç oluşturarak tüm gereksinimlerinizi karşılayabilecek bir platform seçmelisiniz. AppMaster, gerçek bir AI tarafından oluşturulan arka uç ve sürükle ve bırak görsel düzenleme araçlarıyla yapılan ilgi çekici bir arayüz oluşturmanıza izin verdiği için rekabette öne çıkan modern bir akıllı kodsuz platformdur. AppMaster'ı hem web hem de mobil uygulamalar geliştirmek için kullanabilirsiniz, böylece başarılı bir kodsuz platform oluşturmak için kesinlikle AppMaster'a güvenebilirsiniz.