Yazılım oluşturmak için nasıl kod yazılacağını bilmeniz gereken günler geride kaldı. Bugün bilgisayar bilimi o kadar çok gelişti ki, herhangi bir kod kullanmadan veya bilmeden yazılım, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için sıfır kod araçları dağıtabiliyoruz. Bu makalede, sıfır kodun ne olduğunu, bu tür bir yaklaşımın nasıl kullanılacağını ve avantajlarını keşfedeceğiz.

Sıfır kod nedir?

Sıfır kod, kodlama içermeyen bir programlama ve yazılım geliştirme yaklaşımıdır; bu, geliştiricinin bir veya daha fazla programlama dilinde satır satır kod yazması gerekmeyeceği anlamına gelir. Bunun yerine, uygun sıfır kod aracını kullanarak geliştiriciler görsel arayüzleri kullanabilir ve yazılım bileşenlerini bir sürükle ve bırak oluşturma mekanizmasıyla entegre edebilir.

Kullanacağınız kodsuz platform, istediğiniz gibi entegre edebileceğiniz önceden oluşturulmuş yazılım blokları ve uygulama şablonları sağlayacaktır. Sıfır kod ile süreçlerin otomasyonu, operasyonların dijitalleştirilmesi ve uygulama ve web sitesi oluşturma süreci çok daha kolay hale geldi, maliyetleri azalttı ve herkesin erişebileceği bir hale geldi.

Sıfır kod platformları ne yapabilir?

Sıfır kod platformları, yazılım geliştirme ve iş sektörünü değiştiriyor. İş dünyasında gözlemlediğimiz büyüyen bir fenomende önemli bir rol oynuyorlar: teknolojinin demokratikleşmesi ve vatandaş geliştiricilerin onaylanması.

"Teknolojinin demokratikleşmesi" ile bilgisayarların, yazılımların ve cihazların daha kolay ve daha kolay kullanılmasına atıfta bulunuyoruz, böylece bilgisayar becerileri artık sadece birkaç tutkunun ayrıcalığı olmaktan çıkıyor.

Vatandaş geliştiricileri, dünyanın her yerindeki şirketlerde giderek daha fazla sayıdadır: bilgisayar veya yazılım geliştirme alanında bir iş için işe alınmamış ancak süreçleri otomatikleştirme, şirket içindeki yönleri dijitalleştirme ve yazılım oluşturma becerilerine sahip çalışanlardır. Sıfır kod araçları bunu mümkün kılıyor: vatandaş geliştiriciler, şirketleri için bu tür bir hizmeti bu şekilde sağlayabilirler.

Bilgisayar ve geliştirme sektöründe eğitim almadıkları sürece, çalışanlar nadiren kodlamayı bilirler. Biliyorlarsa, çok az şey biliyorlar, örneğin müşteriler veya meslektaşları için çözümler sunan bir web uygulaması oluşturmak için kesinlikle yeterli değil.

Bununla birlikte, sıfır kod araçlarıyla, vatandaş geliştiriciler yalnızca bazı süreçleri otomatikleştirme değil, aynı zamanda yazılım ve uygulamalar oluşturma, yazılım oluşturma, web siteleri oluşturma, şirket ve müşterileriyle etkileşimleri için dijital çözümler oluşturma yeteneğine de sahip olurlar.

Sıfır kodlu platformlar söz konusu olduğunda güvenlik de bir diğer önemli ekip. Bu çözümlerin özellikleri ve destek ekipleri sayesinde, oluşturduğunuz yazılımlar için güvenlik her zaman artırılır. Artık kendi becerilerinizle kendi başınıza halletmeniz gereken bir şey değil, ancak artık tüm profesyonel destek ekibinin uzmanlığına ve bilgisine güvenebilirsiniz.

Sıfır kod yazılımı ile geliştirme daha esnek, daha ucuz ve daha az zaman alıcı hale gelir. Bu, geleneksel geliştiricilerin (birden çok programlama diline aşina olanlar) çalışmalarına devam etmek için mücadele edecekleri anlamına mı geliyor? Hiç de bile. Aksine, sıfır kod platformları, geleneksel geliştiricilerin ve geliştirme ekiplerinin de yararlanabileceği çözümlerdir: süreçleri daha hızlı ve daha kolay hale gelecek ve giderek daha fazla işi üstlenmelerine izin verecektir. Keşfetmek üzere olduğumuz gibi, kodsuz araçlar, yetenekli geliştiricileri programlama dillerini ve geleneksel kodlamayı kullanma olasılığından mahrum bırakmaz.

Sıfır kod platformlarını kimler kullanabilir?

Az önce bahsettiğimiz gibi, sıfır kod platformları vatandaş geliştiricilerin, iş kullanıcılarının ve yazılım geliştiricilerin elinde değerli bir araçtır.

Uygulamalar oluşturması veya web uygulamaları oluşturması gereken herkes, işlerindeki süreçleri otomatikleştirmesi gereken herkes, tam yazılımı oluşturmak için kodsuz veya sıfır kodlu bir platform (kodsuz ve sıfır kod eş anlamlı olarak kullanılabilir) dağıtabilir. işletmeleri veya müşterileri için ihtiyaç duydukları araç.

Bununla birlikte, yazılım geliştiricilerinin kullandığı kodsuz araç türü büyük bir fark yaratabilir. Kodsuz platformların ardındaki ilke her zaman aynıdır: yazılım geliştiricilere önceden oluşturulmuş öğeler ve bunları birleştirmek için görsel bir arayüz sağlamak. Ancak, yaratıcı süreciniz sırasında sahip olduğunuz özgürlük derecesi ve ulaşabileceğiniz özelleştirme düzeyi, seçtiğiniz kodsuz aracın kalitesine bağlı olacaktır.

Örneğin AppMaster, dağıtılacak en iyi kodsuz programlardan biri olarak bilinir, çünkü:

birçok farklı uygulama şablonu aracılığıyla özelleştirilebilen kararlı bir çerçeve sağlar

uygulamanızı bir araya getirmek için dağıtabileceğiniz tonlarca önceden oluşturulmuş ve iyi entegre edilmiş öğe sağlar

kullanımı basit

geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında geliştiricilere, iş kullanıcılarına ve amatörlere sürekli destek sağlar; platformun destek ekibinin kullanılabilirliğini test ettiğinizden emin olun. İhtiyacınız olduğunda en kısa sürede destek alabileceğinizden emin olmak istiyorsunuz.

uygulamanız, verileriniz ve veritabanınız için güvenliği artırır ve garanti eder

kaynak koduna erişim sağlar

kaynak kodunu bile dışa aktarmanıza olanak tanır

oluşturduğunuz uygulamanın tek sahibi sizsiniz

Bunların tümü, dağıttığınız kodsuz uygulamada kaçırılabilecek temel özelliklerdir.

Sıfır kod platformları, uygulamaların daha hızlı oluşturulmasına nasıl yardımcı olur?

Kısa vadede, sıfır kodlu platformlarla yazılım geliştirmek daha hızlıdır çünkü tüm geliştirme süreci daha kolay, daha sezgiseldir ve daha düşük düzeyde bilgi, beceri ve konsantrasyon gerektirir.

Satır satır yazmak zorunda kalmak yerine, şablonları ve önceden oluşturulmuş öğeleri dağıtabilirsiniz. Çözümleri deneme, hata yapma ve başka çözümler bulma süreci de daha kolaydır: Farklı alternatifler denemeniz gerektiğinde, tekrar tekrar kod yazmanıza gerek kalmaz. Tek yapmanız gereken başka bir uygulama şablonu seçmek, bir öğeyi kaldırmak ve bir başkasını denemek, öğe eklemek veya silmek vb.

Kodsuz platformlar, biraz kodlama gerektiren düşük kodlu platformlarla karşılaştırıldığında bile yazılım geliştirme için en hızlı çözümü sağlar. Kodsuz uygulamalarla, yazılım oluşturma, süreçleri otomatikleştirme vb. işlemler aylar değil günler gerektirir!

Sıfır kod gelecek mi?

Aşağıdaki eğilimlere yardımcı olduğumuz için sıfır kod gelecek:

Kodsuz, yazılım programlamanın maliyetlerini ve süresini azalttığı için iş uygulaması geliştirmenin geleceği haline geliyor. Sıfır kod çözümleri ve araçları giderek daha gelişmiş hale geliyor. Gittikçe daha fazla iş ve iş modeli özelleştirilmiş yazılım gerektiriyor. Programcılara olan talep, iş piyasasındaki mevcut programcılardan daha fazladır. No-code, boşluğu doldurabilecek bir çözüm gibi görünüyor.

En iyi 5 sıfır kod platformu

Uygulama Yöneticisi

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, AppMaster orada en çok tavsiye edilen kodsuz yazılım platformudur. Kaynak koduna (yukarıdaki paragrafta listelediğimiz) erişim de dahil olmak üzere, kodsuz bir uygulamanın sahip olması gereken tüm temel özelliklere sahiptir.

Ayrıca, AppMaster size aşağıdakileri sağlayabilir:

harici bir yazılım parçasını kullanmayı kolaylaştıran ve mevcut yazılımlarla sorunsuz çalışmasını sağlayan üçüncü taraf yazılım ve eklentilerle entegrasyonlar;

Güzel ve kullanıcı dostu görsel arayüzde önceden oluşturulmuş dahili ve harici öğeleri kullandığınızda, AppMaster sizin için güzel ve pürüzsüz bir kaynak kodu oluşturacaktır. Otomatik olarak oluşturulan kod tamamen sizindir; AppMaster, geliştirmekte olduğunuz yazılımın tam mülkiyetini bu şekilde garanti eder.

platformun özellikleri ve ekibin sunduğu destek sayesinde iOS veya Android pazaryerlerindeki lansman süreci de daha etkilidir.

AppMaster, cep telefonları, web uygulamaları, veri modelleri, veritabanları veya otomatikleştirilmiş iş süreçleri için uygulamalar oluşturmanız gerekiyorsa ideal kodsuz çözümdür.

Adalo

Tıpkı AppMaster gibi, sıfır kodlu yazılım Adalo, kendi projenizi oluşturmak için bir uygulama şablonunda yapı taşlarını birleştirmenize olanak tanır. Montaj çok basit bir sürükle ve bırak sistemi ile gerçekleşir, testler tek bir tıklama ile çalıştırılabilir ve - ve bu AppMaster için de geçerlidir - uygulamalarınızın, örneğin Android'de başlatılması sürecinde de size yardımcı olunur. pazar yeri. Son olarak, mevcut bir API'niz varsa Adalo sizin için ideal kodsuz araçtır çünkü onu tıpkı AppMaster'ın yaptığı gibi kolayca ön ucunuz olarak entegre edebilirsiniz.

kabarcık

Buble ayrıca yazılım ve uygulama geliştirme için bir sürükle-bırak, kod gerektirmeyen bir sistemdir. Arayüz, listemizdeki önceki iki sıfır kodlu platform tarafından sunulanlardan daha az çekici olsa da, Buble'ın potansiyeli hala yüksek.

Bu sıfır kodlama uygulamasının birkaç güçlü noktası var:

Çok dilli uygulamalar oluşturmak için metninizi otomatik olarak çevirmenize izin veren yerleşik bir çeviri özelliğine sahiptir (ancak yine de çevirinizin bir insan tarafından kontrol edilmesi önerilir!);

Uygulamanızın performansını kontrol etmenize ve başarıya kadar ölçeklendirmenize izin veren analitik özelliklere sahiptir.

Appipay

İhtiyacınız olan şey insan kaynakları yönetimi ve proje yönetimi için otomatikleştirilmiş özelliklerse, sıfır kodlu platform Appipay sizin için bir yazılım olabilir. İşletmenizin farklı yönlerini çevrimiçi olarak yönetmenize olanak tanıyan sıfır kodlu bir web uygulamasıdır. Herhangi bir kod öğrenmeniz veya özel bir yeteneğe sahip olmanız gerekmez. Ayrıca, platformla asla yalnız kalmamanız için müşterilere platformun kullanımında yardımcı olan bir ekip sağlarlar.

KissFlow

Kissflow, aşağıdakilere ihtiyacınız varsa, kodsuz mükemmel bir çözümdür:

sıfır kod yaklaşımıyla otomatikleştirilmiş iş akışları

müşterilerin veya ortak çalışanların çevrimiçi olarak doldurabilecekleri formlar oluşturun

özelleştirilmiş yazılım sayesinde verileri ve projeleri daha verimli yönetin

raporlara sahip olun ve raporlar oluşturun (görmeniz gereken verileri görüntüleyen özel panolar da oluşturabilirsiniz).

Çözüm

Bu makale ile size sıfır kod hakkında bilmeniz gereken her şeyi sağladık. Artık onu neden dağıtmanız gerektiğini, potansiyelini, bir programcı, proje yöneticisi veya girişimci olarak size nasıl yardımcı olabileceğini ve şu anda piyasada bulunan en iyi kodsuz araç ve özelliklerin neler olduğunu biliyorsunuz.