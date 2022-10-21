Piyasada her geçen gün artan girişimci ve şirket sayısıyla, bunlardan herhangi birini diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap inovasyonda yatıyor. Bugün, işleri daha akıllıca yapmak, işlerin yapılış şekliyle ilgili eski gelenekleri takip etmekten daha iyi ödüller verebilir.

Bu, kodsuz geliştirme söz konusu olduğunda çok iyi uygulanan bir kavramdır. Adından da anlaşılacağı gibi, kodsuz otomasyon, geleneksel programlama veya kod yazma kullanmadan uygulama geliştirme yöntemidir. Geleneksel olarak, şirketlerin yazılım ürünlerini ve uygulamalarını oluşturmak için tam bir teknik ekip kiralaması gerekiyordu. Bugün bu, ekibinizde tek bir yetenekli kodsuz uzman varsa başarılabilir.

Kodsuz otomasyon, çok az veya hiç programlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yöntemidir. Kodsuz çözümler, iş personelinin, bir form gibi basit eklemeler veya daha fazla işlevselliğe sahip daha karmaşık uygulamalar dahil olmak üzere yazılım ürünleri geliştirmesini sağlar. Ayrıca mevcut bir siteyi veya uygulamayı, ona daha fazla yetenek ekleyerek daha iyi hale getirebilirler. Bireyler, temel programlama becerilerine sahip olmadıklarında bile bunu yapabilirler. Kodsuz uzmanlara ve şirketiniz için kusursuz kodsuz uzmanı nerede bulabileceğinize daha fazla girmeden önce, "kodsuz" teriminin gerçekte ne anlama geldiğine bir göz atalım.

Kodsuz yaklaşım nedir?

Kodsuz çözümler, insanların programlama yapmadan bile dijital sistemler ve otomasyon prosedürleri oluşturmasını sağlar. Geleneksel kodlamayla sınırlı olan herkes, teknik bilgi düzeyleri veya bunun için ödeme yapma kapasiteleri ile sınırlandırılacaktır. Kod yazma konusunda bilgili olmaları veya fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için başka birini bulmaları gerekirdi. Ancak, kodsuz geliştirme sayesinde artık durum böyle değil.

Kodsuz uzmanlar, yazılım geliştiricileri değil, yazılım derleyicileridir. Güçlü kodsuz platformların yardımıyla bir uygulama oluşturdular. Kodsuz, yeniliği teşvik etmek için kodsuz araçlardan oluşan gelişen bir ekosistemin geliştirilmesine yol açmıştır. Kodsuz çözümler sayesinde yazılım geliştirme daha erişilebilir hale gelir. Tek bir kod satırı yazmadan bile yazılım ürünleri oluşturabilirsiniz. Karmaşık web uygulamaları ve mobil uygulamalar artık sürükle ve bırak mimarisi kullanılarak görsel olarak oluşturulabilir. Böylece, yazılım geliştiriciler artık herhangi bir kişi olabilir.

Hızlı teslimatı kolaylaştırmak için kodsuz otomasyon, komut dosyası dillerini ve sözdizimini mantıktan ayırır ve görsel bir yazılım geliştirme yöntemini benimser. Kodsuz, düşük kodlu oluşturmaya benzer. Temel fark, düşük kodlu sistemlerin çok daha az soyutlama kullanmasıdır; bu, bilgisayar dillerini ve bazı kodları anlamaları gerektiği ve deneyimli geliştiriciler tarafından sıklıkla kullanıldığı anlamına gelir.

Kodsuz nasıl çalışır?

Kodsuz olarak adlandırılsa da, aslında sahne arkasında çok fazla kodlama olduğu için isim yanıltıcı olabilir. Ancak bu programlama soyuttur ve arka planda yapılır ve kullanıcılar tarafından anlaşılmaz. Kodsuz hizmet sağlayıcılar, bir uygulama oluşturmak için yazılım bileşenlerini tıklayıp bırakmak gibi basit eylemler kullanarak müşterilerin yaptıklarının derinliğini gizler. Bunun arkasındaki asıl işi üstlenirler.

Kodsuz otomasyon, görsel olarak entegre bir programlama ortamı ve programları oluşturmak ve değerlendirmek için gereken en iyi araçları birleştiren bir yazılım platformu kullanır. Buna API entegrasyonları gibi karmaşık görevler ve ön uç yönetimi gibi nispeten daha kolay görevler de dahildir. Bu, düşük kod geliştirmeye biraz benzer. Genellikle model odaklı bir metodoloji kullanırlar. Burada, yazılım uygulamasının amaçlanan işlevselliği, herhangi bir gerçek kodlama yapılmadan önce bir yazılım modeli kullanılarak haritalanır. Model tabanlı test, yeni üretilen yazılımı dağıtılmadan önce test etmek için kullanılabilir.

Kodsuz gelecek mi?

No-code'un büyüme oranının, 2017'de 4,32 milyar dolardan 2022'ye kadar %44,4'e ulaşması ve 27,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, bize kodsuz otomasyonun ne kadar gelişmesinin beklendiğini gösteren bir istatistiktir. Bize kodsuz bir hareketin gerçekten de geleceğin elinde olduğunu gösteriyor.

İşletmeler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların geliştirilmesi, dijital geçiş ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu talebi karşılamak için yeterli platform veya yetkin geliştirici yok. Ek olarak, teknolojiye bakış açımızda önemli değişiklikler oldu. Bu, kodsuz geliştirmenin kabul edilmesine büyük ölçüde yardımcı oldu.

Kodsuz platformlar, işletmeler için mobil uygulamalara yönelik artan talebi karşılamayı mümkün kılar. Bu, geliştiricilerin daha önemli veya teknik konulara odaklanmasını kolaylaştırır. Kodsuz geliştirmenin artmasına yardımcı olan bir diğer faktör, bulut teknolojilerini herkesin kullanımına sunan bulut kesintisidir. Bugün küçük işletmeler, bir zamanlar yalnızca daha büyük kuruluşlar tarafından erişilebilen teknolojilerden yararlanabilir. Bu günlerde ihtiyacınız olan tek şey, bulut yardımıyla bir İnternet bağlantısı.

Fiyatlar veya altyapı hakkında endişelenmeden, daha küçük firmalar bile kodsuz çözümlerle kolayca web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturabilir. BT genellikle tipik çalışma paradigmalarının her aşamasında yer alır. Uygulamanın tamamı geliştiriciler tarafından seçildi ve ekibin geri kalanı onayladı. Bu model değişti ve bulut bilişim ve kodsuz otomasyon sayesinde BT'ye olan güven azaldı. Firmaların çoğu inanılmaz pahalı BT kaynaklarını ve altyapısını yönetemez.

Kullanıcılar, kodsuz ve düşük kodlu platformlar sayesinde basit ve kullanıcı dostu bir tasarım arayüzü kullanarak mobil uygulamalar oluşturabilir. Kodsuz otomasyon, insanların derin bir kodlama veya programlama anlayışına sahip olmadan mobil uygulamalar oluşturmasını mümkün kılar. Kodsuz geliştirme yardımıyla süreçleri otomatikleştirmek de mümkündür.

Burada kodsuz ve düşük kodlu hakkında çok konuştuk. Adından da anlaşılacağı gibi, düşük kodlu geliştirme, kodsuzdan biraz daha fazla programlama olanağı içerir. Fakat aralarındaki temel farklar nelerdir?

Kodsuz ve düşük kodlu arasındaki fark

Düşük kodlu ve kodsuz arasındaki iki temel ayrım, işlevsellik ve kullanılabilirliktir. Bunların hiçbirini kesin olarak ölçmek mümkün değildir, bu nedenle genellikle onları bir spektrumda inceleyerek belirleriz. Bazı kodsuz sistemler çok az kodlama deneyimi gerektirir. Diğerleri, kodlayıcı olmayanların basit işlevleri gerçekleştirebilen özel çözümler eklemesine izin verir. Bu, kaydırma çubukları, gezinme menüleri veya özel gölgeler gibi şeyleri içerebilir. Bu, oldukları gibi kullanılabilecek kod parçaları olarak bulmak kolaydır.

Programcı olmayanlar, kod gerektirmeyen yazılım sorunlarıyla daha kolay başa çıkabilir, ancak daha karmaşık etkinlikler eklemek zor olabilir. Buna karşılık, bu tür ayrık işlevlerin eklenmesi, biraz programlama bilgisine sahip BT uzmanları tarafından düşük kodlu yazılımlar kullanılarak yapılabilir. Düşük kodlu ve kodsuz sistemlerin kökleri, sıklıkla C++ ve Java gibi nesne yönelimli programlama dillerinden yararlanan hızlı uygulama geliştirme projelerine dayanmaktadır.

Kodsuz neden harika?

No-code'un birkaç avantajı vardır. Programlama becerilerine ihtiyaç duymayan kodlayıcı olmayanlar dışında, kodsuz kullanımı da onlar için daha kolaydır. Kodsuz otomasyonun çeşitli avantajlarından bazıları şunlardır:

Az eğitim gerekli

Bir uygulama oluşturmak için yazılım öğelerini yığınlayabileceğiniz veya sürükleyip bırakabileceğiniz için kullanıcı arabirimlerinin kodsuz geliştirmede kullanımı kolaydır. Kullanıcılar bazı temel talimatlara ihtiyaç duyabilir, ancak kod gerektiren hiçbir şeye ihtiyaç duymayabilir.

Daha az maliyet

Programcı olmayanların basit özellikler eklemesine izin vermek, BT çalışanlarını şirket için daha faydalı olan daha zorlu görevler üzerinde çalışmak için serbest bırakır. Kuruluş, kodsuz geliştirme kullanmanın bir sonucu olarak zamandan ve nihayetinde paradan tasarruf sağlar.

Daha az güvenlik sorunu

Kullanıcılar, kodsuz geliştirme kullanırken yerleşik seçeneklerden ihtiyaç duyduklarını seçebilirler. Sonuç olarak, izlenmesi zor olan ve bir kuruluşun güvenlik açıkları geliştirmesine neden olabilecek onaylanmamış ve lisanssız araçları kullanmaya çok daha az eğilimlidirler.

Kodsuz uzmanlar nelerdir ve birine ihtiyacım var mı?

Kodsuz uzmanlar, geçmişte kodsuz otomasyon kullanarak çözümler, otomatikleştirilmiş prosedürler ve artan üretkenlik yaratan kişilerdir. Esasen onlar sizin için uygulamalar ve kodsuz çözümler oluşturmanıza yardımcı olabilecek kişilerdir. Geliştirme sürecini hızlandırmanıza ve sorunları çözmenize yardımcı olabilir ve akıllıca önerilerde bulunabilirler. İyi bir kodsuz uzman, müşterilere kendileri için en iyi kodsuz yığın hakkında tavsiyede bulunabilmelidir. Bunun için iş operasyonlarını iyi anlamaları gerekir.

Kodsuz bir uzmanla çalışmak, şirketiniz için size birçok avantaj sağlayabilir. Geleneksel yazılım mühendislerini kullanmaktan daha uygun maliyetli olabilir. Aynı zamanda, alan hakkında hiçbir fikriniz olmadığında kendi başınıza kodsuz bir platform bulmaya çalışmak biraz zaman alabilir. Kod kullanmayan bir uzman bu süreci hızlandırabilir. Ayrıca endüstri deneyimine sahip olacaklar ve geliştirme süreci boyunca size tavsiyelerde bulunabilirler.

Kodsuz bir uzmanı nasıl bulurum?

Artık kodsuz uzmanların ne kadar yardımcı olabileceğini bildiğinize göre, kodsuz projenizin taleplerine uyan birini nerede bulabileceğinizi merak ediyor olmalısınız. İyi bir uzman bulmak için birkaç platform veya belirli kodsuz araçlar kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kodsuz uzmanlar bulabileceğiniz bazı iyi yerler göreceğiz. Ancak bundan önce, kodsuz bir geliştiriciyi işe almadan önce netleştirmeniz gereken bazı şeyler var.

işlevsellik

Açıkça bilmeniz gereken ilk şey, kodsuz projelerinizin veya mobil uygulamalarınızın ne yaptığıdır. Hangi işlevselliğe sahip olmasını istediğinizi anlamalı veya haritasını çıkarmalısınız. Bu, kodsuz geliştiricinin işini kolaylaştıracaktır. Fikirlerinizi iyi bir şekilde belgeleyebilirseniz, bu kodsuz uzmana daha iyi bir anlayış sağlayacaktır. Bir uzmanı işe almadan önce, uygulamak istediğiniz işlevselliğin yanı sıra iyi tanımlanmış bir fikre sahip olmalısınız. Profesyonel bir kodsuz uzman, işlevlerinizin ayrıntılarını tamamlamanıza yardımcı olabilir ve size tavsiyelerde bulunabilir.

Konum

Ayrıca, projenizde sizinle aynı yerde birinin çalışmasını isteyip istemediğinize de karar vermelisiniz. Aynı sarayda birlikte çalışmak iletişimi kolaylaştırırken, uzaktan kodsuz uzmanlar ararsanız çok daha geniş bir yetenek yelpazesi bulabilirsiniz. İletişim aynı zamanda geliştirme sürecinde büyük bir rol oynar. Dünyanın her yerinden insanları işe alıyorsanız, ortak bir dilinizin olduğundan emin olun, böylece onlara projenin ne olduğunu daha kolay anlatabilirsiniz. Uzaktan işe almanın bir diğer avantajı da başvurularınızı inceleyebilmeniz ve bütçe aralığınıza uygun bir uzmanı seçebilmenizdir.

Bütçe ve zaman çizelgesi

Dikkat etmeniz gereken son şey bütçeniz ve zaman çizelgenizdir. Tutmak istediğiniz bir son tarih var mı? Ve sahip olduğunuz parasal sınırlamalar nelerdir? Ürünler oluştururken hem geliştirme hem de dağıtım için para harcamanız gerekecek. Ayrıca, uygulamanızın pazarlanması ve bakımı için ayrılmış fonlara ihtiyacınız olacaktır. Bütün bunlar iyi düşünülmüş bir finansal plan gerektirir. Ayrıca aklınızda ayrıntılı bir zaman çizelgesi olmalıdır. Geliştiricinizle konuşmalı ve dinlenme API entegrasyonu için zamanın ön ucunun tamamlanması gibi yazılım görevleri için de son tarihler bulmalısınız. Herhangi bir yazılım projesinde gecikmeler bekleyebilirsiniz, ancak bir zaman çizelgesine uymaya çalışırsanız, son teslim tarihlerinizden ne kadar uzaklaştığınızı azaltabilirsiniz.

Kodsuz bir uzman bulmak için en iyi yer neresidir?

Aşağıdakiler, kodsuz bir uzman aramak için bazı mükemmel platformlardır:

kod haritası

Codemap, kod gerektirmeyen uzmanları işe almayı kolaylaştırır. Codemap'teki tüm profesyoneller ve kuruluşlar, web sayfalarına göre, bilgisayar programcıları ve kodsuz uzmanlar tarafından önceden taranmış ve onaylanmıştır. Ayrıca, UI ve UX için web tasarımcısı , API entegrasyonu ve daha fazlası gibi ekstra hizmetlerde size yardımcı olması için gruplara veya bir kuruluşa ödeme yapabilirsiniz.

nükod

Nucode, en büyük kodsuz forumlar arasında yer alan ve yaklaşık 5000 yaratıcı ve uzmana sahip kodsuz araçlardan biridir. Orijinal Nucode projesi Bubble'da oluşturuldu.

kod danışmanı

Kod danışmanı çoğunlukla ön uç geliştirme, arka uç geliştirme ve API entegrasyonları gibi görevler için programcıları işe almak için bir etkin nokta olsa da, kodsuz uzmanları istihdam etmek için de özel bir iş panosuna sahiptirler.

Adalo

Adalo, harika fikirlere sahip olanları etkinleştirmeyi amaçlayan genişleyen bir platformdur. Hem platformlarını kullanarak hem de size yardımcı olması için kanıtlanmış kodsuz profesyonelleri işe alarak bunu yapmanıza izin verirler.

Uygulama Yöneticisi

Görevinizi kolaylaştırabilecek kodsuz araçlar arıyorsanız, ihtiyacınız olan şey AppMaster'dır. AppMaster, kaynak kodunu oluşturan kodsuz bir platformdur. Başka bir deyişle, platform geliştirici ekibini taklit eder. Aynı yazılım projesini hem yazılım ekibine hem de kodsuz platforma AppMaster ile daha iyi ödüllerle verebilirsiniz. AppMaster, basit görevlerden API entegrasyonuna kadar her şey için kod üretir. Platform, projenizi daha hızlı, daha iyi ve daha az parayla tamamlayacaktır.

AppMaster, Go dilinde kaynak kodu oluşturabilir ve otomatik olarak teknik belgeler üretebilir. Kodun gerçekten size ait olup olmadığı konusunda endişelenmenize bile gerek yok! Kaynak kodunu almak istiyorsanız, AppMaster bunu yapmanıza izin verir. Platform çok sağlamdır ve arka uçla karmaşık olanlar dahil her türlü uygulamayı yapmak için kullanabilirsiniz.

AppMaster.io , kullanıcıların Sunucuya Dayalı Kullanıcı Arayüzü ile yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Platform, uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, herhangi bir buluta iletir ve üçüncü taraf ürünleri içerir. AppMaster'ın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz YouTube kanallarına göz atabilirsiniz. Platform ayrıca Product Hunt tarafından günün 2 numaralı ürünü olarak ilan edildi.

Bu platformların dışında, bir LinkedIn gönderisini tweetleyebilir veya bırakabilir ve herhangi birinin yanıt verip vermediğini görebilirsiniz. Kodlama topluluğunun büyük bir kısmı bu sosyal ağ sitelerinde aktif olduğundan, size cevap vermeye karar verebilirler.

Çözüm

Kodsuz geliştirmenin sağladığı çeşitli faydaları ve fırsatları gördük. Alandaki daha fazla ilerlemeyle birlikte, kodsuz geliştirme, uygulama geliştirmeyi kısa sürede çok daha sorunsuz bir süreç haline getirecektir. Kodsuz bir uzman tutmadan önce projenizi analiz etmeli ve ne oluşturmak istediğinizi anlamalısınız. Birçok kodsuz araç, geliştirme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Kodsuz hareket, teknolojide ve bina yazılımına bakış açımızda devrim yaratıyor. Kodsuz platformların yardımıyla, teknolojinin yeni bir geleceğine doğru ilerliyoruz.