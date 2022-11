En la actualidad, no-code el desarrollo de aplicaciones está en auge debido a la penetración de las aplicaciones móviles en la industria empresarial a gran escala. En este sentido, las herramientas NoCode permiten a los empresarios crear una aplicación incluso sin conocimientos técnicos. Si quieres aprender no-code desarrollo, estás en el lugar adecuado. En este artículo, vamos a desvelar las mejores formas de ayudarte a aprender no-code el desarrollo de aplicaciones. Empecemos por el tiempo necesario para aprender sin código:

¿Cuánto tiempo se necesita para aprender no-code?

No-code Las aplicaciones están en todas partes. Si decimos que es la era del no-code desarrollo de aplicaciones, no hay otra opinión. ¿Quiere una no-code solución de aplicación para construir una sólida reputación digital para su negocio? Si la respuesta es afirmativa, necesitas familiarizarte con no-code la educación.

Puede que te preguntes cuánto tiempo te llevará aprender no-code el desarrollo. Lo que debe tener en cuenta es que el aprendizaje no-code no es un proceso de un día para otro. ¿Le apasiona aprender no-code? Si es así, sólo tiene que seguir un plan de 100 días para que su no-code aprendizaje sea más rápido. Sólo tienes que dedicar 30 minutos diarios a aprender no-code. Te recomendamos que sigas la universidadno-code de AppMaster para crear una no-code herramienta sin escribir código. Aprendiendo no-code con AppMaster hará que el no-code desarrollo un proceso fácil. Construir una no-code app ayuda a los empresarios a ahorrar dinero sin necesidad de contratar a desarrolladores profesionales. Por lo tanto, aprender no-code de aplicaciones es la mejor opción si acabas de empezar tu negocio y tienes un presupuesto ajustado.

Así que, ¿estás listo para aceptar el reto de 100 días de aprendizaje no-code?

¿Puedo aprender a codificar yo solo?

¿Quieres aprender a programar para construir una aplicación por ti mismo? Si es así, la construcción de una aplicación con la programación es un proceso agitado si usted es de un fondo no tecnológico. Aprender a programar requiere mucho tiempo y energía para crear una aplicación. Por lo tanto, la mejor práctica es construir software con no-code plataformas sin preocuparse por su nivel de habilidad en la codificación. Lo mejor de crear aplicaciones móviles con herramientas no-code es que ofrecen soluciones de software más rápidamente y no cuestan demasiado.

Además, no necesitas gastar dinero para contratar a un equipo profesional de desarrolladores para completar tu proyecto de aplicación. Utilizando una no-code herramienta, puede crear una aplicación por su cuenta, o puede contratar a un no-code desarrollador. Pero, si estás empezando tu negocio, la mejor práctica es tomar un no-code curso para aprender el desarrollo de código cero en lugar de contratar a un no-code desarrollador. Este enfoque le ayudará a reducir el coste del salario de un no-code desarrollador. La elección de una no-code plataforma le permitirá crear una amplia gama de productos, como la construcción de sitios web y aplicaciones móviles.

Pero si quieres construir sitios web con características complejas, entonces contratar a un no-code desarrollador es la mejor opción. En este sentido, los expertos deno-code le ayudarán durante todas las fases de desarrollo, desde la planificación hasta el despliegue de la aplicación. La mayoría de las herramientas de no-code herramientas, como AppMastercuentan con una comunidad de no-code expertos que le ayudarán en la programación visual. Por lo tanto, buscar la ayuda de los mejores no-code expertos le ayudará a construir sitios web, software y aplicaciones móviles utilizando drag-and-drop opciones.

¿No tiene futuro el código?

En el mundo competitivo de rápido crecimiento, las empresas quieren soluciones ágiles para aumentar la rentabilidad. Debido al rápido crecimiento de los medios digitales, el crecimiento del negocio depende en gran medida de la presencia del negocio en las plataformas digitales, tales como aplicaciones móviles, aplicaciones web y otros productos. Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de aprender habilidades sin código para renovar el crecimiento de su negocio a través de aplicaciones móviles. En este sentido, muchas no-code herramientas ofrecen no-code cursos para ayudar a los principiantes a adquirir habilidades de no codificación con cero habilidades de codificación.

Aprender no-code Recursos en 2022

Después de repasar el alcance y las ventajas competitivas de no-code desarrollo, esperamos que esté convencido de construir una no-code app con la ayuda de una no-code herramienta. Si no eres un experto en tecnología, debes aprender no-code el desarrollo. Puede que te preguntes cuáles son los recursos auténticos para aprender no-code el desarrollo.

Hay toneladas de no-code cursos sobre medios digitales, pero las principales no-code plataformas ofrecen auténticos no-code cursos. Después de tomar un no-code curso de una herramienta no-code herramienta como AppMasterno es necesario contratar a un no-code desarrollador para crear aplicaciones móviles o web. Aquí, estamos alistando los mejores recursos para ayudarle a aprender no-code el desarrollo. Comencemos:

AppMaster no-code universidad

AppMaster es una popular no-code herramienta que permite a los principiantes construir software sin contratar a un no-code desarrollador. Si no sabes cómo empezar con AppMasterla buena noticia es que AppMaster no-code ofrece un curso intensivo para que los principiantes se familiaricen con él. Lo mejor de este no-code curso es que no cuesta nada impartir no-code educación. Después de completar este no-code curso por AppMaster, puedes transformar tus ideas en realidad en unos pocos clics, incluso si no tienes conocimientos de codificación. Este no-code curso tiene diez módulos y un plazo de cinco semanas. En estos módulos se tratan todos los detalles que le ayudarán a lanzar productos digitales sin necesidad de codificar. El curso está dividido en módulos según el nivel de dificultad.

Puedes encontrar módulos como

Después de completar este curso, usted puede crear múltiples productos digitales sin la ayuda de no-code expertos.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab ofrece múltiples no-code cursos para ayudar a los principiantes a aprender a utilizar herramientas no-code herramientas populares como Bubble, Zapier, etc. Además Zeroqode Lab ofrece plantillas de no-code herramientas para crear no-code proyectos de aplicaciones. Zeroqode Lab ofrece más de 20 no-code cursos para ayudar a los estudiantes a convertir sus ideas en realidad. Algunos de los cursos más populares de esta plataforma son

Un curso de aplicaciones web de mercado, como Airbnb

Un curso de aplicaciones móviles bajo demanda, como Uber

Un curso de aplicaciones de deslizamiento, como Tinder

Cursos de aplicaciones web comunitarias, como Yelp

El hecho destacable de Zeroqode Lab es que es necesario adquirir un plan de suscripción para explorar todo el contenido. Aunque esta plataforma ofrece un plan gratuito, tiene opciones limitadas en cuanto a la accesibilidad del contenido. Para desbloquear todo el contenido, necesitas adquirir un plan premium que cuesta 49 dólares al mes, o puedes adquirir un plan IPO que cuesta 85 dólares al mes u ofrece acceso de por vida por 149 dólares.

No Codify

El flujo de trabajo de No Codify permite a los principiantes aprender a utilizar una no-code herramienta, Bubble.io. Esta plataforma requiere una inscripción para comenzar el curso. Se reserva diez días para cubrir diez temas a través de un boletín de correo electrónico. Con este curso, podrás aprender los siguientes módulos para construir un proyecto

Bases de datos

Diseño de interfaz de usuario (UI)

Flujo de trabajo de la aplicación

Privacidad de una aplicación móvil o web

Método de transacción, y más.

MakerPad y Zapier Cursos

Makerpad y Zapier han jugado un papel fundamental para que los principiantes aprendan no-code el desarrollo sin la codificación tradicional. Estas dos organizaciones están trabajando en colaboración y han introducido una serie de no-code cursos para ayudar a los principiantes a convertir sus ideas en no-code proyectos. Ofrecen cursos gratuitos a su propio ritmo no-code y proporcionan una certificación después de cada curso. Los cuatro módulos de aprendizaje de estos no-code cursos son:

Cómo crear sitios web

Cómo crear una aplicación móvil

Cómo diseñar bases de datos

Cómo añadir automatización

Estos cursos son en forma de videos cortos con algunas imágenes y texto. Estos vídeos están bien explicados y proporcionan todos los detalles para iniciar no-code proyectos. Después de aprender ningún código con Zapier y MakerPadpuedes elegir una no-code plantilla de aplicación de la no-code para crear una no-code aplicación.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp ofrece un curso que ayuda a los principiantes a aprender una popular no-code herramienta, Bubble.io. Airdev introdujo Canvas n 2013 para facilitar el desarrollo de apps a través de una interfaz de usuario interactiva. Este curso no-code curso es un curso a ritmo propio de 54 horas. Por lo tanto, puedes elegir el momento en el que quieres aprender no-code el desarrollo de aplicaciones. Tienes que seguir cuatro módulos a la hora de aprender sin código con esta plataforma.

No-code comunidad

Además de estos no-code cursos, la no-code comunidad también ha jugado un papel fundamental en el aprendizaje no-code. Después de unirse a una no-code comunidad, puedes lanzar no-code apps ahorrando el coste del desarrollo tradicional de aplicaciones. Vamos a desvelar las principales no-code comunidades que están desempeñando un papel en la creación de no-code aplicaciones:

NoCodeDevs

NoCodeDevs es una plataforma para que los no-code desarrolladores para compartir sus experiencias y trucos con los principiantes. Esta comunidad no-code comunidad es la mejor opción si quieres aprender herramientas no-code herramientas para construir una no-code aplicación. Esta comunidad de no-code expertos puede guiarte para dominar una no-code herramienta y comenzar tus no-code proyectos.

Nu Code

Nu Code es una comunidad de no-code constructores para aprender y compartir las nuevas tendencias de la no-code industria. Los miembros de la comunidad están en la prosperidad de los principiantes para lanzar sus no-code productos.

Nocoders Academia

Nocoders La Academia es una sólida no-code comunidad que ofrece valiosos recursos para que los principiantes aprendan no-code el desarrollo. Los tutores y mentores de esta comunidad pueden ayudarle a entender el flujo de trabajo de las no-code herramientas.

NoCode.Tech

NoCode.Tech ofrece una amplia gama de no-code herramientas para aprender no-code el desarrollo de aplicaciones. Después de unirse a esta comunidad, puedes aprender a construir una no-code aplicación y buscar la ayuda de los no-code expertos si te encuentras con alguna dificultad.

WeAreNoCode

WeAreNoCode es una popular comunidad no-code comunidad que ayuda a los empresarios y a los que no son expertos en tecnología a empezar no-code el desarrollo de aplicaciones. El proceso de creación de aplicaciones es más fácil si te unes a esta comunidad, ya que puedes buscar la ayuda de los mejores no-code expertos.

Reflexiones finales

Después de leer esta guía, esperamos que conozcas las últimas tendencias y los mejores recursos para aprender a desarrollar sin código. Si quieres mejorar tu negocio con una aplicación móvil, te recomendamos que aprendas no-code desarrollo para ahorrar tiempo y dinero. En este sentido, AppMaster ha recorrido un largo camino para ayudar a los empresarios a convertir sus ideas en realidad. Si no tienes conocimientos de código, te recomendamos que explores AppMaster No-Code University para aprender de la a a la z sobre no-code desarrollo con AppMaster. Esta academia no-code academia ofrece un curso gratuito que puede ayudarte desde el diseño de una UI hasta la integración de bases de datos con tu no-code aplicación. Cruza los dedos para que tu viaje de aprendizaje sin código con AppMaster¡!