اليوم ، أصبح تطوير no-code في ضجيج بسبب تغلغل تطبيقات الأجهزة المحمولة في صناعة الأعمال على نطاق واسع. في هذا الصدد ، لا تسمح أدوات التعليمات البرمجية لأصحاب الأعمال بإنشاء تطبيق حتى بدون معرفة تقنية. إذا كنت تريد أن تتعلم التطوير no-code ، فأنت في المكان الصحيح. في هذه المقالة ، سنكشف النقاب عن أفضل الطرق لمساعدتك على تعلم تطوير التطبيقات no-code. لنبدأ بالوقت المطلوب لمعرفة عدم وجود رمز:

كم من الوقت يستغرق لتعلم no-code ؟

تطبيقات No-code في كل مكان. إذا قلنا إنه عصر تطوير التطبيقات no-code ، فلا يوجد رأي آخر. هل تريد حل تطبيق no-code لبناء سمعة رقمية قوية لعملك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت بحاجة إلى التعرف على التعليم no-code.

قد تتساءل عن المدة التي ستستغرقها لتعلم تطوير no-code. الشيء الملحوظ الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن تعلم no-code ليس عملية بين عشية وضحاها. هل أنت متحمس لتعلم no-code ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما عليك سوى اتباع خطة مدتها 100 يوم لجعل رحلة التعلم no-code أسرع. ما عليك سوى تخصيص 30 دقيقة يوميًا لتعلم no-code. نوصيك باتباع جامعة no-code by AppMaster لإنشاء أداة بدون no-code بدون كتابة كود. إن تعلم no-code مع AppMaster سيجعل عملية التطوير no-code عملية سهلة. يساعد إنشاء تطبيق no-code أصحاب الأعمال على توفير المال دون الاستعانة بمطورين محترفين. لذلك ، يعد تعلم إنشاء تطبيق no-code هو الخيار الأفضل إذا كنت قد بدأت للتو عملك التجاري وكانت ميزانيتك محدودة.

لذا ، هل أنت مستعد لقبول تحدي 100 يوم الخاص بك لتعلم no-code ؟

هل يمكنني تعلم البرمجة بنفسي؟

هل تريد تعلم البرمجة لإنشاء تطبيق لنفسك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن إنشاء تطبيق باستخدام البرمجة يعد عملية محمومة إذا كنت من خلفية غير تقنية. يتطلب تعلم كيفية البرمجة الكثير من الوقت والطاقة لإنشاء تطبيق. لذلك ، فإن أفضل الممارسات هي إنشاء برامج مع منصات بدون تعليمات no-code دون القلق بشأن مستوى مهارتك في الترميز. يكمن جمال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات no-code أنها تقدم حلول برمجية بشكل أسرع ولا تكلف الكثير.

علاوة على ذلك ، لا تحتاج إلى إنفاق الأموال لتوظيف فريق محترف من المطورين لإكمال مشروع التطبيق الخاص بك. باستخدام أداة no-code ، يمكنك إنشاء تطبيق بنفسك ، أو يمكنك الاستعانة بمطور no-code. ولكن ، إذا كنت تبدأ عملك ، فإن أفضل الممارسات هي أن تأخذ دورة no-code لتعلم تطوير الكود الصفري بدلاً من الاستعانة بمطور no-code. سيساعدك هذا النهج على خفض تكلفة راتب مطور no-code. يتيح لك اختيار نظام أساسي no-code إنشاء مجموعة واسعة من المنتجات ، مثل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

ولكن إذا كنت ترغب في إنشاء مواقع ويب ذات ميزات معقدة ، فإن الاستعانة بمطور no-code هو الخيار الأفضل. في هذا الصدد ، سيساعدك خبراء no-code خلال جميع مراحل التطوير بدءًا من التخطيط وحتى نشر التطبيق. معظم الأدوات no-code ، مثل AppMaster ، لديها مجتمع من الخبراء no-code لمساعدتك في البرمجة المرئية . لذلك ، سيساعدك طلب المساعدة من أفضل الخبراء الذين no-code على إنشاء مواقع ويب وبرامج وتطبيقات جوال باستخدام خيارات drag-and-drop .

لا رمز له مستقبل؟

في العالم التنافسي سريع النمو ، تريد الشركات حلولاً رشيقة لزيادة الربحية. نظرًا للنمو السريع للوسائط الرقمية ، يعتمد نمو الأعمال بشكل كبير على التواجد التجاري على المنصات الرقمية ، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب وغيرها من المنتجات. لذلك ، هناك حاجة ماسة لتعلم أي مهارات برمجية لتجديد نمو عملك من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة. في هذا الصدد ، تقدم العديد no-code الأدوات no-code دورات تدريبية بدون تعليمات برمجية لمساعدة المبتدئين في اكتساب أي مهارات في الترميز مع مهارات الترميز الصفري.

تعلم موارد no-code في عام 2022

بعد الاطلاع على النطاق والمزايا التنافسية للتطوير no-code ، نأمل أن تكون مقتنعًا ببناء تطبيق no-code بمساعدة أداة no-code. إذا كنت غير فني ، فيجب أن تتعلم تطوير no-code. قد تتساءل عن الموارد الأصلية لتعلم تطوير no-code.

هناك الكثير من الدورات التدريبية no-code على الوسائط الرقمية ، ولكن أفضل المنصات التي لا تحتوي على no-code تقدم دورات أصلية no-code. بعد الحصول على دورة تدريبية بدون no-code من أداة مشهورة no-code مثل AppMaster ، لا تحتاج إلى استئجار مطور no-code لإنشاء تطبيقات برمجية للهاتف المحمول أو على الويب. هنا ، نقوم بتجنيد أفضل الموارد لمساعدتك على تعلم تطوير no-code. هيا نبدأ:

AppMaster no-code

AppMaster هي أداة شائعة no-code تسمح للمبتدئين ببناء برامج دون الاستعانة بمطور no-code. إذا كنت لا تعرف كيفية بدء AppMaster ، فإن الخبر السار هو أن AppMaster no-code تقدم دورة مكثفة للمبتدئين للتعرف عليها. أفضل شيء في هذه الدورة التدريبية no-code هو أنها لا تكلف شيئًا لتقديم تعليم no-code. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية no-code من AppMaster ، يمكنك تحويل أفكارك إلى واقع في بضع نقرات ، حتى لو كانت لديك مهارات عدم وجود تشفير. تحتوي هذه الدورة التدريبية no-code على عشر وحدات وجدول زمني مدته خمسة أسابيع . تناقش هذه الوحدات كل التفاصيل الجوهرية التي ستساعدك على إطلاق المنتجات الرقمية بدون تشفير. تنقسم الدورة إلى وحدات حسب مستوى الصعوبة.

يمكنك العثور على وحدات مثل:

بعد الانتهاء من هذه الدورة ، يمكنك إنشاء العديد من المنتجات الرقمية دون مساعدة خبراء no-code.

Zeroqode Lab

يقدم Zeroqode Lab العديد من الدورات التدريبية no-code لمساعدة المبتدئين على تعلم كيفية استخدام أدوات no-code مثل Bubble و Zapier وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، يقدم Zeroqode Lab قوالب لأدوات no-code لإنشاء مشاريع تطبيقات no-code. Zeroqode Lab أكثر من 20 دورة تدريبية no-code لمساعدة الطلاب على تحويل أفكارهم إلى واقع. بعض الدورات التدريبية الشائعة على هذا النظام الأساسي هي:

دورة تدريبية حول تطبيقات الويب الخاصة بالسوق ، مثل Airbnb

دورة تدريبية حول تطبيقات الأجهزة المحمولة عند الطلب ، مثل Uber

دورة حول تطبيق التمرير السريع ، مثل Tinder

دورات تطبيقات الويب المجتمعية مثل Yelp

الحقيقة الملحوظة حول Zeroqode Lab هي أنك تحتاج إلى شراء خطة اشتراك لاستكشاف كل المحتوى. على الرغم من أن هذا النظام الأساسي يقدم خطة مجانية ، إلا أن خياراته محدودة عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول إلى المحتوى. لإلغاء تأمين كل المحتوى ، تحتاج إلى شراء خطة مدفوعة تكلف 49 دولارًا / شهريًا ، أو يمكنك شراء خطة IPO التي تكلف 85 دولارًا شهريًا أو توفر وصولاً مدى الحياة مقابل 149 دولارًا .

No Codify

يسمح سير عمل No Codify للمبتدئين بتعلم كيفية استخدام أداة no-code ، Bubble.io. تتطلب هذه المنصة تسجيلًا لبدء الدورة التدريبية. يحتفظ بعشرة أيام لتغطية عشرة مواضيع عبر النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني. مع هذه الدورة ، قد تتعلم الوحدات التالية لبناء مشروع:

قواعد بيانات

تصميم واجهة المستخدم (UI)

سير عمل التطبيق

خصوصية تطبيق جوال أو ويب

طريقة المعاملة ، وأكثر من ذلك.

دورات MakerPad و Zapier

لقد لعبت Makerpad و Zapier دورًا حيويًا للمبتدئين لتعلم تطوير بدون تعليمات no-code بدون الترميز التقليدي. تعمل هاتان المنظمتان بشكل تعاوني وقد قدمتا سلسلة من الدورات التدريبية no-code لمساعدة المبتدئين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع no-code. إنهم يقدمون دورات مجانية no-code ذاتية السرعة ويقدمون شهادة بعد كل دورة. هناك أربع وحدات تعليمية من هذه الدورات no-code هي:

كيفية بناء المواقع

كيفية إنشاء تطبيق جوال

كيفية تصميم قواعد البيانات

هو لإضافة الأتمتة

هذه الدورات هي في شكل مقاطع فيديو قصيرة مع بعض الصور والنصوص. تم شرح مقاطع الفيديو هذه بشكل جيد وتوفر كل التفاصيل لبدء مشاريع no-code. بعد تعلم عدم وجود رمز باستخدام Zapier و MakerPad ، يمكنك اختيار قالب تطبيق بدون رمز من أداة no no-code no-code لإنشاء تطبيق no-code.

Airdev No Code Bootcamp

يقدم Airdev No Code Bootcamp دورة تدريبية تساعد المبتدئين على تعلم أداة شعبية no-code ، Bubble.io. قدم Airdev Canvas n 2013 لتسهيل تطوير التطبيقات من خلال واجهة مستخدم تفاعلية. هذه الدورة التدريبية الخالية no-code هي دورة ذاتية الحركة مدتها 54 ساعة. لذلك ، يمكنك اختيار الوقت الذي تريد فيه تعلم تطوير التطبيقات no-code. تحتاج إلى اتباع أربع وحدات عندما لا تتعلم أي رمز باستخدام هذه المنصة.

مجتمع No-code

بصرف النظر عن هذه الدورات التدريبية no-code no-code فقد لعب المجتمع الذي لا يحتوي على رمز أيضًا دورًا حيويًا في تعلم no-code. بعد التعاون مع مجتمع no-code ، يمكنك تشغيل تطبيقات no-code عن طريق توفير تكلفة تطوير التطبيقات التقليدية. دعنا نكشف النقاب عن أهم المجتمعات no-code التي تلعب دورًا في بناء تطبيقات no-code:

NoCodeDevs

NoCodeDevs هي عبارة عن منصة لمطوري البرامج no-code لمشاركة تجاربهم وحيلهم مع المبتدئين. هذا المجتمع no-code هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في تعلم أدوات no-code لإنشاء تطبيق no-code. يمكن لهذا المجتمع المكون من خبراء no-code إرشادك لإتقان أداة no-code وبدء مشاريعك no-code.

Nu Code

Nu Code هو مجتمع من منشئي البرامج no-code لتعلم ومشاركة الاتجاهات الجديدة في صناعة no-code. أعضاء المجتمع في ازدهار للمبتدئين لإطلاق منتجاتهم no-code.

أكاديمية Nocoders

أكاديمية Nocoders هي مجتمع قوي no-code يوفر موارد قيمة للمبتدئين لتعلم تطوير no-code. يمكن للمعلمين والموجهين في هذا المجتمع مساعدتك على فهم سير عمل أدوات no-code الشائعة.

NoCode.Tech

تقدم NoCode.Tech مجموعة واسعة من الأدوات بدون no-code لتعلم تطوير التطبيقات no-code. بعد الانضمام إلى هذا المجتمع ، يمكنك معرفة كيفية إنشاء تطبيق no-code وطلب المساعدة من خبراء no-code إذا واجهت أي صعوبة.

WeAreNoCode

WeAreNoCode هو مجتمع مشهور no-code يساعد رواد الأعمال وغير التقنيين على البدء في تطوير تطبيق no-code. تصبح عملية بناء التطبيق أسهل إذا انضممت إلى هذا المجتمع ، حيث يمكنك طلب المساعدة من أفضل خبراء no-code.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على هذا الدليل ، نأمل أن تكون على دراية جيدة بالضجيج وأحدث الاتجاهات وأفضل الموارد لتتعلم عدم تطوير الكود. إذا كنت ترغب في الارتقاء بعملك باستخدام تطبيق جوال ، فنحن نوصي بتعلم التطوير no-code لتوفير الوقت والمال. في هذا الصدد ، AppMaster شوطا طويلا لمساعدة أصحاب الأعمال على تحويل أفكارهم إلى واقع. إذا لم تكن تفتقر إلى مهارات الكود ، فإننا نوصيك باستكشاف AppMaster No-Code University للتعلم من الألف إلى الياء حول التطوير no-code باستخدام AppMaster. تقدم هذه الأكاديمية الخالية no-code دورة مجانية يمكن أن تساعدك في تصميم واجهة المستخدم ودمج قواعد البيانات مع تطبيقك no-code. عبرت الأصابع في رحلتك للتعلم بدون رمز مع AppMaster!