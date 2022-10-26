Son yıllarda, mobil cihazlardaki uygulamaların artan penetrasyonu nedeniyle mobil uygulama geliştirme büyük ilgi gördü. Bugün, uygulama mağazalarında milyonlarca uygulama mevcut ve mobil cihazların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Statista tarafından yapılan bir ankete göre, mobil uygulamalar için indirme sayısı 2023 yılına kadar 299 milyara ulaşacak. Statista'nın bu istatistikleri, çoğu mobil kullanıcının web uygulamaları üzerinden mobil uygulamaları kullanmayı sevdiğini gösteriyor. Ayrıca Statista, Google Play Store ve Apple App Store'u birleştirmek için dört milyondan fazla mobil uygulamanın mevcut olduğunu iddia ediyor.

Birçok işletme sahibi, mobil uygulamalara yönelik mevcut heyecanı göz önünde bulundurarak, işlerini büyütmek için uygulamalar oluşturmayı planlıyor ancak başarılı bir uygulamanın nasıl tasarlanacağını bilmiyor. Bazı uygulamaların uygulama mağazalarındaki diğer uygulamalar arasında neden öne çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Cevap interaktif tasarımdır. Çekici tasarımlara sahip mobil uygulamalar, hedef kitleye daha iyi tasarım öğeleri sundukları için daha fazla ilgi görmüştür. "Bir uygulama nasıl tasarlanır", kendi mobil uygulamanızı oluşturmayı planladığınızda sorabileceğiniz en yaygın sorudur.

Bu yazıda, uygulama tasarımının ne olduğunu, uygulama geliştirmedeki önemini, Android uygulama tasarımı, iOS uygulama tasarımı , uygulama tasarım sürecinin adımlarını ve daha iyi bir tasarım tasarlamanın ipuçlarını açıklayacağız. Bir uygulama tasarımının ayrıntılarını daha derinlemesine inceleyelim:

Uygulama Tasarımı Nedir?

Uygulama tasarımı, uygulamanın kullanıcılara nasıl görüneceğini belirtmek için bir uygulamanın tüm görsel öğelerinden oluşur. Çekici bir kullanıcı arayüzü, hedef kitlenin dikkatini çekmeye yardımcı olur. Mobil uygulama tasarımı, bir uygulamanın görünümünü ve verdiği hissi belirtmek için bir uygulamanın UX ve UI öğelerini bütünleştirir. Bir mobil uygulama tasarımı, bir renk şemasını, yazı tipini ve diğer tasarım öğelerini kapsar. Aynı zamanda, kullanıcı deneyimi (UX), uygulama özelliklerini ve kullanımını belirtir.

Uygulama fikrinizi planladıysanız, kullanıcılarınızın katılımını sağlamak için yüksek kaliteli bir tasarım planlamak çok önemlidir. Hangi nişi hedefliyor olursanız olun, uygulama tasarımını en yüksek önceliğiniz olarak tutun. Bu nedenle, tasarımı uygulama geliştirmenin başlangıcından itibaren düşünmek önemlidir. Tasarıma zaman ayırmak size para kazandıracak ve uygulamanız için yüksek yatırım getirisi sağlayacaktır. Şimdi, işletmenizin başarısı için iyi bir uygulama tasarımının önemini açıklayalım.

Uygulama Tasarımı Neden Önemlidir?

Son yıllarda, uygulama geliştirme endüstrisi gelişti. Bir tahmine göre, etkileşimli tasarımlara sahip mobil uygulamalar 111 milyar dolar kazandı. Bu nedenle, işletmeniz için gelir getirebilecek bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, doğru uygulama tasarımına sahip olmak çok önemlidir. Ayrıca, hedef kitleniz ve mobil uygulama arasında kullanıcı dostu bir etkileşim için şık bir mobil uygulama tasarımı çok önemlidir. Ancak uygulama geliştirme planlaması sırasında tasarımı görmezden gelirseniz, mobil uygulamanız olumsuz kullanıcı geri bildirimi alarak markanız için kötü bir itibara neden olur. Ayrıca, kötü tasarıma sahip mobil uygulamalar, kullanıcılarınızı hayal kırıklığına uğratacak ve uygulama mağazalarında bulunan en iyi seçeneklere geçiş yapacaklardır. Ve tabii ki bu, kullanıcılarınızı, satışlarınızı ve cironuzu kaybetmeniz için bir kabus olacaktır.

Öte yandan, daha sezgisel tasarım seçeneklerine sahip bir uygulama, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak ve dönüşüm oranlarının artmasına yardımcı olacaktır. Uygulamanızın kullanıcı dostu bir arayüzü varsa, uygulama kullanıcılarınız görevleri hızlı bir şekilde tamamlayarak bir başarı duygusu elde edecek ve uygulamanıza bağlı hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, sizin için en büyük zorluk, uygulamanız için kullanıcılarınızın seveceği ve tekrar tekrar uygulamanıza geri döneceği bir tasarım elde etmektir. Şık bir tasarıma sahip bir mobil uygulama sunarsanız, kullanıcılarınız uygulamanızı mobil cihazlarının ayrılmaz bir parçası olarak görecektir. Dikkat edilmesi gereken nokta, uygulama tasarım gereksinimlerinin android ve iOS uygulamaları gibi farklı platformlar için değişiklik göstermesidir.

Mobil uygulama geliştirmeniz için bir uygulama geliştiricisi tutmadan önce, uygulamanızın tasarımını belirlemek için bir platform seçmeniz gerekir.

Uygulama Platformu

Çoğu mobil uygulama hem Android hem de iOS platformlarını destekler. Bir uygulama geliştirme ekibini işe almadan önce, bir Android uygulaması mı yoksa bir iPhone uygulaması mı oluşturmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Çoğu işletme sahibi, uygulamalarını Google Play Store ve Apple App Store'da kullanıma sunmak için birden fazla platform için bir uygulama tasarlamayı tercih eder. Uygulamanız için bir uygulama platformuna karar vermenin neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yani iOS ve Android uygulamaları için uygulama geliştirme süreci farklıdır. Ayrıca, Android ve iOS uygulamalarının pazar paylarının farklı olduğunu anlamanız gerekir.

iOS uygulamaları ABD pazarına hükmetti, ancak Android uygulamaları dünya çapında popüler. Böylece hedef kitleniz, uygulamanız için bir platforma karar vermenize yardımcı olacaktır. Şimdi, iOS ve android uygulamaları tasarlarken akılda tutulması gereken önemli şeyleri açıklayacağız. Hadi başlayalım:

iOS Uygulama Tasarımı

Bir iOS uygulaması seçtiyseniz, dikkate alınması gereken birkaç şey vardır. Uygulama fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye başladıysanız, bu platform sizin için en iyi seçenektir. Mobil uygulamalar için güvenilir ve kullanımı kolay bir platform olup, daha kolay hata ayıklama yoluyla tasarımı hatasız hale getirir. Dolayısıyla, bu platformla mobil uygulama geliştirme, tasarımcıların herhangi bir sorun yaşamadan hataları düzeltmesine ve uygulamalara yeni güncellemeler eklemesine olanak tanır. Bir iOS uygulaması için bir uygulama tasarımcısı tutmadan önce, kullanıcı yolculuğunu daha etkileşimli hale getirmek için Apple kullanıcılarının tasarım gereksinimlerine odaklanmalısınız. Apple'ın birden çok platformunda en yeni özelliklere ve uyumluluğa sahip sezgisel bir tasarımı tercih ediyorlar. Bu, bir uygulamanın iPhone'lar, iPod'lar, iWatches, Mac'ler vb. ile uyumlu olması gerektiği anlamına gelir.

Android Uygulama Tasarımı

Apple'ın aksine, Android'in açık bir ekosistemi vardır. Böylece tasarımcılar bir android uygulaması oluştururken daha fazla esneklik bulabilirler. Ayrıca, bu platformun güzelliği, Google bilgi tabanından yönergeler arayarak kendi uygulamanızı oluşturabilmenizdir. Google Play Store'da bir uygulama tasarlamak ve yayınlamak daha ucuz olduğundan, işinize başlıyorsanız bu platform sizin için en iyi seçenektir.

iOS uygulamaları gibi, Android uygulamaları da giyilebilir cihazlar, Otomatik ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer cihazlarla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, bir android uygulaması tasarlarken uygulama mağazalarını farklı düşünmeniz gerekecektir.

Uygulama Tasarım Süreci – Adım Adım Kılavuz

Bir platform seçtikten sonra, uygulamanızın tasarım sürecini başlatmaya hazırsınız. Uygulama tasarımı zor bir iş değildir ve yalnızca çok fazla sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Uygulama tasarım sürecinde yer alan adımları merak ediyor olabilirsiniz. Tüm endişelerinize son vermek için buradayız. Burada sezgisel bir tasarım tasarlamak için adım adım kılavuzu açıklıyoruz. Hadi başlayalım:

1. Adım: Uygulama fikrinizi bulun

Mobil uygulama tasarım sürecinin ilk adımı bir uygulama fikri bulmaktır. Bu adım, uygulama tasarımcılarının mevcut iş sürecine değer katabilecek nedeni belirlemelerine olanak tanır. Dikkat çeken şey, mobil uygulamaların kullanıcıların hayatlarının çok önemli bir parçası haline gelmesidir, ancak farklı özellikler ekleyerek mobil uygulamanızı rekabette öne çıkarmanız gerekir. Doğru uygulama fikrini seçmek ve kullanışlı özellikler eklemek, başarılı bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Uygulama tasarımcıları, uygulama nişini belirlemeden önce, potansiyel müşterileriniz, faaliyetleri, hayatlarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunun olası çözümü hakkında uygulamanız aracılığıyla size sorular sorabilir. Ayrıca, uygulama tasarımcıları aşağıdakiler hakkında derinlemesine araştırma yapacaktır:

kullanıcı deneyimi tasarımı

Doğru uygulama fikrini edindikten sonra, bir uygulama tasarımcısının, insanların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunacağı hakkında bir fikir edinmek için en iyi UI/UX tasarımını aramasının tam zamanıdır. Ayrıca, uygulama tasarımcıları, kullanıcı gereksinimlerini ve uygulamanızın potansiyel kitleniz için nasıl görüneceğini ve çalışacağını netleştirmek için kullanıcı ve pazar araştırması yapacaktır. Bu derinlemesine araştırma, tasarımcıların kullanıcı geri bildirimi almasına ve kullanıcıların özel tasarım gereksinimlerine göre prototipe özellikler eklemesine yardımcı olacaktır. Pazar araştırması için mevcut verileri kullanabilirsiniz, ancak en faydalı uygulama, sorunsuz bir geliştirme süreci için potansiyel müşterilerinizden incelemeler almaktır.

Kullanıcı geribildirimi

Kullanıcı geri bildirimi, uygulama tasarım süreci için dikkate alınması gereken bir diğer önemli şeydir. Bu aşamada, uygulama tasarımcıları, kullanıcıların tasarım gereksinimlerini netleştirmek için anketler ve görüşmeler yapacaktır. Bir uygulama oluşturucu, bir uygulamanın tasarım içeriğini başlatmadan önce kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almalıdır.

Pazar araştırması

Pazar araştırması, rakip analizi için geliştirme sürecinde ve en son tasarım trendlerini takip etmede çok önemlidir. Rakip analizi ile rakiplerinizi, pazar paylarını ve mobil uygulamalarının öne çıkan özelliklerini öğrenebilirsiniz. Örneğin, uygulama tasarımcıları, rakiplerinizin uygulamalarından fikir aldıktan sonra mobil veya web uygulamanızı yeniden tasarlayabilir.

2. Adım: Fikrinizi doğrulayın

Şimdi, uygulamanızın uygulanabilirliğini kontrol etmek için fikrinizi doğrulamanızın tam zamanı. Bunun için en iyi uygulama asansör konuşmanızı bir aynanın önünde yapmaktır. Size mantıklı geliyorsa, diğerleri için de mantıklı olacaktır. Fikrinizi net bir iletişimle yapabilir veya karışık bir açıklama ile mahvedebilirsiniz. Bu nedenle, fikrinizi bir uygulama oluşturucuya sunmadan önce, ailenizin ve arkadaşlarınızın önünde açıklamanızı ve önerilerini almanızı öneririz. Yakınlarınız, uygulamanız hakkında size gerçekten rehberlik edecek kişilerdir.

Daha önce düşünmediğiniz bazı noktalarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, yarattığınız şey hakkında net bir vizyon elde etmek için fikrinizi yabancılara sunabilirsiniz.

3. Adım: Uygulamanızın özelliklerini seçin

Uygulamanızın özelliklerini seçmek, bir tasarıma karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu adım, hayalinize doğru ilk adım! Uygulamanızın nasıl çalışmasını istediğinizi hayal etmeye hazırsınız.

Mobil uygulamanız için özellikler seçmek, uygulamanız hakkında size net bir görüş sağlayacaktır. Bu aşamada, ona hayat vermek için fikrinizi kağıda sarıyorsunuz. Dikkat çeken şey, ilk iki adımda uygulamadan para kazanmayı düşünmek yerine uygulamanızın fizibilitesine odaklanmanız gerektiğidir. Başlangıçta, uygulamadan para kazanma sizi ilgilendirmez. Bu aşamada, uygulamanızın özellikleri aracılığıyla en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmak için en iyi seçenekleri düşünmelisiniz. Diyelim ki sosyal ağlar için bir Android uygulaması oluşturmakla ilgileniyorsunuz ve aşağıdakileri kağıda yazmaya başlayabilirsiniz:

Kullanıcı hesabı

Şifre, Google veya Facebook gibi kullanıcı hesabına giriş yapmanın farklı yolları

Kullanıcıların kullanıcı adı, profil resmi ve biyografi ekleme seçenekleri

Cihaz kitaplığından veya doğrudan kameradan profil resmi ekleme seçenekleri

Push bildirimleri

4. Adım: Uygulamanız için bir tasarım prototipi yapın

Mobil uygulamanızın özelliklerini yazdıktan sonra, uygulama geliştirmede bir sonraki adım, en iyi UI öğeleriyle mobil uygulama tasarımını planlamaktır. Bu adım, kullanıcılarınızın uygulamanızın özellikleriyle nasıl etkileşim kuracağını belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu aşamada, tasarımcılar uygulamanızı çizmek için bir kalem kullanır. Eskiz çizerken aşağıdaki uygulama tasarım öğelerini dikkate alırlar:

Ekran

Uygulamanızın tasarımını çizerken, uygulamanızın ana ekranını bölümlere ayırmanız çok önemlidir. Uygulamanızın çalışması için temel bileşen olduğu için uygulama ekranına odaklanmak çok önemlidir. Tasarımcılar tarafından belirlenen uygulama ekranının yönergeleri geneldir, ancak bu ekran çizimlerinin yardımıyla uygulamanızın çalışmasını hayal edebilirsiniz. Bir uygulama ekranı tasarlarken, uygulama tasarımcısı tüm özellikleri ayarlayacak bölümlerin sayısıyla ilgilenir. Diyelim ki bir yemek uygulamanız var ve mevcut tüm gıda maddelerinin kontrol listesi için bir ekran, sipariş edilen gıda maddeleri için başka bir ekran ve uygulamanın genel ayarları için bir ekran olacak.

Uygulama ekranı için net bir yol haritanız olduğunda, bir sonraki adıma geçmenin tam zamanı. Dikkat çeken şey, bu ekran taslağının nihai olması ve mobil uygulama tasarımcısının süreç ilerlediğinde gerekli değişiklikleri yapma şansının %100 olmasıdır.

Gezinti çubuğu

Uygulama ekranı hakkında bir fikir edindikten sonra, uygulama içinde gezinmek için uygulamanızın ana navigasyonuna odaklanmanın zamanı geldi. Mobil uygulama tasarımcınız, alt kısma bir sekme çubuğu eklemeye karar verebilir veya farklı bölümlerde gezinme için bir yan yana kaydırma seçeneği ekleyebilir.

Bu bağlamda, favori mobil uygulamalarınızın gezinme çubuğunu takip ederek favori navigasyon fikirlerinizi de önerebilirsiniz. Uygulamanızın daha doğal ve kullanıcı dostu görünmesi için sezgisel ve kullanımı kolay bir gezinme seçeneği seçmeniz gerekecek. Uygulama ekranlarına geçişi zorlaştıran bir gezinme tarzından kaçınmanızı öneririz.

Renk uyumu

Renk, uygulamanızı oluşturabilecek veya bozabilecek çok önemli bir uygulama tasarım öğesidir. Bu nedenle, uygulamanız için bir renk şeması seçerken dikkatli olun. Bir renk şeması seçerken, renk körlüğü sorunu yaşayan kişilere uygun renkler seçtiğinizden emin olun.

Yazı Boyutu

Uygulamanızın daha profesyonel görünmesi için yazı tipi boyutunu dikkate almak çok önemlidir. Bu nedenle, uygulama tasarımınızda dağınıklığı önlemek için yazı tipi boyutunu uygulama resimleriyle orantılı tutun. Uygun yazı tipi boyutuna sahip bir uygulama, kullanıcılarınız için çekici bir arayüz oluşturacaktır.

Uygulama simgesi veya logosu

Sezgisel bir tasarım için uygulama simgesi veya logosu çok önemlidir. Bu nedenle, kullanıcılarınıza hitap edebilecek ve uygulamanın amacını net bir şekilde açıklayan, kendini açıklayıcı ve akılda kalıcı bir uygulama simgesi tasarlamalısınız.

Uygulama kullanılabilirliği

Kullanılabilirlik, bir ürünü/hizmeti amaçlanan amaç için kullanmanın ne kadar kolay olduğu ile ilgilenir. Bir uygulamanın kullanılabilirliği, genellikle Kullanıcı Deneyimi (UX) olarak bilinen daha geniş bir konudur. Bir uygulamanın UX'i, hedef kullanıcıların onu kullanırken nasıl hissettiğini açıklar. Uygulama geliştirme sürecinde, sezgisel bir tasarım oluşturarak uygulama kullanıcılarını nasıl tatmin edeceği uygulama tasarımcısına bağlıdır. Örneğin, mobil uygulama tasarımcıları, kullanıcı deneyimini keyifli hale getirmek için uygulamaya sezgisel UI öğeleri ekleyebilir. Bu uygulama geliştirme adımında, uygulama tasarımcıları daha çekici UI tasarım öğeleri ekleyerek bir uygulamanın kullanılabilirliğini artırmaya odaklanır. Bu aşamada uygulama tasarımcıları her ekran için görsellere karar verir ve tüm kullanıcı arayüzü öğelerini kullanıcı ekranında düzenler. Bir uygulamanın kullanılabilirliğini optimize etmek için dikkate alınması gereken birçok başka tasarım faktörü vardır. Diyelim ki kullanıcınız bir elinde telefonu tutuyor ve ekranın yakınındaki bir butona tıklamaya çalışıyor ama başparmağı bu butona dokunamıyor. Bu nedenle, kullanıcınızın ihtiyaçlarına uymamanız sizin için bir felaket olur. Dolayısıyla, iş uygulamanızın kullanıcı arayüzünü tasarlarken uygulama tasarımcınızın göz önünde bulundurması gereken şeyler bunlardır. Bu nedenle, uygulama tasarımcıları için en iyi uygulama, uygulamanızı karlı bir ürüne dönüştürmek için çekici kullanıcı arayüzlerinin en iyi örneklerini incelemek için biraz zaman ayırmaktır. Göze çarpan gerçek şu ki, uygulama tasarımı ilk denemede mükemmel olmayacak. En iyi uygulama, mobil uygulamanızı ellerine vererek kullanıcılardan uygulama geri bildirimi almaktır.

Yerleştirme ekranı dizisi

İlk katılım ekranı dizileri eklemek, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılarını uygulamayı nasıl kullanacakları konusunda eğitmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bir işe alım sırası planlamak, onları uygulama özellikleri ve ayarları hakkında eğiterek daha fazla kullanıcı kazanmanıza olanak sağlayabilir. Uygulamanızın karmaşık özellikleri varsa bu tasarım seçeneği çok önemlidir.

Tasarım araçlarını kullanın

Uygulama tasarımı çizmek için kağıt kullanmak yerine en iyi uygulama tasarım araçlarını kullanmaktır. Uygulamanızın tasarımını taklit etmek için tasarım sürecinde kullanabileceğiniz birçok tasarım aracı bulunmaktadır.

Daha İyi Kullanıcı Deneyimi için Uygulama Tasarımı İpuçları

Sezgisel bir tasarım, mobil kullanıcılarınız için daha fazla kullanıcı kazanmanıza yardımcı olacaktır. Zayıf tasarım seçeneklerine sahip bir uygulama, sonunda uygulama kullanıcılarının sayısını azaltacaktır. Uygulama tasarım sürecinin adımlarından geçtikten sonra, uygulamanızın tasarımını kullanıcılarınız için daha sezgisel hale getirmek için uygulama tasarımı ipuçlarını açıklıyoruz.

Hadi başlayalım:

1. İpucu: Uygulama tasarımınızı basit tutun

Tasarım için ilk ipucu, uygulama tasarımınızı olabildiğince basit tutmaktır. Bunun nedeni, çoğu uygulama kullanıcısının karmaşık tasarım öğelerine sahip Android uygulamalarını kullanırken tereddüt hissetmesidir. Bu nedenle, uygulama tasarımınızı düzenlemenin en iyi yolu, onu olabildiğince basit tutmaktır. Sadeliğin büyüsü, basit bir mobil uygulama tasarımının kullanıcıların zihinlerindeki bilişsel yükü azaltmasına yardımcı olmasıdır.

İpucu 2: Hedef kitlenize odaklanın

Ardından, bir uygulama tasarlarken hedef kullanıcılarınıza odaklanmanızı öneririz. Diyelim ki bir etkinlik planlama uygulaması geliştirmek istiyorsunuz, bu yüzden kullanıcıların ara sıra kullanacağı bir uygulama. Bu nedenle, kullanıcılar tarafından nadiren kullanılan bir mobil uygulama için en iyi uygulama, tasarımı mümkün olduğunca resmi tutmaktır. Bunun nedeni, dağınık görsel öğelere sahip parlak renklerin bu Android uygulamalarının profesyonellikten uzak görünmesini sağlamasıdır. Ancak, günlük kullanım için bir uygulama tasarlıyorsanız, bunu resmi olmayan ve kullanıcılar için çekici tutmanızı öneririz.

3. İpucu: Bağışlayıcı bir kullanıcı arayüzü tasarlayın

Üçüncü ipucu, kullanıcıların kalbini kazanmak için dikkate alınması gereken çok önemlidir. İnsanların hata yapması ve bunları tersine çevirmek istemesi yaygın bir olgudur. Bu nedenle, tasarımcıların uygulama kullanıcılarının önceki ekrana atlamasına veya geri dönmesine olanak tanıyan affedici bir kullanıcı arayüzü tasarlaması önemlidir. Bu nedenle, sezgisel kullanıcı arabirimi öğelerine sahip esnek bir kullanıcı arabirimi, geliştirme ekibinin kullanıcıların güvenini ve sadakatini kazanmasına yardımcı olacaktır.

4. İpucu: Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenin

Uygulamanız için bir gezinme çubuğu tasarlamadan önce, mobil cihazlarını nasıl kaydırdıklarına ilişkin kullanıcı alışkanlıklarına odaklanmanız gerekir. Çoğu mobil kullanıcı, uygulama özelliklerine erişmek için yalnızca yukarı ve aşağı kaydırır. Bu nedenle, birçok özellik eklemek, uygulamanızı kullanıcılar için karmaşık hale getirecektir.

5. İpucu: Farklı bir renk şeması kullanın

Diğer telefon renklerinden farklı bir renk şeması kullanın ve uygulama tasarımını basitleştirmek için tek bir sekme tasarlayın.

6. İpucu: Harekete geçirici mesaj düğmeleri ekleyin

Uygulamanıza ilk kez eriştiklerinde uygulama kullanıcıları için tasarım seçenekleri. Bu amaçla, uygulamaya erişmek için "Kaydol" veya "Oturum aç" gibi harekete geçirici mesaj düğmeleri ekleyebilirsiniz. Ancak dikkat çeken şey, Apple App Store için bir uygulama oluştururken bu seçeneklerin uygulamanın onaylanmamasına yol açacağıdır. Bunun nedeni, çoğu kullanıcının uygulamanızın özelliklerine erişmek için ayrıntılarını açıklamakla ilgilenmemesidir.

7. İpucu: Beyaz boşlukları kullanın

Beyaz boşlukları kullanmak, uygulamanızın görünümünü değiştirmek için en çok önerilen tasarım hilesidir. Bu mobil uygulama tasarımı, uygulamanın basit ve gezinmesi kolay görünmesini sağlar. Beyaz boşlukların yanı sıra diğer tasarım standartlarının da geçerli olacağını unutmayın.

İpucu 8: Tüm kullanıcı tabanını göz önünde bulundurun

Bir uygulama tasarlarken uygulama kullanıcılarınızı geniş bir bakış açısıyla düşünün. Bir tahmine göre, sekiz kişiden biri renk körlüğü çekiyor, bu nedenle tüm kullanıcılarınız için uygun bir renk şeması kullanmanız gerekiyor.

9. İpucu: Uygulama tasarımınıza animasyonlar ekleyin

Uygulama tasarımınıza animasyonlar eklemek, uygulamanızı kullanıcılarınız için daha çekici hale getirecektir. Bu nedenle, uygulama geliştirme kapsamınız hakkında endişelenmeyin ve uygulamanızı kullanıcılarınıza daha çekici hale getirmek için heyecan verici animasyonlar ve özellikler ekleyin.

İpucu 10: Kullanıcı geri bildirimi alın

Uygulama yayınlandıktan sonra en iyi uygulama, uygulama tasarımındaki boşlukları ortaya çıkarmak için kullanıcılarınızdan geri bildirim almaktır. Bu amaçla Google Play Store veya Apple App Store'dan kullanıcı yorumları toplayabilirsiniz.

Bir Uygulama Tasarlamanın Maliyeti Ne Kadardır?

Bir uygulama tasarlamanın maliyeti, boyut, özellikler, uygulama karmaşıklığı, uygulama geliştirme ekibi ve eklemek istediğiniz diğer tasarım seçenekleri gibi faktörlere bağlıdır. Uygulama geliştirmenin maliyet tahmininde yardımcı olan uygulama boyutu için üç kategori vardır. Bu boyutları açıklayalım:

Küçük Uygulamalar:

Küçük boyutlu bir uygulama 5 – 8 ekrandan oluşur ve tek bir platform için tasarlanmıştır. Küçük boyutlu bir uygulama tasarlamanın maliyeti 2000 doların altındadır.

Küçük boyutlu bir uygulama 5 – 8 ekrandan oluşur ve tek bir platform için tasarlanmıştır. Küçük boyutlu bir uygulama tasarlamanın maliyeti altındadır. Orta Uygulamalar:

Orta boy uygulamalar 10 – 15 ekrandan oluşur ve Google Play Store ve Apple App Store gibi karma platformlar için tasarlanmıştır. Orta ölçekli bir uygulama tasarlamanın maliyeti 200 bin ile 600 bin dolar arasındadır.

Orta boy uygulamalar 10 – 15 ekrandan oluşur ve gibi karma platformlar için tasarlanmıştır. Orta ölçekli bir uygulama tasarlamanın maliyeti 200 bin ile arasındadır. Büyük Uygulamalar:

Yerel uygulamalar olarak da bilinen büyük boyutlu uygulamalar, 20'den fazla ekrandan oluşur ve hibrit platformlar için tasarlanmıştır. Bu yerel uygulamalar karmaşık entegrasyon gerektirir, bu nedenle yerel bir uygulama tasarlamanın maliyeti diğer uygulama geliştirmelerinden daha yüksektir. Yerel bir uygulama tasarlamanın ortalama maliyeti 1 milyon doların üzerinde olacaktır. Bu nedenle, bir uygulama tasarlamak için maliyet tahmininden geçtikten sonra, basit ve orta ölçekli uygulamalar için uygulama oluşturucuları denemenizi öneririz.

Uygulama oluşturucuları kullanmak, uygulama geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmenize ve uygulamanızı tanıtmak için stratejik planlamaya odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek en iyi uygulama oluşturucu AppMaster'dır. Daha özelleştirilmiş özelliklere sahip yerel bir uygulama tasarlamak isteseniz bile AppMaster aracını kullanmanızı öneririz. Bunun nedeni, yerel bir uygulamanın size yalnızca AppMaster verebilecek daha karmaşık özelliklerin entegre edilmesini gerektirmesidir.

Ücretsiz bir uygulama tasarlayabilir misiniz?

Maliyet tahminini gözden geçirdikten sonra, bir uygulamayı ücretsiz tasarlamanın yollarını arıyor olabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama tasarlamak mümkün mü? Cevap mutlak bir evet. Evet, doğru duydunuz. AppMaster gibi bir uygulama üreticisinin yardımıyla tek kuruş harcamadan uygulamanızı tasarlayabilirsiniz.

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Kendim bir uygulama geliştirebilir miyim?

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Web uygulaması oluşturmaya izin ver AppMaster gibi bir uygulama oluşturucu, küçük işletme sahiplerinin işlerini bir web uygulaması aracılığıyla ölçeklendirmelerine olanak tanır. Bu kodsuz aracın yardımıyla bir mobil uygulama ve bir web sürümü tasarlayabilirsiniz.

Tek Tıkla Yayıncılık AppMaster ile uygulamanızı tasarladıktan sonra, uygulamanızı tek bir tıklamayla uygulama mağazalarında yayınlamaya hazırsınız.

AppMaster Bulut AppMaster, dağıtımlar için ücretsiz bir bulut seçeneği sunar. Böylece, bu platformla bir uygulama tasarladıktan sonra, uygulamanızı ücretsiz bir AppMaster bulutunda barındırabilirsiniz. Ayrıca uygulamanızı isterseniz sunucularınızda veya diğer bulutlarda barındırabilirsiniz.

Son düşünceler

Bu kullanışlı kılavuzu inceledikten sonra, hedef kullanıcılarınız için sezgisel bir uygulama tasarlamak için mobil uygulama tasarım sürecinde bilgili olduğunuzu umuyoruz. Bu makalede, uygulama tasarım sürecinin adımlarını, sezgisel bir tasarım için kanıtlanmış ipuçlarını, uygulama tasarımının maliyetini ve uygulama geliştirme maliyetini azaltmak için en iyi uygulamaları tartıştık. Uygulama geliştirme sürecinin maliyetini azaltmak için uygulama tasarımcılarını ve geliştiricilerini işe almak yerine AppMaster gibi bir uygulama oluşturucuyu denemenizi öneririz. AppMaster ile ilgili en iyi şey, sürükle ve bırak seçenekleriyle bir uygulama oluşturmanıza izin vermesidir. DahaBu kodsuz uygulama geliştirme platformu, erişebileceğiniz kaynak kodu sağlar.

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