Geliştiricilere olan talep her geçen gün artıyor ve hem küçük şirketlerde hem de BT devlerinde daha fazla boşluk ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi talep çoksa arz da olmalı. BT uzmanlarının eksikliği sorununu kapatmak için eğitim kuruluşları, geliştiricileri oldukça kısa bir sürede eğiten yoğun Bootcamp programları oluşturdu.

Kodsuz Bootcamp nedir?

Kodsuz Bootcamp, kod yazmadan programlamadır. Kod, dijital bir ürünü oluşturan şeydir. Kodsuz uygulama geliştirme öğrenimi, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların ve geliştiricilerin görsel modelleme yoluyla uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir metodolojidir. Kodsuz kullanmak, bir uygulamanın standart kodlama yöntemlerinden daha hızlı tamamlanmasını sağlar ve süreçleri standartlaştırma ve ısmarlama yazılım tasarlama gereksinimi karşılayabilir. Sonuç olarak, kuruluşlar genişleyebilir, çalışan ve müşteri memnuniyetini artırabilir ve şirket operasyonlarını pazar değişikliklerine hızla adapte edebilir.

Hiç kod yazmayı öğrenebilmeyi diledin mi? Cevabınız evet ise, bu yol çok daha kolay ve hızlı olduğundan, örneğin kodsuz, diğer geliştirme yollarını düşünmenizi öneririz. Basitçe söylemek gerekirse, kodsuz, kodlama oluşturma platformunu ve kullanıcıları birbirine bağlayan ve kodu değiştirmeden yazılımın arayüzünü tasarlamalarını ve değiştirmelerini sağlayan görsel bir arayüzdür.

Bugün, kodsuz platformlar geleneksel geliştirme yöntemlerini arka plana atıyor. Terrasoft'un "kodsuz Pazar Durumu ve Beklentileri" araştırmasının ardından, bu yeni teknolojiler, pazara sunma süresini on kat veya daha fazla kısaltırken esnek özel çözümler oluşturmaya yardımcı olur. Kuşkusuz, kodsuz teknolojiler sıklıkla kod öğrenmeyi veya en azından kodlamanın bir parçası olan tümdengelimli akıl yürütmeyi gerektirir.

Örneğin, Roblox gibi iyi bilinen ve çocukların ilgisini çekmesi için alay edilen kodsuz bir yapı platformu, kullanıcılara tüm evreni inşa etmek için araçlarını nasıl kullanacaklarını gösterir. Daha da iyisi, çocukların bu oyunların sağladığı araçları geliştirmeleri ve araçlarını yapmak için motive olmalarıdır. Çocuklar artık sayısız öğretici ve çevrimiçi forumların ortaya çıkması sayesinde bu kodsuz platformlar için uygulamalarını ve modüllerini nasıl oluşturacaklarını öğrenebilirler.

İşte kodsuz bir kurs seçmeniz için bazı nedenler

Gartner araştırma grubu, 2022 yılına kadar kodsuz uygulama geliştirme kurslarına olan talebin BT sektöründen beş kat daha fazla olacağını tahmin ediyor. Bir BT personelinin yardımı olmadan, kodlama deneyimi olmayan herkes, kodsuz oluşturma platformlarını kullanarak kolayca yeni uygulamalar geliştirebilir. İş kullanıcıları, benzersiz taleplerini karşılamak için iş akışlarını otomatikleştirme ve özelleştirme kapasitesine ek olarak yeni bilgi ve beceriler öğrenir. Kodsuz, çok az öğrenme becerisi gerektirir veya hiç gerektirmez, bu da birçok işletmenin daha fazla kodlayıcı eklemeden yaşadığı BT uzmanlarının eksikliğini azaltır. İş kullanıcıları, BT uzmanlarının yardımı olmadan kod gerektirmeyen platformlarda uygulamalar oluşturabilir, bu da BT kuruluşlarının üzerindeki yükü azaltır ve maliyetli kaynakları korur. İşletmeler teknolojik değişime uğradıkça, yazılıma daha fazla odaklanırlar. Günümüzün BT'si ve iş liderleri, geleneksel kodlamayı tamamen terk etmenin daha hızlı ve daha verimli sonuçlar üreteceğinin farkındalar. Zengin görsel düzenleme araçları, önceden yazılmış kaynak kodu ekosistemi, form düzenleri, derleme arabirimleri ve daha fazlası, programlama yapmayan ekiplerle hızlı uygulama dağıtımına olanak tanır. Salgın, güvenlik önlemleri, uzaktan çalışma koşulları ve etkileri nedeniyle kuruluşları BT planlarını hızla yeniden değerlendirmeye zorladılar. Birçok işletmenin dijital geçişine başlamasından bu yana on yıl geçti. Şirketler, hayatta kalmak ve çalışanlarına ve müşterilerine hizmet etmek için günümüzün muazzam zorluklarına tepki olarak sistemlerini ve süreçlerini en baştan dijitalleştirdi veya son dakika değişiklikleri yaptı. Kodsuz platformlar, işletmelere sürekli gelişmek ve değişen piyasa koşullarına daha hızlı yanıt vermek için gerekli araçları sağlar.

Kodsuz işlevler:

Neden kod yok Grafik araçları ve modelleri kullanan uygulamalar geliştirmek, sıfırdan kod yazmak ve öğrenmekten daha hızlıdır. Kodsuz, herhangi bir veriyi herhangi bir ticari geliştirici veya kullanıcı için anlaşılır bir şekilde sunmanıza olanak tanıyan yerleşik araçlar ve görsel öğrenme araçları içerir.

En iyi kodsuz çözümler, kullanıcılara önceden oluşturulmuş modüllere ve bileşenlere erişim sağlayarak, bir uygulama oluşturma ihtiyacını sıfırdan ortadan kaldırır. Örneğin bazı kodsuz platformlar, verileri yönetmek için veya hizmet stratejisi veya pazarlama süreci yönetimi kursları gibi kullanıcı programları için bileşenler sunar.

Test edilen her kodsuz platform, bir sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü sunuyordu. Bu, kod gerektirmeyen uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için en önemli ve faydalı stratejilerden biridir. Bu uygulama, hem programcılar hem de programcı olmayanlar için uygulamalar geliştirirken yardımcı olacaktır.

Halihazırda kurulmuş uygulamalar için bileşenleri ve hizmetleri kullanmak, kodsuz geliştirmenin temel bileşenlerinden biridir. Birkaç uygulama tarafından paylaşılan temel işlevlere sahip olduklarından, yeni çözümleri daha hızlı oluşturmak için bu modülleri yeniden kullanabiliriz. Gerekli uygulamaları daha hızlı oluşturmak için kodsuz platform, kullanıcıların önceden var olan veya yeni oluşturulan modülleri, eklentileri ve tam uygulamaları yeniden kullanmasını sağlamalıdır.

No-code'un avantajları:

Kodsuz teknolojiler, geliştirme giderlerini %80'e kadar azaltabilir. Kodsuz uygulama geliştirme, geleneksel uygulama geliştirmeden daha az kodlama uzmanlığı gerektirir. Bu stratejiyle, birçok işletmenin sahip olduğu BT uzmanı eksikliğini yeni personelin yardımına başvurmadan ele almak mümkündür.

Grafik tasarım araçları, işletmelerin gelişen piyasa koşullarına ve müşteri taleplerine hızla yanıt veren yazılımlar tasarlamasını kolay ve hızlı hale getirir.

Gelecek kodsuz. Yeni teknolojileri kullanan işletmeler artık daha iyi bir konumda. Kodsuz platformlar, sürekli geliştirme, pazardaki varlığınızı artırma ve personel ve müşterilerle etkileşim kurmak için yeni yöntemler geliştirme için çok önemli bir araçtır.

Kodsuz dezavantajlar:

Müşterilerin kodsuz araçlara ve kodlamaya tam erişimi olmadığı için kodsuz platformların sınırlı esnekliğe ve ölçeklenebilirliğe sahip olduğuna dair bir inanç vardır. Bu nedenle bazı güvenlik tehditlerini önleyemeyebilirsiniz. Ayrıca, sisteminizde hem sistemi hem de onu kullanan uygulamaları etkileyen bir güvenlik açığına neden olabilir.

Büyük işletmeler, bu tür sorunları önlemek için kod içermeyen bir platform seçerken dikkatli olmalıdır. Güvenli bir çözüm kullanmak, kodsuz platformunuzun güvenliğini sağlar ve en son teknolojileri tam olarak kullanmanıza olanak tanır.

Kod yazmamayı nasıl öğrenebilirim?

Yeni dijital ürünler yaratmak için kodlama her zaman norm olmuştur. Bir web sitesi kurmak ister misiniz? JavaScript, CSS ve HTML öğrenin. Trend, teknik bilgi gerektirmeyen uygulamalar oluşturmanın görsel bir yöntemi olan kodsuzluğa doğru kayıyor. Bununla birlikte, ürünleri oluşturmak için şu anda birçok farklı kodsuz araç kullanılmaktadır. Bir alan adı ve barındırma almanız, bir açılış sayfası tasarlamanız, belki API'leri kullanmanız, bir ödeme ağ geçidi oluşturmanız, kullanıcı etkinliğini izlemeniz ve muhtemelen çok daha fazlasını yapmanız gerekecek.

Tüm bu teknolojilerden oluşan bir "kodsuz yığın", geleneksel kodlamadan daha az pahalı ve zaman alıcı olsa da mutlaka bir parça kek değildir. Kodsuz kurslar, hevesli girişimcilere kodsuz mal ve hizmetlerin nasıl oluşturulacağı konusunda talimat vererek bu durumda yardımcı olabilir. İşte belirli bir sıraya göre listelenmemiş 7 olasılık.

Kod Yok

No Code MBA'de aşağıdakiler dahil 100'den fazla ders vardır:

Product Hunt'a benzer bir Webflow upvote sitesi oluşturma

Indeed'e benzer bir Webflow iş panosu yapma

Glide, Tinder'a benzer eşleşen bir flört servisi yaratıyor.

Müreffeh kodsuz işletme sahipleri ile de çok sayıda röportaj var. No Code MBA'den 6 Haftalık MVP Bootcamp kısa süre içinde başlayacak ve haftalık canlı dersler, Ürün kapsamı, iş modeli tasarımı, MVP lansmanı ve daha fazlasını içerecek.

Kod Yok

No Code HQ, nasıl kod yazılacağını bilmeden bir web sitesi veya Bootcamp uygulamasının nasıl oluşturulacağını keşfetmek için bir araçtır.

Kodsuz geliştiriciler için en son çalışmalarını gösterebilecekleri, bilgi ve içgörü alışverişinde bulunabilecekleri ve birbirleriyle etkileşime girip birbirlerini eğitebilecekleri bir forumdur. Kodsuz projenizi başlatmak için kılavuzlar, şablonlar ve araçlar alacaksınız.

nükod

5.000'den fazla kodsuz geliştirici ve uzman bu topluluğun üyeleridir. Bilgi verirler, hikaye alışverişinde bulunurlar ve kodsuz ürünlerin gelişimini gösterirler.

Kodsuz Yaratıcılar

Kodsuz uzmanlar, kodsuz topluluğun diğer üyeleri ve içerik oluşturucularla bu forumda etkileşim kurabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve birlikte çalışabilir. Sık sık kodsuz kaynaklar ve karşılaşmalarla ilgili haberlerle topluluk güncellemeleri sağlarlar.

LinkedIn Eğitimi

LinkedIn Learning'in büyük bir hayranı olarak, kodsuz bir web sitesi oluşturma konusunda yeni bir kurs bulmaktan heyecan duydum. 1,5 saatlik bu kısa ve öz kursta site stratejisi, grafikler, renkler, yazı tipleri, sistem seçme ve daha fazlasını öğreneceksiniz. Bu kurs, Wix, WordPress, Squarespace, Weebly ve diğerleri gibi mevcut çok çeşitli site oluşturma platformları göz önüne alındığında, hangi platformun ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşıladığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

En iyi ücretsiz Bootcamp programı nedir?

Kodlama Bootcamp'larındaki programların uzunluğu birkaç haftadan birkaç aya kadar değişir ve size bir teknoloji kariyeri için gerekli olan temel programlama kavramlarını ve yeteneklerini öğretirler. Gerçek dünya projeleri, pratik eğitim ve çeşitli programlama dilleri ile bu ücretsiz kodlama kursları, çok miktarda materyali kapsar ve çok fazla çalışma gerektirir.

Uygulama Akademisi Açık

App Academy, App Academy Open programı aracılığıyla ücretsiz bir çevrimiçi programlama okulu sağlar. Tam App Academy tam kapsamlı geliştirme müfredatına bu çevrimiçi program aracılığıyla öğrenciler erişebilir. Bununla birlikte, premium seçenekle gelen düzenli ve eğitmen liderliğindeki eğitim, öğrenciler tarafından özellikle sevilmiyor. Web geliştirme için eğitim programlarının programlanması açısından App Academy ilk sırada yer alıyor.

Flatiron Okulu Kurslarına Giriş

Ünlü kodlama bootcamp Flatiron School'dur. Öğrenciler, Londra, New York ve Washington, DC'deki konumlarda çevrimiçi veya şahsen programlama kurslarına kayıt olabilirler. Bootcamp, web programlama, siber güvenlik, bilgisayar bilimi, grafik tasarım ve diğer konularda kurslar sunar.

ÜcretsizKodKamp

Bu çevrimiçi ücretsiz kodlama okulu, ön uç ve tam yığın web geliştirme kodlama kimlik bilgileri sunar. Bu çevrimiçi eğitim kursu, 1.600 saatlik bir JS müfredatına sahiptir ve kendi hızınızdadır. freeCodeCamp'in demografisi benzersizdir. Programlama topluluğunun yaklaşık %80'i 25 yaşın üzerinde olduğundan, yetişkinler için ücretsiz kodlama eğitimi almak için mükemmel bir yerdir.

Kodsuz ne yapabiliriz?

Kodsuz teknolojiyi kullanarak, kurumsal düzeyde kodsuz uygulamalar geliştirebilir, eski sistemler modernleşebilir, yeni süreçler geliştirebilir, belirli bir ülkedeki bir pazarın veya endüstrinin taleplerini karşılamak için çözümleri hızla değiştirebilir, vb.

Bilgisayar bilimini çok daha iyi anlamanıza yardımcı olacak resmi kodlama eğitimi almak için kodsuz bir Eğitim Kampına katılmanızı, çevrimiçi kurslar almanızı veya saygın bir üniversiteye gitmenizi öneririz. Çeşitli bilgisayar bilimi uygulamalarında zorlu konular üzerinde çalışırken, bağımsız kodsuz becerilerinizi geliştireceksiniz. Bootcamp'ı seçerseniz, buna hazırlanmak için kodlama üzerine kitaplar öğrendiğinizden emin olun. Ek olarak, Coursera gibi bilgisayar bilimlerine, veritabanlarına, akışlara vb. odaklanan web sitelerinde daha fazla kursta kod öğrenmenizi tavsiye ederiz. Büyük Açık Çevrimiçi Kurslar veya MOOC'lar Udacity veya Coursera'da çok sevilir. Bazı kolejlerin bu kodsuz Bootcamp ile ortaklıkları vardır.

Çözüm

Geliştirici olmanın yolu açık uçludur. Her insanın kendine özgü yetenekleri ve yetenekleri ile programcı olma yolundaki vizyonunuz vardır. Önemli olan, olmak istediğiniz yazılım geliştiricisinin türüdür. Ön uca erişmek ister misiniz? Bu, daha üst düzey uygulama geliştirme kavramlarından web araçlarına ve teknolojilerine vurguda bir kaymayı gerektirir. Yazılım mühendisi olma yolu uzundur. Eğitim, kolej veya eğitim kampı ile bitmez.

Bununla birlikte, AppMaster ekibi, çevrimiçi geliştirme için kodsuz geleceğin yolu olarak göründüğünden emindir. Kodu en temelden öğrenmeyi hedefliyorsanız, AppMaster sizin için ilk uygulamanızı oluşturacağınız ilginç bir kurs hazırladı.