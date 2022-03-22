Kodsuz oluşturucular, kod yazmadan tam teşekküllü uygulamalar ve dijital ürünler oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü araçlardır. Bu kadar dikkat çekmelerine ve sürekli tartışmalara neden olmalarına şaşmamalı.

Güncel kalmayı ve piyasayı takip etmeyi, kodsuz platformları ve yeteneklerini incelemeyi seviyoruz. Bu yüzden popüler kodsuz Bubble aracının bir incelemesini hazırladık ve AppMaster.io ile karşılaştırdık.

Bubble genel bakış

Bubble, web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Bubble ile uygulama mantığı oluşturabilir, arayüz tasarımı oluşturabilir, gömülü veritabanlarıyla çalışabilir ve hazır ürünleri üçüncü taraf hizmetlerle entegre edebilirsiniz.

Araç, uygulamaları kendi sunucusunda barındırır ve bunlara her yerden erişilebilir hale getirir.

Platformun yaratıcılarına göre Bubble, web uygulamaları oluşturmak için JSON tabanlı bir bildirimsel programlama dilidir. Araç, harici JavaScript ve dahili sunucu bileşenlerini destekleyerek, kullanıcının uygulamaların iş mantığı ve görünümüyle çalışmasına olanak tanır.

Platforma kaydolduktan sonra uygulama düzenleyicisine erişeceksiniz. Bubble düzenleyici, tüm işlerin yapıldığı yedi sekme etrafında oluşturulmuştur. Bir proje içinde, bir uygulama geliştirebilirsiniz.

AppMaster.io'ya genel bakış

AppMaster.io, saniyede 22.000 satır kod yazma hızıyla otomatik kod oluşturmanın ana avantajına sahip kodsuz bir platformdur.

AppMaster.io üzerinde sunucu, yerel mobil ve web uygulamaları oluşturabilirsiniz. AppMaster.io ve Bubble arasındaki temel fark budur ve yalnızca web uygulamaları oluşturmanıza izin verir.

Platformun işlevselliği, bir veritabanı oluşturmaktan yayınlamaya, üretime ve yayınlandıktan sonra uygulamaların çalışmasını izlemeye kadar tüm geliştirme aşamalarını içerir.

Bubble'dan farklı olarak AppMaster.io'da proje, veritabanı, iş mantığı ve uygulama editörlerinin birleşimini temsil ederek yayınlama ve izlemeye erişim sağlar. Aynı proje içerisinde birkaç farklı uygulama geliştirebilirsiniz.

Platform, Go dilinde bir arka uç oluşturur ve PostgreSQL üzerinde çalışan veritabanları oluşturur. AppMaster.io ile, sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyicisi kullanarak iş süreçleri oluşturabilir ve daha fazla çalışma için kaynak kodunu dışa aktarabilirsiniz.

Ana platform farklılıkları

Araçların ana özelliklerini göz önünde bulundurarak platformları daha ayrıntılı analiz edelim: veri tabanları ve uygulama mantığı ile çalışma, üçüncü taraf hizmetler ile entegrasyon, uygulama oluşturma ve yayınlama, abonelik planları.

Veritabanlarıyla çalışma

Bubble

Bubble gömülü bir veritabanı kullanır. Üçüncü taraf SQL veritabanlarından daha az güçlüdür ancak hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanıza olanak tanır.

Bubble'daki veritabanı, tabloların eşdeğeri olan Veri türlerine göre çalışır. Her veri türü için özel alanlar ekleyebilirsiniz. Bir alan eklemek için adını girmeniz ve veri türünü belirtmeniz gerekir.

Kontrol panelindeki yan menüde verilerle çalışmak için bir Veri sekmesi vardır. Verilerle çalışmak için ihtiyacınız olan her şey burada. Yeni kayıtlar oluşturabilir, alanlarla çalışabilir, her tür için kurallar ayarlayabilir, dosya yükleyebilirsiniz.

Gerekli veri türlerini oluşturduktan sonra, bunların tümü, tablolar şeklinde sunuldukları Uygulama Verileri sekmesinde bulunabilir. Ayrıca orada yeni girişler oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda, Bubble standart veritabanı ilişkilerini kullanmaz. Türler aracılığıyla yapılandırılırlar.

AppMaster.io

AppMaster.io'da veritabanları biraz farklı bir şekilde sunulur. Platform, bir veritabanı şeması oluşturabileceğiniz, veri modelleri oluşturabileceğiniz, aralarında ilişkiler oluşturabileceğiniz ve alanlar ekleyebileceğiniz bir Veri Modelleri Tasarımcısına sahiptir.

AppMaster.io'daki veritabanı arasındaki kritik fark, şemaların kendi alan kümeleriyle bloklardan oluşturulduğu görsel bir veritabanı tasarımcısıdır. Uzun süredir devam eden bir avantaj yaratarak süreci daha rahat ve anlaşılır hale getirir: tüm veritabanı tabloları ve bunların ilişkileri hemen görülebilir. Bloklar, çalışma alanında serbestçe hareket ettirilebilir ve istenilen sırada düzenlenebilir. Modelleri birbirine bağlamak için oku bir bloktan diğerine uzatmanız gerekir.

Yeni bir model eklerken, servis alanları otomatik olarak oluşturulur: Kimlik, oluşturma tarihi, değiştirme tarihi, silme tarihi. Ayrıca her modele özel alanlar ekleyebilirsiniz. Yeni bir alan oluştururken adını girmeli ve türünü belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak bir açıklama ekleyebilirsiniz.

AppMaster.io standart ilişkisel veritabanı türlerini kullanır: bire bir, bire çok, çoktan çoğa.

AppMaster.io'daki veritabanı, karmaşık veri yapıları oluşturabilen, depolayabilen ve alabilen yüksek performansa sahip esnek ve sağlam bir DBMS olan PostgreSQL tarafından desteklenmektedir.

Uygulama Mantığıyla Çalışmak

Bubble

Uygulama mantığı ile çalışmak için Bubble'ın bir İş Akışı bölümü vardır. İşlemi başlatmak için, şemada When anahtar sözcüğü ile gösterilen bir olay seçmelisiniz (örneğin, "Kullanıcı oturum açtığında"). Ardından, bu etkinlik için bir eylem eklemeniz gerekir. Eylemlerin sayısı sınırsız olabilir.

Hesap, e-posta, ödeme, özel etkinlikler (API) vb. ile ilgili işlemler de dahil olmak üzere tüm işlemler gruplara ayrılır.

Her eylemin, ayrı bir pencerede yapılandırılabilen kendi parametre seti vardır. Bubble'daki eylemlerin akışı, net bir sıra ile basittir.

AppMaster.io

AppMaster.io BP düzenleyicide, işlem yürütme yolu, ek parametreler ve dallandırma ile daha karmaşık bir şekilde yönlendirilebilir.

İş süreci şeması, belirli işlevlerden sorumlu bloklardan oluşturulmuştur. Halihazırda platformda tekli işlemleri ve tam teşekküllü iş süreçlerini gerçekleştiren 1000'den fazla blok bulunmaktadır.

İşlemin yönünü ayarlamak için bağlayıcıları kullanarak blokları bağlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, her BP'de Başlangıç ve Bitiş blokları oluşturulur. Her bloğun iki tür konektörü vardır:

akış_bağlantısı - yürütme akışı bağlayıcısı, blok kuyruğunu tanımlar;

var_connection - değişken bağlayıcı, hangi değişkenin nereden alınacağını tanımlar.

AppMaster.io'yu kullanarak her türlü karmaşıklığın mantığını oluşturabilir ve sohbet robotlarından özel kurumsal hizmetlere kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Tasarım

Bubble

Bubble, sürükle ve bırak teknolojisiyle çalışır. Sol paneldeki Tasarım sekmesi, uygulama sayfasına sürükleyebileceğiniz tüm bileşenleri içerir. Bir öğeye tıkladığınızda, bu öğe için ekran ayarlarını ve diğer parametreleri yapılandırabileceğiniz bir kurulum penceresi görüntülenir. Bileşenlerin konumu manuel olarak veya koordinatlar aracılığıyla ayarlanır.

Bubble ile çalışırken, veritabanları veya uygulama iş mantığı ile çalışmaya değil, tasarıma vurgu yapılır.

Platformda çeşitli konularda hazır tasarım şablonlarından oluşan kapsamlı bir kitaplık mevcuttur. Uygun bir şablon seçebilir ve yalnızca bazı öğeleri uyarlayarak geliştirmeyi hızlandırabilirsiniz.

AppMaster.io

AppMaster.io ayrıca sürükle ve bırak teknolojisini kullanır. Platformun mobil ve web uygulamaları için ayrı bir düzenleyicisi vardır. Web uygulaması düzenleyicisini karşılaştırırsak, birkaç çalışma alanından oluşur:

gezinme çubuğunu oluşturacak yeni sayfaların yerleştirildiği Ana Menü bloğu;

Uygulamanın herhangi bir bölümünden onları çağırmak için gizli öğelerin yerleştirildiği Uygulama Bileşenleri bloğu - bunlar kalıcı pencereler veya iç içe sayfalar olabilir;

sayfanın içeriği ve bileşenleri için tasarlanmış çalışma alanının merkezi bölgesi.

Bubble ile karşılaştırıldığında, AppMaster.io'daki bir web tasarımcısının vurgusu, veritabanlarıyla çalışmak ve karmaşık iş mantığı oluşturmaktır. Benzersiz bir uygulama tasarımı oluşturmak için AppMaster.io arka ucunu herhangi bir özel ön uçla kolayca entegre edebilirsiniz.

Bu makaleyi yazarken, AppMaster.io ekibi web uygulaması tasarımcısını geliştiriyor ve işlevselliğini genişletiyor.

Web Uygulama Tasarımcısı, yönetici panelleri ve müşteri portalları gibi Tek Sayfalı Web Uygulamaları (SPA'lar) oluşturmak için tasarlanmıştır. Yönetici panelleri için AppMaster.io, veritabanına göre otomatik olarak uygulama sayfaları oluşturur ve veritabanı şeması her değiştiğinde listeyi günceller.

Entegrasyonlar ve API'ler

Bubble

Yüzlerce üçüncü taraf hizmetini Bubble uygulamasına bağlayabilirsiniz. Platformun Eklentiler bölümünde popüler hizmetleri ve özel çözümleri bulabilirsiniz. Eklentiler ücretsiz ve ücretli kurulum için mevcuttur.

Bubble kullanıcıları, eklentileri kendileri oluşturabilir ve bunları, aracın işlevselliğini önemli ölçüde genişleten kitaplığa ekleyebilir. Geliştirici (platform kullanıcısı) artık platformda aktif olamayacağından ve herhangi bir yardım sağlayamayacağından, bu tür eklentilerin teknik desteği küçük bir sorun olmaya devam ediyor.

Bubble, harici bir API ile çalışır ve farklı hizmetleri bağlamanıza olanak tanır. API ile çalışmak için bir API Bağlayıcı eklentisi vardır. Modül, Bubble kullanıcılarının harici istekler aracılığıyla herhangi bir API'ye bağlanmasını sağlar.

AppMaster.io

Modüller kullanılarak AppMaster.io'ya ek işlevler eklenebilir. Eklenti kütüphanesi sürekli güncellenmektedir. Herhangi bir modül tek tıklamayla ücretsiz olarak kurulabilir. Avantajı, katalogdaki tüm modüllerin AppMaster.io geliştiricileri tarafından bakımının yapılması ve zamanında güncellenmesidir.

AppMaster.io, farklı üçüncü taraf hizmetleri açık bir API ile kolayca bağlayarak projelerinizi genişletebileceğiniz yerleşik bir harici API istek düzenleyicisi sağlar.

Platform ayrıca uç noktalarla çalışmayı da uygular. Tüm uç noktalar, birlikte çalıştıkları verilere bağlı olarak klasörlere ayrılır.

AppMaster.io ayrıca çeşitli API uç noktaları türleri oluşturmanıza da olanak tanır:

API — web arayüzünden ve üçüncü taraf sistemlerden arka uca erişim için;

web kancaları — üçüncü taraf sistemlerden bildirim almak için;

ağ soketleri.

Gerekli verilerle bir iş süreci seçebilir ve her tür için ara yazılımı yapılandırabilirsiniz.

dağıtım

Bubble

Bubble bir barındırma sağlayıcısı görevi görür. Platformda oluşturulan tüm uygulamalar aynı sunucuda barındırılmaktadır.

Ücretli bir planla kullanıcılar kendi alan adlarını kullanabilirler. Ayrıca ücretli abonelik ile kapasite birimlerini satın alarak sunucunun gücünü artırabilirsiniz.

AppMaster.io

AppMaster.io birden fazla yayınlama seçeneği sunar; AppMaster Cloud'u, herhangi bir üçüncü taraf bulutunu veya kişisel bir sunucuyu kullanabilirsiniz. Mobil uygulamalar doğrudan Apple Store ve Google Play'de yayınlanabilir. Ayrıca geliştirme, ön üretim ve üretim için birden çok dağıtım planı oluşturabilirsiniz. Dağıtım planlarının kullanılabilirliği abonelik planına göre değişir. Platformu kullanmayı bırakırsanız kaynak kodunu da dışa aktarabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı

Bubble

Bubble, mevcut özelliklerin çeşitliliği nedeniyle kod içermeyen en kolay araç değildir. İş Akışı ve Veri bölümleri, nasıl çalıştıklarını anlamak için daha fazla dikkat ve zaman gerektirebilir.

Tasarım ile her şey daha basit. Sürükle ve bırak oluşturucu, uygulama arayüzünün geliştirilmesini büyük ölçüde basitleştirir. Sürükle ve bırak yöntemiyle bileşen eklemek kolay ve kullanışlıdır. Bununla birlikte, her öğenin deneyimsiz bir kullanıcı için sorulara neden olabilecek kendi ayarları vardır.

Bubble ücretsiz kaynaklar sağlar: hızlandırılmış kurs, video eğitimleri, ayrıntılı belgeler.

AppMaster.io

AppMaster.io, ustalaşması daha fazla zaman alacak profesyonel düzeyde kodsuz bir platformdur. AppMaster.io'nun karmaşıklığı, bitmiş ürünün işlevsel çeşitliliği ve daha yüksek seviyesi ile açıklanmaktadır. Araç, geliştirmeyi her adımda kontrol etmenize olanak tanıyan birçok özellik sunar.

İş süreci düzenleyicisi, kullanıcıların en uzun süre kullanmayı öğrendiği bileşenlerden biridir.

Programlamaya aşina olmayan sıradan bir kullanıcı için AppMaster.io ile çalışma süreci karmaşık görünecektir. Teknoloji konusunda bilgili bir kullanıcının başlaması çok daha az zaman alacaktır.

AppMaster.io ayrıca her bölüm için ayrıntılı belgeler, eğitim videoları ve hızlandırılmış kurs da dahil olmak üzere ücretsiz kaynaklar sağlar. Deneyimleri paylaşmak için geliştiriciler ve platform kullanıcıları topluluğuna da katılabilirsiniz.

Ne inşa edilebilir?

Bubble

Bubble web sitesindeki Vitrin sayfasından, platformun farklı uygulamalar oluşturmanıza izin verdiği açıkça görülüyor: çevrimiçi pazar yerleri, öğrenme platformları, rezervasyon ve teslimat uygulamaları, dahili yönetim sistemleri. Genellikle insanlar aracı geniş kullanım için basit çözümler oluşturmak için kullanır.

Araç, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve optimize etmek için Bubble'ı kullanan başlangıç projeleri, serbest çalışanlar ve deneyimli geliştiriciler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

AppMaster.io

AppMaster.io, daha güçlü kaynaklar gerektiren iş kullanıcıları ve karmaşık teknik çözümler için tasarlanmıştır. Büyük kuruluşlar, iş akışlarını otomatikleştirmek ve optimize etmek için özel çözümler uygulamak için platformu aktif olarak kullanır.

Platform ayrıca kodsuz geliştirme stüdyoları, serbest çalışan geliştiriciler, yeni başlayanlar ve programlama konusunda tutkulu kişiler için de uygundur.

Platformda herhangi bir çözümü oluşturabilirsiniz: sohbet robotları, blok zinciri, CRM sistemleri, herhangi bir alandaki yerel uygulamalar ve hatta müşteri isteklerine göre üretimi optimize eden sistemler. Başarı Öyküleri bölümünde, AppMaster.io'da karmaşık kurumsal sistemler geliştirmenin örneklerini bulabilirsiniz. Bunlar arasında üretim ve işleme belgelerini otomatikleştirme sistemleri vardır.

Fiyat

Bubble

Bubble'da dört abonelik planı vardır. İlki, platforma ücretsiz erişim sağlar, ancak işlevsel sınırlamalar vardır. Örneğin, uygulamaları yayınlamak için API ve özel alan burada mevcut değildir.

Abonelik fiyatları ayda 29 ABD Doları ile 529 ABD Doları arasında başlar. Her plan, erişebileceğiniz daha geniş bir özellik yelpazesine sahiptir.

AppMaster.io

AppMaster.io dört abonelik planı sunar. Ücretsiz bir programı yoktur, ancak başlangıç paketinin ücreti aylık 5 ABD dolarıdır. Adalo'nun yalnızca 50 veritabanı kaydına sahip ücretsiz planıyla karşılaştırıldığında, AppMaster.io 10.000 kaydı yalnızca 5 dolara sunuyor. Nispeten düşük bir fiyata size çok daha fazla özellik sunar. Paketi değiştirmeden farklı seçenekler ekleyerek seçilen planı genişletebilirsiniz.

Pakette sağlanan işlevselliğe bağlı olarak özel fiyat talep edebileceğiniz bir işletme planı bulunmaktadır.

Planlardan birine abone olmadan önce platformu test edebilir ve keşfedebilirsiniz - platforma kayıt olduktan sonra 14 günlük ücretsiz deneme süresi sağlanır. Deneme süresi boyunca, işlevlerin çoğuna erişebilirsiniz. Ayrıca beta testine katılabilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Çözüm

Bubble'da uygulamanın görsel kısmına daha çok dikkat edilir. AppMaster.io'da odak noktası işlevselliktir - güçlü bir BP düzenleyicisi, yerleşik bir API istek düzenleyicisi, uç noktalarla çalışma yeteneği ve bir modül kitaplığı vardır.

AppMaster.io, bloklarla çalışma ve sezgisel bir görsel temsil yoluyla uygulamanın verileri ve mantığıyla çalışma konusunda daha fazla esneklik sağlar. Bubble, verilerle çalışma ve daha küçük ölçekte basit mantık oluşturma yeteneği sunar.

Bubble yalnızca web uygulamaları oluşturmanıza izin verir. Yerel mobil ürünler oluşturmak için bir üçüncü taraf hizmeti kullanmanız gerekir. AppMaster.io'yu kullanarak Swift UI ve Kotlin'de App Store ve Google Play'de yayınlayarak web, sunucu ve yerel mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz.

