Dziś, no-code rozwój jest na jego szczycie z powodu penetracji aplikacji mobilnych w branży biznesowej na dużą skalę. W związku z tym narzędzia bez kodu pozwalają właścicielom firm na zbudowanie aplikacji nawet bez wiedzy technicznej. Jeśli chcesz się nauczyć no-code rozwoju, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule odsłonimy najlepsze sposoby, które pomogą Ci w nauce no-code tworzenia aplikacji. Zacznijmy od czasu potrzebnego do nauczenia się nie kodu:

Jak długo trwa "nauka no-code?

No-code aplikacje są wszędzie. Jeśli powiemy, że to era no-code rozwoju aplikacji, to nie ma innej opinii. Czy chcesz no-code app solution to build a sturdy digital reputation for your business? Jeśli tak, musisz zapoznać się z no-code edukacją.

Być może zastanawiasz się, jak długo potrwa nauka no-code rozwoju. Zauważalną rzeczą, o której powinieneś pamiętać, jest to, że nauka no-code nie jest procesem trwającym jedną noc. Czy jesteś pasjonatem "uczenia się no-code? Jeśli tak, to wystarczy, że zastosujesz się do planu 100 dni, aby Twoja no-code aby Twoja podróż do nauki była szybsza. Wystarczy, że poświęcisz 30 minut dziennie na naukę no-code. Zalecamy podążanie za uniwersytetemno-code przez AppMaster, aby stworzyć no-code narzędzie bez pisania kodu. Nauka no-code z AppMaster sprawi, że no-code rozwój łatwym procesem. Budowanie no-code app pomaga właścicielom firm zaoszczędzić pieniądze bez zatrudniania profesjonalnych programistów. Dlatego nauka no-code budowania aplikacji jest najlepszą opcją, jeśli właśnie rozpocząłeś swoją działalność i jesteś na napiętym budżecie.

Więc, czy jesteś gotowy, aby przyjąć wyzwanie 100 dni nauki no-code?

Czy mogę nauczyć się kodowania zupełnie sam?

Czy chcesz nauczyć się kodowania, aby zbudować aplikację dla siebie? Jeśli tak, budowanie aplikacji z programowaniem jest gorączkowym procesem, jeśli jesteś z nietechnicznego tła. Nauka kodowania wymaga obszernego czasu i energii, aby stworzyć aplikację. Tak więc, najlepszą praktyką jest budowanie oprogramowania z no-code platformy, nie martwiąc się o swój poziom umiejętności w kodowaniu. Piękno budowania aplikacji mobilnych za pomocą no-code narzędzi jest to, że dostarczają one rozwiązania programowe szybciej i nie kosztują zbyt wiele.

Ponadto nie musisz wydawać pieniędzy, aby zatrudnić profesjonalny zespół programistów, aby ukończyć projekt aplikacji. Używając no-code narzędzia, możesz stworzyć aplikację samodzielnie, lub możesz zatrudnić no-code dewelopera. Ale jeśli zaczynasz swoją działalność, najlepszą praktyką jest wzięcie udziału w no-code kurs, aby nauczyć się zero-kodowego rozwoju, zamiast zatrudniać no-code dewelopera. Takie podejście pomoże Ci obniżyć koszty wynagrodzenia dla no-code dewelopera. Wybór no-code platformy pozwoli Ci stworzyć szeroką gamę produktów, takich jak budowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Ale jeśli chcesz budować strony internetowe ze złożonymi funkcjami, to wynajęcie no-code dewelopera jest najlepszym rozwiązaniem. W tym zakresie ekspercino-code pomogą Ci podczas wszystkich faz rozwoju, od planowania do wdrażania aplikacji. Większość no-code narzędzi, takich jak AppMasterposiada społeczność no-code ekspertów, którzy pomogą Ci w programowaniu wizualnym. Dlatego też, szukanie pomocy u najlepszych no-code ekspertów pomoże Ci zbudować strony internetowe, oprogramowanie i aplikacje mobilne przy użyciu drag-and-drop opcji.

Czy żaden kod nie ma przyszłości?

W szybko rozwijającym się konkurencyjnym świecie, firmy chcą zwinnych rozwiązań, aby zwiększyć rentowność. Ze względu na szybki rozwój mediów cyfrowych, wzrost biznesu w dużym stopniu zależy od obecności firmy na platformach cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne, aplikacje internetowe i inne produkty. Tak więc, istnieje pilna potrzeba, aby nauczyć się żadnych umiejętności kodu do reorganizacji wzrostu firmy poprzez aplikacje mobilne. W tym zakresie, wiele no-code narzędzia oferują no-code kursy, aby pomóc początkującym w zdobyciu umiejętności bez kodowania.

Nauka no-code Zasoby w 2022 r.

Po przejściu przez zakres i przewagę konkurencyjną no-code rozwoju, mamy nadzieję, że jesteś przekonany do zbudowania no-code aplikacji z pomocą no-code narzędzia. Jeśli jesteś osobą nietechniczną, musisz nauczyć się no-code rozwoju. Być może zastanawiasz się nad autentycznymi zasobami do nauki no-code rozwoju.

Istnieją tony no-code kursów na temat mediów cyfrowych, ale najlepsze no-code platformy oferują autentyczne no-code kursy. Po wzięciu no-code kurs z popularnego no-code narzędzia jak AppMasternie musisz zatrudniać no-code dewelopera do budowania oprogramowania aplikacji mobilnych lub internetowych. Tutaj wymieniamy najlepsze zasoby, które pomogą Ci nauczyć się no-code rozwoju. Zacznijmy:

AppMaster no-code uniwersytet

AppMaster to popularne no-code narzędziem, które pozwala początkującym budować oprogramowanie bez zatrudniania no-code dewelopera. Jeśli nie wiesz, jak zacząć z AppMaster, dobra wiadomość jest taka, że AppMaster no-code uniwersytet oferuje crash course dla początkujących, aby się z nim zapoznać. Najlepszą rzeczą w tym no-code kursie jest to, że nie kosztuje nic, aby dostarczyć no-code edukacji. Po ukończeniu tego no-code kurs przez AppMaster, możesz przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość w ciągu kilku kliknięć, nawet jeśli nie masz umiejętności kodowania. Ten no-code Kurs ma dziesięć modułów i osi czasu pięciu tygodni. Moduły te omawiają wszystkie nitty gritty, które pomogą Ci uruchomić produkty cyfrowe bez kodowania. Kurs jest podzielony na moduły w zależności od poziomu trudności.

W książce znajdziesz takie moduły jak:

Po zakończeniu tego kursu, można utworzyć wiele produktów cyfrowych bez pomocy no-code ekspertów.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab oferuje wiele no-code kursy, które pomogą początkującym nauczyć się korzystać z popularnych no-code narzędzi takich jak np. Bubble, Zapier, itp. Ponadto, Zeroqode Lab oferuje szablony dla no-code narzędzi do tworzenia no-code projekty aplikacji. Zeroqode Lab oferuje ponad 20 no-code kursów, aby pomóc studentom przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość. Niektóre popularne kursy na tej platformie to:

Kurs aplikacji internetowych na rynku, takich jak Airbnb

Kurs aplikacji mobilnych na żądanie, takich jak Uber

Kurs aplikacji typu swiping, takich jak Tinder

Kursy aplikacji społecznościowych, takich jak Yelp

Zauważalnym faktem dot. Zeroqode Lab jest to, że musisz wykupić plan subskrypcji, aby poznać wszystkie treści. Chociaż ta platforma oferuje bezpłatny plan, ma ograniczone opcje, jeśli chodzi o dostępność treści. Aby odblokować wszystkie treści, musisz wykupić plan premium, który kosztuje 49$/miesiąc, lub możesz wykupić plan IPO, który kosztuje 85$/miesiąc lub oferuje dożywotni dostęp za 149$.

No Codify

Przepływ pracy No Codify pozwala początkującym nauczyć się, jak korzystać z no-code narzędzie, Bubble.io. Ta platforma wymaga zapisania się, aby rozpocząć kurs. Rezerwuje dziesięć dni, aby pokryć dziesięć tematów za pośrednictwem biuletynu e-mail. Dzięki temu kursowi możesz nauczyć się następujących modułów, aby zbudować projekt:

Bazy danych

Projektowanie interfejsu użytkownika (UI)

Przepływ pracy aplikacji

Prywatność aplikacji mobilnej lub internetowej

Metoda transakcji i wiele innych.

MakerPad oraz Zapier Kursy

Makerpad i Zapier odegrały istotną rolę dla początkujących w nauce no-code rozwoju bez tradycyjnego kodowania. Te dwie organizacje współpracują ze sobą i wprowadziły serię no-code kursów, które pomogą początkującym przekształcić swoje pomysły w no-code projekty. Oferują one darmowe, samodzielne no-code kursy i zapewniają certyfikację po każdym kursie. Istnieją cztery moduły szkoleniowe tych no-code kursy są:

Jak budować strony internetowe

Jak stworzyć aplikację mobilną

Jak projektować bazy danych

Jak dodać automatyzację

Kursy te są w formie krótkich filmów z niektórymi obrazami i tekstem. Te filmy są dobrze wyjaśnione i zapewniają każdy szczegół, aby rozpocząć no-code projekty. Po nauczeniu się żadnego kodu z Zapier i MakerPad, możesz wybrać no-code szablon aplikacji z no-code aby stworzyć no-code aplikację.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp oferuje kurs, który pomaga początkującym nauczyć się popularnego no-code narzędzia, Bubble.io. Airdev wprowadził Canvas n 2013, aby ułatwić tworzenie aplikacji poprzez interaktywny interfejs użytkownika. Ten darmowy no-code kurs jest samodzielnym kursem trwającym 54 godziny. Więc, można wybrać czas, kiedy chcesz nauczyć się no-code rozwoju aplikacji. Musisz śledzić cztery moduły podczas uczenia się bez kodu z tą platformą.

No-code społeczność

Oprócz tych no-code kursy no-code społeczność również odgrywa ważną rolę w nauce no-code. Po połączeniu rąk z no-code społecznością, możesz uruchomić aplikacje no-code , oszczędzając koszty tradycyjnego rozwoju aplikacji. Poznajmy najlepsze no-code społeczności, które odgrywają rolę w budowaniu no-code aplikacji:

NoCodeDevs

NoCodeDevs to platforma dla no-code deweloperów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i sztuczkami z początkującymi. Ta no-code społeczność jest najlepszą opcją, jeśli chcesz nauczyć się popularnych no-code narzędzi do budowania no-code app. Ta społeczność no-code ekspertów może poprowadzić Cię do opanowania no-code narzędzie i rozpocząć no-code projekty.

Nu Code

Nu Code to społeczność no-code budowniczych, aby uczyć się i dzielić nowymi trendami w no-code branży. Członkowie społeczności są na bieżąco dla początkujących, aby uruchomić swoje no-code produktów.

Nocoders Akademia

Nocoders Akademia to solidna no-code społeczność, która oferuje wartościowe zasoby dla początkujących do nauki no-code rozwoju. Tutorzy i mentorzy w tej społeczności mogą pomóc Ci zrozumieć przepływ pracy z popularnymi no-code narzędzi.

NoCode.Tech

NoCode.Tech oferuje szeroki zakres no-code narzędzi do nauki no-code tworzenia aplikacji. Po dołączeniu do tej społeczności możesz dowiedzieć się, jak zbudować no-code aplikację i szukać pomocy u no-code ekspertów, jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności.

WeAreNoCode

WeAreNoCode jest popularną no-code społeczność, która pomaga przedsiębiorcom i osobom nietechnicznym rozpocząć no-code rozwój aplikacji. Proces budowania aplikacji staje się łatwiejszy, jeśli dołączysz do tej społeczności, ponieważ możesz szukać pomocy u najlepszych no-code ekspertów.

Końcowe przemyślenia

Po przejściu przez ten przewodnik, mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w hype, najnowsze trendy i najlepsze zasoby, aby nauczyć się nie rozwoju kodu. Jeśli chcesz zwiększyć skalę swojej firmy z aplikacją mobilną, zalecamy naukę no-code rozwoju, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. W związku z tym, AppMaster przeszedł długą drogę, aby pomóc właścicielom firm przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość. Jeśli nie posiadasz żadnych umiejętności w zakresie kodu, zalecamy zapoznanie się z AppMaster No-Code University, aby dowiedzieć się od a do z o no-code rozwój z AppMaster. Ta no-code Akademia oferuje darmowy kurs, który pomoże Ci od zaprojektowania UI i zintegrowania baz danych z Twoją no-code app. Fingers crossed for your journey of learning no code with. AppMaster!