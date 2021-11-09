Сегодня no-code разработка находится на пике популярности благодаря масштабному проникновению мобильных приложений в бизнес-индустрию. В этом отношении инструменты no code позволяют владельцам бизнеса создавать приложения даже при отсутствии технических знаний. Если вы хотите научиться no-code разработке, вы находитесь в правильном месте. В этой статье мы расскажем о лучших способах, которые помогут вам научиться no-code разработке приложений. Давайте начнем со времени, необходимого для изучения кода:

Сколько времени нужно, чтобы научиться no-code?

No-code Приложения есть везде. Если мы скажем, что наступила эра no-code разработки приложений, то другого мнения быть не может. Хотите ли вы no-code приложение для создания прочной цифровой репутации вашего бизнеса? Если да, то вам необходимо ознакомиться с no-code образование.

Возможно, вы задаетесь вопросом, сколько времени потребуется, чтобы научиться no-code разработке. Самое главное, о чем вам следует помнить, - это то, что обучение no-code это не однодневный процесс. Увлекаетесь ли вы обучением no-code? Если да, то вам достаточно следовать 100-дневному плану, чтобы ускорить свой no-code ускорить процесс обучения. Вам нужно посвящать обучению всего 30 минут ежедневно. no-code. Мы рекомендуем вам попробовать университет no-code разработки от AppMaster, чтобы создать no-code инструмент без написания кода. Обучение no-code с AppMaster сделает no-code разработку легким процессом. Создание no-code приложения помогает владельцам бизнеса сэкономить деньги, не нанимая профессиональных разработчиков. Поэтому обучение no-code создание приложений - лучший вариант, если вы только начали свой бизнес и ограничены в бюджете.

Итак, готовы ли вы принять вызов 100 дней обучения? no-code?

Могу ли я научиться кодированию самостоятельно?

Хотите ли вы изучить кодирование, чтобы создать приложение для себя? Если да, то создание приложения с помощью программирования - это суматошный процесс, если вы не являетесь специалистом в области технологий. Изучение кодирования требует много времени и энергии для создания приложения. Поэтому наилучшей практикой является создание программного обеспечения с помощью no-code платформы, не беспокоясь о своем уровне мастерства в кодировании. Прелесть создания мобильных приложений с помощью no-code заключается в том, что они быстрее создают программные решения и не требуют больших затрат.

Более того, вам не нужно тратить деньги на наем профессиональной команды разработчиков для завершения проекта приложения. Используя no-code инструмента, вы можете создать приложение самостоятельно или нанять no-code разработчика. Но если вы только начинаете свой бизнес, то лучше всего пройти no-code курс, чтобы научиться разработке с нулевым кодом, а не нанимать no-code разработчика. Такой подход поможет вам сократить расходы на зарплату разработчика. no-code разработчика. Выбор no-code платформы позволит вам создавать широкий спектр продуктов, например, создавать веб-сайты и мобильные приложения.

Но если вы хотите создавать сайты со сложными функциями, то лучшим вариантом будет нанять no-code разработчика - лучший вариант. В этом отношении специалистыno-code помогут вам на всех этапах разработки - от планирования до развертывания приложения. Большинство no-code инструментов, таких как AppMaster, имеют сообщество no-code экспертов, которые помогут вам в визуальном программировании. Поэтому обращение за помощью к лучшим no-code экспертов поможет вам создавать веб-сайты, программное обеспечение и мобильные приложения с использованием drag-and-drop возможностей.

Есть ли будущее у кода?

В быстро развивающемся конкурентном мире предприятиям нужны гибкие решения для повышения прибыльности. В связи с быстрым ростом цифровых медиа, рост бизнеса сильно зависит от присутствия бизнеса на цифровых платформах, таких как мобильные приложения, веб-приложения и другие продукты. Поэтому существует острая необходимость освоить навыки работы без кода, чтобы изменить свой бизнес с помощью мобильных приложений. В связи с этим многие no-code инструменты предлагают no-code курсы, помогающие новичкам овладеть навыками no coding.

Обучение no-code Ресурсы в 2022 году

Ознакомившись со сферой применения и конкурентными преимуществами no-code разработки, мы надеемся, что вы убеждены в необходимости создания no-code приложение с помощью no-code инструмента. Если вы не являетесь технарем, вы должны изучить no-code разработке. Возможно, вы задаетесь вопросом о подлинных ресурсах для изучения no-code разработки.

Существуют тонны no-code курсов по цифровым медиа, но лучшие no-code платформы предлагают аутентичные no-code курсы. После прохождения no-code курс от популярного no-code инструмент, такой как AppMasterвам не нужно нанимать no-code разработчика для создания программных мобильных или веб-приложений. Здесь мы приводим список лучших ресурсов, которые помогут вам научиться no-code разработке. Давайте начнем:

AppMaster no-code университет

AppMaster это популярный no-code инструмент, который позволяет новичкам создавать программное обеспечение, не нанимая no-code разработчика. Если вы не знаете, как начать работу с AppMasterто хорошая новость заключается в том, что AppMaster no-code университет предлагает краткий курс для начинающих, чтобы ознакомиться с ним. Самое лучшее в этом no-code курсе является то, что он ничего не стоит no-code обучение. После прохождения этого no-code курс AppMasterвы сможете воплотить свои идеи в реальность в несколько кликов, даже если у вас нет навыков кодирования. Этот no-code курс состоит из десяти модулей и рассчитан на пять недель. В этих модулях рассматриваются все тонкости, которые помогут вам запустить цифровые продукты без кодирования. Курс разделен на модули в соответствии с уровнем сложности.

Вы можете найти такие модули, как:

После прохождения этого курса вы сможете создавать множество цифровых продуктов без помощи специалистов. no-code экспертов.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab предлагает множество no-code курсы, которые помогут новичкам научиться использовать популярные no-code инструменты, такие как Bubble, Zapier, и т.д. Более того, Zeroqode Lab предлагает шаблоны для no-code инструментов для создания no-code проектов приложений. Zeroqode Lab предлагает более 20 no-code курсов, чтобы помочь студентам воплотить свои идеи в реальность. Вот некоторые популярные курсы на этой платформе:

Курс по веб-приложениям для рынка, например, Airbnb

Курс по мобильным приложениям по требованию, например, Uber

Курс по приложениям для свипинга, например, Tinder

Курсы по веб-приложениям для сообществ, например, Yelp

Заметный факт о Zeroqode Lab является то, что для изучения всего контента необходимо приобрести план подписки. Хотя эта платформа предлагает бесплатный план, она имеет ограниченные возможности, когда речь идет о доступности контента. Чтобы открыть весь контент, вам нужно приобрести премиум-план стоимостью $49 в месяц, или вы можете приобрести план IPO стоимостью $85 в месяц или пожизненный доступ за $149.

No Codify

Рабочий процесс No Codify позволяет новичкам научиться пользоваться no-code инструмент, Bubble.io. Эта платформа требует регистрации для начала курса. Он отводит десять дней на изучение десяти тем с помощью рассылки по электронной почте. С помощью этого курса вы можете изучить следующие модули для создания проекта:

Базы данных

Дизайн пользовательского интерфейса (UI)

Рабочий процесс приложения

Конфиденциальность мобильного или веб-приложения

Метод транзакций и многое другое.

MakerPad и Zapier Курсы

Makerpad и Zapier сыграли важную роль для новичков в изучении no-code разработки без традиционного кодирования. Эти две организации сотрудничают друг с другом и представили серию no-code курсов, чтобы помочь новичкам превратить свои идеи в no-code проекты. Они предлагают бесплатные, самообучающиеся no-code курсы и предоставляют сертификацию после каждого курса. В этих курсах есть четыре учебных модуля no-code это:

Как создавать веб-сайты

Как создать мобильное приложение

Как проектировать базы данных

Ho добавить автоматизацию

Эти курсы представлены в виде коротких видеороликов с некоторыми изображениями и текстом. Эти видео хорошо объясняют и предоставляют все детали для запуска no-code проекты. После изучения кода с Zapier и MakerPadвы можете выбрать no-code шаблон приложения из no-code инструмента для создания no-code приложение.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp предлагает курс, который поможет новичкам освоить популярный no-code инструмент, Bubble.io. Компания Airdev представила Canvas в 2013 году, чтобы упростить разработку приложений благодаря интерактивному пользовательскому интерфейсу. Этот бесплатный no-code курс рассчитан на 54 часа. Таким образом, вы можете выбрать время, когда вы хотите изучать no-code разработке приложений. При изучении no code с помощью этой платформы вам необходимо пройти четыре модуля.

No-code сообщество

Помимо этих no-code курсов, сообщество no-code сообщество также играет важную роль в обучении no-code. Объединившись с no-code сообществом, вы сможете запускать приложения no-code , сэкономив на стоимости традиционной разработки приложений. Давайте раскроем топ no-code сообщества, которые играют важную роль в создании no-code приложений:

NoCodeDevs

NoCodeDevs это платформа для no-code Разработчики делятся своим опытом и хитростями с новичками. Это no-code сообщество - лучший вариант, если вы хотите изучить популярные no-code инструменты для создания no-code приложение. Это сообщество no-code экспертов поможет вам освоить no-code инструмент и начать свой no-code проекты.

Nu Code

Nu Code это сообщество no-code строителей для изучения и обмена новыми тенденциями в no-code отрасли. Члены сообщества процветают для начинающих, чтобы запустить свои no-code продукты.

Nocoders Академия

Nocoders Академия - это надежное no-code сообщество, которое предлагает ценные ресурсы для новичков в области no-code разработка. Преподаватели и наставники в этом сообществе помогут вам разобраться в рабочих процессах популярных no-code инструментов.

NoCode.Tech

NoCode.Tech предлагает широкий спектр no-code инструментов для изучения no-code разработки приложений. Присоединившись к этому сообществу, вы сможете узнать, как создать no-code приложения и обратиться за помощью к no-code экспертов, если у вас возникнут трудности.

WeAreNoCode

WeAreNoCode это популярное no-code сообщество, которое помогает предпринимателям и тем, кто не владеет технологиями, начать no-code разработку приложений. Процесс создания приложений становится проще, если вы присоединитесь к этому сообществу, так как вы можете обратиться за помощью к лучшим no-code экспертов.

Заключительные мысли

После изучения этого руководства, мы надеемся, вы будете хорошо осведомлены о шумихе, последних тенденциях и лучших ресурсах для изучения разработки без кода. Если вы хотите повысить уровень своего бизнеса с помощью мобильного приложения, мы рекомендуем вам изучить разработку без кода, чтобы сэкономить время и деньги. no-code разработке, чтобы сэкономить время и деньги. В этом отношении AppMaster прошел долгий путь, помогая владельцам бизнеса воплощать свои идеи в реальность. Если у вас нет навыков работы с кодом, мы рекомендуем вам изучить AppMaster No-Code University, чтобы узнать от а до я о no-code разработка с AppMaster. На этом сайте no-code академия предлагает бесплатный курс, который поможет вам от проектирования пользовательского интерфейса и интеграции баз данных в ваше no-code приложением. Скрестим пальцы на вашем пути изучения кода без кода с . AppMaster!