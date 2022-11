Heute, no-code Die Entwicklung von NoCode.Tech erlebt heute einen Hype, da sich mobile Apps in großem Umfang in der Wirtschaft durchsetzen. Mit NoCode.Tech können Unternehmen auch ohne technische Kenntnisse eine App entwickeln. Wenn Sie lernen wollen no-code Entwicklung lernen wollen, sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Methoden vor, mit denen Sie die no-code App-Entwicklung. Beginnen wir mit der Zeit, die man braucht, um keinen Code zu lernen:

Wie lange dauert es, zu lernen no-code?

No-code Apps sind überall. Wenn wir sagen, es ist die Ära der no-code App-Entwicklung ist, gibt es keine andere Meinung. Möchten Sie eine no-code App-Lösung, um Ihrem Unternehmen einen soliden digitalen Ruf zu verschaffen? Wenn ja, dann müssen Sie sich mit no-code Ausbildung.

Sie fragen sich vielleicht, wie lange es dauern wird, die no-code Entwicklung. Das Wichtigste, was Sie bedenken sollten, ist, dass Lernen no-code kein Prozess ist, der über Nacht abläuft. Sind Sie leidenschaftlich am Lernen interessiert? no-code? Wenn ja, brauchen Sie nur einen 100-Tage-Plan zu befolgen, um Ihre no-code Lernreise zu beschleunigen. Sie müssen sich nur 30 Minuten täglich dem Lernen widmen no-code. Wir empfehlen Ihnen, die no-code Universität von AppMaster zu besuchen, um ein no-code Werkzeug zu erstellen, ohne Code zu schreiben. Lernen no-code mit AppMaster wird die no-code Entwicklung zu einem einfachen Prozess. Das Bauen einer no-code App hilft Geschäftsinhabern, Geld zu sparen, ohne professionelle Entwickler einstellen zu müssen. Daher ist das Erlernen no-code App-Entwicklung die beste Option, wenn Sie Ihr Unternehmen gerade erst gegründet haben und über ein knappes Budget verfügen.

Sind Sie also bereit, die 100-Tage-Herausforderung des Lernens anzunehmen? no-code?

Kann ich das Programmieren ganz alleine lernen?

Möchten Sie programmieren lernen, um eine App für sich selbst zu entwickeln? Wenn ja, ist die Erstellung einer App mit Programmierung ein hektischer Prozess, wenn Sie nicht aus dem technischen Bereich kommen. Das Erlernen des Programmierens erfordert viel Zeit und Energie, um eine App zu erstellen. Die beste Methode ist also, Software mit no-code Plattformen zu erstellen, ohne sich Gedanken über Ihre Programmierkenntnisse zu machen. Das Schöne an der Entwicklung mobiler Anwendungen mit no-code Tools ist, dass sie Softwarelösungen schneller liefern und nicht zu viel kosten.

Außerdem müssen Sie kein Geld für ein professionelles Entwicklerteam ausgeben, um Ihr App-Projekt fertigzustellen. Mit einem no-code Tool können Sie eine App selbst erstellen oder einen no-code Entwickler. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen gründen wollen, ist es am besten, einen no-code Kurs zu belegen, um die Zero-Code-Entwicklung zu erlernen, anstatt einen no-code Entwickler. Dieser Ansatz wird Ihnen helfen, die Kosten für das Gehalt eines no-code Entwicklers. Die Wahl einer no-code Plattform können Sie eine breite Palette von Produkten erstellen, z. B. Websites und mobile Anwendungen.

Wenn Sie jedoch Websites mit komplexen Funktionen erstellen möchten, ist die Anstellung eines no-code Entwickler die beste Option. Die Experten vonno-code helfen Ihnen in allen Entwicklungsphasen, von der Planung bis zur Bereitstellung der App. Die meisten no-code Tools, wie z. B. AppMasterhaben eine Gemeinschaft von no-code Experten, die Sie bei der visuellen Programmierung unterstützen. Wenn Sie also die Hilfe von Top no-code Experten bei der Erstellung von Websites, Software und mobilen Anwendungen mit drag-and-drop Optionen.

Hat kein Code eine Zukunft?

In der schnell wachsenden, wettbewerbsorientierten Welt wollen Unternehmen flexible Lösungen, um ihre Rentabilität zu steigern. Aufgrund des rasanten Wachstums der digitalen Medien hängt das Geschäftswachstum in hohem Maße von der Präsenz des Unternehmens auf digitalen Plattformen ab, wie z. B. mobilen Apps, Web-Apps und anderen Produkten. Daher ist es dringend erforderlich, dass Sie No-Code-Fähigkeiten erlernen, um Ihr Unternehmenswachstum durch mobile Apps zu steigern. In dieser Hinsicht bieten viele no-code Tools bieten no-code Kurse an, um Anfängern zu helfen, keine Programmierkenntnisse zu erwerben.

Lernen no-code Ressourcen im Jahr 2022

Nachdem wir den Umfang und die Wettbewerbsvorteile der no-code Entwicklung, hoffen wir, dass Sie überzeugt sind, eine no-code App mit Hilfe eines no-code Werkzeugs. Wenn Sie ein Nicht-Techniker sind, müssen Sie die no-code Entwicklung. Vielleicht fragen Sie sich, welche authentischen Ressourcen es gibt, um die no-code Entwicklung.

Es gibt Tonnen von no-code Kurse über digitale Medien, aber die besten no-code Plattformen bieten authentische no-code Kurse an. Nach der Teilnahme an einem no-code Kurs bei einem beliebten no-code Tool wie AppMastermüssen Sie keinen no-code Entwickler einstellen, um Software für mobile oder Webanwendungen zu entwickeln. Hier stellen wir Ihnen die besten Ressourcen vor, mit denen Sie die no-code Entwicklung. Lassen Sie uns beginnen:

AppMaster no-code Universität

AppMaster ist ein beliebtes no-code Werkzeug, mit dem Anfänger Software entwickeln können, ohne einen no-code Entwickler. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie anfangen sollen mit AppMasterwissen, ist die gute Nachricht, dass AppMaster no-code Universität einen Crashkurs für Anfänger anbietet, um sich mit dem Programm vertraut zu machen. Das Beste an diesem no-code Kurs ist, dass er nichts kostet, um die no-code Ausbildung. Nach Beendigung dieses no-code Kurses durch AppMasterkönnen Sie Ihre Ideen mit wenigen Klicks in die Realität umsetzen, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Dieser no-code Kurs hat zehn Module und einen Zeitrahmen von fünf Wochen. In diesen Modulen werden alle Feinheiten besprochen, die Ihnen helfen, digitale Produkte ohne Programmierkenntnisse auf den Markt zu bringen. Der Kurs ist je nach Schwierigkeitsgrad in Module unterteilt.

Sie finden hier Module wie:

Anwendungstypen

Arten von Webanwendungen

HTTP-Anfragen

REST-API

Arrays

Objekte

JSON

Datenbanken

SQL und NoSQL

Endpunkte

Anwendungsdesign und vieles mehr

Nach Abschluss dieses Kurses können Sie mehrere digitale Produkte ohne die Hilfe von Experten erstellen. no-code Experten erstellen.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab bietet mehrere no-code Kurse, die Anfängern helfen, den Umgang mit gängigen no-code Tools wie Bubble, Zapier, etc. Außerdem, Zeroqode Lab bietet Vorlagen für no-code Werkzeuge zum Erstellen von no-code App-Projekte. Zeroqode Lab bietet über 20 no-code Kurse an, die Studenten dabei helfen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Einige beliebte Kurse auf dieser Plattform sind:

Ein Kurs über eine Marktplatz-Webanwendung, wie z. B. Airbnb

Ein Kurs über eine mobile App auf Abruf, wie Uber

Ein Kurs über eine Swiping-App, wie z. B. Tinder

Kurse für Community-Webanwendungen wie Yelp

Das Besondere an Zeroqode Lab ist, dass Sie ein Abonnement erwerben müssen, um alle Inhalte zu erkunden. Die Plattform bietet zwar einen kostenlosen Plan an, hat aber nur begrenzte Möglichkeiten, wenn es um die Zugänglichkeit der Inhalte geht. Um alle Inhalte freizuschalten, müssen Sie einen Premium-Plan erwerben, der 49 $ pro Monat kostet, oder Sie können einen IPO-Plan erwerben, der 85 $ pro Monat kostet oder lebenslangen Zugang für 149 $ bietet.

No Codify

Der Arbeitsablauf von No Codify ermöglicht es Anfängern zu lernen, wie man mit einem no-code Werkzeug, Bubble.io. Diese Plattform erfordert eine Anmeldung, um den Kurs zu starten. Es werden zehn Tage reserviert, um zehn Themen per E-Mail-Newsletter zu behandeln. Mit diesem Kurs können Sie die folgenden Module lernen, um ein Projekt zu erstellen:

Datenbanken

Design der Benutzeroberfläche (UI)

App-Workflow

Datenschutz bei einer mobilen oder Web-App

Transaktionsmethode und mehr.

MakerPad und Zapier Kurse

Makerpad und Zapier haben eine wichtige Rolle für Anfänger gespielt, um die no-code Entwicklung ohne traditionelles Programmieren zu lernen. Diese beiden Organisationen arbeiten zusammen und haben eine Reihe von no-code eine Reihe von Kursen, die Anfängern helfen, ihre Ideen in no-code Projekte umzusetzen. Sie bieten kostenlose Kurse zum Selbststudium no-code Kurse und bieten nach jedem Kurs eine Zertifizierung an. Es gibt vier Lernmodule dieser no-code Kurse sind:

Wie man Websites erstellt

Wie man eine mobile Anwendung erstellt

Wie man Datenbanken entwirft

Wie man Automatisierung hinzufügt

Diese Kurse sind in Form von kurzen Videos mit einigen Bildern und Text. Diese Videos sind gut erklärt und enthalten alle Details, um mit den no-code Projekte. Nach dem Erlernen von keinem Code mit Zapier und MakerPadgelernt haben, können Sie eine no-code App-Vorlage aus dem no-code Werkzeug wählen, um eine no-code App zu erstellen.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp bietet einen Kurs an, der Anfängern hilft, ein beliebtes no-code Tool, Bubble.io. Airdev hat Canvas im Jahr 2013 eingeführt, um die App-Entwicklung durch eine interaktive Benutzeroberfläche zu vereinfachen. Dieser kostenlose no-code Kurs ist ein Selbstlernkurs von 54 Stunden. Sie können also den Zeitpunkt wählen, zu dem Sie die no-code App-Entwicklung lernen möchten. Wenn Sie mit dieser Plattform keinen Code lernen, müssen Sie vier Module absolvieren.

No-code Gemeinschaft

Abgesehen von diesen no-code Kursen spielt die no-code Community auch eine wichtige Rolle beim Lernen gespielt no-code. Nachdem man sich mit einer no-code Community können Sie no-code Apps starten und dabei die Kosten für die traditionelle App-Entwicklung sparen. Lassen Sie uns die Top no-code Communities, die bei der Entwicklung von Apps eine Rolle spielen no-code Apps spielen:

NoCodeDevs

NoCodeDevs ist eine Plattform für no-code Entwickler, um ihre Erfahrungen und Tricks mit Anfängern zu teilen. Diese no-code Community ist die beste Option, wenn Sie beliebte no-code Tools zum Erstellen einer no-code App. Diese Gemeinschaft von no-code Experten kann dich anleiten, ein no-code Werkzeug zu beherrschen und Ihre no-code Projekte.

Nu Code

Nu Code ist eine Gemeinschaft von no-code Bauherren, um neue Trends in der Branche zu lernen und zu no-code Industrie. Die Community-Mitglieder sind darauf bedacht, dass Anfänger ihre no-code Produkte.

Nocoders Akademie

Nocoders Die Akademie ist eine solide no-code Community, die wertvolle Ressourcen für Anfänger bietet, um die no-code Entwicklung. Die Tutoren und Mentoren in dieser Community können Ihnen helfen, den Arbeitsablauf beliebter no-code Werkzeuge zu verstehen.

NoCode.Tech

NoCode.Tech bietet eine breite Palette von no-code Tools zum Erlernen der no-code App-Entwicklung. Nachdem Sie dieser Community beigetreten sind, können Sie lernen, wie man eine no-code App zu erstellen und Hilfe von den no-code Experten, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen.

WeAreNoCode

WeAreNoCode ist eine beliebte no-code Community, die Unternehmern und Nicht-Techies hilft, mit der no-code App-Entwicklung. Der Prozess der App-Entwicklung wird einfacher, wenn Sie dieser Gemeinschaft beitreten, da Sie Hilfe von den besten no-code Experten.

Letzte Überlegungen

Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieses Leitfadens über den Hype, die neuesten Trends und die besten Ressourcen für die Entwicklung von No-Code Bescheid wissen. Wenn Sie Ihr Unternehmen mit einer mobilen App aufwerten wollen, empfehlen wir Ihnen, die no-code Entwicklung zu lernen, um Zeit und Geld zu sparen. In dieser Hinsicht, AppMaster einen langen Weg zurückgelegt, um Geschäftsinhabern zu helfen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Wenn Sie keine Code-Kenntnisse haben, empfehlen wir Ihnen AppMaster No-Code University, um von A bis Z zu lernen über no-code Entwicklung mit AppMaster. Diese no-code Akademie bietet einen kostenlosen Kurs an, der Ihnen helfen kann, eine Benutzeroberfläche zu entwerfen und Datenbanken in Ihre no-code App. Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Reise zum Lernen ohne Code mit AppMaster!