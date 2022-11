Oggi, no-code Lo sviluppo di applicazioni mobili è in forte crescita grazie alla penetrazione delle applicazioni mobili nel settore commerciale su larga scala. A questo proposito, gli strumenti no code consentono agli imprenditori di creare un'app anche senza conoscenze tecniche. Se volete imparare no-code sviluppo, siete nel posto giusto. In questo articolo, vi sveleremo i modi migliori per aiutarvi a imparare lo no-code lo sviluppo di app. Cominciamo con il tempo necessario per imparare il codice:

Quanto tempo ci vuole per imparare no-code?

No-code Le app sono ovunque. Se diciamo che è l'era dello no-code sviluppo di app, non c'è altra opinione. Volete una soluzione no-code soluzione app per costruire una solida reputazione digitale per la vostra azienda? Se sì, dovete familiarizzare con no-code formazione.

Forse vi starete chiedendo quanto tempo ci vorrà per imparare no-code sviluppo. La cosa più importante da tenere a mente è che l'apprendimento no-code non è un processo che si svolge in una notte. Siete appassionati di apprendimento no-code? Se sì, vi basterà seguire un piano di 100 giorni per rendere più veloce il vostro no-code viaggio di apprendimento più veloce. Dovete solo dedicare 30 minuti al giorno all'apprendimento. no-code. Vi consigliamo di seguire l'universitàno-code di AppMaster per creare uno no-code strumento senza scrivere codice. Imparare no-code con AppMaster renderà lo no-code sviluppo un processo semplice. Costruire un no-code aiuta gli imprenditori a risparmiare senza dover assumere sviluppatori professionisti. Pertanto, imparare a no-code è l'opzione migliore se avete appena avviato la vostra attività e avete un budget limitato.

Allora, siete pronti ad accettare la sfida dei 100 giorni di apprendimento? no-code?

Posso imparare il coding da solo?

Volete imparare il coding per costruire un'app per voi stessi? Se sì, costruire un'app con la programmazione è un processo frenetico se non si ha un background tecnologico. Imparare a programmare richiede molto tempo ed energia per creare un'app. Quindi, la pratica migliore è quella di costruire software con no-code piattaforme senza preoccuparsi del proprio livello di abilità nella codifica. La bellezza di costruire applicazioni mobili con no-code è che forniscono soluzioni software più velocemente e non costano troppo.

Inoltre, non è necessario spendere soldi per assumere un team di sviluppatori professionisti per completare il progetto dell'app. Utilizzando uno no-code strumento, è possibile creare un'app da soli o assumere uno sviluppatore. no-code sviluppatore. Tuttavia, se state iniziando la vostra attività, la pratica migliore è quella di seguire un corso di no-code corso per imparare lo sviluppo zero-code piuttosto che assumere uno sviluppatore. no-code sviluppatore. Questo approccio vi aiuterà a ridurre il costo dello stipendio di uno sviluppatore. no-code sviluppatore. La scelta di una no-code vi consentirà di creare un'ampia gamma di prodotti, come siti web e applicazioni mobili.

Ma se si desidera creare siti web con funzionalità complesse, l'assunzione di uno sviluppatore è l'opzione migliore. no-code sviluppatore è l'opzione migliore. A questo proposito, gli esperti dino-code vi aiuteranno in tutte le fasi di sviluppo, dalla pianificazione alla distribuzione dell'app. La maggior parte degli no-code strumenti, come AppMasterhanno una comunità di no-code esperti che vi assistono nella programmazione visiva. Pertanto, chiedere aiuto ai migliori no-code esperti vi aiuterà a costruire siti web, software e applicazioni mobili utilizzando drag-and-drop opzioni.

Nessun codice ha un futuro?

In un mondo competitivo in rapida crescita, le aziende vogliono soluzioni agili per aumentare la redditività. A causa della rapida crescita dei media digitali, la crescita dell'azienda dipende in larga misura dalla sua presenza sulle piattaforme digitali, come le applicazioni mobili, le applicazioni web e altri prodotti. È quindi assolutamente necessario apprendere le competenze di no code per rinnovare la crescita della propria attività attraverso le app per dispositivi mobili. A questo proposito, molti no-code strumenti offrono no-code corsi per aiutare i principianti ad acquisire competenze di codifica zero.

Apprendimento no-code Risorse nel 2022

Dopo aver esaminato la portata e i vantaggi competitivi dello no-code sviluppo, ci auguriamo che vi siate convinti a costruire una no-code applicazione con l'aiuto di uno no-code strumento. Se non siete esperti di tecnologia, dovete imparare a sviluppare no-code lo sviluppo. Potreste chiedervi quali siano le risorse autentiche per imparare lo sviluppo. no-code lo sviluppo.

Ci sono tonnellate di no-code corsi sui media digitali, ma le migliori no-code piattaforme offrono corsi no-code corsi autentici. Dopo aver seguito un no-code corso di uno strumento no-code strumento come AppMasternon è necessario assumere uno no-code sviluppatore per costruire applicazioni software mobili o web. Di seguito elenchiamo le migliori risorse per aiutarvi a imparare lo no-code lo sviluppo. Cominciamo:

AppMaster no-code università

AppMaster è un popolare no-code strumento che permette ai principianti di costruire software senza assumere uno no-code sviluppatore. Se non sapete come iniziare con AppMaster, la buona notizia è che AppMaster no-code l'università offre un corso intensivo per i principianti per acquisire familiarità con esso. La cosa migliore di questo no-code corso è che non costa nulla fornire no-code formazione. Dopo aver completato questo no-code corso da AppMaster, potrete trasformare le vostre idee in realtà in pochi clic, anche se non avete competenze di codifica. Questo no-code corso è composto da dieci moduli e ha una durata di cinque settimane. Questi moduli trattano tutti gli aspetti più specifici che vi aiuteranno a lanciare prodotti digitali senza codifica. Il corso è suddiviso in moduli in base al livello di difficoltà.

Potete trovare moduli come:

Dopo aver completato questo corso, potrete creare più prodotti digitali senza l'aiuto di esperti. no-code esperti.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab offre molteplici no-code corsi per aiutare i principianti a imparare a utilizzare strumenti no-code strumenti popolari come Bubble, Zapier, ecc. Inoltre, Zeroqode Lab offre modelli per no-code strumenti per creare no-code progetti di app. Zeroqode Lab offre oltre 20 no-code corsi per aiutare gli studenti a trasformare le loro idee in realtà. Alcuni corsi popolari su questa piattaforma sono:

Un corso sulle applicazioni web per il mercato, come Airbnb

Un corso sulle applicazioni mobili on-demand, come Uber

Un corso sulle applicazioni swiping, come Tinder

Corsi sulle web app di comunità, come Yelp

L'aspetto più evidente di Zeroqode Lab è che è necessario acquistare un piano di abbonamento per esplorare tutti i contenuti. Anche se questa piattaforma offre un piano gratuito, ha opzioni limitate per quanto riguarda l'accessibilità ai contenuti. Per sbloccare tutti i contenuti, è necessario acquistare un piano premium che costa 49 dollari al mese, oppure è possibile acquistare un piano IPO che costa 85 dollari al mese o offre l'accesso a vita per 149 dollari.

No Codify

Il flusso di lavoro di No Codify permette ai principianti di imparare a usare uno no-code strumento, Bubble.io. Questa piattaforma richiede un'iscrizione per iniziare il corso. Si riserva dieci giorni per trattare dieci argomenti tramite newsletter via e-mail. Con questo corso, si possono imparare i seguenti moduli per costruire un progetto:

Basi di dati

Progettazione dell'interfaccia utente (UI)

Flusso di lavoro delle app

Privacy di un'applicazione mobile o web

Metodo di transazione e altro ancora.

MakerPad e Zapier I corsi

Makerpad e Zapier hanno svolto un ruolo fondamentale per i principianti nell'apprendere lo sviluppo no-code sviluppo senza la codifica tradizionale. Queste due organizzazioni stanno lavorando in collaborazione e hanno introdotto una serie di no-code corsi per aiutare i principianti a trasformare le loro idee in progetti. no-code progetti. Offrono corsi gratuiti e autogestiti no-code e forniscono una certificazione dopo ogni corso. I quattro moduli di apprendimento di questi no-code corsi sono:

Come costruire siti web

Come creare un'applicazione mobile

Come progettare database

Come aggiungere l'automazione

Questi corsi si presentano sotto forma di brevi video con alcune immagini e testi. Questi video sono ben spiegati e forniscono tutti i dettagli per avviare i progetti. no-code progetti. Dopo aver appreso nessun codice con Zapier e MakerPadè possibile scegliere un no-code modello di app dallo strumento no-code per creare un'applicazione no-code app.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp offre un corso che aiuta i principianti ad apprendere un popolare strumento no-code strumento, Bubble.io. Airdev ha introdotto Canvas nel 2013 per facilitare lo sviluppo di app attraverso un'interfaccia utente interattiva. Questo corso gratuito no-code è un corso autogestito di 54 ore. È quindi possibile scegliere il momento in cui si desidera imparare a sviluppare no-code lo sviluppo di app. Per imparare il codice con questa piattaforma è necessario seguire quattro moduli.

No-code comunità

Oltre a questi no-code corsi, la no-code comunità ha giocato un ruolo fondamentale nell'apprendimento no-code. Dopo aver unito le mani con una no-code comunità, è possibile lanciare le app di no-code risparmiando i costi di sviluppo delle app tradizionali. Scopriamo le principali no-code comunità che stanno giocando un ruolo nella costruzione di no-code applicazioni:

NoCodeDevs

NoCodeDevs è una piattaforma per no-code sviluppatori di condividere le loro esperienze e i loro trucchi con i principianti. Questa no-code è l'opzione migliore se si vogliono imparare gli strumenti più diffusi per no-code strumenti per costruire un no-code app. Questa comunità di no-code esperti può guidarvi a padroneggiare uno no-code strumento e iniziare i vostri no-code progetti.

Nu Code

Nu Code è una comunità di no-code costruttori per imparare e condividere le nuove tendenze del settore. no-code settore. I membri della comunità sono a disposizione dei principianti per lanciare i loro prodotti. no-code prodotti.

Nocoders Accademia

Nocoders L'Accademia è una solida no-code comunità che offre risorse preziose per i principianti per imparare no-code lo sviluppo. I tutor e i mentori di questa comunità possono aiutarvi a comprendere il flusso di lavoro degli strumenti più diffusi. no-code strumenti.

NoCode.Tech

NoCode.Tech offre un'ampia gamma di strumenti no-code strumenti per imparare no-code lo sviluppo di app. Dopo essersi iscritti a questa comunità, si può imparare a costruire un'applicazione e chiedere aiuto ai tutor e ai mentori. no-code app e chiedere aiuto agli no-code esperti in caso di difficoltà.

WeAreNoCode

WeAreNoCode è una popolare no-code comunità che aiuta gli imprenditori e i non esperti di tecnologia a iniziare a no-code sviluppo di app. Il processo di creazione di un'app diventa più semplice se ci si unisce a questa comunità, perché si può chiedere aiuto ai migliori esperti. no-code esperti.

Pensieri finali

Dopo aver letto questa guida, ci auguriamo che siate ben informati sulle novità, le ultime tendenze e le risorse migliori per imparare lo sviluppo senza codice. Se volete far crescere la vostra attività con un'applicazione mobile, vi consigliamo di imparare a sviluppare no-code sviluppo per risparmiare tempo e denaro. A questo proposito, AppMaster ha fatto molta strada per aiutare gli imprenditori a trasformare le loro idee in realtà. Se non avete competenze in materia di codice, vi consigliamo di esplorare la AppMaster No-Code University per imparare dalla a alla z sullo no-code sviluppo con AppMaster. Questa no-code offre un corso gratuito che può aiutarvi a progettare un'interfaccia utente e a integrare i database con la vostra applicazione. no-code applicazione. Incrociamo le dita per il vostro viaggio di apprendimento senza codice con AppMaster!