Aujourd'hui, no-code Le développement de logiciels est en plein essor en raison de la pénétration des applications mobiles dans le monde des affaires à grande échelle. À cet égard, les outils no code permettent aux propriétaires d'entreprises de créer une application même sans connaissances techniques. Si vous souhaitez apprendre le no-code le développement, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous vous dévoilons les meilleurs moyens d'apprendre le développement d'applications. no-code le développement d'applications. Commençons par le temps nécessaire pour apprendre à ne pas coder :

Combien de temps faut-il pour apprendre no-code?

No-code Les applications sont partout. Si nous disons que c'est l'ère du no-code développement d'applications, il n'y a pas d'autre opinion. Voulez-vous une no-code solution d'application pour bâtir une solide réputation numérique pour votre entreprise ? Si oui, vous devez vous familiariser avec no-code l'éducation.

Vous vous demandez peut-être combien de temps il faudra pour apprendre le développement d'applications. no-code développement. La chose notable que vous devez garder à l'esprit est que l'apprentissage no-code n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Êtes-vous passionné par l'apprentissage no-code? Si oui, il vous suffit de suivre un plan de 100 jours pour accélérer votre apprentissage. no-code d'apprentissage plus rapidement. Il vous suffit de consacrer 30 minutes par jour à l'apprentissage. no-code. Nous vous recommandons de suivre l'universiténo-code de AppMaster pour créer un no-code outil sans écrire de code. Apprendre no-code avec AppMaster rendra le no-code développement un processus facile. La création d'une no-code aide les propriétaires d'entreprises à économiser de l'argent sans avoir à embaucher des développeurs professionnels. Par conséquent, l'apprentissage de la no-code la création d'applications est la meilleure option si vous venez de lancer votre entreprise et que votre budget est serré.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi d'apprendre à créer des applications en 100 jours ? no-code?

Puis-je apprendre le codage tout seul ?

Voulez-vous apprendre le codage pour créer une application pour vous-même ? Si oui, la création d'une application avec de la programmation est un processus mouvementé si vous n'avez pas de formation technique. Apprendre à coder demande beaucoup de temps et d'énergie pour créer une application. Ainsi, la meilleure pratique est de construire des logiciels avec des no-code sans vous soucier de votre niveau de compétence en matière de codage. L'intérêt de créer des applications mobiles avec des outils no-code est qu'ils fournissent des solutions logicielles plus rapidement et ne coûtent pas trop cher.

De plus, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour embaucher une équipe de développeurs professionnels pour mener à bien votre projet d'application. En utilisant un no-code outil, vous pouvez créer une application par vous-même, ou vous pouvez engager un no-code développeur. Mais, si vous démarrez votre entreprise, la meilleure pratique consiste à suivre une no-code cours pour apprendre le développement à code zéro plutôt que d'engager un no-code développeur. Cette approche vous aidera à réduire le coût du salaire d'un développeur. no-code développeur. Le choix d'une no-code vous permettra de créer un large éventail de produits, tels que des sites Web et des applications mobiles.

Mais si vous souhaitez créer des sites Web dotés de fonctionnalités complexes, le recours à un développeur est la meilleure solution. no-code développeur est la meilleure option. À cet égard, les experts deno-code vous aideront durant toutes les phases de développement, de la planification au déploiement de l'application. La plupart des outils no-code tels que AppMasteront une communauté d'experts no-code d'experts pour vous aider dans la programmation visuelle. Par conséquent, demander l'aide des meilleurs no-code experts vous aidera à créer des sites Web, des logiciels et des applications mobiles à l'aide d'options drag-and-drop options.

Le code n'a-t-il pas d'avenir ?

Dans un monde concurrentiel en pleine expansion, les entreprises veulent des solutions agiles pour accroître leur rentabilité. En raison de la croissance rapide des médias numériques, la croissance des entreprises dépend fortement de leur présence sur les plateformes numériques, telles que les applications mobiles, les applications Web et d'autres produits. Il existe donc un besoin urgent d'apprendre des compétences sans code pour relancer la croissance de votre entreprise grâce aux applications mobiles. À cet égard, de nombreux no-code outils proposent no-code des cours pour aider les débutants à acquérir des compétences sans codage.

Apprendre no-code Ressources en 2022

Après avoir parcouru la portée et les avantages concurrentiels de no-code développement, nous espérons que vous êtes convaincu de construire une no-code application avec l'aide d'un no-code outil. Si vous êtes un non-technicien, vous devez apprendre le développement. no-code le développement. Vous vous demandez peut-être quelles sont les ressources authentiques pour apprendre le développement. no-code le développement.

Il existe des tonnes de no-code cours sur les médias numériques, mais les meilleures no-code plateformes proposent des no-code cours authentiques. Après avoir suivi un no-code cours d'un outil populaire no-code populaire comme AppMastervous n'avez pas besoin d'engager un no-code pour créer des applications mobiles ou Web. Nous vous présentons ici les meilleures ressources pour vous aider à apprendre à développer des logiciels. no-code développement. Commençons :

AppMaster no-code université

AppMaster est un outil populaire no-code populaire qui permet aux débutants de créer des logiciels sans engager un no-code développeur. Si vous ne savez pas comment démarrer avec AppMasterla bonne nouvelle est que AppMaster no-code propose un cours accéléré pour les débutants afin qu'ils puissent se familiariser avec cet outil. Le meilleur atout de ce no-code cours est qu' il ne coûte rien pour dispenser no-code l'enseignement. Après avoir suivi ce no-code cours par AppMastervous pourrez transformer vos idées en réalité en quelques clics, même si vous n'avez aucune compétence en matière de codage. Ce cours no-code comporte dix modules et s'étale sur cinq semaines. Ces modules traitent de tous les détails qui vous aideront à lancer des produits numériques sans codage. Le cours est divisé en modules en fonction du niveau de difficulté.

Vous pouvez trouver des modules comme :

Après avoir suivi ce cours, vous pouvez créer plusieurs produits numériques sans l'aide d'experts. no-code experts.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab propose plusieurs no-code cours pour aider les débutants à apprendre à utiliser des outils populaires comme no-code outils populaires tels que Bubble, Zapier, etc. En outre, Zeroqode Lab propose des modèles de no-code outils pour créer des no-code projets d'applications. Zeroqode Lab propose plus de 20 no-code cours pour aider les étudiants à transformer leurs idées en réalité. Voici quelques cours populaires sur cette plateforme :

Un cours sur les applications web des marchés, comme Airbnb.

Un cours sur les applications mobiles à la demande, comme Uber

Cours sur les applications de type "swiping", telles que Tinder .

Cours sur les applications web communautaires, comme Yelp

Le fait marquant de Zeroqode Lab est que vous devez souscrire un abonnement pour explorer tout le contenu. Bien que cette plateforme propose un plan gratuit, ses options sont limitées en matière d'accessibilité au contenu. Pour déverrouiller tout le contenu, vous devez acheter un plan premium qui coûte 49 $ par mois, ou vous pouvez acheter un plan IPO qui coûte 85 $ par mois ou offre un accès à vie pour 149 $.

No Codify

Le flux de travail de No Codify permet aux débutants d'apprendre à utiliser un no-code outil, Bubble.io. Cette plateforme nécessite une inscription pour commencer le cours. Elle réserve dix jours pour couvrir dix sujets par le biais d'une newsletter électronique. Avec ce cours, vous pouvez apprendre les modules suivants pour construire un projet :

Bases de données

Conception de l'interface utilisateur (IU)

Flux de travail des applications

Confidentialité d'une application mobile ou web

Méthode de transaction, et plus encore.

MakerPad et Zapier Cours

Makerpad et Zapier ont joué un rôle essentiel dans l'apprentissage des débutants en matière de no-code le développement sans codage traditionnel. Ces deux organisations travaillent en collaboration et ont introduit une série de no-code de cours pour aider les débutants à transformer leurs idées en no-code projets. Ils offrent des cours gratuits et autodidactes no-code et fournissent une certification après chaque cours. Les quatre modules d'apprentissage de ces no-code cours sont :

Comment créer des sites web

Comment créer une application mobile

Comment concevoir des bases de données

Comment ajouter de l'automatisation

Ces cours se présentent sous la forme de courtes vidéos avec quelques images et du texte. Ces vidéos sont bien expliquées et fournissent tous les détails pour démarrer des no-code projets. Après avoir appris aucun code avec Zapier et MakerPadvous pouvez choisir un no-code modèle d'application dans l'outil no-code pour créer une no-code application.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp offre un cours qui aide les débutants à apprendre un outil populaire, le no-code populaire, Bubble.io. Airdev a introduit Canvas n 2013 pour faciliter le développement d'apps grâce à une interface utilisateur interactive. Ce cours gratuit no-code gratuit est un cours à rythme libre de 54 heures. Vous pouvez donc choisir le moment où vous voulez apprendre le développement d'applications. no-code le développement d'applications. Vous devez suivre quatre modules lorsque vous apprenez à ne pas coder avec cette plateforme.

No-code Communauté

En dehors de ces no-code cours, la no-code communauté a également joué un rôle essentiel dans l'apprentissage no-code. Après s'être associé à une no-code communauté, vous pouvez lancer no-code apps en économisant le coût du développement traditionnel d'une application. Dévoilons les principales no-code communautés qui jouent un rôle dans la création no-code d'applications :

NoCodeDevs

NoCodeDevs est une plateforme permettant aux no-code développeurs de partager leurs expériences et leurs astuces avec les débutants. Ce site no-code communauté est la meilleure option si vous souhaitez apprendre des no-code outils pour créer une no-code application. Cette communauté d'experts no-code experts peuvent vous guider pour maîtriser un no-code outil et commencer vos no-code projets.

Nu Code

Nu Code est une communauté de no-code constructeurs pour apprendre et partager les nouvelles tendances du no-code l'industrie. Les membres de la communauté s'efforcent de permettre aux débutants de lancer leurs no-code produits.

Nocoders Académie

Nocoders L'Académie est une communauté no-code communauté qui offre aux débutants des ressources précieuses pour apprendre le no-code le développement. Les tuteurs et les mentors de cette communauté peuvent vous aider à comprendre le flux de travail des outils populaires. no-code populaires.

NoCode.Tech

NoCode.Tech propose un large éventail d'outils no-code d'outils pour apprendre no-code le développement d'applications. Après avoir rejoint cette communauté, vous pouvez apprendre à créer une application et demander de l'aide au personnel de la communauté. no-code application et demander de l'aide aux no-code experts si vous rencontrez des difficultés.

WeAreNoCode

WeAreNoCode est une communauté populaire no-code populaire qui aide les entrepreneurs et les non-techniciens à se lancer dans le no-code développement d'applications. Le processus de création d'applications devient plus facile si vous rejoignez cette communauté, car vous pouvez demander l'aide des meilleurs experts. no-code experts.

Réflexions finales

Après avoir parcouru ce guide, nous espérons que vous êtes bien au fait de l'engouement, des dernières tendances et des meilleures ressources pour apprendre le développement sans code. Si vous souhaitez développer votre entreprise avec une application mobile, nous vous recommandons d'apprendre le développement sans code. no-code pour gagner du temps et de l'argent. À cet égard, AppMaster a parcouru un long chemin pour aider les propriétaires d'entreprises à transformer leurs idées en réalité. Si vous n'avez pas de compétences en code, nous vous recommandons d'explorer AppMaster l'Université No-Code pour apprendre de A à Z à propos du no-code développement avec AppMaster. Ce site no-code académie propose un cours gratuit qui peut vous aider à concevoir une interface utilisateur et à intégrer des bases de données à votre no-code application. Croisez les doigts pour votre voyage d'apprentissage sans code avec . AppMaster!