Vandaag de dag, no-code ontwikkeling is op zijn hype als gevolg van de penetratie van mobiele apps in het bedrijfsleven op grote schaal. In dit opzicht stellen no code tools ondernemers in staat om een app te bouwen, zelfs zonder technische kennis. Als u wilt leren no-code ontwikkeling, bent u op de juiste plaats. In dit artikel onthullen we de beste manieren om je te helpen bij het leren van no-code app ontwikkeling. Laten we beginnen met de tijd die nodig is om geen code te leren:

Hoe lang duurt het om te leren no-code?

No-code apps zijn overal. Als we zeggen dat het het tijdperk is van no-code app ontwikkeling, is er geen andere mening. Wilt u een no-code app oplossing om een stevige digitale reputatie op te bouwen voor uw bedrijf? Zo ja, dan moet u vertrouwd raken met no-code onderwijs.

Je vraagt je misschien af hoe lang het duurt om te leren no-code ontwikkeling. Het opmerkelijke ding dat je in gedachten moet houden is dat leren no-code niet over één nacht ijs gaat. Ben je gepassioneerd over leren no-code? Zo ja, dan hoef je alleen maar een 100-dagen plan te volgen om je no-code leerreis te versnellen. Je hoeft maar 30 minuten per dag te besteden aan leren no-code. Wij raden u aan de no-code universiteit van AppMaster te volgen om een no-code tool te maken zonder code te schrijven. Leren no-code met AppMaster zal de no-code ontwikkeling een gemakkelijk proces. Het bouwen van een no-code app helpt ondernemers om geld te besparen zonder professionele ontwikkelaars in te huren. Daarom is het leren no-code app bouwen is de beste optie als je net bent begonnen uw bedrijf en zijn op een krap budget.

Dus, bent u klaar om uw 100 dagen uitdaging van het leren aan te nemen no-code?

Kan ik helemaal alleen leren coderen?

Wil je leren coderen om een app voor jezelf te bouwen? Zo ja, het bouwen van een app met programmeren is een hectisch proces als je een niet-tech achtergrond hebt. Leren coderen vergt veel tijd en energie om een app te maken. Dus, de beste praktijk is om software te bouwen met no-code platformen zonder je zorgen te maken over je coderingsniveau. Het mooie van het bouwen van mobiele apps met no-code tools is dat ze sneller softwareoplossingen opleveren en niet te veel kosten.

Bovendien hoeft u geen geld uit te geven om een professioneel team van ontwikkelaars in te huren om uw app-project te voltooien. Met behulp van een no-code tool kun je zelf een app maken, of je kunt een no-code ontwikkelaar inhuren. Maar, als u uw bedrijf begint, is de beste praktijk om een no-code cursus te volgen om zero-code ontwikkeling te leren in plaats van een no-code ontwikkelaar in te huren. Deze aanpak zal u helpen om de kosten van het salaris van een no-code ontwikkelaar. Het kiezen van een no-code platform kunt u een breed scala aan producten maken, zoals het bouwen van websites en mobiele apps.

Maar als u websites wilt bouwen met complexe functies, dan is het inhuren van een no-code ontwikkelaar de beste optie. In dit opzicht zullen no-code experts u helpen tijdens alle ontwikkelingsfasen, van planning tot app-implementatie. De meeste no-code tools, zoals AppMaster, hebben een gemeenschap van no-code experts om u te helpen bij de visuele programmering. Daarom, hulp zoeken van top no-code experts zal u helpen om websites, software en mobiele apps te bouwen met behulp van drag-and-drop opties.

Heeft geen code een toekomst?

In de snelgroeiende concurrerende wereld, bedrijven willen flexibele oplossingen om de winstgevendheid te verhogen. Door de snelle groei van digitale media is de bedrijfsgroei sterk afhankelijk van de aanwezigheid van het bedrijf op digitale platforms, zoals mobiele apps, webapps en andere producten. Dus, er is een bittere noodzaak om no code vaardigheden te leren om uw zakelijke groei te vernieuwen door middel van mobiele apps. In dit verband bieden vele no-code tools bieden no-code cursussen om beginners te helpen bij het verwerven van no-coding vaardigheden met zero-coding vaardigheden.

Leren no-code Hulpmiddelen in 2022

Na het doornemen van de reikwijdte en de concurrentievoordelen van no-code ontwikkeling, hopen we dat je overtuigd bent om een no-code app te bouwen met behulp van een no-code hulpmiddel. Als je een niet-techneut bent, moet je leren no-code ontwikkeling. Je zou je kunnen afvragen over de authentieke middelen om te leren no-code ontwikkeling.

Er zijn tonnen no-code cursussen over digitale media, maar de top no-code platforms bieden authentieke no-code cursussen aan. Na het volgen van een no-code cursus van een populaire no-code tool zoals AppMasterhoeft u geen no-code ontwikkelaar om software mobiele of web apps te bouwen. Hier zetten we de topbronnen op een rijtje om je te helpen leren no-code ontwikkeling. Laten we beginnen:

AppMaster no-code universiteit

AppMaster is een populair no-code tool waarmee beginners software kunnen bouwen zonder een no-code ontwikkelaar in te huren. Als u niet weet hoe u moet beginnen met AppMasteris het goede nieuws dat AppMaster no-code universiteit een spoedcursus aanbiedt voor beginners om ermee vertrouwd te raken. Het beste aan deze no-code cursus is dat het niets kost om no-code onderwijs. Na het voltooien van deze no-code cursus door AppMaster, kunt u uw ideeën binnen een paar klikken omzetten in werkelijkheid, zelfs als u geen coderingsvaardigheden hebt. Deze no-code cursus heeft tien modules en een tijdlijn van vijf weken. Deze modules bespreken alle nitty gritty die u zullen helpen om digitale producten te lanceren zonder codering. De cursus is verdeeld in modules volgens de moeilijkheidsgraad.

U kunt modules vinden zoals:

Na het voltooien van deze cursus kunt u meerdere digitale producten maken zonder de hulp van no-code experts.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab biedt meerdere no-code cursussen om beginners te helpen leren hoe ze populaire no-code tools zoals Bubble, Zapier, enz. Bovendien Zeroqode Lab biedt sjablonen voor no-code hulpmiddelen om no-code app projecten. Zeroqode Lab biedt meer dan 20 no-code cursussen om studenten te helpen hun ideeën om te zetten in realiteit. Enkele populaire cursussen op dit platform zijn:

Een marktplaats web app cursus, zoals Airbnb

Een cursus mobiele app op aanvraag, zoals Uber

Een swipen app cursus, zoals Tinder

Community web app cursussen, zoals Yelp

Het opvallende feit over Zeroqode Lab is dat je een abonnementsplan moet kopen om alle inhoud te verkennen. Hoewel dit platform een gratis plan aanbiedt, heeft het beperkte opties als het gaat om de toegankelijkheid van de inhoud. Om alle inhoud te ontsluiten, moet je een premium plan kopen dat 49 dollar per maand kost, of je kunt een IPO-plan kopen dat 85 dollar per maand kost of levenslange toegang biedt voor 149 dollar.

No Codify

De workflow van No Codify stelt beginners in staat om te leren hoe een no-code gereedschap, Bubble.io. Dit platform vereist een inschrijving om de cursus te starten. Het reserveert tien dagen om tien onderwerpen te behandelen via een e-mail nieuwsbrief. Met deze cursus kunt u de volgende modules leren om een project te bouwen:

Databases

Gebruikersinterface (UI) ontwerp

App workflow

Privacy van een mobiele of web app

Transactiemethode, en meer.

MakerPad en Zapier Cursussen

Makerpad en Zapier hebben een vitale rol gespeeld voor beginners om te leren no-code ontwikkeling zonder traditionele codering. Deze twee organisaties werken samen en hebben een reeks van no-code cursussen om beginners te helpen hun ideeën om te zetten in no-code projecten. Ze bieden gratis, zelf te volgen no-code cursussen aan en bieden na elke cursus een certificaat aan. Er zijn vier leermodules van deze no-code cursussen zijn:

Hoe websites bouwen

Hoe maak je een mobiele app

Hoe databases ontwerpen

Hoe automatisering toevoegen

Deze cursussen zijn in de vorm van korte video's met wat afbeeldingen en tekst. Deze video's zijn goed uitgelegd en geven elk detail om te beginnen met no-code projecten. Na het leren van geen code met Zapier en MakerPad, kunt u een no-code app sjabloon van de no-code tool om een no-code app te maken.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp biedt een cursus die beginners helpt om een populaire no-code tool, Bubble.io. Airdev introduceerde Canvas n 2013 om het ontwikkelen van apps makkelijker te maken door middel van een interactieve gebruikersinterface. Deze gratis no-code cursus is een zelfstudiecursus van 54 uur. U kunt dus een tijdstip kiezen waarop u wilt leren no-code app-ontwikkeling. Je moet vier modules volgen als je geen code leert met dit platform.

No-code gemeenschap

Naast deze no-code cursussen, de no-code gemeenschap ook een vitale rol gespeeld bij het leren no-code. Na toetreding tot een no-code gemeenschap, kunt u no-code apps lanceren door de kosten van traditionele app-ontwikkeling te besparen. Laten we de top onthullen no-code communities die een rol spelen bij het bouwen van no-code apps:

NoCodeDevs

NoCodeDevs is een platform voor no-code ontwikkelaars om hun ervaringen en trucs te delen met beginners. Deze no-code community is de beste optie als je populaire no-code tools om een no-code app te bouwen. Deze gemeenschap van no-code experts kan u begeleiden om een no-code tool en start uw no-code projecten.

Nu Code

Nu Code is een gemeenschap van no-code bouwers om te leren en nieuwe trends in de no-code industrie. De leden van de gemeenschap zijn op dreef voor beginners om hun no-code producten.

Nocoders Academie

Nocoders Academy is een robuuste no-code gemeenschap die waardevolle middelen biedt voor beginners om te leren no-code ontwikkeling. Docenten en mentoren in deze gemeenschap kunnen u helpen de workflow van populaire no-code tools.

NoCode.Tech

NoCode.Tech biedt een breed scala aan no-code tools om te leren no-code app-ontwikkeling. Na toetreding tot deze gemeenschap kun je leren hoe je een no-code app bouwen en hulp vragen aan de no-code experts als u moeilijkheden ondervindt.

WeAreNoCode

WeAreNoCode is een populaire no-code gemeenschap die ondernemers en niet-techneuten helpt om te beginnen met no-code app ontwikkeling. Het app-bouwproces wordt gemakkelijker als je lid wordt van deze gemeenschap, want je kunt hulp vragen aan de top no-code experts.

Laatste gedachten

Na het doornemen van deze gids, hopen we dat u goed op de hoogte bent van de hype, de nieuwste trends en de beste bronnen om no-code-ontwikkeling te leren. Als u uw bedrijf wilt opschalen met een mobiele app, raden wij u aan te leren no-code ontwikkeling om tijd en geld te besparen. In dit opzicht, AppMaster heeft een lange weg afgelegd om ondernemers te helpen hun ideeën om te zetten in realiteit. Als je geen codevaardigheden hebt, raden we je aan de AppMaster No-Code University om van a tot z te leren over no-code ontwikkeling met AppMaster. Deze no-code academie biedt een gratis cursus die u kan helpen van het ontwerpen van een UI en het integreren van databases met uw no-code app. Vingers gekruist voor uw reis van het leren van geen code met AppMaster!